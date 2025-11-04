Мъж с психични проблеми вилня с нож и заплаши клиенти в ресторант в София

Въоръжен мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант, разказват от Нова телевизия. На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене. Трима мъже се опитват да го укротят, но не успяват до пристигането на полицейски патрул.
Според жители на квартал "Света Троица" това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.
„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен за нас. Този мъж не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа свидетел на нападението.
„Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората. Децата ми бяха тук и бяха заклещени в ъгъла на заведението. Хора с психични проблеми обаче са защитени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”, каза собственикът на заведението.
Съкварталците му настояват за отговори на въпросите: Тези, които са отговорни за него, какви грижи полагат и какви пари взимат от държавата?
08:36 04.11.2025
08:37 04.11.2025
08:41 04.11.2025
До коментар #3 от "Боздуган":Не бъди лош с лудите и клетите мигранти!🦍😪🦍
08:41 04.11.2025
До коментар #4 от "ОТЗ":С вилица и лъжица вилнее Пеевски!🐖🐖🐖🥳🤣👍
08:42 04.11.2025
08:43 04.11.2025
Ааа значи персонала да свърши мръсната работа и те да го лежат?! Е гова е кръчмарска логика!
08:45 04.11.2025
08:48 04.11.2025
08:50 04.11.2025
12 Какво може да се направи в България
• Създаване на защитени съдебно-психиатрични заведения – не като затвори, а като болници с контрол и дългосрочна грижа.
• Право на наблюдение след изписване – законови механизми психиатри и социални работници да следят рисковите пациенти.
• Национален регистър на лица с агресивни прояви при психични заболявания, достъпен за полиция и здравните власти (със защита на личните данни).
• Реална мрежа от дневни центрове, социални жилища и мобилни екипи.
• Промени в Закона за здравето — да позволява по-гъвкави форми на задължително лечение, когато има сериозен риск.
08:50 04.11.2025
08:52 04.11.2025
14 Как е в другите страни
Ако човекът е бил опасен, след изписване той е в „режим на надзор“ — длъжен е да посещава определен психиатър, да се явява на проверки и да приема лекарства.
Ако пропусне, може да бъде върнат в болница без ново съдебно дело.
Освен това има регионални комисии, които следят поведението му и комуникират с полицията.
08:53 04.11.2025
Ама никой не ни е виновен, понеже ние сами с ме с е съгласили да приемаме такова положение.
Няма ли един майчин и бащин, дето нощеска да причака тоя откачалник някъде и да му приключи мъките за винаги??
Явно няма.
Та тоя човек, той няма никакви шансове да оздравее. Той е опасен за околните хора, а животът му не е живот. Той е като бясно куче и с него трябва да се постъпи като с такова. За негово добро е.
08:53 04.11.2025
16 Великобритания
Човек с психично заболяване може да бъде освободен от болницата, но под условие — да спазва терапията и да не проявява агресия.
Ако наруши условията, може веднага да бъде върнат за лечение.
Психиатърът и социалният екип имат право да го контролират, включително чрез посещения у дома.
Това е своеобразен „надзор в общността“, който в България реално липсва.
08:54 04.11.2025
17 Разликата
Те не се държат в обикновена болница, а в специални съдебно-психиатрични клиники, които са нещо между болница и затвор.
Как работи:
Човекът се изпраща там по съдебно решение.
Лечението е задължително и дългосрочно (понякога с години).
Изписването става само след експертна оценка, че рискът от агресия е минимален.
След освобождаване се осигурява наблюдение и редовни срещи с психиатър и социален работник.
Така обществото е защитено, а човекът все пак има право на лечение, а не наказание.
08:56 04.11.2025
До коментар #12 от "Какво може да се направи в България":И как го виждаш това в условията на мутренска демокрация?
08:57 04.11.2025
До коментар #11 от "Ице":Притесняваме да не е бил самият той с ножа !
08:58 04.11.2025
21 Такива трябва да бъдат елиминирани
Няма редовни домашни посещения от психиатър или социален работник,
няма кой да напомня, да говори с тях, да ги мотивира,
често семействата са изтощени или ги изоставят.
Така човекът е сам с болестта си — и спира лечението, когато му хрумне.
Лекарствата може да са частично или напълно покрити от НЗОК, но:
не всички се предписват лесно;
някои хора нямат личен лекар, рецепта, документи;
други живеят на улицата или без постоянен адрес — и реално нямат как да поддържат терапията.
Много пациенти спират лекарствата, защото:
не искат да се чувстват „луди“,
срам ги е да ходят при психиатър,
вярват на конспирации („лекарствата ми промиват мозъка“).
Без психообразование и подкрепа — лечението се прекъсва.
09:04 04.11.2025
25 Истината
До коментар #15 от "Механик":Истината е, че повечето от тези хора биха били напълно безопасни и спокойни, ако редовно си взимаха лекарствата.
09:06 04.11.2025
26 Какво работи в други страни:
Мобилни екипи – психиатър и социален работник посещават пациента у дома.
Задължително амбулаторно лечение – човекът е длъжен да спазва терапията (ако не – може временно да бъде върнат за лечение).
Подкрепени жилища и дневни центрове – където някой следи приема на лекарства ежедневно.
09:07 04.11.2025
27 Най безопасни ще бъдат само в
До коментар #25 от "Истината":Гробето4684
09:14 04.11.2025
09:17 04.11.2025
09:21 04.11.2025
До коментар #33 от "Дедо":В днешно време истината е делтагард.
09:29 04.11.2025
39 Сила
До коментар #10 от "оня с коня":Глупости !!! Янко Лудия тероризираше години наред Лозенец , между Хемус и 122 то училище причакваше децата с камъни и ножове , имаше наръгани , счупени глави и нищо ....прибираха го и го пускаха както сега , нищо не можеха да му направят !!!
09:37 04.11.2025
