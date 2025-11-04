Новини
България »
Всички градове »
Мъж с психични проблеми вилня с нож и заплаши клиенти в ресторант в София

Мъж с психични проблеми вилня с нож и заплаши клиенти в ресторант в София

4 Ноември, 2025 08:11 1 386 40

  • мъж-
  • психични проблеми-
  • нож-
  • клиенти-
  • ресторант-
  • софия

Според жители на квартала това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.

Мъж с психични проблеми вилня с нож и заплаши клиенти в ресторант в София - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжен мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант, разказват от Нова телевизия. На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене. Трима мъже се опитват да го укротят, но не успяват до пристигането на полицейски патрул.

Според жители на квартал "Света Троица" това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.

„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен за нас. Този мъж не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа свидетел на нападението.

„Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората. Децата ми бяха тук и бяха заклещени в ъгъла на заведението. Хора с психични проблеми обаче са защитени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”, каза собственикът на заведението.

Съкварталците му настояват за отговори на въпросите: Тези, които са отговорни за него, какви грижи полагат и какви пари взимат от държавата?


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 2 Отговор
    Шабана Махмуд каза да не правим прибързани изводи!🦍🥳🤣👍

    08:36 04.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боздуган

    24 0 Отговор
    Да, да нека децата са ми в опастност пък нека закона защитава лудите, че не мога да ги докосвам.

    Коментиран от #5

    08:37 04.11.2025

  • 4 ОТЗ

    13 0 Отговор
    Ако беше "вилнял" с вилица и лъжица, а не с нож, всичко щеше да бъде наред.

    Коментиран от #7

    08:41 04.11.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боздуган":

    Не бъди лош с лудите и клетите мигранти!🦍😪🦍

    08:41 04.11.2025

  • 6 То па едно заведение!

    10 2 Отговор
    Залата за хранене!!! В залата за пиене не е ли вилнял?😂😂😂😂😂

    08:41 04.11.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "ОТЗ":

    С вилица и лъжица вилнее Пеевски!🐖🐖🐖🥳🤣👍

    08:42 04.11.2025

  • 8 Щукар

    6 1 Отговор
    Този трябва да бъде настанен в решетъчен режим. Някъде,на дунавски остров.

    08:43 04.11.2025

  • 9 Ъъъ

    8 1 Отговор
    "Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”
    Ааа значи персонала да свърши мръсната работа и те да го лежат?! Е гова е кръчмарска логика!

    08:45 04.11.2025

  • 10 оня с коня

    9 4 Отговор
    Не че при Соца хора с психични отклонения не са се разхождали на Свобода по улиците,но са били Хрисими като сърнички.А как става тоя Фокус ли?Ами с подходяща Доза БОЙ в съответното Подразделение на тогавашната Милиция,за разлика от която сегашната Демокр. Полиция няма право да ги пипа!

    Коментиран от #39

    08:48 04.11.2025

  • 11 Ице

    7 0 Отговор
    Добре, че на смяна не е бил последният софиянец. Пич, пиши как е било!

    Коментиран от #20

    08:50 04.11.2025

  • 12 Какво може да се направи в България

    6 0 Отговор
    За да не стигаме до трагични инциденти, реално трябват няколко неща:
    • Създаване на защитени съдебно-психиатрични заведения – не като затвори, а като болници с контрол и дългосрочна грижа.
    • Право на наблюдение след изписване – законови механизми психиатри и социални работници да следят рисковите пациенти.
    • Национален регистър на лица с агресивни прояви при психични заболявания, достъпен за полиция и здравните власти (със защита на личните данни).
    • Реална мрежа от дневни центрове, социални жилища и мобилни екипи.
    • Промени в Закона за здравето — да позволява по-гъвкави форми на задължително лечение, когато има сериозен риск.

    Коментиран от #18

    08:50 04.11.2025

  • 13 Ноце

    5 0 Отговор
    Тези с психичните проблеми са много. Просто не ходят на лекар.

    08:52 04.11.2025

  • 14 Как е в другите страни

    4 0 Отговор
    Френският модел включва много по-строг контрол след изписване от психиатрията.
    Ако човекът е бил опасен, след изписване той е в „режим на надзор“ — длъжен е да посещава определен психиатър, да се явява на проверки и да приема лекарства.
    Ако пропусне, може да бъде върнат в болница без ново съдебно дело.
    Освен това има регионални комисии, които следят поведението му и комуникират с полицията.

    08:53 04.11.2025

  • 15 Механик

    5 2 Отговор
    Че няма държава - няма. Че законите защитават всичко друго, но и хората , и това си е така.
    Ама никой не ни е виновен, понеже ние сами с ме с е съгласили да приемаме такова положение.
    Няма ли един майчин и бащин, дето нощеска да причака тоя откачалник някъде и да му приключи мъките за винаги??
    Явно няма.
    Та тоя човек, той няма никакви шансове да оздравее. Той е опасен за околните хора, а животът му не е живот. Той е като бясно куче и с него трябва да се постъпи като с такова. За негово добро е.

    Коментиран от #25

    08:53 04.11.2025

  • 16 Великобритания

    4 1 Отговор
    Там има интересна хибридна система:
    Човек с психично заболяване може да бъде освободен от болницата, но под условие — да спазва терапията и да не проявява агресия.
    Ако наруши условията, може веднага да бъде върнат за лечение.
    Психиатърът и социалният екип имат право да го контролират, включително чрез посещения у дома.
    Това е своеобразен „надзор в общността“, който в България реално липсва.

