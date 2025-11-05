Новини
Ивелин Михайлов: "Величие" започва да действа по коренно различен начин в НС

5 Ноември, 2025

Понеже сме нов политически играч, това, което правехме до този момент, е да влезем и да следваме установения ред – опозиционни партии, управляващи партии, да се опитваме по всякакъв начин да бъдем опозиция

Ивелин Михайлов: "Величие" започва да действа по коренно различен начин в НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес партия "Величие" започва да действа по коренно различен начин в Народното събрание. Това обяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде Novini.bg.

Понеже сме нов политически играч, това, което правехме до този момент, е да влезем и да следваме установения ред – опозиционни партии, управляващи партии, да се опитваме по всякакъв начин да бъдем опозиция, която по правилен начин да подпомогне другата опозиция, да покаже нередностите, които са извършени в държавата, и да изискваме защита на населението, защита на законите, защита на бизнеса и на всички онеправдани. Днес видяхме, че осем партии от девет гласуваха да се развали парламентарната група на партия "Величие", заяви Михайлов.

Когато говорим за неработещи институции – прокуратура, Централна избирателна комисия – всички органи в държавата, и ние го показваме хиляди пъти, с много нагледни материали и доказателства, но въпреки всички няма никаква реакция, някой да търси съдействието на тези институции, означава, че търси съдействието на мафията, добави той.

Помогнахме на АПС, когато им крадяха депутати. Защитавахме ПП-ДБ, когато техният кмет беше вкаран несправедливо в затвора; защитавахме "Възраждане" – когато искаха да махнат Цончо Ганев като зам,-председател на народното събрание, защитавахме имунитетите на депутатите им всеки път, подписвахме всичките им документи и сме единствената опозиционна партия, която гласува за опозиционен председател на Народното събрание, посочи председателят на ПГ на "Величие" .

До този момент подкрепяхме опозиционните партии в тяхната борба уж срещу мафията. Те падаха една по една и се убедихме, че те работят заедно с правителството. Оттук нататък искаме да наблягаме на важните и съществени неща. Ще отговаряме на важните и съществени въпроси, за другите няма да влизаме в играта на правителството, каза още Ивелин Михайлов.


България
Подобни новини


  • 1 Тоз

    12 2 Отговор
    пък бил политически играч (?) !

    Коментиран от #5

    14:48 05.11.2025

  • 2 Промяна

    5 4 Отговор
    ТОВА НЕЩО ЗАЩО ОЩЕ Е В ПАРЛАМЕНТА НАЗНАЧЕН ОТ КС РАДЕВОТО И ПРОКОПИЕВОТО ДА РУШИ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #8, #35

    14:50 05.11.2025

  • 3 ББ от Банкя

    3 3 Отговор
    Малкото сукалче дрънка глупости що още не изпитал пръчката на колегата Дебелян

    14:50 05.11.2025

  • 4 ПСИХО ГУРУ ЦАРЯ ВАЗЕЛИН

    10 3 Отговор
    СЕКТАНТИ ВРЪЩАЙТЕ МАНГИЗИТЕ НА ЗАВЛЕЧЕНИТЕ....

    Коментиран от #7

    14:51 05.11.2025

  • 5 Неофит Рилски

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз":

    Не политически свирач

    14:52 05.11.2025

  • 6 честен ционист

    2 0 Отговор
    Кръстът на Ивелинчо има 8 лъча.

    14:52 05.11.2025

  • 7 Михайлов

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПСИХО ГУРУ ЦАРЯ ВАЗЕЛИН":

    Дупа давам ,пари не давам

    14:53 05.11.2025

  • 8 Ще му повярвам

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    ако направи граждански арест на двамата крадливи Мазни и Охранени екземпляра Тиквата Борисов и Пееф.

    Коментиран от #10, #29

    14:54 05.11.2025

  • 9 Вазелин Михайлов

    3 2 Отговор
    Ама вие от Величие сте същите! Крушите не падат по-далече от дървото си. Каквото и да говорите, каквито и театрални постановки да разигравате, си оставате същите. Селяндури, тарикати, бизнесмени, с купища фирми и имоти. Достатъчно алчни и нагли да ламтят за още повече, докато се гаврят със съгражданите си. И още по-лошото, е че сте и руслямисти. Но в корупцията няма по най лошо, всички сте еднакви. Кочината ви е същата, без значение генерали с пагони, политици, общественици или други. И се правят на патриоти пред обществото.

    Коментиран от #13, #36

    14:54 05.11.2025

  • 10 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ще му повярвам":

    За целта трябва да покани Том Круз да снима серия на Мисията невъзможна в София.

    14:55 05.11.2025

  • 11 Фараона

    3 0 Отговор
    Мъни мъни мъни,много ,,риба ,, на турски има около Варна

    14:55 05.11.2025

  • 12 тест за накотици

    2 1 Отговор
    Ивелине веднага за проверка.Пак нещо си в твоите филми.

