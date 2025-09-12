Новини
Свят »
Бразилия »
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор за опит за преврат ВИДЕО

12 Септември, 2025 04:34, обновена 12 Септември, 2025 05:44 847 3

  • бразилия-
  • съд-
  • болсанаро-
  • лула да силва-
  • присъда-
  • преврат-
  • заговор

Тежки присъди получиха и бивши министри от тясното му обкръжение, обвинени в заговора

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор за опит за преврат ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералният върховен съд на Бразилия осъди бившия бразилски президент (2019-2022) Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор за опит за преврат, целящ да предотврати идването на власт на настоящия бразилски лидер Лула да Силва.

Решението да се осъди Болсонаро и да бъде осъден на затвор е взето от четирима съдии от Върховния съд - Александър де Морайс, Флавио Диньо, Кармен Лусия и Кристиано Занин. Съдия Луис Фукс се произнесе в полза на оправдаването на политика. Болсонаро беше признат за виновен с четири гласа „за“ и един „против“.

Както отбелязва бразилският вестник „O Globo“, Болсонаро беше признат за виновен в „опит за държавен преврат, създаване на престъпна организация“ и насилствено подкопаване на върховенството на закона.

След съдебния процес и произнасянето на присъдата, Де Мораис поиска 24 години и 9 месеца затвор и 2 години и 6 месеца арест за Болсонаро. Фукс се въздържа да подкрепи това искане, докато всички останали съдии застанаха на страната на Де Мораис.

Болсонаро беше признат за виновен в заговор за предотвратяване на идването на власт на Лула да Силва през януари 2023 г.

Според досието по делото, Болсонаро и неговото обкръжение, включително няколко военни, са искали да осуетят встъпването в длъжност на Лула да Силва и са подготвяли опит за преврат за 15 декември 2022 г. - три дни след като на новоизбрания лидер е бил представен сертификатът за 39-ия президент на страната. Един от плановете, обсъждани от заговорниците, е операция „Пунхал Верде е Амарело“ („Жълто-зелен кинжал“), при която е трябвало да бъдат убити Лула да Силва, бразилския вицепрезидент Джералдо Алкмин и самия де Мораис.

Преди встъпването в длъжност на Лула да Силва обаче не е направен опит за преврат. В същото време, през януари 2023 г., след като той встъпи в длъжност, поддръжниците на Болсонаро предизвикаха избухнаха безредици в бразилската столица и се опитаха да превземат правителствени сгради. Според властите, около 5000 души са участвали в погромите, а над 1400 са били задържани.

След като Болсонаро получи повече от 27 години затвор, съдът определи наказанието за заговорниците от обкръжението на бившия лидер.

Така бившият ръководител на Министерството на отбраната (2021-2022) 68-годишният Валтер Брага Нето беше осъден на 26 години затвор. Министър на правосъдието и обществената сигурност 49-годишният Андерсън Торес беше осъден на 24 години затвор, съдиите определиха същото наказание за бившия ръководител на ВМС на южноамериканската република 64-годишния Алмир Гарние Сантос. 77-годишният Аугусто Хелено, който ръководеше Дирекцията за институционална сигурност в администрацията на Болсонаро, получи 21 години затвор.

Членовете на съда осъдиха и бившия министър на отбраната (на поста от април до декември 2022 г.) Пауло Сержио Ногейра, 67-годишен, който ще бъде лишен от свобода за 19 години. Бившият ръководител на Бразилската разузнавателна агенция при Болсонаро, Александър Рамай, който беше федерален депутат преди присъдата, получи 16 години и 1 месец затвор. Според решението на съда той ще бъде лишен от мандат. Накрая, бившият адютант на Болсонаро Мауро Сид, който стана информатор по това дело, получи две години открит арест - той ще бъде под наблюдението на властите само през нощта.


Бразилия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    4 0 Отговор
    Щом Болсонаро е осъден на 27 години затвор, значи американските президенти трябва да бъдат осъждани на две хиляди и седемстотин години затвор, защото извършват преврати по всички континенти в света.

    04:49 12.09.2025

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    1 1 Отговор
    аз съм за няколко смъртни присъди, за геноцид и кражби в космически размер

    05:18 12.09.2025

