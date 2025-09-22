Влак дерайлира в Искърското дефиле

Товарна композиция е дерайлирала на гара Елисейна в Искърското дефиле, пише Нова Телевизия. От релсите е излязал локомотивът и първите 3 вагона от общо 24, натоварени с пшеница. Влакът е на частен превозвач.

Инцидентът се е случил в 22:36 ч. в неделя. Още през нощта линията е разчистена и движението е възстановено.