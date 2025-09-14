Андрей Ковачев: Кремъл тества Европа

Българският девиз "Съединението прави силата“ в момента е изключително важен за Европейския съюз. Ако искаме да оцелеем в момент на глобални несигурности и кризи около нас във всяко отношение – икономика, сигурност, миграция, трябва да бъдем единни и силни.
Това каза ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев пред ФОКУС.
Европа трябва да търси единство в политиките и инвестициите в областта на отбраната, сигурността и конкурентоспособността, допълни той. Призивът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е бил именно за единство и инвестиции в конкурентоспособна, умна и повече европейска икономика.
По думите му Европа трябва да задава стандартите в света чрез сключването на двустранни търговски споразумения. "Предстои ратификация на споразумението с Южна Америка, до края на годината трябва да завърши търговското споразумение с Индия. Вече имаме с Южна Корея, с Виетнам. Работи се върху тези с Индонезия, с Австралия, Нова Зеландия и Сингапур, за да може да зададем тези търговски стандарти на произведеното в Европа и слоганът "Made in Europe“ отново да застане като марка за качество и сигурност на световния пазар“, заяви Ковачев.
Призивът на фон дер Лайен за нов световен ред са отговор на дневния ред, който се опитват да наложат президентите на Китай, САЩ и Северна Корея, заяви той. "Надали техния нов световен ред ще бъде много приятелски настроен към демократичните държави. Затова трябва да бъдем единни, конкурентоспособни и да имаме икономика. Трябва да намалим драстично нашата зависимост от първични ресурси за производство, особено в цифровата сфера, и да можем да си ги набавяме от собствени ресурси или те да бъдат диверсифицирани“, обясни евродепутатът.
В спешен порядък Европейският парламент трябва да ратифицира подготвените шест законодателни пакета за намаляване на бюрокрацията. "Това ще спести над 8 милиарда евро в различни сфери. Програмата от 1,8 трилиона цели повишаване на производството в Европейския съюз, то да стане по-ефективно и по-европейско. Това са основните акценти на Европарламента през следващите месеци“, обясни ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП.
По думите му Кремъл тества отбранителните способности на Европа по най-различни начини – чрез дронове, чрез хибридни заплахи, чрез пропаганда в социалните мрежи. "Ако не покажем, че сме единни, те ще продължат тези тестове. Европейският съюз е мирен проект, но не можем да се оставим да бъдем превзети“, добави Ковачев.
1 Много уважавам
19:41 14.09.2025
2 Майна
Ама за публично изговорена глупост хонорара е 3000 лв
19:42 14.09.2025
3 Крмъл
19:43 14.09.2025
4 Изкарат ли ви
Коментиран от #20
19:43 14.09.2025
5 Малееее
19:45 14.09.2025
6 Левчо
Коментиран от #16
19:46 14.09.2025
7 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
19:48 14.09.2025
8 Гончар Романенко
... Колко да е мирен, след като правите заводи за барут, а не за компоти и компютри?!
19:51 14.09.2025
9 Николова , София
19:52 14.09.2025
10 Един
Поредна калинка на фашизоидната хунта!
19:54 14.09.2025
11 тества
Кремъл куса Европа.
Така е много по-добре.
И бай дъ уей: Бистро по френски идва от руската дума за Бързо.
Да си знаете
19:55 14.09.2025
12 АНДРЕЙЧО ТЕСТВАНЕ ТИ
19:56 14.09.2025
13 Поправка
19:57 14.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пешо z
20:03 14.09.2025
16 Ха,ха
До коментар #6 от "Левчо":Ми плащат му на човека, кво да прави
20:04 14.09.2025
17 витя
20:04 14.09.2025
18 ШЕФА
20:04 14.09.2025
19 Ха,ха
20:05 14.09.2025
20 Анонимен
До коментар #4 от "Изкарат ли ви":1рупла 0,02евро
Коментиран от #24
20:07 14.09.2025
21 123
20:10 14.09.2025
22 Вземай си лекарствата
20:11 14.09.2025
23 Троянец
20:19 14.09.2025
24 Какво общо има
До коментар #20 от "Анонимен":коментара, че изкарат ли всички продажници един след друг, е ясна манипулацията и пропагандата на пропадналият запад, с курса на рублата?
20:20 14.09.2025
25 Боруна Лом
20:24 14.09.2025