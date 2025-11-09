Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива

Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник - председател парламента Костадин Ангелов.
"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.
Според Ангелов основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:
„Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“
Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".
Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на „Лукойл“.
„Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, коментира Костадин Ангелов.
Той заяви, че ако президентът Румен Радев наложи вето на този закон, това показва, че работи за Русия.
„Това е президентът, който твърди, че Крим е руски. Това означава, че Румен Радев ще защити не интереса на България, а на Русия. Но нека да наложи вето – обещавам му, че това вето ще бъде преодоляно в рамките на часове. Това няма да попречи на Народното събрание да защити интереса на всеки българин.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #13
10:22 09.11.2025
2 Данко Харсъзина
10:22 09.11.2025
3 Гост
10:23 09.11.2025
4 Белене 2
10:23 09.11.2025
5 Пич
10:23 09.11.2025
6 Гост
10:24 09.11.2025
7 Народен съд
10:24 09.11.2025
8 Даниел
А вие за коя държава работите ??
Кой ще бъде управителя?
30 млн от болницата не ти ли стигнаха?
Коментиран от #14
10:25 09.11.2025
9 С какво
10:25 09.11.2025
10 Тоя доктор
10:26 09.11.2025
11 Какъв народен съд, бе брат?
Тези бандити на улично ниво- ще бъдат в затворите
Такава е съдбата на най- долнопробните същества
Каторга!
10:27 09.11.2025
12 България
Единствена- за да могат да КРАДАТ
Ха ха ха...
Тези изплискаха легена
10:30 09.11.2025
13 Потресаващо!
До коментар #1 от "Гост":Меката китка Костадин Ангелов е превъртял от мъжки ласки и целувки. Но голямата му любов е Бочко Борисов. Той пък е булка на ПееФ. Ха сега де?!
10:30 09.11.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Даниел":"Караминьол" е друго нещо. Питай жена си и дъщеря си.
Коментиран от #15
10:30 09.11.2025
15 Даниел
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Явно са те осведомили от първо лице!
10:33 09.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ботокса и политик
10:35 09.11.2025
18 Роки
10:35 09.11.2025
19 Нищо не гарантира.
10:37 09.11.2025