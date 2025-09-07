Близо 900 са арестуваните на снощната демонстрация срещу забраната на "Палестинско действие" в Лондон

Общо 890 демонстранти са били арестувани при снощния протест в центъра на Лондон срещу обявяването на пропалестинската организация „Действие за Палестина“ за терористична група, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на британската полиция.
Около 1500 души са участвали в протеста вчера на площада пред сградата на парламента в Уестминстър и полицията осъди „непоносимото“ малтретиране, на което според нея са били подложени нейните служители.
Организаторите обаче настояха, че митингът е бил „пример за мирен протест“.
Общо 890 души са били арестувани, като 857 от тях са били арестувани за подкрепа на забранена организация, а 33 - за нападение на полицейски служители и други нарушения на обществения ред.
„Действие за Палестина“ беше забранена през юли, след като групата пое отговорност за акция, при която на 20 юни бяха повредени два самолета в база на Кралските военновъздушни сили.
1 Моето име е Демокрация
04:10 07.09.2025
2 4фут
04:28 07.09.2025
3 ами
Служителите на реда какво правят на мирна демонстрация?
05:13 07.09.2025
4 Зелен демократ
Коментиран от #7
05:25 07.09.2025
5 Просто отбелязвам
и с наднормено тегло :)изглеждаше много опасен!!!)14години затвор за дето не са съгласни че да държиш деца и възрастни гладни до обезчовечване и после им подхвърлят храна и когато отидат да я вземат стрелят по тях на месо!!! много яко а?
Ка да не ги арестуваш!
А между временно в цял Лондон хората се ръгат с ножове и продават наркотици на всеки ъгъл А ивидях ме че и изнасилват малолетни момичета и ги склоняват към проституция (0т 20г)без
полицията да да арестува никой(за да не им наранят чувствата и да не ги стигматизират милите гангстерите)
А така им трябва на този пенсионери !!! Където протестират!
Вие какво ще кажете на полицаите
Само хвалби и че си вършат работата много съветно
Законът трябва да се прилага
Коментиран от #13
05:44 07.09.2025
6 Уса
Коментиран от #8
05:47 07.09.2025
7 А даваш ли си сметка
До коментар #4 от "Зелен демократ":, че ако Гретето не я бяха направили толкова популярна по други причини, вече щеше да е занулена!?
А и успя ли нещо Зеленото Грете там?
И мълча за екологичната катастрофа със Северен Поток! Мълчи и за еколологичната война в Украйна
05:57 07.09.2025
8 Не са само такива
До коментар #6 от "Уса":за каквито намекваш! Гледай видеата! И се засрами за позицията си!
А и тия за които намекваш, не са докарани там от английския народ, а от същите които сега го бият и теторизират, че имал мнение!
06:05 07.09.2025
9 много еврейско
07:21 07.09.2025
10 Луд
10:06 07.09.2025
11 Ел Кондор паса
12:25 07.09.2025
12 Даката
12:46 07.09.2025
13 Даката
До коментар #5 от "Просто отбелязвам":Това са агресивни демонстранти... отвратителни... да ти надрасат колата с червен надпис Gaza, как би се почуствала? Същите агресивни идиоти бяха блокирали няколко музея в Лондон... два часа крещяха по мегафон и не пускаха обикновените хора да вячзат в музея... как да ти станат приятни тези агресивни боклуци?
Има други начини, примерно да започнат всичките симпатизанти подкрепящи Палестина безсрочна гладна стачка, ей така, да се съберат на Trafalgar Square и да гладуват, хората ще започнат да ги съжаляват и подкрепят... не може да ми извадиш нож, за да ме заставиш да те подкрепям.... или да те харесвам и обичам.
12:59 07.09.2025
14 ТОТАЛИТАРИЗАМ ,РЕПРЕСИИ С/У МИРНОПРОТЕСТ
20:02 07.09.2025
15 ако Европа
20:07 07.09.2025