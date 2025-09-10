Новини
Австралия изгражда флотилия от подводни дронове

10 Септември, 2025 08:36 394 2

Петгодишен договор за 1,1 млрд. долара с Anduril Australia и планове за засилване на отбранителните способности срещу Китай

Австралия изгражда флотилия от подводни дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралия ще създаде флотилия от подводни щурмови дронове „Ghost Shark“. Това съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.

Министърът на отбраната Ричард Марлес заяви, че подводните дронове ще допълнят австралийския военноморски надводен флот. Той подчерта, че страната е изправена пред „най-сложния и в някои отношения най-заплашителния стратегически пейзаж от края на Втората световна война“.

Правителството подписа петгодишен договор на стойност 1,1 милиарда долара с компанията Anduril Australia за изграждане, поддръжка и разработване на дроновете в страната. Според Марлес това е „най-високотехнологичната способност в света“, като подводниците ще имат голям обсег и стелт характеристики.

Австралия е в процес на мащабно военно преструктуриране, насочено към укрепване на капацитета за удари на далечни разстояния с цел балансиране на нарастващата военна мощ на Китай в Азиатско-тихоокеанския регион.

По думите на министъра на отбранителната промишленост Пат Конрой, в Австралия ще бъдат произведени десетки „Ghost Shark“, като се предвижда и възможност за износ към съюзници. Първите машини ще влязат на въоръжение в началото на 2026 г.

Наред с това Австралия планира съвместно с Обединеното кралство и Съединените щати да изгражда ядрени стелт подводници в рамките на програмата AUKUS за период от три десетилетия.


Австралия
  • 1 Сега ще стане забавно,

    0 0 Отговор
    ще напълнят и моретата с управляеми торпеда, вече и морски сили няма да има, както стана и с хвърчящите!? С танкове не става, с подводници също, остава да пускат атома и да се свършва света, то вече не се трае, защо да се раждат деца, за мишени ли?

    08:49 10.09.2025

  • 2 орешник

    0 0 Отговор
    ха ха ха

    08:54 10.09.2025

