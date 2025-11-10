Ивелин Михайлов пред РИА Новости: България е загубила между 15 и 20 милиарда евро от санкциите срещу Русия

България е загубила между 15 и 20 милиарда евро поради санкциите на ЕС срещу Русия, заяви пред РИА Новости българският депутат и лидер на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.
„Например, заради ситуацията с атомната електроцентрала „Белене“ и ядреното гориво, което сега купуваме и съхраняваме другаде. Само от това вече губим милиарди. Губим и милиарди от туризъм. Лесно загубихме 15-20 милиарда евро от това, което можехме да спечелим“, каза той.
Михайлов добави, че тези санкции са много вредни за България, защото туристическият сектор и пазарът на недвижими имоти са силно зависими от руски клиенти. Освен това, отбеляза той, София е купувала евтини строителни материали и торове от Русия и Беларус.
„В сегашната ситуация не можем да отменим санкциите срещу Русия. Само ако цялото българско правителство промени курса... Ние сме член на ЕС. Нямаме контакти с Русия и нямаме представа как можем да работим заедно с Русия. Ако България призове за отмяна на санкциите, без да комуникира с никого от Русия, нищо няма да се промени. Дипломатическите отношения между страните са прекъснати“, заяви той.
Михайлов добави, че това е дългосрочна стратегия.
„Русия също е отчасти виновна за липсата на дипломатически връзки. Но, от друга страна, е трудно да се поддържат отношения с мафиотско правителство“, заключи депутатът.
Европейският съюз няма право да конфискува суверенните активи на Централната банка на Руската федерация, тъй като това нарушава международното право, заяви Ивелин Михайлов.
„Това е проблемът – законите и разпоредбите се променят в зависимост от ситуацията. Международното право е ясно: държавната собственост е неприкосновена. И сега те вземат тези пари – кой си ти, че да ги вземеш? Същото се случва и в България: те идват и крадат... Те променят законите и разпоредбите, както си искат“, каза Михайлов.
