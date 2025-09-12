Новини
Турция се надява навлизането на руски дронове в Полша да не се повтори
  Тема: Украйна

12 Септември, 2025 13:47 594 15

Фидан припомни, че от самото начало на войната между Русия и Украйна Турция повтаря настоятелно, че има риск от разрастване на войната

Турция се надява навлизането на руски дронове в Полша да не се повтори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан коментира навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и последвалото искане на Варшава за задействане на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда консултация между страните от Алианса, когато някоя от тях прецени, че нейната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

„Надявам се, че това няма се повтори и няма да видим повече подобно нещо“, заяви Хакан Фидан по време на съвместната пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни при посещението му в Италия. Коментарът му беше и първата реакция на Турция по темата.

Още новини от Украйна

Фидан припомни, че от самото начало на войната между Русия и Украйна Турция повтаря настоятелно, че има риск от разрастване на войната и че тя трябва да бъде прекратена час по-скоро. Турският външен министър подчерта, че страната му ще продължи да полага усилия в тази посока и припомни постигнатото между Русия и Украйна при преговорите в Истанбул. Според него преговорите трябва да продължат от там, докъдето са достигнали и да бъдат положени повече усилия за прекратяването на войната.

„Турция и Италия споделяме общото мнение, че тази война трябва да приключи час по-скоро“, каза Фидан.

Външният министър на Турция подчерта, че войната представлява заплаха както за регионалната, така и за глобалната сигурност и както и че държавите в НАТО са изпълнили своето задължение и провеждат консултации.

Във връзка с пътя към членството на Турция в Европейския съюз Хакан Фидан заяви, че пълноправното членство на Турция в Европейския съюз продължава да бъде стратегическа цел.

„Очакваме в този процес Европейският съюз да не бъде предубеден на основата на тесни политически сметки и да разработи визия със стъпки, които ще съживят процеса на членство на Турция в Европейския съюз“, заяви Фидан и допълни, че Италия е сред страните, които подкрепят Турция по този път и че очаква това от всички страни в Европейския съюз.

При посещението си в Рим той подчерта, че и двете страни подкрепят засилването на отбранителните способности на Европа.

„Не бива да се забравя, че устойчив и възпиращ механизъм за сигурност е възможен само с пълното участие на Турция, която има втората по големина армия в НАТО“, заяви Хакан Фидан.

Сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия беше една от основните теми, които Фидан и Таяни обсъдиха. Целта е обемът му да достигне 40 милиарда долара.

„Изключително сме удовлетворени от сътрудничеството ни в областта на отбранителната индустрия. Участието на турския „Байкар“ и италианския „Пиаджо“ в „Аероспейс“ и съдружието ни с италианската фирма от отбранителната индустрия „Леонардо“ трябва да бъдат пример за целия регион“, каза Фидан.

Според него постигнатият напредък за закупуването на боен самолет „Юрофайтър“ от Турция е изключително важен както за страната му, така и за Италия, а заради сигурността на Средиземноморския регион е ключов и за енергийната сигурност на Европа.

Фидан и Таяни обсъдиха също така икономическите отношения между Анкара и Рим, регионални въпроси, сред които борбата с нелегалната миграция, както и ситуацията в Газа и Либия.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кво ?!

    6 5 Отговор
    Бе и ние преди 10 години се надявахме Турция да не дава на украинската хунта дронове Байряктар , с които Киев бомбардира рускоезични цивилни , жени и деца в Югоизточна Украйна . Ама не стана .

    13:51 12.09.2025

  • 2 Шопо

    7 4 Отговор
    Орешарски ще посети Берлин скоро.

    13:53 12.09.2025

  • 3 Аскера не си поплюва

    4 7 Отговор
    Направо сваля руски фърчила и трепе руски посланици в Истанбул!

    Коментиран от #14

    13:55 12.09.2025

  • 4 Град Козлодуй

    9 3 Отговор
    Дроновете са дошли от Украйна а поляците ги определят като руски, значи Полша признава че Украйна е руска територия !

    Коментиран от #12

    13:57 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хм...

    7 1 Отговор
    Или са руснаците, или е провокация. Трети вариант няма, количеството дронове изключва грешка.
    Ако са руснаците, то нато, ЕсеС и пудели са се
    okъkaли от истеричен ужас и само джафкат панически иззад оградата.
    Ако е провокация, то това е образец на некадърен и жалък опити за манипулация и не говори никак добре за интелекта на организаторите и повярвалите.
    По тоя повод много ми се иска да разбера мнението на някое евроатлантическо розАво пони.

    14:06 12.09.2025

  • 7 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    А в Конго и Зимбабве какво казаха за дроновете.
    Моля, не пропускайте държави!

    14:08 12.09.2025

  • 8 Селянски

    6 1 Отговор
    Дроновете бяха украински

    14:08 12.09.2025

  • 9 Нещо да

    5 1 Отговор
    каже, как през Румъния, България и Турция са минали 2,4 кг хексоген с украински автомобил. Грузинците са го хванали на границата. Предназначен за атентати. Мощността му е по-голяма от тротила.

    14:10 12.09.2025

  • 10 Чичак

    2 1 Отговор
    При турците няма това онова. Опаткаха руски самолет за 4 минутно присъствие в турско пространство и убиха пилотите

    Коментиран от #11, #13

    14:21 12.09.2025

  • 11 ПилОти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чичак":

    Свръх звуков боен самолет за 4 минути тоест 240 секунди изминава траектория повече от 80 км.

    14:32 12.09.2025

  • 12 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    По твоята логика щом са с полски сим карти значи са полски дронове. А понеже са с китайски части значи са на Китай. Боза ви е в главите на крепостните.

    14:34 12.09.2025

  • 13 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чичак":

    И то жена го свали. Да ги боли повече.

    14:35 12.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    А ако знаеш с бъл(х)арите какво ще прави, когато му дойде времето.

    14:41 12.09.2025

