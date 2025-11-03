Новини
Мъж и жена загинаха при тежка катастрофа край село Оногур

3 Ноември, 2025 11:21 1 085 5

  • загинали-
  • катастрофа-
  • оногур

Сигнал за постъпило пътнотранспортно произшествие е подаден на 2 ноември

Мъж и жена загинаха при тежка катастрофа край село Оногур - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа край тервелското село Оногур, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за постъпило пътнотранспортно произшествие е подаден на 2 ноември.

Установено е, че лек автомобил се е ударил в канавка и е спрял движението си в крайпътно дърво.

Вследствие на инцидента на място са загинали 45-годишна жена и 33-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 50/50

    11 0 Отговор
    Ганев и Манганев са с необятни заложби! Спрете се, бе, ееййййй!

    11:24 03.11.2025

  • 2 Досъдебен производител

    6 0 Отговор
    Е ся като ги осдя, после нека разправат, че взимаме торба с пари за заплата

    11:26 03.11.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор
    Край нямат тия джигити.. България ще остане без дървета!

    11:26 03.11.2025

  • 4 статистикага

    9 0 Отговор
    Графиката на жертвите пак тръгна нагоре.Като си помисля,че се задават празници,дъждове и сняг,не е за разправяне.Средната скорост къде е?Повишените глоби и правителствени решения?Истината е,че те са само за по-големите селища.В глухата провинция карат както им скимне.То и няма начин за контрол.

    11:41 03.11.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    УДАРИЛ се в канавка
    и
    ПАДНАЛ в дърво
    🤣🤣🤣
    Това от протокола на
    Ранбо Силек ли е
    🤔🤔🤔

    12:22 03.11.2025

