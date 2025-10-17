Новини
Главният архитект на София: Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация

Главният архитект на София: Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация

17 Октомври, 2025 11:49 341 5

"Точно това, което се случи в "Елените", не мисля, че ще се повтори на този етап в София, но се залагат рискове – малки и големи, които при обилни валежи могат да доведат до сериозни проблеми“, каза Богдана Панайотова

Главният архитект на София: Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване и липса на инфраструктура, подобно на бедствените ситуации по Южното Черноморие. Това предупреди главният архитект на столицата арх. Богдана Панайотова в „Тази сутрин“ по bTV.

„Точно това, което се случи в "Елените", не мисля, че ще се повтори на този етап в София, но се залагат рискове – малки и големи, които при обилни валежи могат да доведат до сериозни проблеми“, каза Панайотова.

Архитект Панайотова обясни, че в София няма случаи на директно строителство върху речни корита, но рисковете идват от друго – масово застрояване на огромни територии без изградена дъждовна канализация.

„Проблемът е натрупван с години. Рискът идва от там, че се застрояват огромни територии без дъждовна канализация. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва“, подчерта тя.

Най-застрашени от наводнения са кварталите в полите на Витоша – „Драгалевци“, „Бояна“, „Симеоново“ и район „Витоша“, както и „Панчарево“, където деретата и реките остават некоригирани, а терените – презастроени. „Цели територии са застроени без никаква канализация. При силен дъжд няма къде да отиде водата“, обясни главният архитект.

Панайотова обяви, че Столична община вече предприема конкретни мерки: „Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация. Това е категорично. Без данни от „Софийска вода“ за налична инфраструктура – няма разрешение.“ Тя подчерта, че това решение е в сила от преди шест месеца, а отговорността остава изцяло в правомощията на главния архитект.

По думите ѝ причината за липса на инфраструктура не е в нежеланието на общината, а в недостиг на средства през годините.

„Имаме план за управление и развитие на канализационната система, но изпълнението му върви бавно именно заради липса на финансиране“, уточни Панайотова. Тя все пак обяви добра новина – осигурено е ново финансиране по програма „Околна среда“ за изграждане на канализация в Герман, Панчарево, район „Искър“ и част от „Младост“.

Главният архитект потвърди, че има натиск от инвеститори за строителство на небостъргачи заради липсата на свободни терени. „Проблемът не е във височината, а в гъстотата на застрояване и липсата на инфраструктура, която да поеме това натоварване“, обясни тя.

Тя обясни, че в последните шест месеца са стопирани всички проекти за сгради над 50 метра, намиращи се близо до некоригирани дерета и реки.

По повод проекта за т.нар. „Син лъв“ в центъра на столицата, Панайотова беше категорична: „Проектът няма да влезе в сила. Работим по нов план, който ще запази културното наследство и ще обхване по-голяма територия.“

Арх. Панайотова настоя за спешна промяна в закона, който в момента позволява строителство на нискоетажни сгради без канализация: „Това е недопустимо в XXI век – огромни складове и блокове да се свързват към изгребни ями. Това трябва да се спре.“

Тя допълни, че за целта вече работи специална работна група, която подготвя промени в законодателството.

Главният архитект обобщи, че приоритетът за София сега е спиране на строителството там, където няма инфраструктура, докато не се изгради канализация и не се коригират рисковите зони. „Трябва да мислим за ефективност, а не за количеството на новото строителство. Природата няма да ни чака.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    0 0 Отговор
    Да, а язе ce пръкнах от дрво.

    11:59 17.10.2025

  • 2 мдаа

    1 0 Отговор
    Аз пък си мислех, че Фънди е оставила общината без каквито и да било инфраструктурни проблеми. Четири мандата са това, Борисов за толкова време построи магистралите до Луната!

    11:59 17.10.2025

  • 3 НЯКОЙ ПОУМНЯХА

    1 0 Отговор
    ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ! В ДРУГИТЕ ГРАДОВЕ КОГИ ЩЕ СПРАТ ДАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ? НАЙ СЕТНЕ ГЛУПАЦИТЕ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ОСЪЗНАВАТ.

    12:01 17.10.2025

  • 4 Пуфи

    0 0 Отговор
    Калинката се изходи по команда

    12:02 17.10.2025

  • 5 много неща се правят

    0 0 Отговор
    много се променят . софия е сравнена с париж и лондон . кога ще заприлича . а толкова заеми . варна има подобни проблеми .

    12:03 17.10.2025

