Новини
България »
Ива Митева: Очаквам тази коалиция да се разпадне и да отидем на предсрочни избори

Ива Митева: Очаквам тази коалиция да се разпадне и да отидем на предсрочни избори

14 Октомври, 2025 23:14 977 14

  • ива митева-
  • герб-
  • избиратели

По думите ѝ заради участието си в кабинета от ГЕРБ губят доверието на българските избиратели

Ива Митева: Очаквам тази коалиция да се разпадне и да отидем на предсрочни избори - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставката на председателя на парламента доц. Наталия Киселова. Той направи заявка за излизане от управлението. Причината са реакциите на другите политически сили след резултатите на ГЕРБ на изборите в Пазарджик.

"Не съм изненадана, защото отдавна очаквам тази коалиция да се разпадне и да отидем на предсрочни избори. Това Народно събрание вече е изгубило и уважение, и доверието на българските избиратели", коментира бившият председател на Народното събрание (НС) Ива Митева в предаването "Денят ON AIR".

"Борисов е прав. Даже закъснява и изборите в Пазарджик го показват много ясно", добави тя.

По думите ѝ заради участието си в кабинета от ГЕРБ губят доверието на българските избиратели.

"От едната страна растат БСП и "ДПС - Ново начало", от другата страна намалява "Има такъв народ" (ИТН), ГЕРБ е паднал с около 2%", посочи Митева пред Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че Борисов вижда накъде отива партията и осъзнава, че трябва да издърпа своите хора от това правителство, ако иска ГЕРБ да продължи и ако иска да бъде лидер.

Според нея е резонно да се иска оставката на председателя на НС доц. Киселова.

"Тъжно е, че доцент по конституционно право не успя да се справи", смята Митева.

Тя е категорична, че е най-честно да се отиде на нови избори, но хората не са мотивирани да гласуват.

"На Даниел Митов не му е мястото в МВР. Много от министрите не са там, където трябва да бъдат", заяви Митева.

Бившият председател на НС каза още, че има нещо сбъркано в цялото устройство и в действията на политиците.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зла кучка

    4 5 Отговор
    и ти душата какво очакваш от новите избори?Да те изберем теб ли?

    23:19 14.10.2025

  • 2 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Ако имаше Американски посланик на Козяк,това никога няма да се случи.
    Ама тая като си я спомня каква невзрачна лелка беше,а сега с корекции по сурата, подмладена като вчерашна скумрия на рибния пазар

    23:23 14.10.2025

  • 3 Неочаквано много добро интервю

    5 2 Отговор
    Въпросната жена се е разкрасила макар че може би е наедряла но някак си и отива. Всичко което каза е точно така за жалост на екипа на телевизията които се ядосваха. ....

    23:25 14.10.2025

  • 4 ООрана държава

    2 9 Отговор
    А дано, искам шиши да управлява самостоятелно с 200 депутата и той да е президент, министър председател, патриарх и шеф на парламента

    23:27 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аааа

    2 1 Отговор
    Денги ще падат от небето право на депутатите в протмонето. И всички искат да копнат властта за да грабнат повече. А народа кучета го яли. Както е казал селяка я да съм добре, а народа ако ще и да мре.

    23:35 14.10.2025

  • 7 Факт

    2 1 Отговор
    Има, не владеят пологз, а са взели много пари!

    23:37 14.10.2025

  • 8 пак

    3 1 Отговор
    ли искат управляващите да се измъкнат като пръ дня из гащи. Знаят че щом влезем в еврото тук ще дойдат комисари да инспектират всичко и щом установят нарушения няма измъкване тоя път. Искат да се спасят като удавник за сламка.

    23:38 14.10.2025

  • 9 Анонимен

    4 2 Отговор
    Не владеят положението, а са взели много пари!

    23:39 14.10.2025

  • 10 Казанова

    3 4 Отговор
    На Ива Митева още не й е пресъхнал кладенеца!

    Коментиран от #13

    23:41 14.10.2025

  • 11 Моля

    2 2 Отговор
    Почни да работиш спри да пречиш. Ще се оплача на Делян.

    23:54 14.10.2025

  • 12 Никой

    0 1 Отговор
    Тази пък за каква се има.

    Какво мнение дава.

    Пак нови избори

    00:10 15.10.2025

  • 13 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Казанова":

    Твърде самолюбиво изказване!

    00:11 15.10.2025

  • 14 Джо

    0 0 Отговор
    И ние,пък да видим дали ти няма пак да подвързваш папките с дела.

    00:22 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове