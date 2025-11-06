Григор Сарийски: Бюджет 2026 е приет на ръба на здравия разум

Параметрите на проектобюджет 2026 не харесват на доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН. Икономистът остро критикува процедурата по приемане на бюджета и предупреди за нереалистични очаквания относно приходите, според БНР.

"Всъщност нямахме много време да се запознаем с параметрите на бюджета. Основният параметър беше времето, което беше предоставено на хората, за да видят за какво става дума и то беше някъде около 48 часа. За толкова време няма как да се запознаете със съдържанието на документа, камо ли да изготвите надеждно експертно становище и всъщност такива къси срокове се дават, когато трябва да мине нещо, което не е за пред хората, така да го кажем", заяви доц. Сарийски пред БНР.

Според икономиста беглият прочит на основните показатели демонстрира безпочвен оптимизъм. Той посочи като пример ангажимента за увеличение на приходите от ДДС с 33 на сто. "Виждаме, че дори и за 2025 година пак беше дадено подобно обещание, но като гледаме изпълнението на края на август, ние сме много далече от това, което бяхме постигнали миналата година за същия период", добави той в интервюто за предаването "12+3" на програма "Хоризонт".

Доц. Сарийски отправи критика и към липсата на критерии за ефективност в работата на държавната администрация. "Когато липсват критерии за ефективност от работата на държавната администрация, тя се увеличава до безкрай, а такива критерии могат да бъдат приложени", подчерта икономистът.

Той сравни българската практика с тази във Франция, където един негов колега му е споделил: "Държавното палце не е особено дебело и луксозно, обаче топли" в смисъл на това, че има позиции, на които човек може да бъде сменен само ако има ново политическо назначение. "Което в България се случва доста честичко, но на Запад не е точно така", коментира Сарийски.

Проектобюджетът за 2026 година беше публикуван от Министерството на финансите на 3 ноември в късните вечерни часове. На 5 ноември се състоя заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което бизнесът бойкотира заради абсурдно кратките срокове за становище. Бюджетът се очаква да бъде внесен в Народното събрание на 7 ноември.