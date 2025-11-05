Ивелин Михайлов: "Величие" започва да действа по коренно различен начин в НС

От днес партия "Величие" започва да действа по коренно различен начин в Народното събрание. Това обяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде Novini.bg.
Понеже сме нов политически играч, това, което правехме до този момент, е да влезем и да следваме установения ред – опозиционни партии, управляващи партии, да се опитваме по всякакъв начин да бъдем опозиция, която по правилен начин да подпомогне другата опозиция, да покаже нередностите, които са извършени в държавата, и да изискваме защита на населението, защита на законите, защита на бизнеса и на всички онеправдани. Днес видяхме, че осем партии от девет гласуваха да се развали парламентарната група на партия "Величие", заяви Михайлов.
Когато говорим за неработещи институции – прокуратура, Централна избирателна комисия – всички органи в държавата, и ние го показваме хиляди пъти, с много нагледни материали и доказателства, но въпреки всички няма никаква реакция, някой да търси съдействието на тези институции, означава, че търси съдействието на мафията, добави той.
Помогнахме на АПС, когато им крадяха депутати. Защитавахме ПП-ДБ, когато техният кмет беше вкаран несправедливо в затвора; защитавахме "Възраждане" – когато искаха да махнат Цончо Ганев като зам,-председател на народното събрание, защитавахме имунитетите на депутатите им всеки път, подписвахме всичките им документи и сме единствената опозиционна партия, която гласува за опозиционен председател на Народното събрание, посочи председателят на ПГ на "Величие" .
До този момент подкрепяхме опозиционните партии в тяхната борба уж срещу мафията. Те падаха една по една и се убедихме, че те работят заедно с правителството. Оттук нататък искаме да наблягаме на важните и съществени неща. Ще отговаряме на важните и съществени въпроси, за другите няма да влизаме в играта на правителството, каза още Ивелин Михайлов.
