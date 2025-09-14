Новини
Андрей Ковачев: Кремъл тества Европа

14 Септември, 2025 20:36

На прицел са отбранителните й способности, смята евродепутатът

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският девиз "Съединението прави силата“ в момента е изключително важен за Европейския съюз. Ако искаме да оцелеем в момент на глобални несигурности и кризи около нас във всяко отношение – икономика, сигурност, миграция, трябва да бъдем единни и силни.

Това каза ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев пред ФОКУС.

Европа трябва да търси единство в политиките и инвестициите в областта на отбраната, сигурността и конкурентоспособността, допълни той. Призивът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е бил именно за единство и инвестиции в конкурентоспособна, умна и повече европейска икономика.

По думите му Европа трябва да задава стандартите в света чрез сключването на двустранни търговски споразумения. "Предстои ратификация на споразумението с Южна Америка, до края на годината трябва да завърши търговското споразумение с Индия. Вече имаме с Южна Корея, с Виетнам. Работи се върху тези с Индонезия, с Австралия, Нова Зеландия и Сингапур, за да може да зададем тези търговски стандарти на произведеното в Европа и слоганът "Made in Europe“ отново да застане като марка за качество и сигурност на световния пазар“, заяви Ковачев.

Призивът на фон дер Лайен за нов световен ред са отговор на дневния ред, който се опитват да наложат президентите на Китай, САЩ и Северна Корея, заяви той. "Надали техния нов световен ред ще бъде много приятелски настроен към демократичните държави. Затова трябва да бъдем единни, конкурентоспособни и да имаме икономика. Трябва да намалим драстично нашата зависимост от първични ресурси за производство, особено в цифровата сфера, и да можем да си ги набавяме от собствени ресурси или те да бъдат диверсифицирани“, обясни евродепутатът.

В спешен порядък Европейският парламент трябва да ратифицира подготвените шест законодателни пакета за намаляване на бюрокрацията. "Това ще спести над 8 милиарда евро в различни сфери. Програмата от 1,8 трилиона цели повишаване на производството в Европейския съюз, то да стане по-ефективно и по-европейско. Това са основните акценти на Европарламента през следващите месеци“, обясни ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП.

По думите му Кремъл тества отбранителните способности на Европа по най-различни начини – чрез дронове, чрез хибридни заплахи, чрез пропаганда в социалните мрежи. "Ако не покажем, че сме единни, те ще продължат тези тестове. Европейският съюз е мирен проект, но не можем да се оставим да бъдем превзети“, добави Ковачев.


  1 Много уважавам

    Мнението на доказани крадци и национални предатели!

    19:41 14.09.2025

  2 Майна

    Този е ненормален
    Ама за публично изговорена глупост хонорара е 3000 лв

    19:42 14.09.2025

  3 Крмъл

    И вас да ви изтестват !!!! Дребни душици и продажници !!!! Разисапхте я тази държава !!!!

    19:43 14.09.2025

  4 Изкарат ли ви

    всички продадени глупаци, ясно е, че пропадналият запад е направил поредната инсценировка.

    19:43 14.09.2025

  5 Малееее

    Този загря няколко дни след опорните на украинци и поляци ! Няма качество на паветата !

    19:45 14.09.2025

  6 Левчо

    винаги пребоядисан според интересите си , току се покаже !

    19:46 14.09.2025

  7 Луганск

    Андрей Ковачев, пошел Ти в жопу, дебил европейский!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    19:48 14.09.2025

  8 Гончар Романенко

    "Европейският съюз е мирен проект, но не можем да се оставим да бъдем превзети“, добави Ковачев...
    ... Колко да е мирен, след като правите заводи за барут, а не за компоти и компютри?!

    19:51 14.09.2025

  9 Николова , София

    А ти тестваш ракия ..пфу..не говори за неща дето не ти влиза пръста ..а се опитваш да си навреш проста глава

    19:52 14.09.2025

  10 Един

    Някой да знае кой е този и кво е направил за Държавата НИ!?!
    Поредна калинка на фашизоидната хунта!

    19:54 14.09.2025

  11 тества

    Пробва, куса, проверява, чекира,

    Кремъл куса Европа.
    Така е много по-добре.
    И бай дъ уей: Бистро по френски идва от руската дума за Бързо.
    Да си знаете

    19:55 14.09.2025

  12 АНДРЕЙЧО ТЕСТВАНЕ ТИ

    МОЗЪКА МОКЕТ СМОТАН.

    19:56 14.09.2025

  13 Поправка

    Заглавието трябва да е "Европа тества търпението на Русия."

    19:57 14.09.2025

  • 15 Пешо z

    15 Пешо z

    20:03 14.09.2025

  16 Ха,ха

    До коментар #6 от "Левчо":

    Ми плащат му на човека, кво да прави

    20:04 14.09.2025

  17 витя

    eдин ден ще го набарат

    20:04 14.09.2025

  18 ШЕФА

    Вижте го бе,вижте това недоразумение на природата което съществува и яде хляб не защото е нещо,напротив ,той е едно нищо,но безмозъчно и послушно нищо готово на всичко за някой цент от Соро.... Ако не говори заучени евроатлантически лъжи отива на бунището и става таксиметров шофьор или в градския,това е неговото бъдеще.

    20:04 14.09.2025

  19 Ха,ха

    Искат да превземат европейското ткзс

    20:05 14.09.2025

  20 Анонимен

    До коментар #4 от "Изкарат ли ви":

    1рупла 0,02евро

    20:07 14.09.2025

  21 123

    Русия тества ракети, и то доста успешно . В тази бъркотия се трепят руснаци срещу руснаци на бивша руска територия дадена на Украйна Не за да свива гнездо НАТО , конфликта го запалиха САЩ и ЕС . Все пак чухме по новините 2014 как Виктория Нюланд раздаваше бъдещи постове за държавно управление на Украйна в прихванат телефонен разговор. Раздаваше и кифли на майдана. Не е добра идея да се забъркаш в конфликт с най голямата ядрена държава.

    20:10 14.09.2025

  22 Вземай си лекарствата

    Ненормалник

    20:11 14.09.2025

  23 Троянец

    Тества кухата ти глава!

    20:19 14.09.2025

  24 Какво общо има

    До коментар #20 от "Анонимен":

    коментара, че изкарат ли всички продажници един след друг, е ясна манипулацията и пропагандата на пропадналият запад, с курса на рублата?

    20:20 14.09.2025

  25 Боруна Лом

    Андрей Ковачев е заместник-председател на Съюза на европейските Педералисти. "Умен"Гербер-продажник за жълти стотинки!

    20:24 14.09.2025

