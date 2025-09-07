Новини
Близо 900 са арестуваните на снощната демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

Близо 900 са арестуваните на снощната демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

7 Септември, 2025 04:04, обновена 7 Септември, 2025 19:56 1 347 15

Хиляди се събраха на площада пред парламента в центъра на британската столица, за да изразят несъгласието си срещу обявяването й за "терористична група"

Близо 900 са арестуваните на снощната демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 890 демонстранти са били арестувани при снощния протест в центъра на Лондон срещу обявяването на пропалестинската организация „Действие за Палестина“ за терористична група, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на британската полиция.

Около 1500 души са участвали в протеста вчера на площада пред сградата на парламента в Уестминстър и полицията осъди „непоносимото“ малтретиране, на което според нея са били подложени нейните служители.

Организаторите обаче настояха, че митингът е бил „пример за мирен протест“.

Общо 890 души са били арестувани, като 857 от тях са били арестувани за подкрепа на забранена организация, а 33 - за нападение на полицейски служители и други нарушения на обществения ред.

„Действие за Палестина“ беше забранена през юли, след като групата пое отговорност за акция, при която на 20 юни бяха повредени два самолета в база на Кралските военновъздушни сили.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моето име е Демокрация

    16 3 Отговор
    Живея далеч от Западнала Европа

    04:10 07.09.2025

  • 2 4фут

    16 2 Отговор
    Създадохме 4футска демокрация по света и продължаваме така навсякъде.

    04:28 07.09.2025

  • 3 ами

    11 4 Отговор
    служителите на реда са били подложени на "изключителен тормоз", включително "удари с юмруци, ритници, плюене и хвърляне на предмети, в допълнение към словесни обиди"

    Служителите на реда какво правят на мирна демонстрация?

    05:13 07.09.2025

  • 4 Зелен демократ

    7 10 Отговор
    И как подкрепят палестинците?Като викат и крещят по площадите?Грета Тумберг поне се опита да им превози някакви храни..Оказва се,че са способни да се бият с полицията,но не са способни да се организират за подобни акции.

    Коментиран от #7

    05:25 07.09.2025

  • 5 Просто отбелязвам

    15 4 Отговор
    Половината от арестуваните са пенсионери които държат надписи на хартия!"и са много страшни и опасни тези пенсионери"(между другото има клип в който извеждат сляп човек в инвалидна количка който е и според мен беше

    и с наднормено тегло :)изглеждаше много опасен!!!)14години затвор за дето не са съгласни че да държиш деца и възрастни гладни до обезчовечване и после им подхвърлят храна и когато отидат да я вземат стрелят по тях на месо!!! много яко а?
    Ка да не ги арестуваш!
    А между временно в цял Лондон хората се ръгат с ножове и продават наркотици на всеки ъгъл А ивидях ме че и изнасилват малолетни момичета и ги склоняват към проституция (0т 20г)без
    полицията да да арестува никой(за да не им наранят чувствата и да не ги стигматизират милите гангстерите)
    А така им трябва на този пенсионери !!! Където протестират!
    Вие какво ще кажете на полицаите
    Само хвалби и че си вършат работата много съветно

    Законът трябва да се прилага

    Коментиран от #13

    05:44 07.09.2025

  • 6 Уса

    8 2 Отговор
    Тези искат само да плюскат и срт...и ако може 2-3000 на месец за иха-уха кючеци гюбеци

    Коментиран от #8

    05:47 07.09.2025

  • 7 А даваш ли си сметка

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Зелен демократ":

    , че ако Гретето не я бяха направили толкова популярна по други причини, вече щеше да е занулена!?

    А и успя ли нещо Зеленото Грете там?

    И мълча за екологичната катастрофа със Северен Поток! Мълчи и за еколологичната война в Украйна

    05:57 07.09.2025

  • 8 Не са само такива

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Уса":

    за каквито намекваш! Гледай видеата! И се засрами за позицията си!

    А и тия за които намекваш, не са докарани там от английския народ, а от същите които сега го бият и теторизират, че имал мнение!

    06:05 07.09.2025

  • 9 много еврейско

    4 1 Отговор
    14 г за изразяване на мнение

    07:21 07.09.2025

  • 10 Луд

    0 3 Отговор
    Демокрация сър.

    10:06 07.09.2025

  • 11 Ел Кондор паса

    0 1 Отговор
    Другата събота 13, ще бъде интересно...голям митинг в Лондон, ...

    12:25 07.09.2025

  • 12 Даката

    3 0 Отговор
    Аз не съм срещал такива гадни същества, като тези подкрепящи Палестина... просто отвратителни... драскат по сградите отвратителни надписи, бяха блокирали няколко музея в Лондон, дори и да си изпитвал някакви симпатии в началото толкова бързо те отвращават, че не е истина. Напълно подкрепям забраната на "Палестинско движение" в Обединеното кралство, това са боклуци от терористичната групировка Хамас... Как въобще си го представят, все едно да ме бият, за да ги харесам и подкрепям, а те са супер агресивни и ненормални последователи на терористите от Хамас.

    12:46 07.09.2025

  • 13 Даката

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Просто отбелязвам":

    Това са агресивни демонстранти... отвратителни... да ти надрасат колата с червен надпис Gaza, как би се почуствала? Същите агресивни идиоти бяха блокирали няколко музея в Лондон... два часа крещяха по мегафон и не пускаха обикновените хора да вячзат в музея... как да ти станат приятни тези агресивни боклуци?
    Има други начини, примерно да започнат всичките симпатизанти подкрепящи Палестина безсрочна гладна стачка, ей така, да се съберат на Trafalgar Square и да гладуват, хората ще започнат да ги съжаляват и подкрепят... не може да ми извадиш нож, за да ме заставиш да те подкрепям.... или да те харесвам и обичам.

    12:59 07.09.2025

  • 14 ТОТАЛИТАРИЗАМ ,РЕПРЕСИИ С/У МИРНОПРОТЕСТ

    0 0 Отговор
    КАК ТАКА , КАКВА Е ТАЯ РЕПРЕСИЯ НА МИРНОПРОТЕСТИРАЩИ , И ТОВА БИЛО ДЕМОКРАЦИЯ !! ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ В ЛАЙНОБРИТАНИЯТА . ТОТАЛНО РЕПРЕСИВНА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА , КЪДЕ ВИ Е СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, СВОБОДАТА НА ИЗЯВИ, ПРОТЕСТИ И СТАЧАКИ ??? 900 ДУШИ . ТОТАЛЕ ГЕНОЦИТ НА РЕПРЕСИВЕН РЕЖИМ!

    20:02 07.09.2025

  • 15 ако Европа

    1 0 Отговор
    успее да се въоръжи достатъчно , никой няма да и се подиграва и САЩ и Русия ще са други.

    20:07 07.09.2025

