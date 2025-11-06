Новини
България »
КТ "Подкрепа" иска 13,6% увеличение на заплатите

6 Ноември, 2025 21:39 321 2

  • кт подкрепа-
  • заплати-
  • инфлация

Обсъждането на държавния бюджет трябва да се основава на тристранен диалог между правителството, работодателите и синдикатите

КТ "Подкрепа" иска 13,6% увеличение на заплатите - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикалните организации остро критикуваха провелата среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и представители на работодателските организации, на която синдикатите не са били поканени. Срещата в централата на ГЕРБ се е състояла на 6 ноември и е обсъдила проектобюджета за 2026 година.

"Днес се проведе среща между Борисов и работодателите, но ние – синдикатите – не бяхме поканени. Това е много интересно, защото все едно само работодателите не са доволни от този бюджет. А всъщност той касае всички, особено работещите", заяви главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Кацарчев определи подхода като "дискриминация" и подчерта, че обсъждането на държавния бюджет трябва да се основава на тристранен диалог между правителството, работодателите и синдикатите.

"Би трябвало да има Тристранен съвет по въпроса, очакваме покана в следващите дни. Първо трябва да се проведе заседание на Комисията по бюджетна политика в Министерството на финансите, където да се води един нормален и задълбочен диалог", каза икономистът.

Според него предложеният бюджет не отговаря на нуждите на икономиката и обществото. "В този бюджет няма икономическа политика, няма демографска политика, няма и политика на доходите. Никой не обясни какво точно иска да постигне с числата и какъв ефект се очаква от тях", заяви той.

Кацарчев припомни данните на Евростат, според които България остава най-бедната страна в Европейския съюз, като близо 30 на сто от населението живее в бедност или е в риск от бедност.

"Ние настояваме работните заплати да бъдат увеличени с 13,6 на сто. Държавата разполага с тези средства – въпросът е как ги разпределя", допълни главният икономист на КТ "Подкрепа".

Срещата на Борисов с работодателите се състоя ден след като бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 5 ноември. Работодателските организации отказаха да участват в обсъждането на проектобюджета, като заявиха, че не искат да бъдат "гумен печат" на неадекватен бюджет.

В срещата на 6 ноември участваха вицепремиерът Томислав Дончев, финансовият министър Теменужка Петкова и представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Нормално е заплатите да се повишат спрямо инфлацията в България,която е 2-3%.Какви са тия 13.5% увеличение?

    21:42 06.11.2025

  • 2 Трябва

    1 0 Отговор
    Да се дадат 13,6 процента на работниците, пенсионерите, учителите и лекарите. Всички други да им се намалят заплатите двойно.

    21:44 06.11.2025