    08:54 04.11.2025

  • 17 Разликата

    4 0 Отговор
    Германия има специална система за хора с психични разстройства, които проявяват агресия или извършват престъпления.
    Те не се държат в обикновена болница, а в специални съдебно-психиатрични клиники, които са нещо между болница и затвор.
    Как работи:
    Човекът се изпраща там по съдебно решение.
    Лечението е задължително и дългосрочно (понякога с години).
    Изписването става само след експертна оценка, че рискът от агресия е минимален.
    След освобождаване се осигурява наблюдение и редовни срещи с психиатър и социален работник.
    Така обществото е защитено, а човекът все пак има право на лечение, а не наказание.

    08:56 04.11.2025

  • 18 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какво може да се направи в България":

    И как го виждаш това в условията на мутренска демокрация?

    08:57 04.11.2025

  • 19 Онзи

    4 1 Отговор
    Ако така продължва да вилнее лудия,е очевидно че го чака лечебен бой и публично съжаление.И дълго ще ближе рани,но никой не иска да вземе мерки да предотврати това естествено развитие на нещата.

    08:57 04.11.2025

  • 20 665

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ице":

    Притесняваме да не е бил самият той с ножа !

    08:58 04.11.2025

  • 21 Такива трябва да бъдат елиминирани

    3 1 Отговор
    Без забавяне

    08:59 04.11.2025

  • 22 Бойко Българоубиец

    2 2 Отговор
    Преди да падна от власт ще изпразня всички лудници и ще ги пусна по улиците да ви тепат хехе ГЕРБ ПОБЕДА 😏

    09:03 04.11.2025

  • 23 Мнение

    4 0 Отговор
    В България почти няма система за проследяване дали хората си вземат лекарствата.
    Няма редовни домашни посещения от психиатър или социален работник,
    няма кой да напомня, да говори с тях, да ги мотивира,
    често семействата са изтощени или ги изоставят.
    Така човекът е сам с болестта си — и спира лечението, когато му хрумне.
    Лекарствата може да са частично или напълно покрити от НЗОК, но:
    не всички се предписват лесно;
    някои хора нямат личен лекар, рецепта, документи;
    други живеят на улицата или без постоянен адрес — и реално нямат как да поддържат терапията.
    Много пациенти спират лекарствата, защото:
    не искат да се чувстват „луди“,
    срам ги е да ходят при психиатър,
    вярват на конспирации („лекарствата ми промиват мозъка“).
    Без психообразование и подкрепа — лечението се прекъсва.

    09:04 04.11.2025

  • 24 Лекар

    1 2 Отговор
    Държим ги по 1 месец разни убийци и ги пускаме да убиват пак 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:04 04.11.2025

  • 25 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Истината е, че повечето от тези хора биха били напълно безопасни и спокойни, ако редовно си взимаха лекарствата.

    Коментиран от #27

    09:06 04.11.2025

  • 26 Какво работи в други страни:

    1 0 Отговор
    Дългодействащи инжекционни лекарства – поставят се веднъж на 2–4 седмици, и не могат да се „забравят“.
    Мобилни екипи – психиатър и социален работник посещават пациента у дома.
    Задължително амбулаторно лечение – човекът е длъжен да спазва терапията (ако не – може временно да бъде върнат за лечение).
    Подкрепени жилища и дневни центрове – където някой следи приема на лекарства ежедневно.

    09:07 04.11.2025

  • 27 Най безопасни ще бъдат само в

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Истината":

    Гробето4684

    09:14 04.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мьрсулана + разбойко = ❤️

    3 0 Отговор
    "Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам"

    от защитения електорален вид е дубичету

    09:17 04.11.2025

  • 30 Лекувам го тоя

    4 0 Отговор
    Ако тръгне срещу мен с нож или го видя да ми чупи колата, така ще го докосвам, че ще го излекувам за минути.

    09:18 04.11.2025

  • 31 Асен

    2 0 Отговор
    Нормално за гетото София.

    09:18 04.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дедо

    4 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни какъв е смисълът от полицаите със заплати по 5000 лева ? Аз лично не виждам смисъл от тях. По добре да сключа договор със охранителна фирма и да знам ,за какво плащам. Хора на Златко Баретата или Митьо Очите ще са ми много по полезни отколкото Полицая и полицайките с Луи дьо Финес от Сен Тропе.

    Коментиран от #36

    09:21 04.11.2025

  • 34 Тервел

    1 0 Отговор
    В САЩ, Германия или Русия човек нападащ хората с нож се елиминира веднага. В България идват ненужните полицаи и ти казват не го пипай , че ще има последствия за теб и се скриват в патрулката на топличко.

    09:25 04.11.2025

  • 35 Нов човек

    2 0 Отговор
    Един як бой до посиняване и после още от същото. Така три дни. На 4-я ще е като нов човек.

    09:25 04.11.2025

  • 36 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дедо":

    В днешно време истината е делтагард.

    09:29 04.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Глупости !!! Янко Лудия тероризираше години наред Лозенец , между Хемус и 122 то училище причакваше децата с камъни и ножове , имаше наръгани , счупени глави и нищо ....прибираха го и го пускаха както сега , нищо не можеха да му направят !!!

    09:37 04.11.2025

  • 40 Всеки втори в територията

    1 0 Отговор
    е кукуруку!

    09:47 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол