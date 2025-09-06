Афганистанските активи да бъдат размразени

Афганистанският вицепремиер Абдул Салам Ханафи призова в събота световната общност да размрази афганистанските активи и да признае Ислямски емират по време на международната конференция „Привличане на инвестиции и подкрепа на енергийния сектор на Афганистан“, проведена в Кабул, съобщи информационната агенция Afghan-IRCA.
„Днес Афганистан се стреми да се превърне във връзка между Централна и Южна Азия... световната общност трябва да размрази афганистанските активи и да признае Ислямски емират“, цитира изданието думите на вицепремиера.
Ханафи подчерта, че страните по света трябва да подкрепят Афганистан в осъществяването на неговите икономически проекти, за да създадат работни места и да осигурят заетост за младите хора. „Афганистан води балансирана политика и се стреми към добросъседски отношения с всички страни в региона и извън него, основани на взаимно уважение“, каза Ханафи, подчертавайки, че на никого няма да бъде позволено да използва територията на Афганистан срещу съседните страни, региона и извън него.
„Това е твърда политика на настоящото правителство“, подчерта той и отбеляза, че „в Афганистан са създадени благоприятни условия за инвестиции и според наличните данни страната има потенциал да произвежда над 24 000 мегавата водноелектрическа енергия“. Вицепремиерът заяви, че „в момента 80% от електроенергията на Афганистан идва от местни източници, а също така се внася от Иран, Таджикистан и Узбекистан“.
