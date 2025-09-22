Новини
Влак дерайлира в Искърското дефиле

Влак дерайлира в Искърското дефиле

22 Септември, 2025 10:25 1 084 12

  • искърско дефиле-
  • влак-
  • дерейлира

От релсите е излязал локомотивът и няколко вагона, натоварени с пшеница

Влак дерайлира в Искърското дефиле - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Товарна композиция е дерайлирала на гара Елисейна в Искърското дефиле, пише Нова Телевизия. От релсите е излязал локомотивът и първите 3 вагона от общо 24, натоварени с пшеница. Влакът е на частен превозвач.

Инцидентът се е случил в 22:36 ч. в неделя. Още през нощта линията е разчистена и движението е възстановено.


България
Оценка 3.8 от 10 гласа.
  • 1 За къде

    19 0 Отговор
    е тръгнало зърното ?

    10:26 22.09.2025

  • 2 добра работа

    1 22 Отговор
    Добра работа копейки. Браво. Пожари, саботажи. Точно така се прави. Тормоз до дупка.

    Коментиран от #4

    10:28 22.09.2025

  • 3 ШЕФА

    29 2 Отговор
    Щеше да е новина ако не е закъснял и не е дерайлирал.Къде е сега оня престъпник Караджов който обикаляше с влак и лъжеше как всичко ще се оправи и БДЖ стане за чудо и приказ,къде е лъжеца и крадеца Караджов ?

    10:29 22.09.2025

  • 4 Пич

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "добра работа":

    Ти изоглавен ли си , или само толкова образован ? При тази железопътна мрежа от 60-те години , новина е когато някой влак не дерайлира !!!

    10:31 22.09.2025

  • 5 вижда се

    13 1 Отговор
    Българското БДЖ е много по зле и от това в Бангладешкото.

    10:32 22.09.2025

  • 6 Дориана

    16 2 Отговор
    Транспортният миноистър да си подаде оставката . Некадърно управление, оправдания са показателни за кабинета Желязков. То не бяха катастрофи по пътища и железници, липса на чиста вода за хората , политически арести, корупция и всичко, за което се сетите за да бъде още по- труден живота на българския народ.

    10:32 22.09.2025

  • 7 аколи

    18 2 Отговор
    Крадци ГЕРБ видими резултати. От 2009 г трябва да се провери точно колко милиарда отидоха в БДЖ. Всичките милиарди са окрадени. А крадеца Роско с водопада беше и в БДЖ когато продадоха вагоните и изчезнаха милиони тогава. Сега вече строй хотели с водопади този ГЕРБ крадец. А крадеца от Банкя за видими резултати говори където види мисирка. Ами вижте им резултатите на ГЕРБ и глупавия Винету от банкя. Всичко е видимо. Още един влак се обърна. Слава на Господ Иисус Христос, видимо е и слепия да види, мИрси.

    10:32 22.09.2025

  • 8 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    А ГРОЗДЬО ВЪТРЕ ЛИ Е БИЛ?

    10:33 22.09.2025

  • 9 Андонов

    9 0 Отговор
    Счупена релса къде е Караджов да обясни и оня Ананиев,че жп линията е изправна.

    10:44 22.09.2025

  • 10 Авеее

    11 2 Отговор
    Все един и същ частен превозвач е замесен в тия инциденти, защо ли?

    10:50 22.09.2025

  • 11 пимк

    4 1 Отговор
    Крадат нафта и пускат по инерция снощи Р 04 64 КВ пак се прибра със сака с нафта

    11:22 22.09.2025

  • 12 Селянина с Пежото

    3 0 Отговор
    През последните 35 години трябваше да бъде реновирана цялата жп. мрежа в България. Това е инфраструктура която е стратегическа за страната. Вместо това властимащите я ползват за да цоцат докато са на власт и след тях потоп. Жалка картина.

    12:00 22.09.2025

