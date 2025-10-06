Новини
Тристранният съвет отново не постигна съгласие за минималната заплата

6 Октомври, 2025 13:16 1 257 13

Бизнесът е против увеличението от 12.6%, а според синдикатите то е дори малко

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Без съгласие по размера на минималната работна заплата за догодина приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на правителствено постановление предвижда от 1-ви януари догодина тя да стане 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева.

Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара настояват минималната заплата да не се увеличава от 1-ви януари 2026 г.

Председателят на Асоциацията Румен Радев заяви:

"За нас тя е нараснала изпреварващо през последните три години и надвишава значително обективните икономически показатели".

И четирите работодателски организации в тристранния съвет искат да се преразгледа заложения в Кодекса на труда механизъм за определяне на минималната заплата като 50 процента от средната за период от 12 месеца.

КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха новата минимална работна заплата за догодина.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя занапред тя, както и всички доходи в страната, да се обвържат с друг измерител, а именно - със заплата за издръжка:

"И това, което ние всъщност предлагаме настойчиво, е Националната статистика най-накрая да седне да направи методология по методологията на Международната организация на труда (МОТ), която е верифицирана на базата на дефиницията и адаптирана към нашите реалности. Ние имаме нашата заплата за издръжка, но не твърдим, че тя е най-вярната. Нека НСИ да го направи. Да направим тристранен комитет, който да наблюдава методиката, да я следи внимателно и тя да стане отправната точка, референтна стойност за доходите в България".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    9 4 Отговор
    Само че никой не може да каже тия EUR 620 тогава, на колко левчета ще се равняват.

    13:19 06.10.2025

  • 2 Майна

    10 9 Отговор
    Това не трябва да се допуска- никакво приемане на еврото!
    Борисов и Пеевски се откупиха от Брюксел с вкарването ни
    Затова Тръмп изкара доказателства за тези криминали
    Предлага ли му каквото е останало!
    Трябва да ги свалим незабавно!
    Това ни казва и Тръмп

    13:23 06.10.2025

  • 3 Малко статистика

    3 2 Отговор
    Приблизително разпределение на минималните заплати (към юли 2025 г.)
    Под 1000 евро:
    България: Най-ниската минимална заплата в ЕС (около 477 евро).
    Други страни: Унгария, Чехия, Словакия, Естония, Латвия и Румъния също са в тази група.
    Между 1000 и 1500 евро:
    Тази група включва страни като Полша, Литва, Испания, Словения, Португалия, Гърция, Малта и Кипър.
    Над 1500 евро:
    Най-високи нива: В тази група са държави като Люксембург (над 2500 евро), Ирландия, Нидерландия, Германия, Белгия и Франция

    Коментиран от #13

    13:23 06.10.2025

  • 4 620 цирея да ви излязат

    3 1 Отговор
    С тия пари да живее на центъра на Париж. До празниците да не стигнете

    13:30 06.10.2025

  • 5 Бони Бончев

    5 1 Отговор
    90% ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА И Е РЕДНО СПОРЕД ТАКАВА РАБОТА МИЖЕВА НА ДЪРЖАВНА ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА ДА СА НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА. ТО И ПЕНСИЙТЕ ИМ ПОСЛЕ СА ОТ ДАНЪЦИ ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ДО ГРОБ.И ПОВЕЧЕТО СА ДАЛАВЕРАДЖИИ КРАДЦИ И КОРУМПИРАНИ .ФАКТИ

    13:35 06.10.2025

  • 6 Д-р Менгеле с 500$ заплата

    4 0 Отговор
    Младите меринджеи, които не могат да плащат заплати и съответните осигуровки, да затварят и да се прибират на село.

    13:39 06.10.2025

  • 7 безпартиен

    5 2 Отговор
    Каква е разликата между времето преди и след 10.11.1989???? Разликата е, че преди ЗАПЛАТИ се определяха от ЦК на БКП а сега от децата и внуците им! Това административно определяне на заплатите засяга само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджети! Всички останали работещи в частния сектор ще трябва да повишат производителността на труда и цени на стоки и услуги, за да издържат на повишените нива на здравните и ДОО! Защото РЕАЛНО ПЛАЩАЩИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ КЪМ ДЪРЖАВАТА са работещи в частния сектор!!!

    13:39 06.10.2025

  • 8 Ентелектуалец

    2 3 Отговор
    Не разбрахте ли Евр0п3дали, че Уйро няма да има!

    13:41 06.10.2025

  • 9 1240лв.

    5 0 Отговор
    А минимума за живот на 1човек е 2300лв , ама човек от администрацията.

    13:41 06.10.2025

  • 10 Бай Тошо

    4 1 Отговор
    Ехааа, сума пара и за какво ви стигат?

    13:42 06.10.2025

  • 11 хаха смешарки или 500 чисто

    5 0 Отговор
    да му мислят бедните за съжаление които са преизбирали тикви
    ще се озъбят догодина когато цените се изравнят с сегашните
    1=1
    и все едно са сега с 500лв заплатка

    13:44 06.10.2025

  • 12 ФАКТ

    3 0 Отговор
    не е луд този които дава такава заплата, а този който я взема
    Всякаква прилика с други поговорки не е случайна.

    13:46 06.10.2025

  • 13 сега

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малко статистика":

    дай ни колко е данъка на тази заплата в изброените места както и данъците на работодателите, тока им, осигуровките и всички други пари които внасят в хазната по един или друг начин.

    13:49 06.10.2025

