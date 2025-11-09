Жестока катастрофа край Централна гара в София

Жестока катастрофа станала късно снощи на кръстовището между булевардите "Мария Луиза" и "Христо Ботев", в района на Централна гара в София, предаде ФОКУС.
По непотвърдена информация от очевидци в социалните мрежи, два трамвая са ударили микробус.
От кадрите и сигнали от очевидци става ясно, че на мястото е имало линейки, полиция и пожарна.
Към този момент няма информация за пострадали.
