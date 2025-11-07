Народните представители приеха промени, свързани с фигурата на особения управител на "Лукойл"

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл" - България. Предложението бе прието със 130 гласа "за", 71 "против" и двама "въздържали се", съобщават от "Фокус".
Вносители са от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица".
Промените позволяват назначаването на особен управител на "Лукойл", който ще се разпорежда с активите на рафинерията в страната.
"Фокус" припомня, че компанията "Гънвор" оттегли предложението си да купи чуждестранните активи на "Лукойл", след като финансовото министерство на САЩ, я определи като "марионетка на Кремъл".
В законопроекта е записано, че се изисква и разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.
