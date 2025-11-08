Новини
Каракачанов: Кабинетът „Желязков“ подготвя предизборен бюджет!

8 Ноември, 2025 09:20 726 17

  • красимир каракачанов-
  • вмро-
  • бюджет 2026

Правителството, ДПС и ГЕРБ са готови да сринат държавата в името на кратковременно политическо оцеляване, убедени са от ВМРО

Каракачанов: Кабинетът „Желязков“ подготвя предизборен бюджет! - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Идеите за бюджета на държавата за 2026 г. на ГЕРБ-БСП-ИТН плюс ДПС-Ново начало са пагубни. Удрят се и работещите в реалния сектор, и предприемачите. Управляващите казват, че това бил единственият възможен бюджет. Същото говореха и миналата година и докараха държавата до прекомерен дефицит, нарастващ дълг и срив в индустриалното производство и земеделието. На практика ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС продължават политиката на Асен Василев - раздуване на разходите, нови и нови дългове. В бюджета на кабинета „Желязков“ няма фокус, няма политики, няма дори опит за намаляване на административното бреме над граждани и бизнес.

Това пише в позиция лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов.

Не виждаме нито една идея за намаляване на разходите. Вместо това чуваме за още милиарди левове, които кабинетът „Желязков“ се готви да раздава. Очевидно се задават парламентарни избори в първата половина на 2026 г. Борисов се издаде - каза, че не искали те да бъдат лошите, искали да бъдат сладички. Йордан Цонев от ДПС пък каза, че реформи можело да има, ако правителството изкарало пълен мандат. А ще изкара ли? Готови са да жертват държавата, за да вземат едни предсрочни избори, които ще бъдат предизвикани от самите управляващи, посочва той.

Според Каракачанов предложенията да се увеличат осигуровките с 2% и максималният осигурителен доход с 400 лева наказват работещите и ще доубият българската икономика. Това няма да доведе до някаква структурна промяна в бюджета на държавното осигуряване, но ще доведе до освобождаване на работници и служители, до обедняване на работещите. Идеята на БСП да се увеличи данък дивидент от 5 на 10% е смешна и крайно нелепа. В нетен финансов ефект това ще доведе до намаляване на този приход, а и е лош знак към българските предприемачи. Нека кабинетът „Желязков“ обясни как смята да привлича инвестиции с подобни хрумки.

Предвижданите средства от 900 лева на месец за втората година майчинство също са подигравка и не догонват дори ръста на инфлацията, да не говорим, че остават под размера дори на минималната работна заплата. Това е чиста подигравка с родителите и с децата, категоричен е лидерът на ВМРО.

Красимир Каракачанов посочва, че ГЕРБ и ДПС нямат никаква идея за политика през бюджета. Не се виждат никакви приоритети. Виждаме панически опити да се крепи кулата от карти, да се пораздаде в някои сфери на калпак дори с цената на 10 милиарда евро дълг, какъвто вероятно ще поискат да теглят през 2026 г. Абсолютно недопустимо е да се говори за вдигане на ДДС, каквито гласове се чуват от средите на ГЕРБ. С подобни подмятания и експерименти правителството допълнително демотивира и българските предприемачи и евентуални европейски компании, които биха инвестирали в България.

Държавата е на червено и 2026 г. ще я започнем с криза, защото никакви мерки не се вземат да се обуздаят безумните държавни разходи. Ако тези идеи се приемат за бюджет 2026 г., следващата 2027г. вече ще трябва да ни спасяват, както видяхме в Румъния, посочва още Каракачанов.

От ВМРО - Българско национално движение смятаме, че тези абсурдни предложения трябва да бъдат оттеглени, като се внесе бюджет не с 3% дефицит, а балансиран бюджет. Откъде да дойдат парите - ще попитат някои, от намаляване на разходите за издръжка и заплати на бюрокрацията. преспокойно агенции могат да се слеят, цели структури да се закрият. За какво са ни две министерства, които правят едно и също - на икономиката и на иновациите и растежа?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 я ретро сериал

    5 0 Отговор
    ооо шкембе войводо каде излезе от нафталина бяхме те забравили… как е върви ли бизнеса с макетата ???

