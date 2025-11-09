Новини
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива

9 Ноември, 2025 10:20 434 19

Според него основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник - председател парламента Костадин Ангелов.

"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.

Според Ангелов основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:

„Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“

Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".

Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на „Лукойл“.

„Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, коментира Костадин Ангелов.

Той заяви, че ако президентът Румен Радев наложи вето на този закон, това показва, че работи за Русия.

„Това е президентът, който твърди, че Крим е руски. Това означава, че Румен Радев ще защити не интереса на България, а на Русия. Но нека да наложи вето – обещавам му, че това вето ще бъде преодоляно в рамките на часове. Това няма да попречи на Народното събрание да защити интереса на всеки българин.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Що бе, досега ничие задължение ли не беше да осигури стабилност на доставките?

    Коментиран от #13

    10:22 09.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    И този доктор взе да разбира от горива. А бензинджиите от здравеопазване. Държавицата не отива на добре.

    10:22 09.11.2025

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    Този човек не ми харесва на мен. Нямам вяра и на една негова дума.

    10:23 09.11.2025

  • 4 Белене 2

    8 0 Отговор
    Плаче за вас

    10:23 09.11.2025

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Защо ли си мисля, че тези некадърници в парламента на вързано куче , нарязан хляб не могат да дадат ?! Не съм оптимист !

    10:23 09.11.2025

  • 6 Гост

    9 0 Отговор
    Ти ли точно си пробългаринът бе, мерзавецо? Ти ли бе, слугиньо мафиотска?

    10:24 09.11.2025

  • 7 Народен съд

    8 0 Отговор
    Ще има. Да не мислят, че ще им се размине

    10:24 09.11.2025

  • 8 Даниел

    10 0 Отговор
    Това ,което организира шайката е “караминьол” дума позната от мутренските години като:рекет!
    А вие за коя държава работите ??
    Кой ще бъде управителя?
    30 млн от болницата не ти ли стигнаха?

    Коментиран от #14

    10:25 09.11.2025

  • 9 С какво

    8 0 Отговор
    и как гарантира , бе , разбирачи ? С честна дума на братовчеда Ради , ли ? Или със закон , скалъпен за минути , чудо на чудесата , от коалицията ви на измамници ! И ти като "авторитет" с куп милионни измами , се изока мазно ! Оставка !

    10:25 09.11.2025

  • 10 Тоя доктор

    10 0 Отговор
    Е новия носач на шапката на Тиквата

    10:26 09.11.2025

  • 11 Какъв народен съд, бе брат?

    9 0 Отговор
    Международен ще е..
    Тези бандити на улично ниво- ще бъдат в затворите
    Такава е съдбата на най- долнопробните същества
    Каторга!

    10:27 09.11.2025

  • 12 България

    8 0 Отговор
    Единствената, която не поиска дерогация
    Единствена- за да могат да КРАДАТ
    Ха ха ха...
    Тези изплискаха легена

    10:30 09.11.2025

  • 13 Потресаващо!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Меката китка Костадин Ангелов е превъртял от мъжки ласки и целувки. Но голямата му любов е Бочко Борисов. Той пък е булка на ПееФ. Ха сега де?!

    10:30 09.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даниел":

    "Караминьол" е друго нещо. Питай жена си и дъщеря си.

    Коментиран от #15

    10:30 09.11.2025

  • 15 Даниел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Явно са те осведомили от първо лице!

    10:33 09.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ботокса и политик

    3 0 Отговор
    Твоя началник Бойко Борисов нали по-рано бездействаше като премиер на България, престъпно бездействие и Росатом осъди България да плати 1 милиард долара неустойки.

    10:35 09.11.2025

  • 18 Роки

    2 0 Отговор
    Стана ясно КОЙ ще е новият собственик на Лукойл Нефтохим Бургас, одобрен от Борисов и Пеевски!

    10:35 09.11.2025

  • 19 Нищо не гарантира.

    0 0 Отговор
    Опитвате да завъртите приватизация с държавният дял на предприятието в ваша полза.

    10:37 09.11.2025

