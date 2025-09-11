Новини
Италианският президент Серджо Матарела на официална визита в Словения

Италианският президент Серджо Матарела на официална визита в Словения

11 Септември, 2025 09:57, обновена 11 Септември, 2025 10:00 400 0

Срещи с президента Наташа Пирц Мусар и премиера Роберт Голоб за задълбочаване на двустранните отношения

Италианският президент Серджо Матарела на официална визита в Словения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Словенският президент Наташа Пирц Мусар посрещна в Любляна италианския си колега Серджо Матарела. Двамата изразиха задоволство от развитието на отношенията между Словения и Италия, съобщи СТА, предава БТА.

Пирц Мусар и Матарела подчертаха значението на италианското и словенското малцинство от двете страни на границата за добросъседските връзки.

„Посещението на италианския президент е искрено потвърждение на приятелството и доверието между нашите страни и на визията за споделено бъдеще“, заяви словенският президент. Тя допълни, че двете държави умеят да превръщат трудното минало в основа за съвместно бъдеще.

Матарела подчерта, че обемът на търговията показва динамичното развитие на приятелството между Италия и Словения и че има още области за разширяване на сътрудничеството.

Малцинствата - ключов фактор в отношенията

Двамата президенти акцентираха върху темата за малцинствата. Според Матарела защитата им е знак за демократичната зрялост на държавите. Пирц Мусар му благодари за уважителното отношение към словенците в Италия, като отбеляза нуждата от допълнителни подобрения – сред тях по-голяма автономия на словенските училища в Италия и осигуряване на стабилно финансиране.

Относно представителството на словенското малцинство в италианския парламент Матарела уточни, че това е в компетенциите на правителството, но темата е важна. Пирц Мусар добави, че ще е необходимо политическо решение, ако в бъдеще словенските представители спрат да бъдат избирани.

Европейски съюз и международни теми

Президентите подкрепиха по-нататъшното разширяване на ЕС и подчертаха необходимостта процесът да се ускори. Те изразиха солидарност с Украйна и тревога от навлизането на руски дронове в Полша.

И двамата се обявиха за мирно и справедливо решение на ситуацията в Близкия изток. Матарела предупреди: „Намираме се над пропаст, в която можем да паднем“, а Пирц Мусар отбеляза, че международното право е поставено на изпитание.

Среща с премиера Голоб

В Любляна Матарела се срещна и с премиера Роберт Голоб. Те подчертаха, че отношенията между Италия и Словения са добър пример за сътрудничество между две съседни държави в ЕС.

Голоб благодари на италианския президент за усилията му в укрепването на двустранните връзки – включително политическата реабилитация на героите от Базовица и връщането на Националната зала в Триест на словенската общност.

Двамата обсъдиха и разширяването на ЕС към Западните Балкани. Матарела подчерта, че някои страни чакат вече 20 години за членство и че процесът трябва да бъде ускорен, за да се гарантират сигурността и стабилността на Европа.

Културна програма и официални прояви

В рамките на визитата си Матарела ще се срещне с председателя на словенския парламент Уршка Клакочар Зупанчич. Заедно с Пирц Мусар той ще открие обновената сграда на италианското училище в Копер, ще посети офисите на италианското малцинство и ще присъства на тържествено заседание на общинския съвет в Преторианския дворец. Програмата включва и посещение на катедралата в Копер.


Словения
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
