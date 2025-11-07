Проф. Григор Димитров: Управляващите прекалиха с търпението и уважението

Проф. Григор Димитров, член на Надзорния съвет на НЗОК, разкритикува остро управляващите заради проектозакона за бюджета за 2026 г. Той ги упрекна в това, че до последно не разкривали никакви детайли около параметрите на план-сметката на държавата за следващата година.
„Управляващите прекалиха с търпението и уважението. Решиха, че всичко е предрешено, защото са много самоуверени, понеже имат едни гласове и всичко се приключва“, каза проф. Димитров.
Той посочи, че вдигането на осигуровките с два процента е било планирано да се случи през 2027 г. и с още един процент през 2028 г., тъй като идеята е била да се намерят други начини.
И сега изведнъж се реши, че ще се вдигне вноската. Лично за мен правилното беше да се вдигне вноската, едва когато са изчерпани всички други възможности, допълни проф. Димитров.
Според него е много важно хората в България – особено младите – да видят, че управляващите търсят начин да се реформира системата.
„Това, което правим в момента, е да гасим пожара с бензин. Трябват реформи, за да видят хората, че нещата вървят към промяна. Трябва да има ясни сигнали, че ще има промени, които ще повишат ефективността на вложените средства, за да може младите да остават в тази държава“, обясни той.
Проф. Григор Димитров каза още, че едно от нещата, които са сигурни, е, че от 2026 г. ще се увеличат клиничните пътеки с 20 процента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БЕЗ МАЙТАП
18:24 07.11.2025
2 Цвете
18:36 07.11.2025
3 От 2020 юли
До 2028 Територията фалира. Този бюджет е умишлен фалит, но ние не сме Франция и няма кой да ни спаси от Кредиторите, Тройката МВФ, ЕЦБ и ЕК. Бюджет за бюджетници 21 милиарда лева заеми и лихви за Бюджетниците 2026, по 30 - 60 000 лева заплати на месец са им малко.
18:37 07.11.2025
4 Цвете
18:37 07.11.2025
5 Тиквиии
18:38 07.11.2025
6 проф. член на Надзорния съвет на НЗОК
пък уж умен а не забелязва как хайдуците жонглират по клинични пътеки
и куче влачи диря няма
и хазната им все празна
а народеца болнав и измира
18:38 07.11.2025
7 очевидец
18:39 07.11.2025
8 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
18:45 07.11.2025
9 Реалният бюджет на НЗОК
НЗОК се източна безобразно, едно лекарство 34 лв. в държавна болница, в частна 64 лева. Пета градска наеми за ПЕТ скенери 25 милиона, като цената за един нов ПЕТ скенер е 7 милиона лева. Пътеката на НЗОК за ПЕТ скенер е 1800 лева, като едва 20% е за болниците, 80% за частните фирми. Държавните болници саводени към умишлен фалит. Вижте писмото на НКБ до Президента, подписано от 200 служители, преструктуриране водещо до невъзможност болницата да функционира. Явно НЯКОЙ частник е хърлил око и на НКБ.
НЗОК не покрива скъпите изследвания, пример хормонални евтините по 16 лева покрива, скъпите за 300 лв. не покрива, които са много важни за профилактика. Слухови апаратчета 24 лв. немски магазин, скъпи апарати 800 лв., като НЗОК покрива 400 лв. ДА не забравяме, че много ДЕПУТАТИ имат лични интереси в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и консумативи, лекарства.
18:49 07.11.2025
10 Станев
18:49 07.11.2025
11 айдееебе
млади станете полицаи и ходете да ловите хора
19:06 07.11.2025
12 Безумие е
Второто безумие, българи осигурявали се здравно в държави извън ЕС, с изненада установяват, че трябва да плащат до гроб Здравни осигуровки. Оказва се, че дори над 67 години, ако България не сключила договор с държава извън ЕС, здравните осигуровки не се признават. Или ако имаш 2-ма пенсионирани родители, работили в чужбина трябва да им плащаш годишно около 1100 лева здравни. Това касае поне 500 000 българи, осигурявали се и пенсионирани в САЩ, прибирайки се в България не им се признават осигуровките.
Трето безумие, решаваш един от семейството да не работи, самоосигуряваш го на 4% от МРЗ, стига пенсионна възраст, оказва се, че независимо, че се е осигурявал, трябва да плаща осигуровки до гроб.
В същото време работник, плащащ 3.2% от МРЗ, достигайки пенсионна възраст не плаща осигуровки.
С какво от самоосигуряващият се с по-висока вноска от работника е по-различен от него.
Тези безумия съзнателно не са променени със съответните 3-ри Закона, но ако е за далавера за 5 секунди депутати ще променят Законодателство. Депутатите уважават единствено себе си, но тези процеси ще са до време.
19:08 07.11.2025
13 Не е страшно - ужасяващо е
📉 Дълг на глава от населението:
🇺🇦 Украйна - 9 500 лв. на човек;
🇧🇬 България - 16 300 лв. на човек;
...
📊 Сравнение на брутния външен дълг на България и Украйна
📌 По данни на Националната банка на Украйна, към 2025 г. брутният външен дълг на Украйна възлиза на около 190,5 млрд. долара, или приблизително 352 млрд. лв.
🔥 При население от около 37 милиона души, това означава около 9 500 лв. външен дълг на глава от населението.
📌 За сравнение, според Министерството на финансите, брутният външен дълг на България е 53,6 млрд. евро, което се равнява на около 107 млрд. лв.
🔥 При население от 6,44 милиона души, на всеки българин се падат приблизително 16 300 лв външен дълг.
❗️Извод:
Въпреки че Украйна е във война вече трета година, брутният ѝ външен дълг на човек е почти два пъти по-нисък (!) от този на България.
...
19:11 07.11.2025