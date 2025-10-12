Кораб потъна на 140 морски мили от Варна

На около 140 морски мили източно от Варна - в Черно море, е потънал плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN,съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
В 13.14 часа в неделя е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота. Незабавно след получаване на сигнала, МСКЦ започна спасителна операция.
По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не може самостоятелно да овладее ситуацията.
МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България. Бедстващите моряци са качени на борда на турския плавателен съд.
1 Ами да, те
19:58 12.10.2025
2 украинска мина
19:59 12.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
какъв ли е бил "товарът"🤔
Коментиран от #6
19:59 12.10.2025
5 хмхнхм
Коментиран от #9
20:00 12.10.2025
6 Кюфтета
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И кебапчета за Украйна от месокомбинат " Арсенал" !!!
20:02 12.10.2025
7 Хсх
20:02 12.10.2025
8 Варна
Коментиран от #18, #19
20:12 12.10.2025
9 демократ
До коментар #5 от "хмхнхм":Защото спасителния ни кораб "Перун" беше НАРЯЗАН за скрап. Сега имаме две демократични пластмасови лодки.
20:13 12.10.2025
10 "граничен катер"
20:15 12.10.2025
11 140 морски мили
Коментиран от #15
20:17 12.10.2025
12 Аре бре
20:19 12.10.2025
13 Данко Харсъзина
20:25 12.10.2025
14 Потопен от
20:29 12.10.2025
15 кй87ъ6трхуй
До коментар #11 от "140 морски мили":Е колко много да са тея 140 мили- цели 260км... Нищо особено...
20:30 12.10.2025
16 Гларус
20:31 12.10.2025
17 гост
Коментиран от #20, #26
20:36 12.10.2025
19 кй87ъ6трхуй
До коментар #8 от "Варна":Внимавай- още една такава глупост и кака Галина пак ще ти спре парите за 1 месец... И пак ще ходиш по казаните да търсиш нещо за ядене...
Всеки може и сам да провери в гугъл за IMO:9070503 и сам да види, че корабът е излязъл от пристанище Bartin в Турция и е пътувал логично за пристанище Sulina в Румъния
Коментиран от #23
20:39 12.10.2025
20 кй87ъ6трхуй
До коментар #17 от "гост":140 мили са...
20:40 12.10.2025
21 az СВО Победа 80
1.Срещнал е украинска морска мина. Няма да е последният такъв случай....
20:40 12.10.2025
23 665
До коментар #19 от "кй87ъ6трхуй":Това гледах и аз. Обаче логовете за спирките, преди тази последната в Турция, са достъпни само в платените версии на тракерите.
Коментиран от #30
20:45 12.10.2025
24 Мутра
20:57 12.10.2025
25 Хе хе...
Цък, цък, язък!
20:58 12.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "гост":КАН 1 от седем години е в ръцете на НЕЗАКОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА Д.П.❗
Коментиран от #27
20:58 12.10.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Преди СЕДЕМ години с ФАЛШИВИ документи
( лично собственикът на "алфа" призна:
"Борисов ми каза, че ПЕ-еф-ски е поискал да дам документ на КЪШликов...." )
възпитаникът на САШтински ВУЗ става директор с ТРИГОДИШЕН мандат❗
И вече ЧЕТИРИ години след края на мандата
ОЩЕ НЕ Е СМЕНЕН‼️
21:03 12.10.2025
28 Антон
По мое мнение е ударил случайно плаваща мина, някой умишлено е помогнал да има пробойна и накрая пробойната е от силно вълнение и умора на метала.
Вие как мислите?
21:10 12.10.2025
29 море на срама
Цялата ви работа такава
Още от римско време
21:25 12.10.2025
30 кй87ъ6трхуй
До коментар #23 от "665":Случайно (да бе) корабчето е дошло от Измаил в Бактин и след 4-5 дни престой е потеглило обратно... Кораба е тип "за всякакви товари" и може да носи буквално всичко в трюмовете си... И е достатъчно малък за да влезе нагоре по Дунав до Измаил... Да обяснявам ли още какво е носил и как му се е появила пробойната в борда?
21:44 12.10.2025