Желязков: Има имена, за особен управител на „Лукойл“, които вече обсъждаме

Премиерът Росен Желязков обяви, че вече се обсъждат имена за особен управител на „Лукойл“.
"Така както е предвидено в закона, това ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка и анализ. Има имена, които обсъждаме, ще ги обявим, след като законът влезе в сила", заяви той.
По думите му България ще осигури спазването на санкциите с оглед на тяхната основната цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. "Приетият закон в петък е отговор на този въпрос каква ще е легалната рамка за изпълнение на тази политика. Когато законът влезе в сила, тогава всички действия ще бъдат активирани", каза премиерът.
Във връзка с проверките на ДАНС в "Лукойл" Желязков припомни, че още преди налагането на санкциите е имало инциденти в рафинерии в Европа. Той подчерта, че тези действия са превантивни и нямат друг характер.
Министър-председателят отново заяви, че в страната има достатъчно горива и трябва да се разсеят спекулациите.
Относно бюджетната процедура той заяви, че тя няма как да е блокирана. "Това е автономно право на правителството и Народното събрание, а тристранният диалог е форма на кординация и процедура, която не ограничава правителството, но е важна за постигането на социалните интереси на всички в страната", заяви Желязков и допълни, че трябва да се намери необходимия баланс, защото този бюджет трябва да отговори на страховете на обществото.
Премиерът катогорично заяви, че няма опасност да влезем в дългова спирала, докато дълга се движи около 30% няма така опасност. "Ние никога няма да си позволим да се стигне до такова нещо", каза той.
Росен Желязков заяви, че данък "дивидент" не променя данъчната структура и не представлява увеличение на данъците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 След рафинерията
10:41 10.11.2025
2 787
10:41 10.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Германия и Унгария с дерогация, а за нас -
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ИЗПЪНАТ ОСМИ ПРЪСТ❗
10:42 10.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 железариев
които вече обсъждаме
а пък ако Русия ни осъди че им крадем рафинерията
наште наивни преизбирачи ще плащат както винаги
а ние ще си живеем нашия животец на техен гръб
10:42 10.11.2025
6 Зевс
10:42 10.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
и не приема такъв в САШт❗❗❗
Коментиран от #42
10:43 10.11.2025
8 Селянин
10:43 10.11.2025
9 Сисо
Ама, никой от САЩ не е коментирал до сега?!
Коментиран от #19, #20
10:45 10.11.2025
10 Аз предлагам
10:46 10.11.2025
11 Порно
10:46 10.11.2025
12 бивши
10:46 10.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Ду По с МАГНИТНА гривна ❗
А народът - вълци го яли❗
10:46 10.11.2025
14 Трол
Коментиран от #22
10:47 10.11.2025
15 Дориана
10:47 10.11.2025
16 Хотелиера Роско
10:47 10.11.2025
17 Тони
10:48 10.11.2025
18 Тоз нал
10:48 10.11.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "Сисо":" Тати каза, че ще ми купи колело,
ама друг път!"
/ БГ класика/
10:48 10.11.2025
20 Ами отива се
До коментар #9 от "Сисо":в САЩ и се договаря на място както направи Орбан, не че съм му фен. Желязков да заминава, това е решението.
Коментиран от #25, #28
10:49 10.11.2025
21 Каквито
10:50 10.11.2025
22 Приятелката
До коментар #14 от "Трол":на Теменугата от четвърт век !
10:51 10.11.2025
23 цаполисьд
Коментиран от #53
10:51 10.11.2025
24 МВР служител
10:52 10.11.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #20 от "Ами отива се":ТръмПича прати една ЕВРОgEЙКА по магазините без дори да изпрати някой да говори с нея❗
Дали ще се срещне с НАМАГНИТЕН❗❓
10:52 10.11.2025
26 Зглобката управлява задкулистно
10:53 10.11.2025
27 Дааааа
10:53 10.11.2025
28 Да заминава ама....
До коментар #20 от "Ами отива се":Шефа му е по Магнитски и е станал премиер с незаконни купени избори. Никой в САЩ няма да го брой за нещо.
10:55 10.11.2025
29 Коментар
10:55 10.11.2025
30 Тоз нал
10:55 10.11.2025
31 фбр
10:57 10.11.2025
32 Денко мишока
10:57 10.11.2025
33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩОТО КАТО ОТКРАДНЕТЕ РАФИНЕРИЯТА,
РУЖА ЗНАЕ И ЩЕ ВИ НАУЧИ КАК ДА ИЗЧЕЗНЕТЕ,ТАКА ЧЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ ДА НЕ БЪДЕТЕ ОТКРИТИ И СЪДЕНИ....
