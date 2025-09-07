Новини
Местят мигрантите от хотели във военни обекти

Местят мигрантите от хотели във военни обекти

7 Септември, 2025 15:50

Над 36 800 нелегални имигранти са пристигнали във Великобритания с лодка през Ламанша от началото на годината

Местят мигрантите от хотели във военни обекти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Британското правителство обмисля използването на военни съоръжения за настаняване на мигранти, които сега са настанени в хотели.

„Разглеждаме възможността за използване на военни и невоенни съоръжения за временно настаняване на хора, пристигащи с тези малки лодки“, каза министърът на отбраната Джон Хийли пред Sky News.

В понеделник тогавашният министър на вътрешните работи, а настоящ министър на външните работи Ивет Купър потвърди намерението на правителството да затвори всички хотели, настаняващи бежанци, преди следващите избори през 2029 г. Критиците казват, че проблемът с хотелите, които често се намират в центровете на градовете и се разглеждат като причина за нарастваща престъпност, трябва да бъде решен сега.

През август властите в град Епинг, близо до Лондон, започнаха да се опитват да затворят местния хотел, настаняващ бежанци, The Bell. Хотелът преди това предизвика бунтове в града на фона на процеса срещу мигрант, обвинен в изнасилване. В твърдението си местните власти заявиха, че има „ясен риск от по-нататъшна ескалация на напрежението в общността“ и че практиката не е в съответствие с разпоредбите за зониране. Съдът наложи временна забрана за настаняване на бежанци в хотела по време на производството, но Министерството на вътрешните работи успя да отмени забраната. След успеха на случая с Епинг много регионални власти обявиха планове да предприемат подобни мерки. Нелегалните мигранти често търсят всяка възможност да стигнат до Обединеното кралство и да получат статут на бежанец, което им отваря достъп до финансови помощи и социални програми.

През 2024 г. над 36 800 нелегални имигранти са пристигнали в Обединеното кралство с лодка през Ламанша, което е с една четвърт повече от предходната година. Рекордната цифра е регистрирана през 2022 г., когато над 45 700 мигранти са достигнали британските брегове. Британските власти харчат по няколко милиона паунда на ден за настаняване на търсещи убежище в хотели.


  • 1 Феникс

    22 1 Отговор
    Майка ми взима 400 лева пенсия за 45 годии стаж а на украйнците им дават помощи от по 2400 лева месечно!

    Коментиран от #3, #4

    15:55 07.09.2025

  • 2 Що не ги преместят

    19 0 Отговор
    В Бъкингамският дворец? Там им е мястото.

    Коментиран от #14

    15:59 07.09.2025

  • 3 Ми то "вземането"

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Не зависи от стаж от работа, от гражданството и подобни. Политиката определя и "вземането". Нашият народ е на последно място в това.

    16:01 07.09.2025

  • 4 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    За съжаление си прав..... Това е така, защото бг територията няма държава.... Всички управляващи последните 35 години са безгръбначни същества, загърби ли интереса на българския народ.....

    Коментиран от #17

    16:03 07.09.2025

  • 5 Факт

    8 0 Отговор
    Англичанинът не е глупав. Ние нашите военни обекти ги оставяме да се разрушат, за да ги изкупят на безценица "наши хора"!

    16:03 07.09.2025

  • 6 Артилерист

    7 0 Отговор
    Англия сега е много зле финансово-цените растат главоломно-и социално, заради разходите за войната в Украйна срещу Русия, за скъпата енергия и орязването на социални програми. Там назряват бунтове, а Фараж изпревари Стармър за предстоящите избори...

    16:04 07.09.2025

  • 7 Емигрант

    9 0 Отговор
    Ама как така, нали дневни, режийни, социални помощи, жени за изнасилване и мъже за клане на корем?!? Какви са тези безобразия, във военни лагери??? Къде ви е демокрацията???

    16:05 07.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Обединеното кралство отдавна е нужник.

    Коментиран от #12

    16:05 07.09.2025

  • 9 Зъл пес

    5 1 Отговор
    Да си ги настаняват в къщите си.

    16:06 07.09.2025

  • 10 Чичо Том

    4 1 Отговор
    Пращайте ги по плантациите.Те за друго не стават

    16:06 07.09.2025

  • 11 Върнете ги обратно

    4 1 Отговор
    на.... дъното на Ламанша.

    16:07 07.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Хубавото е, че в тази клоака масово се заселиха нашите биологични отпадъци.
    Лошото е, че напоследък започнаха масово да се завръщат.

    Коментиран от #25

    16:09 07.09.2025

  • 13 просто факти прости факти

    4 1 Отговор
    Ми просто ги връщайте тия лодки, бе, да се оправят. Никой не им е длъжен. Напливът е да лежат на социал, нищо друго! И да минат някоя и друга бяла ингилизка. После се чудите, че най-популярното име е Мохамед и по цял ден вият ония олиггофрени от джамиите.

    16:09 07.09.2025

  • 14 Не си далеко

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Що не ги преместят":

    от истината,все пак носителите на синя кръв имат нужда от храна.Стадата от овце се прибират по кошарите преди стригане,заколение и т.н.

