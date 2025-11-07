Новини
Проф. Григор Димитров: Управляващите прекалиха с търпението и уважението

7 Ноември, 2025 18:18 1 083 13

Той посочи, че вдигането на осигуровките с два процента е било планирано да се случи през 2027 г. и с още един процент през 2028 г., тъй като идеята е била да се намерят други начини

Мария Атанасова

Проф. Григор Димитров, член на Надзорния съвет на НЗОК, разкритикува остро управляващите заради проектозакона за бюджета за 2026 г. Той ги упрекна в това, че до последно не разкривали никакви детайли около параметрите на план-сметката на държавата за следващата година.

„Управляващите прекалиха с търпението и уважението. Решиха, че всичко е предрешено, защото са много самоуверени, понеже имат едни гласове и всичко се приключва“, каза проф. Димитров.

Той посочи, че вдигането на осигуровките с два процента е било планирано да се случи през 2027 г. и с още един процент през 2028 г., тъй като идеята е била да се намерят други начини.

И сега изведнъж се реши, че ще се вдигне вноската. Лично за мен правилното беше да се вдигне вноската, едва когато са изчерпани всички други възможности, допълни проф. Димитров.

Според него е много важно хората в България – особено младите – да видят, че управляващите търсят начин да се реформира системата.

„Това, което правим в момента, е да гасим пожара с бензин. Трябват реформи, за да видят хората, че нещата вървят към промяна. Трябва да има ясни сигнали, че ще има промени, които ще повишат ефективността на вложените средства, за да може младите да остават в тази държава“, обясни той.

Проф. Григор Димитров каза още, че едно от нещата, които са сигурни, е, че от 2026 г. ще се увеличат клиничните пътеки с 20 процента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БЕЗ МАЙТАП

    18 1 Отговор
    Това привидно търпение се нагнетява в 65% негласували и е въпрос на време да експлодира безвъзвратно срещу няки самозабравили се които мислят че са богоизбрани.

    18:24 07.11.2025

  • 2 Цвете

    11 1 Отговор
    ЕТО ВИ ЕДИН ИНТЕЛИГЕНТЕН КОМЕНТАР. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРОФЕСОР ДИМИТРОВ. ТОЧНО ТАКА Е. ВСИЧКИ СА СЕ РАЗБЪРЗАЛИ, НО НЕ ВДЯВАТ, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА ОБЕДНЯЛИ.ПО КРАТКО, ДЕЙСТВАТЕ ВНИМАТЕЛНО И НЕ ПРИТИСКАЙТЕ, КАКТО БИЗНЕСА ТАКА И ТЕЗИ, КОИТО СА ВИ ПРАТИЛИ В ПАРЛАМЕНТА???? СО КРОТЦЕ ,СО БЛАГО СА КАЗАЛИ СТАРИТЕ МЪДРИ ХОРА. 🥹💯🫶👍🫶👍🫶👍🫶

    18:36 07.11.2025

  • 3 От 2020 юли

    8 1 Отговор
    нанесоха огромни щети на България. То не беше юрошийт, без Референдум. Унищожена Конституция. Поправки закон БНБ. Унищожен Валутен Борд. Фалшифицирани избори. Неизгодна сделка ф16. Уестинг за 60 милиарда на работен проект, вероятно цената ще стигне 120 милиарда лева. Ядрено хранилище в България. Неподходящо Ядрено гориво САЩ унищожаващо 5-ти блок. По-скъп газ санкции и увеличаването на цената. Борса газ. Сега четем за малките модулни реактори, които без финансов анализ ще се строят, без финансови параметри. Санкции Лукойл. Санкции Газопроводи. Закриване ТЕЦове. Борса ток по ПВУ. Инфлация 41%. Дефицит 6-8%. Повишаване на данъци, вода, ток, храни лекарства, услуги. Безводие, пожари, Наводнения. Кризи смет. Сопот 5 години без печалби и опасно и мръсно производство. Територията е тотално унищожена. За 2 години 40 милиарда лева заеми. 10 милиарда лева за превъоръжаване 2024 г. 7 трилиона евро за превъоръжаване до 2030-35 г.
    До 2028 Територията фалира. Този бюджет е умишлен фалит, но ние не сме Франция и няма кой да ни спаси от Кредиторите, Тройката МВФ, ЕЦБ и ЕК. Бюджет за бюджетници 21 милиарда лева заеми и лихви за Бюджетниците 2026, по 30 - 60 000 лева заплати на месец са им малко.