10:58 10.11.2025
34 Смешници....
11:00 10.11.2025
35 Гост
11:01 10.11.2025
36 Смешници....
11:02 10.11.2025
37 Ганев
11:02 10.11.2025
38 Айрян Рейгън
11:02 10.11.2025
39 Смешници....
през Кавказ и Каспийско море а Китай пък с Русия. Грузия става хъб а ние лапаме мухите. И цикъла се затваря без никакви парични плащания и СУИФТ а само на бартерни схеми за стоки и чиста математика и то без мита и акцизи. Перфектната китайска схема. На юг пък има с Турция и към Сирия ..... Ние обаче до къде я докарахме се пита в задачата
11:03 10.11.2025
40 Пророк
11:03 10.11.2025
41 Емигрант
11:03 10.11.2025
42 Неподписан
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Румен попита Тиквата "Къде са парите!?",ЦРУ казали "55 милиарда $ са в офшорна сметка!",дъл не е туй причината...
11:03 10.11.2025
43 алхимик
Коментиран от #61
11:04 10.11.2025
44 Емигрант
11:04 10.11.2025
45 Абдел Кадер Бай
11:05 10.11.2025
46 Има имена
11:06 10.11.2025
47 Крадливия мафиот се стяга да има нов
11:07 10.11.2025
48 Хаха
11:08 10.11.2025
49 ВОДОПАДА
11:08 10.11.2025
50 Тиквуний
11:08 10.11.2025
51 Гориил
11:10 10.11.2025
52 Хегемона явно е картонения тигър
11:11 10.11.2025
53 Дориана
До коментар #23 от "цаполисьд":Спокойно, провала и падането на това правителство е заложено. Икономическите последици от корумпираното некадърно управление на Борисов и Пеевски и техните сателити ИТН и БСП ОЛ вече ще бъде факт. Те ще си понесат последствията.
11:11 10.11.2025
54 В Грузия
Коментиран от #56, #67, #72
11:12 10.11.2025
55 След Лукойл
11:12 10.11.2025
56 Ами
До коментар #54 от "В Грузия":още ли си тук?
Коментиран от #62
11:13 10.11.2025
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ИДВАТ ФБР .... ЗАЩОТО ВЕЧЕ СТЕ ЗАЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА НА ЕС
И НАТО
... МОЛЕТЕ СЕ ДА НЕ ВИ ПРАТИЯТ АКАУНТ МЕНИДЖЪРИТЕ ОТ
"ХРИСТИЯНИ В ЕКШЪН"
11:14 10.11.2025
58 некерман
11:14 10.11.2025
59 Скоро
Коментиран от #65
11:14 10.11.2025
60 Целта на санкциите е хегемона да държи в
11:16 10.11.2025
61 Емигрант
До коментар #43 от "алхимик":В Сърбия имат скоростни влакове, но по-важното от тези влакове е, че сърбите имат СМЕЛОСТ и ХРАБРОСТ и са на УЛУЦАТА, а българите са пред клавиатурата и имитират интелект ? Сърбите имат и магистрала от хърватската граница до българската, а България за 54 г. успя само да измисли схемата "ремонт на ремонта, на ремонта" .....затова стадото българско мрази сърбите от завист, че сърбите са безстрашна нация...
Коментиран от #68
11:17 10.11.2025
62 Не ми умувай
До коментар #56 от "Ами":А го провери младеж
Коментиран от #66
11:17 10.11.2025
63 Наивник на средна възраст
11:17 10.11.2025
64 Накрая
Коментиран от #71
11:17 10.11.2025
65 Ако е жив
До коментар #59 от "Скоро":И ако му стиска да остане. Имам предвид дроновете над Белгия че и за нашия човек се отнасят фактически.
11:19 10.11.2025
66 Сикссевън
До коментар #62 от "Не ми умувай":Само на место се проверява!
11:19 10.11.2025
67 1 час и 16 минути
До коментар #54 от "В Грузия":Е пътят до Грузия. И е прекрасно място за живеене и без мито на стоки от Китай
11:20 10.11.2025
68 Ама
До коментар #61 от "Емигрант":козирките им падат....
11:20 10.11.2025
69 Пародия
11:21 10.11.2025
70 ПСИХО
11:21 10.11.2025
71 Това може да е изход за Русия
До коментар #64 от "Накрая":Но едва ли е изход за нас имам предвид за нашия кандидат купувач не знам защо наричан особен управител.
11:21 10.11.2025
72 У Грузия
До коментар #54 от "В Грузия":има само овчари !
11:21 10.11.2025
73 НиаГарчо
11:24 10.11.2025
74 Тук "промяна"-та
11:24 10.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.