Народните представители приеха промени, свързани с фигурата на особения управител на "Лукойл"

7 Ноември, 2025 14:41 930 31

Предложението бе прието със 130 гласа "за", 71 "против" и двама "въздържали се". Вносители са от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица".

Народните представители приеха промени, свързани с фигурата на особения управител на "Лукойл" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл" - България. Предложението бе прието със 130 гласа "за", 71 "против" и двама "въздържали се", съобщават от "Фокус".

Вносители са от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица".

Промените позволяват назначаването на особен управител на "Лукойл", който ще се разпорежда с активите на рафинерията в страната.

"Фокус" припомня, че компанията "Гънвор" оттегли предложението си да купи чуждестранните активи на "Лукойл", след като финансовото министерство на САЩ, я определи като "марионетка на Кремъл".

В законопроекта е записано, че се изисква и разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Национализация на Нефтохим Бургас.Комунизма се върна.Само че кой ще работи в завода и откъде нефт и с какви пари?

    Коментиран от #3

    14:53 07.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    30 0 Отговор
    Управителя ще има право да продава чужди акции.Абсурд!Бандитизъм

    14:55 07.11.2025

  • 3 Да ни е честито

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и женихът му Пеевски вече са собственици на рафинерията.

    Коментиран от #4

    14:56 07.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да ни е честито":

    Пладнешки грабеж на частен завод и бензиностанции.Ще ни разсипят от дела.

    Коментиран от #8

    14:57 07.11.2025

  • 5 мдаа

    26 0 Отговор
    Да се разпорежда, означава да има право да продава активите на Лукойл. Това е обикновен пладнешки грабеж, който руснаците няма да простят. Дано насочат праведния си гняв към истинските виновници, а не към българския народ.

    15:08 07.11.2025

  • 6 Горски

    16 0 Отговор
    От тука нататък вече да не използвате термина "независимост" на България!! Ясно се каза, чеСАЩ са (раз)решили въпроса с Нефтохим. А вчера са (раз)решили въпроса със строителството на 2 нови ядрени реактора в Козлодуй. А честито, роби! Всъщност Делян Добрев собственик ли е на СОЛАРЕН ПАРК ? Ачик, ачик казвате, че американците ви командват! Сиреч, командват и България! Това е така, защото народът ни го е позвлил! ЗАШО е друг въпрос! А вие, майцепродавци за пари правите и невъзможното. Да живее денят на независимостта! Между другото на кой ден го празнувахме, че нещо " забравих" ? Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) е агенция за финансово разузнаване и правоприлагане към Министерството на финансите на Съединените щати. Тя администрира и прилага икономически и търговски санкции в подкрепа на целите на националната сигурност и външната политика на САЩ. Съгласно президентските правомощия за извънредно положение в страната, OFAC осъществява дейността си срещу чуждестранни правителства, организации (включително терористични групи и наркокартели) и лица, считани за заплаха за националната сигурност на САЩ.

    15:15 07.11.2025

  • 7 Дика

    15 0 Отговор
    Кой ще е тоз смелчак - управител, който все ще се озърта дали няма случайно да падне от 8-я етаж.

    15:18 07.11.2025

  • 8 Дика

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Я от дела, я от нещо друго дето лети?

    15:19 07.11.2025

  • 9 КОКО

    4 16 Отговор
    Органите на властта в България са купени от Русия, мислят как да спасят задника си!

    Коментиран от #11

    15:19 07.11.2025

  • 10 коко

    3 9 Отговор
    Бащата на Сияна какво ще каже по въпроса, защо го пропускате??

    15:22 07.11.2025

  • 11 123456843427

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "КОКО":

    Няма спасение от Русия .

    15:25 07.11.2025

  • 12 Те тия свине

    12 1 Отговор
    Освен да крадат чуждото друго не могат, накрая ще ги посети другаря орешников за снетката

    15:27 07.11.2025

  • 13 604

    4 0 Отговор
    Дъ гу онадя нъ женити и щеркиги ви....рюмпини...а вас зеля дъ ви гу тури нъ фронтъ нъ каймитцъ!

    15:27 07.11.2025

  • 14 Боко

    5 0 Отговор
    Шиши е в почерпка🍻
    Айде па догодина фалит и лева ръка десен джоб👌

    15:28 07.11.2025

  • 15 да си спомнят

    12 1 Отговор
    Руснаците винаги идват за своето. Винаги. И сега ще дойдат, не се знае само какъв транспорт ще изберат за визитата си.

    Коментиран от #29

    15:31 07.11.2025

  • 16 Динев

    6 2 Отговор
    В сравнение с кражбата на Лукойл, Боташ е направо невинна сделчица

    15:33 07.11.2025

  • 17 да да

    4 0 Отговор
    Нармаг-банда под строй го лапат .....

    15:34 07.11.2025

  • 19 народа

    8 1 Отговор
    Жалко , че народа ще отнесе гнева на руснаците , без да има грам вина .Германия ,Франция ,Италия имат замръзени руски активи и не ги пипат . България няма да съществува като държава .

    15:40 07.11.2025

  • 20 За "особен управител"

    3 0 Отговор
    Медиите бяха писали,че ВР,/Бритиш Петролиум/са изявили желание да получат този пост.Сега,като сделката се разтури,тяхното желание продължава ли да съществува....?

    15:43 07.11.2025

  • 21 простачка

    0 0 Отговор
    аз съм лигла и искам да деиба децките

    15:43 07.11.2025

  • 22 въпрос

    3 0 Отговор
    Минавам да попитам , ако дружество Лукойл реши да пркрати дейност , особения управител ще има ли правомощия и какво ще управлява при замръзена дейност ? Сериозно питам , защото не мога да си обясня какво следва .

    15:45 07.11.2025

  • 23 Чичо Стефко

    0 1 Отговор
    Стига глупости, руснаците имат полза от това. Ако не успеят да продат до 21 трябва да затворят и ще вземат от трите най-.... Така ще бъде продадена от особения управител/ ако е я продадат те преди 21 / и след края на войната ще си вземат парите.

    15:47 07.11.2025

  • 24 Курд Околянов

    2 1 Отговор
    И след това Орешника и Буревестника ще ни решат проблема.

    15:49 07.11.2025

  • 25 нннн

    3 0 Отговор
    Каквато и да е фигурата, зад нея ще се вижда една мнооого едра фигура.

    Коментиран от #31

    15:51 07.11.2025

  • 26 Курд Околянов

    1 0 Отговор
    Петрола са плаща на руснаците още на пристанищата им. Тези американски санкции удрят само нас.

    15:53 07.11.2025

  • 27 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Сега вече искрено се надявам прасетата и присъдружните им боклуци да си получат заслуженото. Но най омразни ми станаха ИТН. Страшно падение и подлост.

    15:53 07.11.2025

  • 28 Никой

    0 0 Отговор
    Пазят ни - все пак.

    Няма проблем - Народното събрание като реши нещо.

    15:54 07.11.2025

  • 29 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "да си спомнят":

    Това е така, само че не го казваш ти, а известен човек много преди теб.

    15:55 07.11.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Това де факто е национализация на Лукойл. С рафинерията и бензиностациите е свършено.

    15:55 07.11.2025

  • 31 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "нннн":

    Тази голееема фигура да не забравя и насън че големите мишени са най-лесни.

    15:57 07.11.2025

