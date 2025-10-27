Новини
България »
„Спаси София“ създаде часовник, отброяващ минутите до кризата с боклука в София

„Спаси София“ създаде часовник, отброяващ минутите до кризата с боклука в София

27 Октомври, 2025 21:56 780 7

  • боклук-
  • криза-
  • софия-
  • спаси софия

Софиянци трябва да знаят колко време остава до изтичането на договорите за чистотата

„Спаси София“ създаде часовник, отброяващ минутите до кризата с боклука в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Спаси София“ представи часовник, отброяващ минутите до изтичането на договорите за чистотата в София. Сайтът е достъпен на адрес bokluk.spasisofia.org, като показва кога всеки един от районите на столицата ще останат без почистване, ако кризата с боклука не се разреши преди това.

„Софиянци трябва да знаят колко време остава до изтичането на договорите за чистотата. Затова „отворихме данните” за сроковете“, заяви Гергин Борисов - общински съветник и член на комисията по дигитална трансформация. Той подчерта, че целта на проекта е да насочи общественото внимание към темата за бъдещето на почистването на града и необходимостта от навременни действия от страна на общината.

От „Спаси София“ припомнят, че преди година посочиха поръчката за почистването като един от петте основни маркера, по които ще оценяват дали да останат част от управлението на София. Партията неведнъж е изразявала притеснение, че процедурата е пусната твърде късно, което може да създаде риск от нови удължавания на настоящите договори и отлагане на реалната промяна в системата за сметопочистване.

Според „Спаси София“ увеличаване на общинския капацитет за почистване не само ще намали зависимостта от външни изпълнители, но и ще даде предимство на администрацията в преговорите с фирмите. В началото на октомври се прие доклад на „Спаси София“, с който се осигуриха 9 милиона лева за закупуване на техника – нови камиони за сметосъбиране и снегопочистване – за нуждите на общинското предприятие „Софекострой“.

„Отново призоваваме кмета да внесе за разглеждане в Общинския съвет доклад за структурата на Завода за боклука, който е под негов директен контрол“, заяви Борис Бонев - председател на партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 2 Отговор
    Криза няма,има негодници

    22:06 27.10.2025

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Кризата с боклука е от много години и София никога няма да е чиста. Бай ман"гал отвън не чисти, а бай ганя не хвърля вътре.....

    Коментиран от #4

    22:10 27.10.2025

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Паветни ДС малоумници !!! София се зарина в боклуци , тези некадърници се заринаха в безсмислици !!! И неможене...

    22:10 27.10.2025

  • 4 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Бай Ганя има свински ген,не може да живее без кал и мръсотия

    22:12 27.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Държавна сигурност унищожи София

    22:20 27.10.2025

  • 6 Ран Ът

    2 0 Отговор
    Да, обаче сега като плъзне чума, холера и тиф, и чат пат хепатит, населението на софия ще се редуцира от два милиона и половина на 800 хиляди души, както беше при соца и ще сме изпълнили и преизпълнили плана за депопулация. само дето ще трябва да отворите масови гробове като в Сребреница, че няма да има кой да погребва труповете.

    22:46 27.10.2025

  • 7 ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС В РБ

    0 1 Отговор
    КОЙТО ВСЯВА СТРАХ И ПАНИКА Е С НАКАКАЗАНИЕ ДО 5 ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

    22:53 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове