Ивелин Михайлов пред РИА Новости: България е загубила между 15 и 20 милиарда евро от санкциите срещу Русия

10 Ноември, 2025 05:22, обновена 10 Ноември, 2025 06:31 1 661 59

За Москва е трудно да поддържа отношения с мафиотско правителство, отбеляза депутатът от "Величие"

Ивелин Михайлов пред РИА Новости: България е загубила между 15 и 20 милиарда евро от санкциите срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България е загубила между 15 и 20 милиарда евро поради санкциите на ЕС срещу Русия, заяви пред РИА Новости българският депутат и лидер на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

„Например, заради ситуацията с атомната електроцентрала „Белене“ и ядреното гориво, което сега купуваме и съхраняваме другаде. Само от това вече губим милиарди. Губим и милиарди от туризъм. Лесно загубихме 15-20 милиарда евро от това, което можехме да спечелим“, каза той.

Михайлов добави, че тези санкции са много вредни за България, защото туристическият сектор и пазарът на недвижими имоти са силно зависими от руски клиенти. Освен това, отбеляза той, София е купувала евтини строителни материали и торове от Русия и Беларус.

„В сегашната ситуация не можем да отменим санкциите срещу Русия. Само ако цялото българско правителство промени курса... Ние сме член на ЕС. Нямаме контакти с Русия и нямаме представа как можем да работим заедно с Русия. Ако България призове за отмяна на санкциите, без да комуникира с никого от Русия, нищо няма да се промени. Дипломатическите отношения между страните са прекъснати“, заяви той.

Михайлов добави, че това е дългосрочна стратегия.

„Русия също е отчасти виновна за липсата на дипломатически връзки. Но, от друга страна, е трудно да се поддържат отношения с мафиотско правителство“, заключи депутатът.

Европейският съюз няма право да конфискува суверенните активи на Централната банка на Руската федерация, тъй като това нарушава международното право, заяви Ивелин Михайлов.

„Това е проблемът – законите и разпоредбите се променят в зависимост от ситуацията. Международното право е ясно: държавната собственост е неприкосновена. И сега те вземат тези пари – кой си ти, че да ги вземеш? Същото се случва и в България: те идват и крадат... Те променят законите и разпоредбите, както си искат“, каза Михайлов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    18 7 Отговор
    Значи ас ного късно разбрах че сам ром. чак на 25-26 бях и много яд ма беше. толкова години да сам плащал ток и вода за тоа дет духа Ного пари на вятара са хварлил.

    Коментиран от #7

    05:35 10.11.2025

  • 3 много повече

    24 13 Отговор
    а двойните цени изобщо не са заради ойрото, неее

    05:40 10.11.2025

  • 4 само от Белене

    39 10 Отговор
    са повече, от дънди прешъс сме на минус 8-10 тона злато всяка година

    Коментиран от #11

    05:44 10.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 един %

    6 11 Отговор
    от износа ни за Русия!

    05:52 10.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това момче

    24 26 Отговор
    не е добре !

    05:53 10.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А лукойл

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "само от Белене":

    Мината е подземна. Собственост е на канадската компания Dundee Precious Metals.

    Коментиран от #13, #51

    05:56 10.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мохито

    25 3 Отговор

    До коментар #11 от "А лукойл":

    Много са кражбите и всички, които могат, крадат щото ние им позволяваме. Стига се карайте на фили и фоби, бъдете българофили.

    06:03 10.11.2025

  • 14 Евгени от Алфапласт

    15 16 Отговор
    Бате, тоя, колкото пъти го видя, все ми прилича на хомяк в лицето! 🤣 Или на някъв друг дребен гризач.😂

    Коментиран от #16

    06:06 10.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коста

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "Евгени от Алфапласт":

    Тозбате и иня Мирчев от ДБ са най-нискочелите депутати в НС. И къ говорят го доказват..

    06:12 10.11.2025

  • 17 Болярче

    6 11 Отговор
    Горнооряховски блатен ром.

    06:12 10.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Божке

    11 17 Отговор
    Ти като начело на една сравнително малка фирма хората милиони загубиха. Да си представим че си начело на държавата, тези 20 милиарда да не станат 220 милиарда? .... Един държавник не може да клевети държавата си,ти ме ставаш и за уличен метач

    06:21 10.11.2025

  • 21 Ивайлин Свинаров

    10 12 Отговор
    Няма как,държат ме руснаците и Тимуровската команда на къс повод.Щъ не щъ-ще тропкам казачок...

