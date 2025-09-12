Турция се надява навлизането на руски дронове в Полша да не се повтори

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан коментира навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и последвалото искане на Варшава за задействане на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда консултация между страните от Алианса, когато някоя от тях прецени, че нейната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

„Надявам се, че това няма се повтори и няма да видим повече подобно нещо“, заяви Хакан Фидан по време на съвместната пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни при посещението му в Италия. Коментарът му беше и първата реакция на Турция по темата.

Фидан припомни, че от самото начало на войната между Русия и Украйна Турция повтаря настоятелно, че има риск от разрастване на войната и че тя трябва да бъде прекратена час по-скоро. Турският външен министър подчерта, че страната му ще продължи да полага усилия в тази посока и припомни постигнатото между Русия и Украйна при преговорите в Истанбул. Според него преговорите трябва да продължат от там, докъдето са достигнали и да бъдат положени повече усилия за прекратяването на войната.

„Турция и Италия споделяме общото мнение, че тази война трябва да приключи час по-скоро“, каза Фидан.

Външният министър на Турция подчерта, че войната представлява заплаха както за регионалната, така и за глобалната сигурност и както и че държавите в НАТО са изпълнили своето задължение и провеждат консултации.

Във връзка с пътя към членството на Турция в Европейския съюз Хакан Фидан заяви, че пълноправното членство на Турция в Европейския съюз продължава да бъде стратегическа цел.

„Очакваме в този процес Европейският съюз да не бъде предубеден на основата на тесни политически сметки и да разработи визия със стъпки, които ще съживят процеса на членство на Турция в Европейския съюз“, заяви Фидан и допълни, че Италия е сред страните, които подкрепят Турция по този път и че очаква това от всички страни в Европейския съюз.

При посещението си в Рим той подчерта, че и двете страни подкрепят засилването на отбранителните способности на Европа.

„Не бива да се забравя, че устойчив и възпиращ механизъм за сигурност е възможен само с пълното участие на Турция, която има втората по големина армия в НАТО“, заяви Хакан Фидан.

Сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия беше една от основните теми, които Фидан и Таяни обсъдиха. Целта е обемът му да достигне 40 милиарда долара.

„Изключително сме удовлетворени от сътрудничеството ни в областта на отбранителната индустрия. Участието на турския „Байкар“ и италианския „Пиаджо“ в „Аероспейс“ и съдружието ни с италианската фирма от отбранителната индустрия „Леонардо“ трябва да бъдат пример за целия регион“, каза Фидан.

Според него постигнатият напредък за закупуването на боен самолет „Юрофайтър“ от Турция е изключително важен както за страната му, така и за Италия, а заради сигурността на Средиземноморския регион е ключов и за енергийната сигурност на Европа.

Фидан и Таяни обсъдиха също така икономическите отношения между Анкара и Рим, регионални въпроси, сред които борбата с нелегалната миграция, както и ситуацията в Газа и Либия.