    18:37 07.11.2025

  • 4 Цвете

    4 3 Отговор
    ЕТО ВИ ЕДИН ИНТЕЛИГЕНТЕН КОМЕНТАР. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРОФЕСОР ДИМИТРОВ. ТОЧНО ТАКА Е. ВСИЧКИ СА СЕ РАЗБЪРЗАЛИ, НО НЕ ВДЯВАТ, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА ОБЕДНЯЛИ.ПО КРАТКО, ДЕЙСТВАТЕ ВНИМАТЕЛНО И НЕ ПРИТИСКАЙТЕ, КАКТО БИЗНЕСА ТАКА И ТЕЗИ, КОИТО СА ВИ ПРАТИЛИ В ПАРЛАМЕНТА???? СО КРОТЦЕ ,СО БЛАГО СА КАЗАЛИ СТАРИТЕ МЪДРИ ХОРА. 🥹💯🫶👍🫶👍🫶👍🫶

    18:37 07.11.2025

  • 5 Тиквиии

    9 0 Отговор
    Имайте срам и страх от народа !

    18:38 07.11.2025

  • 6 проф. член на Надзорния съвет на НЗОК

    7 4 Отговор
    сладка службица и проф.
    пък уж умен а не забелязва как хайдуците жонглират по клинични пътеки
    и куче влачи диря няма
    и хазната им все празна
    а народеца болнав и измира

    18:38 07.11.2025

  • 7 очевидец

    11 1 Отговор
    Закон от днес отваря възможността Делян Пеевски да разпродава нефтената рафинерия в Бургас, въпреки, че тя е частна собственост.

    18:39 07.11.2025

  • 8 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    9 0 Отговор
    Отвратително нагли са, а най-нагли са Дебелото Д и толупа. Да не наглеят, защото този път и белият автобус няма да може да ги спаси от народната любов. Хората така са им набрали на тези корумпирани крадци че им е бедна фантазията до къде може да стигне този разярен народ, на който танцуват по главите вече 36 години.

    18:45 07.11.2025

  • 9 Реалният бюджет на НЗОК

    3 0 Отговор
    е 20 милиарда лева годишно. 11 милиарда лева от бюджета, 10 милиарда лева доплащане от пациенти. България е единствената държава в ЕС, в която пациентите доплащат 50-60 процента за доболнична помощ. Заплати на директори в ДЪРЖАВНИ БОЛНИЦИ от 60 000 лева до 120 000, като държавните болници в България са 207.
    НЗОК се източна безобразно, едно лекарство 34 лв. в държавна болница, в частна 64 лева. Пета градска наеми за ПЕТ скенери 25 милиона, като цената за един нов ПЕТ скенер е 7 милиона лева. Пътеката на НЗОК за ПЕТ скенер е 1800 лева, като едва 20% е за болниците, 80% за частните фирми. Държавните болници саводени към умишлен фалит. Вижте писмото на НКБ до Президента, подписано от 200 служители, преструктуриране водещо до невъзможност болницата да функционира. Явно НЯКОЙ частник е хърлил око и на НКБ.
    НЗОК не покрива скъпите изследвания, пример хормонални евтините по 16 лева покрива, скъпите за 300 лв. не покрива, които са много важни за профилактика. Слухови апаратчета 24 лв. немски магазин, скъпи апарати 800 лв., като НЗОК покрива 400 лв. ДА не забравяме, че много ДЕПУТАТИ имат лични интереси в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и консумативи, лекарства.

