Жестока катастрофа край Централна гара в София

Жестока катастрофа станала късно снощи на кръстовището между булевардите "Мария Луиза" и "Христо Ботев", в района на Централна гара в София, предаде ФОКУС.

По непотвърдена информация от очевидци в социалните мрежи, два трамвая са ударили микробус.



От кадрите и сигнали от очевидци става ясно, че на мястото е имало линейки, полиция и пожарна.



Към този момент няма информация за пострадали.