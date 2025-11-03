Мъж и жена загинаха при тежка катастрофа край село Оногур

Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа край тервелското село Оногур, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за постъпило пътнотранспортно произшествие е подаден на 2 ноември.

Установено е, че лек автомобил се е ударил в канавка и е спрял движението си в крайпътно дърво.

Вследствие на инцидента на място са загинали 45-годишна жена и 33-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.