    14:57 05.11.2025

  • 13 Всички

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вазелин Михайлов":

    Са творения на едни и същи творци затова и си приличат

    14:58 05.11.2025

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Програмист

    0 1 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО! 🔥

    14:59 05.11.2025

  • 16 Софиянец

    0 1 Отговор
    Ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    Коментиран от #22, #24

    14:59 05.11.2025

  • 17 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    И този периодично сменя сиренцето в ловилките за дебили.

    14:59 05.11.2025

  • 18 Как пък

    1 0 Отговор
    Един читав човек не попадна в парламента ,само леш

    14:59 05.11.2025

  • 19 Българин

    1 0 Отговор
    Мафията най-после се обедини изцяло и се видя кой е опозицията 😏😉

    Коментиран от #28

    15:00 05.11.2025

  • 20 Сила

    2 0 Отговор
    САМО ГО ВИЖТЕ ТОЯ СМЕШКО , ВИЖТЕ ТОВА НЕЛЕПО ПРОВИНЦИАЛНО СЪЗДАНИЕ НАКИЧЕНО С ТЕНЕКИЕНИ ДРЪНКУЛКИ , ВИЖТЕ МУ ИНФАНТИЛНО ШИЗОФРЕНИЧНАТА ФИЗИОНОМИЯ НА ПОЛУГЛАДЕН ИНДИВИД ОТ ДОМ ЗА ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА ....ТОВА СЪЩЕСТВО Е БЪЛГАРСКИ ДЕПУТАТ , ЗАКОНОТВОРЕЦ , НАРОДЕН ИЗБРАННИК , ВИСШ ДЪРЖАВЕН ЧИНОВНИК ...е какво очаквате да се случва в БГ то , как да се случи ...???!!!???

    Коментиран от #26, #32

    15:00 05.11.2025

  • 21 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Осем парламентарни групи пишат сигнал до изборната комисия за незаконно избран депутат от "Величие"

    Мафията е обединена!

    15:00 05.11.2025

  • 22 Дик диверсанта

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Софиянец":

    По размера на откраднатите пари от хората ли?

    15:00 05.11.2025

  • 23 Цвете

    2 0 Отговор
    МИХАЙЛОВ, НЕ ТИ ВЯРВАМ, ЗАЩОТО СИ ЗАВЛЕКАЛ МАСА НАРОД НА " ТВОЕТО ИМЕНИЕ " И ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО. ОСОБЕНО, КОГАТО ВИДЯХ ЕДИН БИВШ ПОДПОЛКОВНИК, КОЙТО БЕШЕ ЗА КРАТКО ДЕПУТАТ. ДОСТА СТЕ " РУСКОЕЗИЧНИ " И, НО ПАСАРАН.😉🙃🤑🤫🤔🫡🫡🫡🫡

    15:01 05.11.2025

  • 24 Вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Софиянец":

    Много пара има открадната там

    15:01 05.11.2025

  • 25 Последният Софиянец

    0 0 Отговор
    След предателство на луди гела се видя, че Величие е единствената останала опозиция. Пеевски накупи всички други партии

    15:01 05.11.2025

  • 26 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Народен измамник е най-важното.

    15:02 05.11.2025

  • 27 Бойко Българоубиец

    0 0 Отговор
    Тоя ще му съборя Историческия парк с багери и ще построя чалга стадион! ГЕРБ ПОБЕЖДАВА!

    15:02 05.11.2025

  • 28 Герберски русист крадливо корумпе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Мафията много добре знае какво иска да видите. Добро ченге, лошо ченге, парите не миришат.

    15:02 05.11.2025

  • 29 психодиспансера

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ще му повярвам":

    Да сте виждали царя?Докторите от отделението го търсят за спешно лечение.-мечове,корони,понци схеми....

    15:02 05.11.2025

  • 30 Германец

    0 0 Отговор
    Българаците пак ще убият Левски както винаги 😆

    15:02 05.11.2025

  • 31 Варненец

    0 0 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ! ПРЕДАДЕН ОТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!

    15:03 05.11.2025

  • 32 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Като го видя тоя Си представям избирателите му

    15:03 05.11.2025

  • 33 Киро Фейка

    0 0 Отговор
    Искам потник на раета за панделата.

    15:04 05.11.2025

  • 34 Епа

    0 0 Отговор
    Да си намажете мозъчетата с малко Вазелин?

    15:04 05.11.2025

  • 35 Учител

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    ДАНО РАДЕВ ДА СТАНЕ ПРЕМИЕР!

    15:04 05.11.2025

  • 36 гост...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вазелин Михайлов":

    майка ти и баща ти да не са брат и сестра

    15:04 05.11.2025

