Огнян Минчев: До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза

Огнян Минчев: До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза

21 Октомври, 2025 19:34 691 13

  • огнян минчев-
  • криза-
  • герб

На този етап опасността от разпадане на коалицията и на мнозинството е избeгната, коментира политологът

Огнян Минчев: До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„На този етап мисля, че опасността от разпадане на коалицията и на мнозинството е избeгната – но по един конфузен начин“, заяви политологът проф. Огнян Минчев в предаването „Деня на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки заседанието на Съвета за съвместно управление.

По думите му, след изявлението на Делян Пеевски, че няма претенции за конкретни постове в правителството, „целият скандал се превърна в буря в чаша вода“. Според него напрежението е било провокирано от частичните избори в Пазарджик, но е затихнало без реални последствия.

„Безспорно по-големият проблем е за ГЕРБ и за Бойко Борисов“, посочи Минчев.
Той обясни, че партията носи цялата политическа отговорност за управлението.

„ГЕРБ поема всички негативи, но не може да направи почти нищо, за да ограничи щетите“, допълни Минчев.

Минчев подчерта, че конфликтът не е за това дали „ДПС-Ново начало“ да влезе официално във властта. „По-скоро Борисов се опита да представи поканата към партията като изход от напрежението, но реалният проблем е друг — отказът на Пеевски да поеме публична отговорност, въпреки че влиянието му в институциите нараства“, каза политологът.

По думите му, това създава парадокс – огромна власт без формално участие в управлението, което ще доведе до нови сблъсъци „в следващите месеци“.

„До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза“, прогнозира Минчев.

Той посочи, че процедурите около въвеждането на еврото и бюджета временно ще задържат правителството, но напрежението в коалицията остава.

По думите на политолога, предстоящото внасяне на бюджета ще бъде „изключително напрегнато“.

„Бюджетът ще се превърне в горещ картоф – всеки ще се опита да извлече политически дивидент“, коментира Минчев.

Той прогнозира, че президентът Радев ще използва темата, за да разшири влиянието си, а „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще атакуват управляващите заради „неразумното харчене през последните години“.

Професорът оцени като малко вероятна лесна смяна на Наталия Киселова. „Фактът, че ГЕРБ вече не настоява директно за оставката ѝ, показва, че нямат убедителни аргументи. Идеята за ротация е опит за компромис“, коментира той.

Според него, БСП са категорично против, а „Има такъв народ“ подкрепят ГЕРБ, надявайки се техният депутат Силви Кирилов да оглави парламента.

„Не виждам сериозен шанс за бърза промяна на председателя на Народното събрание“, заключи Минчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Идва Жан Виденова зима.Събирайте долари и сухари.

    Коментиран от #9

    19:39 21.10.2025

  • 2 гост

    1 4 Отговор
    ДрОгарят огнян Минчев направи изключително верен марксистко-ленински анализ на настоящата обстановка в България според каноните на дисциплината "Научен комунизъм", която преподаваше. Жалко, че вече ни излизат "Известия на института по история на БКП" където да публикува своите гениални мисли в един том заедно с другите корифеи като ЕвгениЙ Дайнов и Георги Първанов!

    Коментиран от #6

    19:41 21.10.2025

  • 3 Дух

    1 0 Отговор
    Заминавам за Атина ,,, ......и се надявам повече от една година да потъна вдън гори телилейки
    Един път се случи
    Ще се случи Отново,........

    19:43 21.10.2025

  • 4 Скрий се бе!

    4 1 Отговор
    Герберска подлого...!

    19:45 21.10.2025

  • 5 ТОЯ НЕ СИ КУПУВА НОВИ ДРЕХИ

    3 1 Отговор
    Защото се страхува, че пак ще стане дебел.

    Коментиран от #13

    19:45 21.10.2025

  • 6 Не го сравнявайте

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    С въпросните , моля .
    Разликата е огромна .

    19:46 21.10.2025

  • 7 120 кила

    0 0 Отговор
    Кризата е в платното в тумбака на стария комуната.Издипан грантаджшя.

    19:46 21.10.2025

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ДА НЕ ГО ПСУЕМ! ЯВНО ВРЕМЕТО ВЪРВИ НА НЯКЪДЕ, НЕЗНАЙНО НА КЪДЕ!

    19:47 21.10.2025

  • 9 Първият Перничанин!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Росен Желязковата зима,ще е още по-лоша и от Жан-Виденовата!
    Стягайте се наистина!

    19:47 21.10.2025

  • 10 оня с големия

    3 0 Отговор
    Да ни е Честито

    Правителството изтегли днес нов заем от 300 млн. лв. от вътрешния пазар, с което новопоетият държавен дълг от началото на годината достигна рекордните 17.1 млрд. лв

    19:47 21.10.2025

  • 11 Прав е международния експерт Минчев

    1 0 Отговор
    Корнелия Нинова която е редовен автор в сайта факти с нова публикация! Подкрепена досега от над 26 хиляди потребители...

    19:51 21.10.2025

  • 12 Костадинов с декларация и за оставка

    1 0 Отговор
    Ще има ли реакция от Слави или пак ще мълчи като овен на заколение?

    След като вчера БСП официално обяви, че е готова за коалиция с ДПС и преформатиране на правителството, днес същото се очаква от ИТН. Двете партии – с вече почти нулево електорално присъствие – се вкопчват в остатъците от власт като удавник за сламка. За тях участието в това „мнозинство“ на ДПС не е въпрос на избор, а на политическо оцеляване. Или по-точно: агония. Защото и БСП, и ИТН отдавна са политически трупове.
    Труп си най мразен в България Станислав Трифонов!
    И физически и политически!
    Изненадани няма. Повече от година повтаряме ясно и точно: БСП и ИТН са собственост на Пеевски. Днес просто официализират това, което всички знаехме. За пореден път ние от Възраждане се оказахме прави, но не ни послушаха.

    Въпросът сега е – какво следва?

    Каквото и да сглобят, под каквато и форма да нарекат остатъците от този кабинет, едно е сигурно: правителството е безвъзвратно счупено. Липсва доверие, легитимност, визия. Остава само една безидейна битка за власт – в услуга на задкулисието.

    Нови избори ще има. Въпросът е не дали, а кога.

    19:59 21.10.2025

  • 13 Да ве...!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТОЯ НЕ СИ КУПУВА НОВИ ДРЕХИ":

    Така ли тоя не се усети,че откак отслабна му хлопат ризките на врата и требе да си купи нови...!

    20:01 21.10.2025

