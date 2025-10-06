Новини
Доц. Георги Костов: Строителството в дерета с големи водосбори, дори те да са сухи в момента, винаги крие рискове

6 Октомври, 2025 20:16

  • георги костов-
  • строеж-
  • дерета-
  • водосбори-
  • сухи-
  • рискове

"Негласният икономически интерес, че трябва да се построи нещо, само защото е на крайбрежието, кара администрацията да забавя своите действия", коментира бившият заместник-министър на земеделието и горите

Доц. Георги Костов: Строителството в дерета с големи водосбори, дори те да са сухи в момента, винаги крие рискове - 1
Снимка: МВР-Бургас
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Елените“ и Царево показват, че не се учим от грешките си, не се учим от историята. Това каза бившият заместник-министър на земеделието и горите, лесовъд и университетски преподавател доц. Георги Костов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Строителството в дерета с големи водосбори, дори те да са сухи в момента, винаги крие сериозни рискове. "В исторически план хората, които са създавали населените места, не са застроявали речните легла. Неслучайно в първоначалния проект на "Елените“ в рамките на речното легло не е извършвано строителство. По-късно обаче тези територии са застроени“, поясни доц. Костов.

Това е масов случай, допълни той. Често тези територии са заселвани и застроявани с незаконни постройки и там се оформят цели ромски махали. Примери за това са квартал "Аспарухово“ във Варна и Велинград, посочи Георги Костов.

Ситуацията с населените места край морето е коренно различна, отбеляза той.

"Негласният икономически интерес, че трябва да се построи нещо, само защото е на крайбрежието, кара администрацията да забавя своите действия. През 2020 г. заради изискване на директива на Европейската комисия е извършено картиране на всички потенциални поройни водосбори, т.е. там, където съществува реална опасност от наводнения.

"Това е извършено и представено на МОСВ, то от своя страна – на съответните басейнови дирекции, които е трябвало да отбележат всички такива места в кадастъра, и там, където има застрояване в потенциално опасно място, както е на "Елените“, да се вземат конкретни мерки за неговото обезопасяване. Те са констатирали, че има някакви малки тръби, които са прокарани и които не могат да поемат висока вода, забавили са съответната информация към кадастъра, т.е. дигитализирането на тази територия. Същата е ситуацията в района на Шабла – там също има потенциални места, картирани като опасни, но те все още не са дигитализирани. Може само да имаме подозрения дали това е направено поради някакви користни интереси, поради административна немарливост или поради незнание. Но и трите неща не оправдават множеството административни органи, които са позволили това да се случи“, категоричен бе Георги Костов.

Доказването на персонална вина в подобни случаи обаче е много трудно и обикновено те завършват по един и същи начин.

Истинските решения според бившия заместник-министър на земеделието и горите изискват признаване на слабостите и подход към интегрирано, комплексно управление на природните ресурси. "Нито един природен ресурс – нито водата, нито гората, нито земеделските земи, не може да съществува сам за себе си, без връзка с другите компоненти. Едно от решенията е да има публичност на информацията, която се изисква от европейското и нашето законодателство. Ако има информация, че съответното място е заплашено от наводнения, от порои или други бедствия, един инвеститор ще се замисли дали да инвестира. Кадастърът доскоро беше недостъпен за обикновените граждани, да не говорим за такива карти за риск от наводнения и от други природни бедствия, които са разработени в България. На ниво община те могат да бъдат разработени и приведени на ниво имот, за да имат представа хората, когато купуват имот, къде попада той. Същото трябва да стане и с поземления фонд – всички трансформации на публичния фонд трябва да бъдат публични и достъпни“, обясни доц. Костов.

В момента липсва интегрирано управление на водите и на земята и всяко ведомство работи само за себе си. "Това пречи на интегрираното управление и затлачва процеса на взимане на решения“, заяви експертът.

Строежите на рискови места могат да бъдат премахнати или да се изготвят съоръжения за предпазване от най-високите води. "Във всички случаи решението ще е много скъпо и аз се опасявам, че след няколко месеца ние ще забравим за този случай, защото ще говорим за някакъв следващ проблем. Трябва да се говори комплексно и постоянно, това не може да бъде медийна новина само когато имаме проблем“, подчерта доц. Костов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократичен феодализъм

    3 0 Отговор
    В крайна сметка ще има ли наказани,
    или..... ?

    Коментиран от #3

    20:23 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Сградите в реката са незаконни.Нямат акт 16.

    Коментиран от #7

    20:23 06.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демократичен феодализъм":

    Главният архитект Димов на община Несебър го съдиха 2013 година

    20:24 06.10.2025

  • 4 стоян

    3 0 Отговор
    Веднага може да се проследи точно кой е разрешил и дал разрешително за строеж в това дере на Държавна земя - и как е продадена - само да има желание от прокурорите

    20:27 06.10.2025

  • 5 робска територия

    2 1 Отговор
    ГНУСНА , МАФИОТСКА ДЪРЖАВА УПРАВЛЯВАНА ОТ ТИКВИ И СВИНЕ СМЕ !!

    20:31 06.10.2025

  • 6 Питане

    3 0 Отговор
    МВР пази "Елените" така, че пиле да не прехвъркне.
    А ПАЗИ ЛИ ПОМЕЩЕНИЯТА С АРХИВИТЕ В ОБЩИНАТА БУРГАС....
    НЕ !!!
    ЗАЩО ДА ГИ ПАЗИ ???
    ТЕ СА КОМПРОМАТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПАРИ !!!
    Независимо как... Примерно както се "изпари" пътната карта на Балкански
    /турски/ поток..
    Дали има още толкова голями пазви като на "цветето" ?

    20:32 06.10.2025

  • 7 А за

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    твоя KeneFeik акт 16, кога ?

    20:33 06.10.2025

  • 8 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Някой, ще носи ли отговорност за тези безобразия? Само философи без.идеи и перескспектива за бъдещето. Дела дела са нужни.

    20:37 06.10.2025

  • 9 КЗББ и ДП

    3 0 Отговор
    Георги Герг. И Вътю Арабаджиев доценти ли са?
    Тяхната архитектурна школа е друга

    20:38 06.10.2025

  • 10 Евроатлантизъм сър - див капитализъм

    0 1 Отговор
    Що НАТОто ни ни предупреди до $ центе?

    20:39 06.10.2025

  • 11 Георги Костов е демократ до костите

    0 0 Отговор
    До $ цент 1998 г. е доцент. Специализирал в Австрия, Швейцария, Холандия и САЩ. През периодите 2009–2011 г. и 2014–2017 г. е ресорен заместник-министър за горите

    20:41 06.10.2025

Новини по градове:
