Андрей Ковачев: Кремъл тества Европа

Българският девиз "Съединението прави силата“ в момента е изключително важен за Европейския съюз. Ако искаме да оцелеем в момент на глобални несигурности и кризи около нас във всяко отношение – икономика, сигурност, миграция, трябва да бъдем единни и силни.

Това каза ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев пред ФОКУС.

Европа трябва да търси единство в политиките и инвестициите в областта на отбраната, сигурността и конкурентоспособността, допълни той. Призивът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е бил именно за единство и инвестиции в конкурентоспособна, умна и повече европейска икономика.

По думите му Европа трябва да задава стандартите в света чрез сключването на двустранни търговски споразумения. "Предстои ратификация на споразумението с Южна Америка, до края на годината трябва да завърши търговското споразумение с Индия. Вече имаме с Южна Корея, с Виетнам. Работи се върху тези с Индонезия, с Австралия, Нова Зеландия и Сингапур, за да може да зададем тези търговски стандарти на произведеното в Европа и слоганът "Made in Europe“ отново да застане като марка за качество и сигурност на световния пазар“, заяви Ковачев.

Призивът на фон дер Лайен за нов световен ред са отговор на дневния ред, който се опитват да наложат президентите на Китай, САЩ и Северна Корея, заяви той. "Надали техния нов световен ред ще бъде много приятелски настроен към демократичните държави. Затова трябва да бъдем единни, конкурентоспособни и да имаме икономика. Трябва да намалим драстично нашата зависимост от първични ресурси за производство, особено в цифровата сфера, и да можем да си ги набавяме от собствени ресурси или те да бъдат диверсифицирани“, обясни евродепутатът.

В спешен порядък Европейският парламент трябва да ратифицира подготвените шест законодателни пакета за намаляване на бюрокрацията. "Това ще спести над 8 милиарда евро в различни сфери. Програмата от 1,8 трилиона цели повишаване на производството в Европейския съюз, то да стане по-ефективно и по-европейско. Това са основните акценти на Европарламента през следващите месеци“, обясни ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП.

По думите му Кремъл тества отбранителните способности на Европа по най-различни начини – чрез дронове, чрез хибридни заплахи, чрез пропаганда в социалните мрежи. "Ако не покажем, че сме единни, те ще продължат тези тестове. Европейският съюз е мирен проект, но не можем да се оставим да бъдем превзети“, добави Ковачев.