    06:26 10.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сесесере

    14 13 Отговор
    Вмирисаните Руzки партенки се активизираха!

    Коментиран от #40, #41, #57

    06:37 10.11.2025

  • 26 Сметки

    2 0 Отговор
    без кръчмаря .

    06:37 10.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 15 години

    11 3 Отговор
    15 години руският Лукойл в Бургас работил уж на загуба.???
    МАРШШШШШ БЕ!

    06:42 10.11.2025

  • 29 Икономист

    9 7 Отговор
    Еми прав е,що мислите скочиха цените и данъците 😉

    06:42 10.11.2025

  • 30 ТИР

    5 6 Отговор
    Защо не отиде с Възраждане в Русия когато ходиха , а не да правиш констатации които всеки знае,,,

    06:43 10.11.2025

  • 31 Програмист

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    Що не сте солидарни тогава с Палестина бе що не й пращате оръжие да се пази от агресора?!

    Коментиран от #38

    06:43 10.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тези

    6 8 Отговор
    Руски проекти все с една и съща схема.Никаква фантазия.Появявят се в по-бедни райони,говорят по народному за локалните проблеми и колко са велеки и знаят да оправят държавата.И най-важното борят се срещу корупцията.И пари от руски фирми под прикритие в БГ се дават..Сега създават паника в държавата покрай бюджета начело с медиите и се чакат изборите със спасителя Радев.Новият руски човек начело.В държавите на лупаците за онези от изток тези схеми са лесни и евтини.

    06:45 10.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 8 Отговор

    До коментар #32 от "Верно ли":

    Как пък един клепар не се изнесе за процъфтяващият руски рай?



    Благодаря за вниманието!

    06:47 10.11.2025

  • 36 БайБоцимир

    8 6 Отговор
    А дали може да каже Ивелинчо колко сме загубили от спестени данъци и акцизи от лук? На какви цени купувахме горивата от "братята" или тогава му викаха такса освобождение?

    06:47 10.11.2025

  • 37 Виц

    1 3 Отговор
    Нане хванал Златната Рибка . Три желания казала рибката , обаче да знаеш , Вуте щото го мразиш ,ще получава двойно повече от това което си пожелал. Един палат пожела си Нане -на Вуте му дошли два палата. Една елитна манекенка пожелал си Нане -На Вуте му дошли две елитни манекенки. Нане си пожелал - Да ми изсъхне едното М. до , да му изсъхнат на Вуте двете.

    06:49 10.11.2025

  • 38 Хм...

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Програмист":

    А ти знаеш, че не сме? Или търсиш оправдание за агресията на руснаците - щом може деуги да го правят, защо не и те?

    Коментиран от #56

    06:51 10.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И ПАМПЕРСА

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Сесесере":

    НА ДЕДО ЖО ИМ ОТГОВАРЯ

    06:53 10.11.2025

  • 41 Исторически парк

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Сесесере":

    Джендъризираните доларки се активизираха!

    06:55 10.11.2025

  • 42 оня с коня

    6 4 Отговор
    България и НАТО са на 1 ръка разстояние от Война,тоя човек тръгнал да дава Интервюта в Руски Медии колко губим че не прекланяме Глава пред Русия загърбвайки Факга че сме член на НАТО,ЕС,Шенген и Еврозоната,отделно че Русия ни е обявила за Неприятелска дъжава и е насочила Предостатъчен брой Ракети към територията ни/45г благодарение на Про-руското управление у нас пък бяхме мишена на НАТО/.Абсурдното в случая е че Лицето от снимката алармира Бълг. общественост за някаква загуба на 20 МЛРлв правейки се на "Загрижен" Българин-Патриот,след като си е най-обикновено Руско МЕКЕРЕ.Ама били сме скъсали/прекъснали/ според него Дипломат. Отнош с Русия...а какво прави Митрофанова тогава в БГ?Ивелинска му работа...

