Проф. Григор Димитров: Управляващите прекалиха с търпението и уважението

Проф. Григор Димитров, член на Надзорния съвет на НЗОК, разкритикува остро управляващите заради проектозакона за бюджета за 2026 г. Той ги упрекна в това, че до последно не разкривали никакви детайли около параметрите на план-сметката на държавата за следващата година.

„Управляващите прекалиха с търпението и уважението. Решиха, че всичко е предрешено, защото са много самоуверени, понеже имат едни гласове и всичко се приключва“, каза проф. Димитров.

Той посочи, че вдигането на осигуровките с два процента е било планирано да се случи през 2027 г. и с още един процент през 2028 г., тъй като идеята е била да се намерят други начини.

И сега изведнъж се реши, че ще се вдигне вноската. Лично за мен правилното беше да се вдигне вноската, едва когато са изчерпани всички други възможности, допълни проф. Димитров.

Според него е много важно хората в България – особено младите – да видят, че управляващите търсят начин да се реформира системата.

„Това, което правим в момента, е да гасим пожара с бензин. Трябват реформи, за да видят хората, че нещата вървят към промяна. Трябва да има ясни сигнали, че ще има промени, които ще повишат ефективността на вложените средства, за да може младите да остават в тази държава“, обясни той.

Проф. Григор Димитров каза още, че едно от нещата, които са сигурни, е, че от 2026 г. ще се увеличат клиничните пътеки с 20 процента.