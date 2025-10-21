Новини
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховната прокуратура за натиск върху свидетели

21 Октомври, 2025 16:03

Според жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, тя е била притискана да „говори“ срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и народният представител от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната прокуратура за извършен неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела, водени срещу кметове и заместник-кметове от ПП–ДБ — Благомир Коцев (Варна) и Никола Барбутов (София).

В сигнала се припомнят твърденията на ключови свидетели — Соня Клисурска и Диан Иванов, че върху тях е оказван натиск да лъжесвидетелстват не от кого да е, а именно от служители на КПК. Тези твърдения са налични по делата срещу представителите на ПП-ДБ, но разследващите институции отказват да ги забележат.

Според жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, тя е била притискана да „говори“ срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. „От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва ‘свидетел’. Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават“, заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си, пък разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: „Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва.“

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем.

„КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията“, заяви Божидар Божанов.

От своя страна Лена Бориславова коментира: „Ако по което и да е от делата срещу кметовете и зам.кметовете на ПП-ДБ има данни за безспорно извършено престъпление, то това е престъплението, извършено от служителите на КПК и от Антон Славчев – които карат свидетели да лъжесвидетелстват, за да обслужат политическите интереси на своите господари.“

От ПП–ДБ настояват прокуратурата незабавно да извърши пълна и безпристрастна проверка на действията на КПК.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 7 Отговор
    Искам каката с мустакя нежно да ми гали кивитата.

    Коментиран от #3

    16:10 21.10.2025

  • 2 Българин

    4 2 Отговор
    Направо всички д аги качват на влака за Белене и там да се реши въпроса окончателно!

    16:11 21.10.2025

  • 3 Цола Драгойчева

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да кле.ца Борисов, я!

    16:17 21.10.2025

  • 4 Цигански триумф в България

    1 1 Отговор
    Аз съм циганин, който подновява господството си над българите в град Лом. Който не е съгласен, на този българин ще му набия лицето в името на триумфа на циганската нация!

    16:23 21.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    КПК я създадоха жълтокопитните. Това беше съдебната им реформа и борбата им с корупцията.

    16:35 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това е добре

    1 2 Отговор
    Защо сега се сетиха и се задействаха с такова закъснение. Действия и дела трябват ежедневно, а не след месеци!

    16:38 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПП ДБ говедо

    3 1 Отговор
    Конкретни имена моля, кой те е карал да лъжесвидетелстваш???

    Коментиран от #13

    16:42 21.10.2025

  • 12 Ддд

    1 0 Отговор
    В България обвиняемите не гледат ли по не малко криминални филми?

    Съвсем нормално е, да ти предложат сделка да си свидетел срещу някой друг с когото сте въртели далавери, а ти си по малката риба. И ако откажеш, да ти повдигнат обвинения, от събраните материали срещу тебе.
    Този "номер", ама те ми оказват натиск и аз отказах и ми повдигнаха обвинение, не върви.
    Аз съм сигурен че, ако не оказват натииск от Полиция и прокуратура, никой няма да си признава престъпленията!

    16:43 21.10.2025

  • 13 ПП ДБ говедо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "ПП ДБ говедо":

    Антикорупционната комисия, създадена от ПП ДБ ги притискала да лъжесвидетелстват?

    16:43 21.10.2025

  • 14 ПП ДБ говедо

    2 0 Отговор
    А аз мисля, че сега са ви притиснали от ПП ДБ да кажете, че сте лъжесвидетелствали, щото общо взето нищо няма да ви направят, ако се отметнете от показанията си, а така едни пари ще получите от ПП ДБ... не сега разбира се, щото ще е очевадно... след като отмине всичко, банковите ви сметки ще набъбнат...от самосебе си... Как така юристи ей така "лъжесвидетелстват" и после съвсем случайно забогатяват...

    16:45 21.10.2025

  • 15 Ддд

    2 0 Отговор
    Май няма с какво друго да измъкнат " светлината на живота си" Б. Коцев. И започнаха да си измислят адвокатски трикове. Явно триковете на Лулчева, за смяна на съдите не върви по план, да пуснат Благо " честния"!

    16:48 21.10.2025