    Коментиран от #4

    09:24 08.11.2025

  • 2 Аз само да попитам....

    5 2 Отговор
    А восъчна фигура на тръмп за желязко ще има ли,че си е купил нов костюм за още снимки !

    09:25 08.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Росен Желязков трябваше да е във Вашингтон заедно с Орбан а се крие като плъх в хотел Хаяши с водопада.

    Коментиран от #5

    09:26 08.11.2025

  • 4 Ха ха ха ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "я ретро сериал":

    Шкембю си жули милионките в чужбина.
    От време на време прескача до роден абсурдистан да нагледа имотите и обратно в самолета и на спокойствие в къщи.

    09:26 08.11.2025

  • 5 Не е вярно !!!

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това са долни инсинуации !!!
    Желязко не се крие, а гордо е застанал до восъчната фигура на тръмпи-бой за да може после и той с мъжете да каже,че се е срещал с тръмп.

    09:29 08.11.2025

  • 6 хаберих

    1 2 Отговор
    Блондинка звъни на пожарната: – Ало, пожарната ли е? – Да! – А можете ли да дойдете бързо? – Къде е пожарът? – В интернет!

    09:30 08.11.2025

  • 7 Скулптор

    8 1 Отговор
    А добър ден на всички....
    Да попитам, тук една восъчна фигура имах поръчана на доналд тръмп заааа....момент да видя, да.
    За желязков !
    Готова е , къде да я оставя ?

    09:31 08.11.2025

  • 8 жаоиксрф

    2 2 Отговор
    Вие българите, от 2009 г виждате ли някакво развитие на България??? Някаква посока има ли??? Нещо постигнали ли сме като народ??? Освен да крадат и лъжат от крадци ГЕРБ друго може ли някои да каже??? И е интересно, Торбичка Билла дето носеше макарите на крадливия циганин от Банкя, сега на какъв го играе??? Сега като какъв се опитваш да се представиш бре МВРО боклук??? Нали ти си пълнеше търбиха с крадци ГЕРБ заедно??? Слава на Господ Иисус Христос все още помним кои си.

    Коментиран от #9, #17

    09:35 08.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "жаоиксрф":

    Имаше развитие до 2007 г.Откакто влязохме в ЕС вървим само надолу.

    09:41 08.11.2025

  • 10 Тома

    1 1 Отговор
    Всичко го правят в името на хората които взимат бюджетни заплати.После защо тиквата е винаги първи на избори

    Коментиран от #12

    09:43 08.11.2025

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    "ШКЕМБЕТО" ПРИ БОЙКО БЕШЕ МИНИСТЪР ....................... В ОТБОРА НА МИРИZЛИВИЯ ЧОРАП Е ........................... МИРИZЛИВ ПАМПЕРС ........................ ФАКТ !

    09:44 08.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    25 процента от бюджета е заплати на чиновниците които гласуват за Бойко и Шиши.

    09:47 08.11.2025

  • 13 Кабакрадев

    4 2 Отговор
    Какъв вой...вода си,че позволихте на мут...рите на Ме..си отБанкя и Дубай..стата Сви...ня да унищо...жат страна..та.........

    09:49 08.11.2025

  • 14 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Като са на власт,крадат с двете ръце а като са извън борда почват да плюят и дават акъл.Тоя за продажбата на червени паспорти трябваше да е при бай Ставри а не да ръси бисери.

    10:00 08.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    ВСИЧКИТЕ СТЕ ЕДНАКВИ.
    И ВСИЧКИТЕ СТЕ СРАМ И ПОЗОР!
    И СТЕ ЗА ЗАТВОР!

    10:13 08.11.2025

  • 16 Петров

    1 0 Отговор
    Абе този русенски"македонец" и "патриот",
    а в същност руска лимонка,докога ще го
    разхождате по теле студия и сайтове.

    10:49 08.11.2025

  • 17 Защо точно 2009г.?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "жаоиксрф":

    Преди 2009 г. имаше ли развитие?

    11:23 08.11.2025

