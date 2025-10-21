Огнян Минчев: До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза

„На този етап мисля, че опасността от разпадане на коалицията и на мнозинството е избeгната – но по един конфузен начин“, заяви политологът проф. Огнян Минчев в предаването „Деня на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки заседанието на Съвета за съвместно управление.
По думите му, след изявлението на Делян Пеевски, че няма претенции за конкретни постове в правителството, „целият скандал се превърна в буря в чаша вода“. Според него напрежението е било провокирано от частичните избори в Пазарджик, но е затихнало без реални последствия.
„Безспорно по-големият проблем е за ГЕРБ и за Бойко Борисов“, посочи Минчев.
Той обясни, че партията носи цялата политическа отговорност за управлението.
„ГЕРБ поема всички негативи, но не може да направи почти нищо, за да ограничи щетите“, допълни Минчев.
Минчев подчерта, че конфликтът не е за това дали „ДПС-Ново начало“ да влезе официално във властта. „По-скоро Борисов се опита да представи поканата към партията като изход от напрежението, но реалният проблем е друг — отказът на Пеевски да поеме публична отговорност, въпреки че влиянието му в институциите нараства“, каза политологът.
По думите му, това създава парадокс – огромна власт без формално участие в управлението, което ще доведе до нови сблъсъци „в следващите месеци“.
„До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза“, прогнозира Минчев.
Той посочи, че процедурите около въвеждането на еврото и бюджета временно ще задържат правителството, но напрежението в коалицията остава.
По думите на политолога, предстоящото внасяне на бюджета ще бъде „изключително напрегнато“.
„Бюджетът ще се превърне в горещ картоф – всеки ще се опита да извлече политически дивидент“, коментира Минчев.
Той прогнозира, че президентът Радев ще използва темата, за да разшири влиянието си, а „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще атакуват управляващите заради „неразумното харчене през последните години“.
Професорът оцени като малко вероятна лесна смяна на Наталия Киселова. „Фактът, че ГЕРБ вече не настоява директно за оставката ѝ, показва, че нямат убедителни аргументи. Идеята за ротация е опит за компромис“, коментира той.
Според него, БСП са категорично против, а „Има такъв народ“ подкрепят ГЕРБ, надявайки се техният депутат Силви Кирилов да оглави парламента.
„Не виждам сериозен шанс за бърза промяна на председателя на Народното събрание“, заключи Минчев.
