Близо 900 са арестуваните на снощната демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

Общо 890 демонстранти са били арестувани при снощния протест в центъра на Лондон срещу обявяването на пропалестинската организация „Действие за Палестина“ за терористична група, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на британската полиция.



Около 1500 души са участвали в протеста вчера на площада пред сградата на парламента в Уестминстър и полицията осъди „непоносимото“ малтретиране, на което според нея са били подложени нейните служители.

Организаторите обаче настояха, че митингът е бил „пример за мирен протест“.

Общо 890 души са били арестувани, като 857 от тях са били арестувани за подкрепа на забранена организация, а 33 - за нападение на полицейски служители и други нарушения на обществения ред.

„Действие за Палестина“ беше забранена през юли, след като групата пое отговорност за акция, при която на 20 юни бяха повредени два самолета в база на Кралските военновъздушни сили.