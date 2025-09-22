Влак дерайлира в Искърското дефиле

Товарна композиция е дерайлирала на гара Елисейна в Искърското дефиле, пише Нова Телевизия. От релсите е излязал локомотивът и първите 3 вагона от общо 24, натоварени с пшеница. Влакът е на частен превозвач.
Инцидентът се е случил в 22:36 ч. в неделя. Още през нощта линията е разчистена и движението е възстановено.
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За къде
10:26 22.09.2025
2 добра работа
Коментиран от #4
10:28 22.09.2025
3 ШЕФА
10:29 22.09.2025
4 Пич
До коментар #2 от "добра работа":Ти изоглавен ли си , или само толкова образован ? При тази железопътна мрежа от 60-те години , новина е когато някой влак не дерайлира !!!
10:31 22.09.2025
5 вижда се
10:32 22.09.2025
6 Дориана
10:32 22.09.2025
7 аколи
10:32 22.09.2025
8 Боруна Лом
10:33 22.09.2025
9 Андонов
10:44 22.09.2025
10 Авеее
10:50 22.09.2025
11 пимк
11:22 22.09.2025
12 Селянина с Пежото
12:00 22.09.2025