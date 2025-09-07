Местят мигрантите от хотели във военни обекти

Британското правителство обмисля използването на военни съоръжения за настаняване на мигранти, които сега са настанени в хотели.
„Разглеждаме възможността за използване на военни и невоенни съоръжения за временно настаняване на хора, пристигащи с тези малки лодки“, каза министърът на отбраната Джон Хийли пред Sky News.
В понеделник тогавашният министър на вътрешните работи, а настоящ министър на външните работи Ивет Купър потвърди намерението на правителството да затвори всички хотели, настаняващи бежанци, преди следващите избори през 2029 г. Критиците казват, че проблемът с хотелите, които често се намират в центровете на градовете и се разглеждат като причина за нарастваща престъпност, трябва да бъде решен сега.
През август властите в град Епинг, близо до Лондон, започнаха да се опитват да затворят местния хотел, настаняващ бежанци, The Bell. Хотелът преди това предизвика бунтове в града на фона на процеса срещу мигрант, обвинен в изнасилване. В твърдението си местните власти заявиха, че има „ясен риск от по-нататъшна ескалация на напрежението в общността“ и че практиката не е в съответствие с разпоредбите за зониране. Съдът наложи временна забрана за настаняване на бежанци в хотела по време на производството, но Министерството на вътрешните работи успя да отмени забраната. След успеха на случая с Епинг много регионални власти обявиха планове да предприемат подобни мерки. Нелегалните мигранти често търсят всяка възможност да стигнат до Обединеното кралство и да получат статут на бежанец, което им отваря достъп до финансови помощи и социални програми.
През 2024 г. над 36 800 нелегални имигранти са пристигнали в Обединеното кралство с лодка през Ламанша, което е с една четвърт повече от предходната година. Рекордната цифра е регистрирана през 2022 г., когато над 45 700 мигранти са достигнали британските брегове. Британските власти харчат по няколко милиона паунда на ден за настаняване на търсещи убежище в хотели.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #3, #4
15:55 07.09.2025
2 Що не ги преместят
Коментиран от #14
15:59 07.09.2025
3 Ми то "вземането"
До коментар #1 от "Феникс":Не зависи от стаж от работа, от гражданството и подобни. Политиката определя и "вземането". Нашият народ е на последно място в това.
16:01 07.09.2025
4 Европеец
До коментар #1 от "Феникс":За съжаление си прав..... Това е така, защото бг територията няма държава.... Всички управляващи последните 35 години са безгръбначни същества, загърби ли интереса на българския народ.....
Коментиран от #17
16:03 07.09.2025
5 Факт
16:03 07.09.2025
6 Артилерист
16:04 07.09.2025
7 Емигрант
16:05 07.09.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
16:05 07.09.2025
9 Зъл пес
16:06 07.09.2025
10 Чичо Том
16:06 07.09.2025
11 Върнете ги обратно
16:07 07.09.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Хубавото е, че в тази клоака масово се заселиха нашите биологични отпадъци.
Лошото е, че напоследък започнаха масово да се завръщат.
Коментиран от #25
16:09 07.09.2025
13 просто факти прости факти
16:09 07.09.2025
14 Не си далеко
До коментар #2 от "Що не ги преместят":от истината,все пак носителите на синя кръв имат нужда от храна.Стадата от овце се прибират по кошарите преди стригане,заколение и т.н.
16:10 07.09.2025
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #16, #22
16:12 07.09.2025
16 Дупничанин
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Ей, бех ги забравил тия! 🤣 С проституция ли си вадят хляба?
Коментиран от #18
16:14 07.09.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Европеец":В сравнение с Обединеното кралство, ние си имаме много хубава държава. В сравнение с тамошната сган, дори нашите копейки приличат на хора.
16:15 07.09.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Дупничанин":С просия. За проституция не стават. Мноо дърти и мноо грозни.
16:17 07.09.2025
19 военно положение
16:20 07.09.2025
20 Пич
Коментиран от #23
16:31 07.09.2025
21 Kaлпазанин
16:33 07.09.2025
22 Ела в Берлин и
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":в Мюнхен. Някога хубавите, европейски градове, днес са чалмария и африкански провинции...
Много, много жалко!
16:33 07.09.2025
23 Kaлпазанин
До коментар #20 от "Пич":Крематориумите са запазени за едно друго племе ,ония наглите алчните лихварите заради което Европа стана сметище
16:34 07.09.2025
24 Анонимен
16:35 07.09.2025
25 Атина Палада
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Не всички емигрирали българи са вишисти добри специалисти в своята област или вещи професионалисти -все неща ,които са нужни на България.ОБАЧЕ! Всички те имат едно главно качество ,което ги отличава от останалите българи .А именно ,те са хора ,които са готови да опитат ,да поемат риск,да предприемат нещо ново- да отидат в чужда страна ,без корени и подкрепа.С други думи -готови са да рискувате и да се борят.Това са най ценната част на нашата нация..Това са хора предприемчиви,желаещи да се борят ,които най много са необходими на България..В България остават главно н.епредприемчивите ,м.ързеливите ,г.отован.ковците ,м@мините де.чица.Тези,които имат осигурена прехрана и живот от родителите си и на които държавата не може да разчита ,понеже те само вземат без да дават.Следователно България губи качеството на нацията си.
16:36 07.09.2025
26 глупости!
16:38 07.09.2025
27 Баба Гошка
Коментиран от #28
16:39 07.09.2025
28 Атина Палада
До коментар #27 от "Баба Гошка":Рано или късно колонизираните наводняват колонизаторите си!
16:41 07.09.2025
29 ОБЩИНАРСК ДРЕМАЧ
16:56 07.09.2025
