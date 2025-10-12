Новини
Кораб потъна на 140 морски мили от Варна

Кораб потъна на 140 морски мили от Варна

12 Октомври, 2025 19:55 2 821 30

Той е плавал под камерунски флаг

Кораб потъна на 140 морски мили от Варна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На около 140 морски мили източно от Варна - в Черно море, е потънал плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN,съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

В 13.14 часа в неделя е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота. Незабавно след получаване на сигнала, МСКЦ започна спасителна операция.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не може самостоятелно да овладее ситуацията.

МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България. Бедстващите моряци са качени на борда на турския плавателен съд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    37 1 Отговор
    така правят корабите...

    19:58 12.10.2025

  • 2 украинска мина

    51 4 Отговор
    или нещо друго ?

    19:59 12.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    59 2 Отговор
    От какво ли е "пробойната" и
    какъв ли е бил "товарът"🤔

    Коментиран от #6

    19:59 12.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмхнхм

    52 5 Отговор
    А защо не са качени на бълг. кораб? Нямаме такива, много ясно.

    Коментиран от #9

    20:00 12.10.2025

  • 6 Кюфтета

    54 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И кебапчета за Украйна от месокомбинат " Арсенал" !!!

    20:02 12.10.2025

  • 7 Хсх

    56 5 Отговор
    Пренасяли оръжия и снаряди за 404. Но тръцки!

    20:02 12.10.2025

  • 8 Варна

    4 45 Отговор
    Руски кораб с крадено украински жито!Удри!

    Коментиран от #18, #19

    20:12 12.10.2025

  • 9 демократ

    56 1 Отговор

    До коментар #5 от "хмхнхм":

    Защото спасителния ни кораб "Перун" беше НАРЯЗАН за скрап. Сега имаме две демократични пластмасови лодки.

    20:13 12.10.2025

  • 10 "граничен катер"

    38 0 Отговор
    Посмъртно не може на 140 морски мили от Варна да стигне. Това е поредният фейк. Кой е тоя български катер? И какво е пренасял кораба с украинците?

    20:15 12.10.2025

  • 11 140 морски мили

    23 1 Отговор
    Имате ли представа колко километра на въте в морето е това? А?

    Коментиран от #15

    20:17 12.10.2025

  • 12 Аре бре

    28 0 Отговор
    и хеликоптер от Военноморските сили на България ли ще стигне на 140 морски мили от Варна ? Не думайте ...

    20:19 12.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Уринирам.

    20:25 12.10.2025

  • 14 Потопен от

    17 2 Отговор
    Приятелски огън

    20:29 12.10.2025

  • 15 кй87ъ6трхуй

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "140 морски мили":

    Е колко много да са тея 140 мили- цели 260км... Нищо особено...

    20:30 12.10.2025

  • 16 Гларус

    28 2 Отговор
    Не е било нормален кораб а пробит украински кенеф.

    20:31 12.10.2025

  • 17 гост

    16 1 Отговор
    по бнт1 токущо казаха 10 мили…140 или 10 последно са?!

    Коментиран от #20, #26

    20:36 12.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кй87ъ6трхуй

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Варна":

    Внимавай- още една такава глупост и кака Галина пак ще ти спре парите за 1 месец... И пак ще ходиш по казаните да търсиш нещо за ядене...

    Всеки може и сам да провери в гугъл за IMO:9070503 и сам да види, че корабът е излязъл от пристанище Bartin в Турция и е пътувал логично за пристанище Sulina в Румъния

    Коментиран от #23

    20:39 12.10.2025

  • 20 кй87ъ6трхуй

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    140 мили са...

    20:40 12.10.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    17 0 Отговор
    Накратко:

    1.Срещнал е украинска морска мина. Няма да е последният такъв случай....

    20:40 12.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 665

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "кй87ъ6трхуй":

    Това гледах и аз. Обаче логовете за спирките, преди тази последната в Турция, са достъпни само в платените версии на тракерите.

    Коментиран от #30

    20:45 12.10.2025

  • 24 Мутра

    13 0 Отговор
    259 километра 140 морски мили,добри новини, окраинци загубиха ,това което пренасяха,хе хе.

    20:57 12.10.2025

  • 25 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Камерунски кораб с у краински екипаж. Превозвали са плюшени играчки и пуканки. За има няма стотина милиона долАра.
    Цък, цък, язък!

    20:58 12.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    КАН 1 от седем години е в ръцете на НЕЗАКОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА Д.П.❗

    Коментиран от #27

    20:58 12.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Преди СЕДЕМ години с ФАЛШИВИ документи
    ( лично собственикът на "алфа" призна:
    "Борисов ми каза, че ПЕ-еф-ски е поискал да дам документ на КЪШликов...." )
    възпитаникът на САШтински ВУЗ става директор с ТРИГОДИШЕН мандат❗
    И вече ЧЕТИРИ години след края на мандата
    ОЩЕ НЕ Е СМЕНЕН‼️

    21:03 12.10.2025

  • 28 Антон

    5 0 Отговор
    Много странни обстоятелства около кораба: получава пробойна и потъва; моряците са украинци; няма информация какъв товар е превозвал, нито в каква посока е пътувал, ангажиран е и хеликоптер на ВМС, освен трите изпратени кораба.
    По мое мнение е ударил случайно плаваща мина, някой умишлено е помогнал да има пробойна и накрая пробойната е от силно вълнение и умора на метала.
    Вие как мислите?

    21:10 12.10.2025

  • 29 море на срама

    3 0 Отговор
    Що орязвате статията

    Цялата ви работа такава

    Още от римско време

    21:25 12.10.2025

  • 30 кй87ъ6трхуй

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "665":

    Случайно (да бе) корабчето е дошло от Измаил в Бактин и след 4-5 дни престой е потеглило обратно... Кораба е тип "за всякакви товари" и може да носи буквално всичко в трюмовете си... И е достатъчно малък за да влезе нагоре по Дунав до Измаил... Да обяснявам ли още какво е носил и как му се е появила пробойната в борда?

    21:44 12.10.2025

