Григор Сарийски: Бюджет 2026 е приет на ръба на здравия разум

Параметрите на проектобюджет 2026 не харесват на доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН. Икономистът остро критикува процедурата по приемане на бюджета и предупреди за нереалистични очаквания относно приходите, според БНР.
"Всъщност нямахме много време да се запознаем с параметрите на бюджета. Основният параметър беше времето, което беше предоставено на хората, за да видят за какво става дума и то беше някъде около 48 часа. За толкова време няма как да се запознаете със съдържанието на документа, камо ли да изготвите надеждно експертно становище и всъщност такива къси срокове се дават, когато трябва да мине нещо, което не е за пред хората, така да го кажем", заяви доц. Сарийски пред БНР.
Според икономиста беглият прочит на основните показатели демонстрира безпочвен оптимизъм. Той посочи като пример ангажимента за увеличение на приходите от ДДС с 33 на сто. "Виждаме, че дори и за 2025 година пак беше дадено подобно обещание, но като гледаме изпълнението на края на август, ние сме много далече от това, което бяхме постигнали миналата година за същия период", добави той в интервюто за предаването "12+3" на програма "Хоризонт".
Доц. Сарийски отправи критика и към липсата на критерии за ефективност в работата на държавната администрация. "Когато липсват критерии за ефективност от работата на държавната администрация, тя се увеличава до безкрай, а такива критерии могат да бъдат приложени", подчерта икономистът.
Той сравни българската практика с тази във Франция, където един негов колега му е споделил: "Държавното палце не е особено дебело и луксозно, обаче топли" в смисъл на това, че има позиции, на които човек може да бъде сменен само ако има ново политическо назначение. "Което в България се случва доста честичко, но на Запад не е точно така", коментира Сарийски.
Проектобюджетът за 2026 година беше публикуван от Министерството на финансите на 3 ноември в късните вечерни часове. На 5 ноември се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което бизнесът бойкотира заради абсурдно кратките срокове за становище. Бюджетът се очаква да бъде внесен в Народното събрание на 7 ноември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Офанзивен дефанзиф
17:49 06.11.2025
7 Горски
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
17:49 06.11.2025
9 Професор Сарийски също е прав
България влиза в дългова спирала - рекордни заеми за 68 млрд. и фискален резерв на минимума"
"Индъстри Уотч" - От 2 години България е в дългова спирала и има огромна вероятност през 2027 г.да изпадне в неплатежоспособност и населението вече да не е собственик на своите домове"
Сега фактите- за 3 години държавата изтегли 49 милиарда кредити ,предимно от МВФ и СБ. Последните няколко месеца и от частни кредитори на солени лихви. Фискалният резерв е 11,2 млрд.лв.а валутният резерв е 41 млрд.евро.(80 млрд.лв.) . В него влизат всички активи на страната - задължителните резерви на банките при кризи ,всички влогове на граждани и фирми и фискалният резерв. Външните задължения на държавата са 107 млрд.лв(53,8 млрд.евро). Справката на БНБ показва че края на месец май 2022 г.при правителството на Кирил Петков всички задължения на държавата са 68 млрд.лв а валутните резерви 92 млрд.лв.(46 млрд.евро). В момента всички активи на страната са по малко от кредитите. Това означава едно - НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ и ФАЛИТ
17:55 06.11.2025
10 Ще те допълня
До коментар #1 от "Данчо":Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и ПееФ с този бюджет си купуват избиратели-бюджетари.
Коментиран от #11
17:56 06.11.2025
11 Така казаха и преди малко
До коментар #10 от "Ще те допълня":В предаването "Лице в лице " експертите. Вдигат се заплати,бонуси на държавна администрация полиция,военни ,армия. Гостите казаха че ако се съкрати 3/4 от администрацията изобщо няма да се усети защото е огромно раздута. Но се купуват гласове за сметка на работещите ,трудови Българи които произвеждат и заплатите им стигат да си платят ток,вода,храна телефони и за битови разходи. ОСТАВКА И СЪД ЗА МАФИЯТА ИТН -ГЕРБ -БСП ДПС(Пеевски) погребващи България!
18:04 06.11.2025
