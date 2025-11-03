Мъж и жена загинаха при тежка катастрофа край село Оногур

Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа край тервелското село Оногур, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.
Сигнал за постъпило пътнотранспортно произшествие е подаден на 2 ноември.
Установено е, че лек автомобил се е ударил в канавка и е спрял движението си в крайпътно дърво.
Вследствие на инцидента на място са загинали 45-годишна жена и 33-годишен мъж.
По случая е образувано досъдебно производство.
1 50/50
11:24 03.11.2025
2 Досъдебен производител
11:26 03.11.2025
3 Ивелин Михайлов
11:26 03.11.2025
4 статистикага
11:41 03.11.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
УДАРИЛ се в канавка
и
ПАДНАЛ в дърво
🤣🤣🤣
Това от протокола на
Ранбо Силек ли е
🤔🤔🤔
12:22 03.11.2025