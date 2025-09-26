Божидар Божанов: Зависимостите от Пеевски подкопават върховенството на закона и блокират европейски средства за страната

Натрупаното обществено недоволство може да прерасне в масови протести, подобни на тези от 2013 и 2020 г. За това предупреди в предаването "Панорама" по БНТ Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, заместник-председател на парламентарната група на „Демократична България“. По думите му властта се упражнява нелегитимно, а зависимостите от Делян Пеевски подкопават върховенството на закона и блокират европейските средства за страната.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, заместник-председател на ПГ на „Демократична България“: "Има много протести. Те са малки, тематични, някои са по-големи. Някои са за безводието, което към липсата на инициативи, към човешката глупост може да добавим все пак и корупцията. Имаше едни 500 милиона за язовири, за всякакви такива дейности, които по доклад на Сметната палата са в прокуратурата. Сега прокуратурата им е сложила чадър, но това е отделна тема. Та има протести по всички тези теми, защото хората са недоволни. Да, те още не са проявили този гняв по начин, по който да изпълнят площадите, по начин, по който сме ги виждали през 2013 година, през 2020 година. Но всички сме виждали как едни огромни протести са предшествани понякога от малки протести. През 2013 година имаше малки протести през май месец, срещу тогава някакви безобразия на кабинета „Орешарски“, които сега никой не помни. Но след това трябваше една малка искра, която да запали този гняв, който хората трупат, когато виждат нелегитимно упражняване на власт. Аз днес в социалните мрежи видях една снимка на господин Дончев през 2013 година на протеста срещу Пеевски. И се замислих какво се промени от тогава, че ГЕРБ тогава се сблъскваше с Пеевски, Пеевски мачкаше ГЕРБ, а сега ГЕРБ обслужва Пеевски."

Божанов е категоричен, че политическите сили не са тези, които пълнят площадите.

"Пълни ги, пак казвам, гневът на хората, който се трупа. И всички управляващи, особено когато Пеевски им раздава команди на много от министрите по телефона, трябва да знаят, че 13 юни или съответно юли месец 2022 година са зад ъгъла и всяко безобразие, което на тях може да ми излезе за нещо нормално, да излезе премиера и да каже - "Предлагам Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС", може да взриви хората. Между другото, през другата седмица най-вероятно в парламента ще се случи същото, което се случи през 2013 година. Ще се променят законните за службите, така че в случая човекът на Пеевски да може да бъде инсталиран в ДАНС."

По думите на Божидар Божанов ЕК взима решения не на базата на писма, а на факти.

"Замразяването на парите не е функция на това, кой е писал до Брюксел и кой се е оплакал и кой е недоволен. Защото в Брюксел все пак не ядат домаците с колците, както се казва. Брюксел спира парите заради липсата на върховенство на закона. Тъй като европейското семейство е семейство на европейски ценности и първата от тия ценности е върховенство на закона. Там, където няма върховенство на закона, Брюксел спира парите. Например, с Унгария имаше такива инициативи, с Полша при предишни правителства и при България това също се е случило. А няма върховенство на закона, защото ще споменем пак Пеевски, той е пленил съдебната система. Той е пленил Висшия съдебен съвет, който в момента изпълнява неговите команди абсолютно безпрекусловно. На практика се връщаме в една криза. Тези протести, които са начало на нещо може би по-голямо, тези всички явления са началото на завръщането на кризата, която не си е тръгвала. А тя не си е тръгвала, защото властта се упражнява нелегитимно. Тя се упражнява нелегитимно, защото един човек и малък кръг около него държат съдебната власт, чрез която изкривява политическото представителство. Тя нелегитимно нарежда на един или друг министър, политик и така нататък. Вие представяте ли си така, който излезе на синьото килимче и да каже, ти ще правиш това, ти ще правиш това и на другия ден това да се случи. Абсолютно безполезно е ти да пратиш половината Министерски съвет в Плевен. И хората знаят, че и цялото Народно събране да отиде в Плевен, водата няма да тръгне. Тя ще тръгне, когато се направят системни реформи. Само, че Пеевски вдига телефона, разпорежда и те отиват. Защото Висшия съдебен съвет, който пък води до това беззаконие, заради което ще ни спират парите евентуално, е негов. И той трябва да бъде сменен."