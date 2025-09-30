Новини
Несебър започна изграждане на зелена инфраструктура по процедура „Зелени мерки за по-чист въздух“

30 Септември, 2025 08:02 487

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10)

Венелина Маринова

Община Несебър започна проект за изграждане на зелена инфраструктура по процедура „Зелени мерки за по-чист въздух“.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10). Дейностите са насочени към ограничаване източниците на вторично разпрашаване и пречистване на въздуха по естествен път чрез разширяване на зелените площи в градска среда и засаждане на растителни видове с най-висока степен по отношение улавянето на ФПЧ10. Предвидено е изпълнение на озеленяване в обществено достъпни поземлени имоти – общинска собственост, в урбанизираните територии на градовете Несебър, Обзор и Свети Влас.

Близо 34 000 души ще усетят директно ефекта от предприетите мерки.

Проектът ще допринесе за изпълнение ангажиментите на страната в сектор „Въздух“ и постигане на цели, произтичащи от европейското и национално законодателство, съгласно Решение на Съда на Европейския от 2017 г. за неспазване на нормите на пределно допустимите стойности на прахови частици в атмосферния въздух.

Общата стойност на инвестицията и на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., е 2,1 млн. лв.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Зелени мерки в градска среда“, по приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 41 месеца.