    06:58 10.11.2025

  • 43 Перо

    4 1 Отговор
    Налудничавите идеи за санкции имат само обратен ефект и ние плащаме сметката. С предвидените средства за увеличение на заплатата на полицията, съдебната с-ма и Украйна и завишените социални плащания, тази политика ни води към фалит! И част от разхода ще дойде до увеличение на данъците и осигуровките на работниците! Друга част от кредити, пак с изплащане от работниците! После никой няма да носи отговорност за колективната безотговорност, на гърба на редовите данъкоплатци!

    Коментиран от #49

    07:05 10.11.2025

  • 44 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Наборчето на Наталия Киселова, що не се вземат двамата, официално и двамата са свободни и са ту червени, ту евроатлантици, ами подхождат си.

    07:08 10.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 минаващ

    1 1 Отговор
    много добре се вижда кой и за какво тук пише !!! ставаме това което сме и за тези240 и народа е както винаги робв Ро бска тани страна и всите видът хаджи дими тър е и прав и сега ГРЕЙ И ТИ СЛЪНЦЕ ............

    07:08 10.11.2025

  • 47 Българин....

    4 3 Отговор
    Браво! Колко точно говори момчето!

    Коментиран от #52

    07:09 10.11.2025

  • 48 ПРАВ Е

    5 3 Отговор
    ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ - ГУБИМ МИЛИАРДИ ЗАРАДИ ПУТИН И НЕГОВАТА ФАШИСТКА ВОЙНА СРЕЩУ ЗАПАДА И ЕС

    АКО ПУТИН НЕ БЕШЕ ИЗКУКУРИГАЛ И НЕ БЕШЕ ЗАПОЧНАЛ ВОЙНАТА, НЯМАШЕ ДА ИМА САНКЦИИ И НЯМАШЕ ДА ГУБИМ

    ГУБИМ ЗАРАДИ ПУТИН - ТОВА Е САМАТА ИСТИНА ДРУГАРИ

    07:10 10.11.2025

  • 49 БНА

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Перо":

    Направо да обявим мобилизация и да пратим 50-100 000 души армия на Путин, бе!

    07:11 10.11.2025

  • 50 Въпрос

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "123":

    Морално не ти ли се иска да заминеш за Русия и да помогнеш на братушките си в Донбас?

    Коментиран от #55

    07:13 10.11.2025

  • 51 Кой е Дъндии Прешъс?

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А лукойл":

    Тая "канадска" компания защо работи само в бившия Соцлагер и в Африка? Да не би случайно да е руска офшорка?

    07:14 10.11.2025

  • 52 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Българин....":

    Единствено пропусна да каже, че вината е на Путин и неговата банда!

    07:15 10.11.2025

  • 53 ВРЪЩАЙ

    3 1 Отговор
    ПАРИТЕ!!!

    07:16 10.11.2025

  • 54 Защо?

    3 0 Отговор
    Всички мошеници, измамници, крадци правят политическа партия или стават членове и влизат в политиката чрез проповядване на про-руска политика и омраза срещу Европа и САЩ?

    07:17 10.11.2025

  • 55 От страни

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Въпрос":

    А защо 4 години руснаците са още в Донбас?

    07:18 10.11.2025

  • 56 Програмист

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хм...":

    Що не пращате танкове на Палестина да се пази от агресора бее

    07:22 10.11.2025

  • 57 Ветеран от Протеста

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сесесере":

    Уж Патриоти ,а пазят руските Интереси с голи гърди и пълни банкови сметки....Що така бе,Ивелинчо ,заблуждаваш хората ???
    Или ще губиш,като спазваш Санкциите,или попадаш под Санкции и губиш още повече ,щото е Война ,и тази Война не са я започнали от ЕС или НАТО,а руските нацисти.....

    Коментиран от #59

    07:23 10.11.2025

  • 58 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    АЗ ЩЕ ИЗКАРАМ БЪЛГАРИЯ ОТ ЕС И НАТО И ЩЕ Я ВКАРАМ В БРИКС И ШОС!!!

    07:23 10.11.2025

  • 59 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ветеран от Протеста":

    Ако ми бяха пълни сметките, нямаше строежът на Исторически парк да е спрян и да съкращавам персонал 😉 борбата с атлантическата мафия на герб и дпс изисква жертви!

    07:25 10.11.2025

