Горски пожари заплашват населени места в Турция

2 Септември, 2025 10:31 365 1

  • турция-
  • горски пожари

Горски пожари в Денизли и Карабюк предизвикват масови евакуации

Горски пожари заплашват населени места в Турция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два големи горски пожара бушуват на територията на Турция - единият в окръг Денизли (Южна Турция), а другият на границата между окръзите Карабюк и Кастамону в северната част на страната, предава Анадолската агенция, предава БТА.

Голям горски пожар, избухнал в следобедните часове на 29 август в района на градчето Бухаркент в окръг Денизли, продължава да бушува и днес. По информация на ръководителя на турската Дирекция по горите Бекир Караджабей, в гасенето на пожара, който се разпространява заради силния вятър в района, участват над 2000 пожарникари и доброволци и над 560 пожарни коли и машини. По въздух помагат 20 хеликоптера и един самолет.

Като предпазна мярка вчера са били евакуирани две населени места в близост до пожара, като на място са изпратени екипи на турския Червен полумесец и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), които оказват помощ на засегнатите.

Голям горски пожар бушува от вчера и в района на градчето Ефлани в окръг Карабюк, като пламъците са се разпространили и в съседния окръг Кастамону. По информация на местните власти в гасенето на пожара участват 9 хеликоптера, над 500 пожарникари и голям брой строителни машини, булдозери и противопожарни автомобили. Като предпазна мярка са евакуирани близо 500 души от шест населени места в района.

Междувременно във връзка с пожара са задържани петима чуждестранни граждани, които извършвали дърводобивни дейности в района. Според разследване на турската прокуратура запалването на палатката, в която мъжете са преспали, е довело до избухването на пожара. След първоначалното задържане на четирима от тях са наложени мерки за съдебен контрол, а един е освободен.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    BЯРНО ЛИ ?
    ДА ВЗЕМАТ ОПИТ ОТ НАС.
    МОЖЕ ДА ИМ ИЗПРАТИМ ПОЖАРНИКАР НОМЕР ЕДНО ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА
    🤣😝😆

    10:38 02.09.2025

