Мартин Владимиров: Особен управител на "Лукойл България" е единственият вариант за справяне със ситуацията

България може да поиска дерогация, която да ѝ позволи да назначи особен управител и да поеме дружеството "Лукойл България" под държавен контрол, за да гарантира сигурността на доставките и в един кратък период да осъществи продажбата на активите. Това не е национализация! Доколкото ми е известно, това за момента не е основната опция, по която се работи.

Това каза пред БНР енергийният експерт Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията, относно наложените санкции от САЩ на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като уточни, че особеният управител се назначава от министъра на икономиката:

"Има прието законодателство през 2023 г. за особения управител, но то трябва да се промени спешно, за да се разширят правомощията му, така че той да може да преговаря за продажбата на активите, в момента законът не позволява това. ... Особеният управител поема оперативната дейност на предприятието, без да се променя собствеността и без да се нарушава собствеността на активите на дружеството. Правомощията на особеният управител се ограничават само до това да оперира със средствата на "Лукойл" за закупуване на суров нефт и за реализация на готовите горива на пазара на едро. Цялата печалба от тази дейност се поставя в един специален доверителен фонд, който е на разположение на "Лукойл", когато санкциите паднат или се осъществи промяна на собствеността. Т.е. тези средства по никакъв начин не се национализират от страна на държавата. Доколкото ми е известно, правителството много се притеснява от този вариант, защото изисква голям административен и професионален капацитет. Нашият анализ показва, че това е единственият вариант за справяне със ситуацията, който със сигурност ще гарантира контрол от страна на правителството. Всичко останало е надежда, че ще има някакво разбирателство на глобално равнище в период от под 3 седмици за сделка и за активи, които са в една дузина страни и обхващат милиарди долари. Рисковано е България да очаква, че нещата ще се решат от само себе си, без да се намеси изобщо".

"Опитът да се създаде политически наратив, чрез който да се спечели изключение, отсрочка, при Тръмп не работи. При Германия ситуацията е много различна, важно е да се разбере защо на нея ѝ се дава отсрочка. Германия пое я пое оперативен контрол над рафинерията на "Роснефт" в източногерманския град Швед още през 2022 г. като мярка за защита на националната сигурност на страната. Тогава нямаше санкции срещу "Роснефт". Сега САЩ дават отстъпка на Германия, т.е. един гратисен период от 6 месеца, през който Германия трябва да завърши продажбата на активите, което се опитва да направи от 2022 г. насам. Т.е. това изключение е изцяло, за да се завърши тази трансакция", коментира той.

"Проблемът защо досега не се е появил стратегически западен инвеститор е прост, причината е, че "Лукойл" иска да преговаря с нейните приятели, с които може да обедини веригите на доставки в Черноморския басейн - това са Казахстан, Азербайджан и Турция. "Лукойл" доставя огромни количества нефт за Турция, след което той се преработва и се изнася за страните от ЕС като турски продукти. Руските компании правят милиарди от това. Това е пропуск в санкционното законодателство на ЕС. Този модел руската компания не иска да загуби", посочи Владимиров.

Според Владимиров наложеният от парламента мораториум на износа на износа на дизел и авиационно гориво от България ще засили кризата с горивата в Сърбия и може да се създадат условия за контрабанда.