Дацов: 5-6 пъти правим един и същ тип бюджет, до няколко години ще гръмне

Дацов: 5-6 пъти правим един и същ тип бюджет, до няколко години ще гръмне

5 Ноември, 2025 09:47 538 6

Дацов: 5-6 пъти правим един и същ тип бюджет, до няколко години ще гръмне - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетите през последните години трупат все по-голяма задлъжнялост. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ бившия зам.-министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов. По думите му без радикална промяна не може да се очаква намаляване на дефицита и инфлацията.

„Сред управляващите има хора, които знаят за какво става въпрос. За мен е странно, че няма дори минимално усилие за промяна на философията. Продължаваме вече 5 или 6 години да правим един и същ тип бюджет, с една и съща конструкция, с едни и същи разходи. Трябва да се взимат и непопулярни решения“, заяви Дацов пред бТВ.

Според него няма буфери за подобна политика и до няколко години „ще гръмне“. Финансистът обясни, че няма идея зад бюджета. Той е категоричен, че определящи в страната са средната класа и според техните доходи трябва да се правят изчисленията.

„Богатите хора са собствениците, а не наемниците. Според мен държавата трябва да осигурява на всеки равен достъп до образование, здравеопазване, но никой от нас не е длъжен да плаща на друг, че няма капацитета. Разговорът е как да се стимулират хората, които движат икономиката на страната. Та тях не виждам стимул в бюджета. Бюджетът е движен от идеята за „сиромахомилството“, обясни той.

Дацов смята, че тази финансова политика създава дисбаланс в доходите. Той коментира, че през следващата година се очаква икономиката на страната да нарасне реално едва с около 2,9%. За сравнение, през 2025 г. се очаква да нарасне с 3%.

„За първи път ние ще имаме през следващата година свиване на икономиката, а се очакваше нещата да са по-добри. Ще се промени темпът на потреблението в икономиката. Ако заложените параметри в Бюджет 2026 се осъществят, вие ще плащате повече. Колкото сте по на светло и колкото сте по-отговорни към държавата, пак ще плащате повече – това са стимулите“, заяви Дацов.

Финансистът коментира, че за увеличените ставки хората не получават нищо в повече: „Според мен не е честно, ако вие сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, той не трябва да плаща заплати и пенсии“.

Според него реформите се планират месеци по-рано и за такива не е имало сигнали, затова не трябва са сме изненадани от резултатите.

„Вие ще отидете ли на дискотека, ако знаете, че ще ви бият? Дали ще инвестирате, ако знаете, че ще ви вдигнат данъците? Няма в българската история правителство, което да е правило реформи и да е било преизбрано Ние много се възмущаваме, но през избора си стимулираме подобно поведение. Нито веднъж не сме наградили правителство, което е застанало и е направило нещо дългосрочно за държавата“, обясни той.

Дацов е категоричен, че заложеният таван на държавния дълг във финансовата рамка е опасна политика.


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тази година 19 млрд заем, догодина 21 млрд заем.За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.

    09:51 05.11.2025

  • 2 Огромна армия чиновници!

    3 0 Отговор
    Клатят си крачолите!

    09:51 05.11.2025

  • 3 Така е, но като гръмне

    2 0 Отговор
    дано да гръмне срещу тези, които са го правили, а дано ама надали ами пак ще гръмне срещу хората, като крадливите некадърници, които са го правили ще са се покрили отдавна някъде.

    09:54 05.11.2025

  • 4 демек препишат от предхония и готово

    0 0 Отговор
    а защо се карат . какво е това недоволство . недофинансирането голямо ли е . няма осъдени . ако е престъпление щеше да има осъдени . у нас са малки заплатите . значи капитализма е устойчиво в малък ръст . само по 20 милионери и по 2 милиардери на година . за 5-6 години са 110 натрупали някакъв голям доход . и то по време на лош бщджет , загробващ страната и демокрацията по време на войни и световна финансова криза кат 2009 . какво ли ще предложат .

    10:04 05.11.2025

  • 5 гост

    0 0 Отговор
    Тиква се ненаяде!Ще и преседне и ще се задави!

    10:10 05.11.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    И този ни разправяше от сутрин до вечер, че влезем ли в евфозоната започват да текат реки от мед и масло! Влизали сме в клубът на богатите....

    Сега реве на умряло!

    10:17 05.11.2025

