Новини
България »
Желязков: Има имена, за особен управител на „Лукойл“, които вече обсъждаме

10 Ноември, 2025 10:39 825 75

  • росен желязков-
  • особен управител-
  • лукойл

Желязков: Има имена, за особен управител на „Лукойл“, които вече обсъждаме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков обяви, че вече се обсъждат имена за особен управител на „Лукойл“.

"Така както е предвидено в закона, това ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка и анализ. Има имена, които обсъждаме, ще ги обявим, след като законът влезе в сила", заяви той.

По думите му България ще осигури спазването на санкциите с оглед на тяхната основната цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. "Приетият закон в петък е отговор на този въпрос каква ще е легалната рамка за изпълнение на тази политика. Когато законът влезе в сила, тогава всички действия ще бъдат активирани", каза премиерът.

Във връзка с проверките на ДАНС в "Лукойл" Желязков припомни, че още преди налагането на санкциите е имало инциденти в рафинерии в Европа. Той подчерта, че тези действия са превантивни и нямат друг характер.

Министър-председателят отново заяви, че в страната има достатъчно горива и трябва да се разсеят спекулациите.

Относно бюджетната процедура той заяви, че тя няма как да е блокирана. "Това е автономно право на правителството и Народното събрание, а тристранният диалог е форма на кординация и процедура, която не ограничава правителството, но е важна за постигането на социалните интереси на всички в страната", заяви Желязков и допълни, че трябва да се намери необходимия баланс, защото този бюджет трябва да отговори на страховете на обществото.

Премиерът катогорично заяви, че няма опасност да влезем в дългова спирала, докато дълга се движи около 30% няма така опасност. "Ние никога няма да си позволим да се стигне до такова нещо", каза той.

Росен Желязков заяви, че данък "дивидент" не променя данъчната структура и не представлява увеличение на данъците.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След рафинерията

    24 1 Отговор
    Следва АЕЦ Козлодуй.

    10:41 10.11.2025

  • 2 787

    22 1 Отговор
    Нушка айдушка, али баба слушка

    10:41 10.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    26 1 Отговор
    Кажете защо ТръмПича НЕ вИ ВДИГА ТЕЛЕФОНА❓
    Германия и Унгария с дерогация, а за нас -
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ИЗПЪНАТ ОСМИ ПРЪСТ❗

    10:42 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 железариев

    21 1 Отговор
    Има имена, за особен чекмеджар на „Лукойл“,
    които вече обсъждаме
    а пък ако Русия ни осъди че им крадем рафинерията
    наште наивни преизбирачи ще плащат както винаги
    а ние ще си живеем нашия животец на техен гръб

    10:42 10.11.2025

  • 6 Зевс

    23 1 Отговор
    Хаяшко Костинбродски само като го видя на снимка и почва да ми мирише на корупция.

    10:42 10.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 1 Отговор
    Вече цяла година САШт не праща посланик в БГ
    и не приема такъв в САШт❗❗❗

    Коментиран от #42

    10:43 10.11.2025

  • 8 Селянин

    19 1 Отговор
    Няма да е някоя калинка, нали. Нали?

    10:43 10.11.2025

  • 9 Сисо

    13 1 Отговор
    Казват, че САЩ ще ни дадат отсрочка от санкциите за рафинерията в Бургас
    Ама, никой от САЩ не е коментирал до сега?!

    Коментиран от #19, #20

    10:45 10.11.2025

  • 10 Аз предлагам

    13 1 Отговор
    Валентин Златев за особен управител. Наше момче, разбира от нефтохимия. Може и Красимир Първанов, той държеше Златната акция, дано да не я е загубил.

    10:46 10.11.2025

  • 11 Порно

    19 1 Отговор
    Такъв закон приехте, че тоя управител ще може да прави милиони дневно, ха да видим чий човек ще е?

    10:46 10.11.2025

  • 12 бивши

    8 0 Отговор
    борци или по вдигане на тежести соито после ще построят вец на името на родата

    10:46 10.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Бо Бо със Шорош срещу ТръмПича❗
    Ду По с МАГНИТНА гривна ❗
    А народът - вълци го яли❗

    10:46 10.11.2025

  • 14 Трол

    9 0 Отговор
    Г-жа Гинка Върбакова изглежда подходящо име.

    Коментиран от #22

    10:47 10.11.2025

  • 15 Дориана

    16 0 Отговор
    Сега ще наблюдаваме провала на кабинета Желязков. Провал и некадърност бележат това правителство. Като прибавим лошия и некадърен бюджет на Теменужка Петкова картинката е пълна. За България ще има икономически последици и за това трябва да поемат отговорност Борисов и Пеевски, които отново ще се скрият и оправдават.

    10:47 10.11.2025

  • 16 Хотелиера Роско

    15 0 Отговор
    На Буци му е платено да съсипе България!

    10:47 10.11.2025

  • 17 Тони

    19 1 Отговор
    Борисов много отдавна е изгубил свойството да минава между капките,време е да се намокри.

    10:48 10.11.2025

  • 18 Тоз нал

    8 0 Отговор
    нещо на конференция за изкуствен интелект, наляво ле му малко!?

    10:48 10.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сисо":

    " Тати каза, че ще ми купи колело,
    ама друг път!"
    / БГ класика/

    10:48 10.11.2025

  • 20 Ами отива се

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сисо":

    в САЩ и се договаря на място както направи Орбан, не че съм му фен. Желязков да заминава, това е решението.

    Коментиран от #25, #28

    10:49 10.11.2025

  • 21 Каквито

    8 0 Отговор
    обсъждачите , такива и тези , които"обсъждат " ! За по 1000 години затвор мошеници и безродници .

