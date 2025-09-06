Новини
Афганистанските активи да бъдат размразени

6 Септември, 2025 19:37 773 11

Афганистанскит вицепремиер призовава за признаване на Ислямски емират

Афганистанските активи да бъдат размразени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Афганистанският вицепремиер Абдул Салам Ханафи призова в събота световната общност да размрази афганистанските активи и да признае Ислямски емират по време на международната конференция „Привличане на инвестиции и подкрепа на енергийния сектор на Афганистан“, проведена в Кабул, съобщи информационната агенция Afghan-IRCA.

Днес Афганистан се стреми да се превърне във връзка между Централна и Южна Азия... световната общност трябва да размрази афганистанските активи и да признае Ислямски емират“, цитира изданието думите на вицепремиера.

Ханафи подчерта, че страните по света трябва да подкрепят Афганистан в осъществяването на неговите икономически проекти, за да създадат работни места и да осигурят заетост за младите хора. „Афганистан води балансирана политика и се стреми към добросъседски отношения с всички страни в региона и извън него, основани на взаимно уважение“, каза Ханафи, подчертавайки, че на никого няма да бъде позволено да използва територията на Афганистан срещу съседните страни, региона и извън него.

„Това е твърда политика на настоящото правителство“, подчерта той и отбеляза, че „в Афганистан са създадени благоприятни условия за инвестиции и според наличните данни страната има потенциал да произвежда над 24 000 мегавата водноелектрическа енергия“. Вицепремиерът заяви, че „в момента 80% от електроенергията на Афганистан идва от местни източници, а също така се внася от Иран, Таджикистан и Узбекистан“.


Афганистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грешката

    1 1 Отговор
    Накрая ще разберат, че само "шурави" са им били приятели, а те се биха с тях и ги изгониха.

    Коментиран от #2

    19:40 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Урсуза

    3 2 Отговор
    Не може. Незалежная има пари да връща. По- нататък може. 😅

    19:44 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Едва ли. Това са америйански дългови облигации, с които Авганистан гарантираше доставките на оръжие. Това оръжие беше пленено от талибаните. Дори и повече, защото американците избягаха през глава и изоставиха всичкото си оборудване. Пито, платено такан да се каже.

    19:48 06.09.2025

  • 6 Сам си признал

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хеми значи бензин":

    Четейки написаното изводът сам се налага, никой и на нищо не може да те научи, липсват данни за разумна дейност.

    19:49 06.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Наджибула с помоща на руснаците им построи, съвременна, модерна и сигурна държава. Те изгониха руснаците, обесиха Наджибула, искат шериат. Сега ще ядат шериат и каквото дойде от хероина.

    19:53 06.09.2025

  • 8 Знаещ

    0 2 Отговор
    Афганистан има разузнати находища за редкоземни метали на стойност трилиони долари. Афганистанските талибани изпратиха официална делегация в Москва с предложение за съвместно разработване и експлоатация на тези находища.

    19:58 06.09.2025

  • 9 Когато ада бъде скован от лед

    2 0 Отговор
    Тогава Тръмп ще размрази афганистанските авоари в САЩ, някога дарени от самите американци.

    19:59 06.09.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Афганите са наши кръвни братя!
    Всички световни, руски и български учени доказаха, че племето идва на Балканите от Североизточен Афганистан!
    Даже антрополозите казаха, че си приличаме по главите!

    20:03 06.09.2025

  • 11 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    2 0 Отговор
    USправителството е ДАЛО надж150 милиона$ помощ на Афгинастанското правителство да подобрят живота и инфраструктура в страната и познайте какво са направили афганските племеник вождове взели ПАРАТА и си закупили ИМОТИ в ДУБАЙ и отворили халал ресторанти и тур агенции в Дубай точно като Шиши и Боко с парите от ВиКпроекти на Водстрой

    20:40 06.09.2025

