Мъж с психични проблеми вилня с нож и заплаши клиенти в ресторант в София

Въоръжен мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант, разказват от Нова телевизия. На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене. Трима мъже се опитват да го укротят, но не успяват до пристигането на полицейски патрул.

Според жители на квартал "Света Троица" това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.

„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен за нас. Този мъж не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа свидетел на нападението.

„Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората. Децата ми бяха тук и бяха заклещени в ъгъла на заведението. Хора с психични проблеми обаче са защитени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”, каза собственикът на заведението.

Съкварталците му настояват за отговори на въпросите: Тези, които са отговорни за него, какви грижи полагат и какви пари взимат от държавата?