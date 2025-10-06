Тристранният съвет отново не постигна съгласие за минималната заплата

Без съгласие по размера на минималната работна заплата за догодина приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на правителствено постановление предвижда от 1-ви януари догодина тя да стане 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева.
Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара настояват минималната заплата да не се увеличава от 1-ви януари 2026 г.
Председателят на Асоциацията Румен Радев заяви:
"За нас тя е нараснала изпреварващо през последните три години и надвишава значително обективните икономически показатели".
И четирите работодателски организации в тристранния съвет искат да се преразгледа заложения в Кодекса на труда механизъм за определяне на минималната заплата като 50 процента от средната за период от 12 месеца.
КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха новата минимална работна заплата за догодина.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя занапред тя, както и всички доходи в страната, да се обвържат с друг измерител, а именно - със заплата за издръжка:
"И това, което ние всъщност предлагаме настойчиво, е Националната статистика най-накрая да седне да направи методология по методологията на Международната организация на труда (МОТ), която е верифицирана на базата на дефиницията и адаптирана към нашите реалности. Ние имаме нашата заплата за издръжка, но не твърдим, че тя е най-вярната. Нека НСИ да го направи. Да направим тристранен комитет, който да наблюдава методиката, да я следи внимателно и тя да стане отправната точка, референтна стойност за доходите в България".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:19 06.10.2025
2 Майна
Борисов и Пеевски се откупиха от Брюксел с вкарването ни
Затова Тръмп изкара доказателства за тези криминали
Предлага ли му каквото е останало!
Трябва да ги свалим незабавно!
Това ни казва и Тръмп
13:23 06.10.2025
3 Малко статистика
Под 1000 евро:
България: Най-ниската минимална заплата в ЕС (около 477 евро).
Други страни: Унгария, Чехия, Словакия, Естония, Латвия и Румъния също са в тази група.
Между 1000 и 1500 евро:
Тази група включва страни като Полша, Литва, Испания, Словения, Португалия, Гърция, Малта и Кипър.
Над 1500 евро:
Най-високи нива: В тази група са държави като Люксембург (над 2500 евро), Ирландия, Нидерландия, Германия, Белгия и Франция
Коментиран от #13
13:23 06.10.2025
4 620 цирея да ви излязат
13:30 06.10.2025
5 Бони Бончев
13:35 06.10.2025
6 Д-р Менгеле с 500$ заплата
13:39 06.10.2025
7 безпартиен
13:39 06.10.2025
8 Ентелектуалец
13:41 06.10.2025
9 1240лв.
13:41 06.10.2025
10 Бай Тошо
13:42 06.10.2025
11 хаха смешарки или 500 чисто
ще се озъбят догодина когато цените се изравнят с сегашните
1=1
и все едно са сега с 500лв заплатка
13:44 06.10.2025
12 ФАКТ
Всякаква прилика с други поговорки не е случайна.
13:46 06.10.2025
13 сега
До коментар #3 от "Малко статистика":дай ни колко е данъка на тази заплата в изброените места както и данъците на работодателите, тока им, осигуровките и всички други пари които внасят в хазната по един или друг начин.
13:49 06.10.2025