    18:49 07.11.2025

  • 10 Станев

    4 1 Отговор
    Няма за какво професора да се притеснява. Дали с 2 % или с 10 % тези нищо няма да съберат в повече. Просто пари няма в хората които работят. Има в едни дето нищо не правят и от години не плащат осигуровки и т.н. Номенклатура която се клатура. Има и едни прослойки които са обслужвани само от Бърза помощ ,но пък взеха сериозно да бият и тях. Защото са много умна тарикатска паплач. И нито дума за едни плащани 23 години медицински вноски , човека остава без работа и доходи защото е остарял и не го искат на работа вече ,но Вие го лишавате от права въпреки взети и никога ползвани / бил е здрав / едни към 13 хиляди лева. Присвоени от Вашата Бяла мафия. Та - умираме ,но повече не плащаме . След нас и Вие. Всички тези частни кабинети към които си препращате хората дошли в общинското ,може да си ги .

    18:49 07.11.2025

  • 11 айдееебе

    2 0 Отговор
    защо да заминават като могат да станат полицаи или граничари пари ще има.
    млади станете полицаи и ходете да ловите хора

    19:06 07.11.2025

  • 12 Безумие е

    0 0 Отговор
    трайно безработни, повече от 6 месеца да плащат здравни осигуровки, поне една година е необходима човек да си намери спокойно работа.
    Второто безумие, българи осигурявали се здравно в държави извън ЕС, с изненада установяват, че трябва да плащат до гроб Здравни осигуровки. Оказва се, че дори над 67 години, ако България не сключила договор с държава извън ЕС, здравните осигуровки не се признават. Или ако имаш 2-ма пенсионирани родители, работили в чужбина трябва да им плащаш годишно около 1100 лева здравни. Това касае поне 500 000 българи, осигурявали се и пенсионирани в САЩ, прибирайки се в България не им се признават осигуровките.
    Трето безумие, решаваш един от семейството да не работи, самоосигуряваш го на 4% от МРЗ, стига пенсионна възраст, оказва се, че независимо, че се е осигурявал, трябва да плаща осигуровки до гроб.
    В същото време работник, плащащ 3.2% от МРЗ, достигайки пенсионна възраст не плаща осигуровки.
    С какво от самоосигуряващият се с по-висока вноска от работника е по-различен от него.
    Тези безумия съзнателно не са променени със съответните 3-ри Закона, но ако е за далавера за 5 секунди депутати ще променят Законодателство. Депутатите уважават единствено себе си, но тези процеси ще са до време.

    19:08 07.11.2025

  • 13 Не е страшно - ужасяващо е

    2 0 Отговор
    Зам.председателя на НС и на партия "Възраждане" Цончо Ганев с точна статистика. За 2 години мафията ИТН-ГЕРБ-ДПС-Пеевски докара България до ужасяващ дълг и неизбежен фалит. Украйна над 3 години във война, купува оръжие за фронта а дълга на всеки Украински гражданин е почти двойно по нисък от този на всеки Българин-

    📉 Дълг на глава от населението:

    🇺🇦 Украйна - 9 500 лв. на човек;
    🇧🇬 България - 16 300 лв. на човек;
    ...

    📊 Сравнение на брутния външен дълг на България и Украйна

    📌 По данни на Националната банка на Украйна, към 2025 г. брутният външен дълг на Украйна възлиза на около 190,5 млрд. долара, или приблизително 352 млрд. лв.
    🔥 При население от около 37 милиона души, това означава около 9 500 лв. външен дълг на глава от населението.

    📌 За сравнение, според Министерството на финансите, брутният външен дълг на България е 53,6 млрд. евро, което се равнява на около 107 млрд. лв.
    🔥 При население от 6,44 милиона души, на всеки българин се падат приблизително 16 300 лв външен дълг.

    ❗️Извод:
    Въпреки че Украйна е във война вече трета година, брутният ѝ външен дълг на човек е почти два пъти по-нисък (!) от този на България.
    ...

    19:11 07.11.2025