    16:10 07.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    В Лондон и Париж в метрото бледолик не можеш да видиш. Вонята на урина ще ви я спестя. Но пък ако извадите късмет, можете да видите тризначките да просят.

    Коментиран от #16, #22

    16:12 07.09.2025

  • 16 Дупничанин

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Ей, бех ги забравил тия! 🤣 С проституция ли си вадят хляба?

    Коментиран от #18

    16:14 07.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    В сравнение с Обединеното кралство, ние си имаме много хубава държава. В сравнение с тамошната сган, дори нашите копейки приличат на хора.

    16:15 07.09.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дупничанин":

    С просия. За проституция не стават. Мноо дърти и мноо грозни.

    16:17 07.09.2025

  • 19 военно положение

    2 2 Отговор
    казарма за мигрантите, малко военно обучение и ето ти наемна армия, готова да стреля по местното население, ако се бунтува срещу правителството

    16:20 07.09.2025

  • 20 Пич

    3 1 Отговор
    Аз като привърженик на миграцията бих препоръчал да ги настанят на почивка в крематориуми !!!

    Коментиран от #23

    16:31 07.09.2025

  • 21 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Да познаем. ,годните за служба и ще се обучават и пращат в укрия ,ако оцелее 2 години ще получи британско гражданство а семействата им ще се държат като заложници ,това не е ирония а самата истина

    16:33 07.09.2025

  • 22 Ела в Берлин и

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    в Мюнхен. Някога хубавите, европейски градове, днес са чалмария и африкански провинции...
    Много, много жалко!

    16:33 07.09.2025

  • 23 Kaлпазанин

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Крематориумите са запазени за едно друго племе ,ония наглите алчните лихварите заради което Европа стана сметище

    16:34 07.09.2025

  • 24 Анонимен

    1 1 Отговор
    Скоро ще ги пренасочат. Насам!

    16:35 07.09.2025

  • 25 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Не всички емигрирали българи са вишисти добри специалисти в своята област или вещи професионалисти -все неща ,които са нужни на България.ОБАЧЕ! Всички те имат едно главно качество ,което ги отличава от останалите българи .А именно ,те са хора ,които са готови да опитат ,да поемат риск,да предприемат нещо ново- да отидат в чужда страна ,без корени и подкрепа.С други думи -готови са да рискувате и да се борят.Това са най ценната част на нашата нация..Това са хора предприемчиви,желаещи да се борят ,които най много са необходими на България..В България остават главно н.епредприемчивите ,м.ързеливите ,г.отован.ковците ,м@мините де.чица.Тези,които имат осигурена прехрана и живот от родителите си и на които държавата не може да разчита ,понеже те само вземат без да дават.Следователно България губи качеството на нацията си.

    16:36 07.09.2025

  • 26 глупости!

    2 0 Отговор
    Нали откакто БРЕКЗИТ даже българи вече не припарват на Острова?

    16:38 07.09.2025

  • 27 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Да ги пратят в Германия. Убежище за хлллеееббарки. Че и на социал? До кога? Светът е пълен с милиарди паррраазити като тези не можем всичките да приютим, че и да ги издържаме до живот в 4-5 звездни хотели!?

    Коментиран от #28

    16:39 07.09.2025

  • 28 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Баба Гошка":

    Рано или късно колонизираните наводняват колонизаторите си!

    16:41 07.09.2025

  • 29 ОБЩИНАРСК ДРЕМАЧ

    1 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ЕМИГРАНТИТЕ КАДЕ ЩЕ ГИ МЕСТЯТ ? ТИЯ ВОЕННИ ИЗПРОДАДАХА ВСИЧКО А КОЕТО НЕ МОЖАХА ДА ПРИСВОЯТ ГО ЗАРЯЗАХА И СЕ РУШИ.СЯКАШ Е ПРАВЕНО С ТЕХНИ ЛИЧНИ ПАРИ И НА ВСИЧКОТО ОДГОРЕ СА ДОНДУРКОВЦИ ЯСЛАДЖИИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ КАКВО РАБОТЯТ ПО ЦЯЛ ДЕН ЗА ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗАПЛАТИ ? СЕГА В НАСТОЯЩЕТО ТОВА.ДЯ.ГИ.ХРАТУТИШ С МНОГО ГОДИННИ САМО И САМО ДА ГИ ИМА ТОЛКОВА МНОГО В БРДНА И МЛКА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ДОБРЕ. ДОНАБОРНАТА КАЗАРМАТА ЗА МАЛКА БЪЛГАРИЯ Е НАЙ УДАЧНО,И ЗАПАС МОБИЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИТЕ.А НЕ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЯ ДА ВИКАТ ГЕОВЕ И ОЛИГОФРЕНИ КОЙТО ТЕ ПЪРВА И КОГА ЩЕ ОБУЧАВАШ ПРИ ВОЕННЕН КОНФЛИКТ ? ПОВЕЧЕТО УПРАВНИЦИ И ПОЛИТИЦИ МАЙ СЕГА В БЪЛГАРИЯ НЕ СТАВАТ ЗА ТАЯ РАБОТА КОВТО ЗАЕМАТ НЕКАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ.

    16:56 07.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

