Остава в сила бедствено положение в общините Несебър и Царево, проходът "Петрохан" още е затворен

Продължават работата по отстраняване на щетите, нанесени от обилните валежи от дъжд и сняг из страната през седмицата, предаде БНР.



Придошлите води следствие от пороите отнеха три човешки живота по Южното Черноморие - мъж беше открит в подземния етаж на хотел във ваканционното селище "Елените", тракторист-доброволец беше отнесен от приливна вълна, а граничен полицай загина в морето след преобръщане на лодката, с която е издирвал бедстващи хора.



До късно снощи продължи и евакуацията на хора от хотелите в "Елените". Те бяха настанени в почивни бази, в пенсионерския клуб и в училището в Свети Влас.



Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Несебър и Царево, а в община Етрополе беше обявено частично бедствено положение заради валежите, предизвикали падането на дървете, които блокираха пътища и корита на реки. На места се съобщава и за проблеми с електрозахранването.



Продължава работата и по възстановяването на тока в няколко общини на област Монтана, както и в отделни селища в общините Земен и Трън, където след падналия предната нощ сняг обстановката постепенно се нормализира. Продължава и разчистването на паднали дървета.



Все още е затворен проходът "Петрохан".

Предстои описване на щетите във вилно селище "Eлените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас, цитирани от БТА.

На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.

Няма хора в опасност.

Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението ще останат на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката.

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

Близо 110 души получиха медицинска помощ, храна и вода в сградата на кметството в Свети Влас, след евакуация от района на вилно селище Елените. Това съобщи за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.

"В стаи в кметството първоначално бяха настанени седемнайсет души. На около сто и десет човека, превозени дотук, бе оказана помощ. Сред тях малки деца, възрастни и трудноподвижни хора. Осигурени са екипи на Българския Червен кръст (БЧК), медицински екипи, раздадохме храна, включително консерви, млечни продукти, хляб, вода", каза Николов.

Сред потърсилите помощ и транспортирани от екипи на "Гражданска защита" и полицията е имало хора с наранявания по краката и ръцете. Вероятно от твърди предмети и стъкла придошли от водата, каза кметът.

Около 110 души са настанени в хотел "Лагуна" и в хотелски комплекс "Форт Нокс Панорама" в Свети Влас. Местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти.

Към момента в кметството остава настанен млад мъж – украински гражданин, за когото е осигурено помещение, добави още кметът.

От пресцентъра на Областната управа – Бургас информираха за БТА, че има екипи на всички институции, които ще бъдат в района на Свети Влас и вилно селище Елените цяла нощ.

На евакуираните помощ е оказана от БЧК – Бургас, доброволци от екипа за реакция при бедствия, аварии и кризи, парамедик от Мобилния здравен екип на организацията, доброволци от Общинската организация на БЧК – Несебър.

От БЧК информираха, че нейни екипи остават на място и са в готовност да окажат съдействие при продължаващата евакуация.

Община Царево изготвя списък с необходимите мерки и обекти, пострадали при поройните дъждове, който ще бъде подаден в кратък срок към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

Това съобщиха от пресцентъра на Общината, цитирани от БТА.



Оттам напомнят, че при бедствието през 2023 г. щетите са надхвърлили 80 млн. лв., а държавата е отпуснала 42 млн. лв., без да бъдат осигурени средства за сериозни дейности в речните корита и дерета.



Всички съоръжения, изградени след бедствието през 2023 г., са издържали на водния натиск през последните часове, като са установени само периферни нарушения в настилките около тях. Основен акцент в предстоящите действия е работата по коритото на река Черна, където се предвижда изграждане на бентове с цел ограничаване на разливи при очакваните нови валежи във вторник.



Общинските екипи почистват усилено всички населени места. От Общината призовават жителите за търпение и разбиране.



"Аз лично призовавам да няма спекулации – и в предишния мандат, и в настоящия са предприети действия за основна корекция на коритото на река Черна, но финансиране от държавата не беше отпуснато", каза кметът на Царево Марин Киров, цитиран от пресцентъра.



От 2023 г. насам всички дерета, речни корита и опасни участъци са почиствани многократно. Според местната администрация се наблюдава "невиждана водна стихия", срещу която остарялата инфраструктура, проектирана преди десетилетия, трудно устоява.



Жителите и гостите на региона са били своевременно уведомени за очакваното влошаване на метеорологичната обстановка от Областната управа, общините, институциите и медиите още в началото на седмицата. От Община Царево определят като "неуместни" спекулациите относно ефективността на системата BG-Alert.



Призивът към всички граждани е да бъдат внимателни и при необходимост да търсят съдействие от компетентните служители.