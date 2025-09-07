Местят мигрантите от хотели във военни обекти

Британското правителство обмисля използването на военни съоръжения за настаняване на мигранти, които сега са настанени в хотели.

„Разглеждаме възможността за използване на военни и невоенни съоръжения за временно настаняване на хора, пристигащи с тези малки лодки“, каза министърът на отбраната Джон Хийли пред Sky News.

В понеделник тогавашният министър на вътрешните работи, а настоящ министър на външните работи Ивет Купър потвърди намерението на правителството да затвори всички хотели, настаняващи бежанци, преди следващите избори през 2029 г. Критиците казват, че проблемът с хотелите, които често се намират в центровете на градовете и се разглеждат като причина за нарастваща престъпност, трябва да бъде решен сега.

През август властите в град Епинг, близо до Лондон, започнаха да се опитват да затворят местния хотел, настаняващ бежанци, The Bell. Хотелът преди това предизвика бунтове в града на фона на процеса срещу мигрант, обвинен в изнасилване. В твърдението си местните власти заявиха, че има „ясен риск от по-нататъшна ескалация на напрежението в общността“ и че практиката не е в съответствие с разпоредбите за зониране. Съдът наложи временна забрана за настаняване на бежанци в хотела по време на производството, но Министерството на вътрешните работи успя да отмени забраната. След успеха на случая с Епинг много регионални власти обявиха планове да предприемат подобни мерки. Нелегалните мигранти често търсят всяка възможност да стигнат до Обединеното кралство и да получат статут на бежанец, което им отваря достъп до финансови помощи и социални програми.

През 2024 г. над 36 800 нелегални имигранти са пристигнали в Обединеното кралство с лодка през Ламанша, което е с една четвърт повече от предходната година. Рекордната цифра е регистрирана през 2022 г., когато над 45 700 мигранти са достигнали британските брегове. Британските власти харчат по няколко милиона паунда на ден за настаняване на търсещи убежище в хотели.