    10:50 10.11.2025

  • 22 Приятелката

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    на Теменугата от четвърт век !

    10:51 10.11.2025

  • 23 цаполисьд

    11 1 Отговор
    Водопад, мръсен ГЕРБ боклук, защо още не си хвърлил бялата кърпа??? Там във вашата банда крадци сте свикнали да вземате чуждото имане и да го крадете, само че този път ще настъпите мотиката много лошо. Не е хубаво да крадете от великите сили, защото няма да има къде да бягате. Ще ви отрежат крадливите ръчички. А ако си помислите че пак бедните българи ще платят а вие ща си строите хотели с водопади, трябва да знаеш че ще висиш на водопада. Слава на Господ Иисус Христос, пак доказахте че не можете. Бегаи, бегаи бързо.

    Коментиран от #53

    10:51 10.11.2025

  • 24 МВР служител

    8 0 Отговор
    А за теб, Сламене, има две комисии, които те обсъждат. Едната е от банковия надзор и осъжда отпуснатия кредит на Твоята да я наречем съпруга, а втората комисия спряга името на нов главен прокурор, който ще ти водопадне заучената,мазна и провокативна наглост

    10:52 10.11.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами отива се":

    ТръмПича прати една ЕВРОgEЙКА по магазините без дори да изпрати някой да говори с нея❗
    Дали ще се срещне с НАМАГНИТЕН❗❓

    10:52 10.11.2025

  • 26 Зглобката управлява задкулистно

    9 2 Отговор
    Така няма да стигне до никъде но понеже всичко се променя много бързо може да стигне до затвора например.

    10:53 10.11.2025

  • 27 Дааааа

    9 2 Отговор
    Имена за вписване в списъка "Магнитски" !

    10:53 10.11.2025

  • 28 Да заминава ама....

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ами отива се":

    Шефа му е по Магнитски и е станал премиер с незаконни купени избори. Никой в САЩ няма да го брой за нещо.

    10:55 10.11.2025

  • 29 Коментар

    9 2 Отговор
    Подай оставка, извини се на хората, извини се и на нехората, за които работиш, кажи им че си българин и си роден от майка, не те раждал Борисов. После си отиди достойно, защото си метастаза на тумора, която убива народа

    10:55 10.11.2025

  • 30 Тоз нал

    7 2 Отговор
    беше на конференция за изкуствен интелект, наляха ле му малко!?

    10:55 10.11.2025

  • 31 фбр

    6 2 Отговор
    Хотел Хаяши - КРЕТЕН !!!!

    10:57 10.11.2025

  • 32 Денко мишока

    5 3 Отговор
    Желязко, ако нещо ти трябва сапунчета за хотела, да знаеш че аз съм човека!

    10:57 10.11.2025

  • 33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 2 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ РУЖА ИГНАТОВА.
    ЩОТО КАТО ОТКРАДНЕТЕ РАФИНЕРИЯТА,
    РУЖА ЗНАЕ И ЩЕ ВИ НАУЧИ КАК ДА ИЗЧЕЗНЕТЕ,ТАКА ЧЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ ДА НЕ БЪДЕТЕ ОТКРИТИ И СЪДЕНИ....

    10:58 10.11.2025

  • 34 Смешници....

    5 1 Отговор
    Аз ще им кажа какво ще стане. Грузия преди 3 седмици откри рафинерия в Кулеви. Русия и Грузия отново стават партньори след близо 20-годишен бойкот, но схемата е интересна. Няма плащания. Няма санкции. Доставка на петрол по тръба от север и бартерно връщане на горива а излишъка Грузия си го продава на който реши. Вероятно и на България. 170-180 души, експерти от Лукойл Бургас ще работят там. Така наречената "българска бригада" ! На супер заплати и уредено жилище .... А какво си мислят че е "национална сигурност" тея от ДАНС и МС само те си знаят. Супер модерна рафинерия в Кулеви ! ....

    11:00 10.11.2025

  • 35 Гост

    8 0 Отговор
    Предлаган Йордан Цонев от ДПС - Ново начало, дългогодишен депутат, не е ментърджия

    11:01 10.11.2025

  • 36 Смешници....

    4 1 Отговор
    Грузия имаше недостиг на рафинерии и сега грузинците го компенсират с въвеждането на нови 3 рафинерии до края на 2026 г. Рафинерия в Кулеви е само първата от тях. ( според някои данни тези рафинерии се строят с участието на партньори от Русия, - СП Сингапур и Китай  ). През последните години видяхме, че сегашното ръководство на Грузия е доста рационално, прагматично преследвайки интересите на грузинския народ. Европейският съюз ги натиска, отправяйки истерични твърдения: защо Тбилиси сътрудничи с Русия в името на благополучието на грузинския народ, вместо да страда в знак на солидарност с ЕС? Но кучето си лае а хората си знаят кое е полезно и печелившо за тях.... Като позициониране, сигурност на доставки и пазари Грузия е 100 пъти по добро място от България а и очевидно там има умни хора и политици.

    11:02 10.11.2025

  • 37 Ганев

    5 0 Отговор
    Цончо е най-подходящ!С помошници Радостин и Евелин!

    11:02 10.11.2025

  • 38 Айрян Рейгън

    4 1 Отговор
    Железният човек е терминатор II, закривай! 😨

    11:02 10.11.2025

  • 39 Смешници....

    4 1 Отговор
    Грузия има директна ЖП линия до Китай
    през Кавказ и Каспийско море а Китай пък с Русия. Грузия става хъб а ние лапаме мухите. И цикъла се затваря без никакви парични плащания и СУИФТ а само на бартерни схеми за стоки и чиста математика и то без мита и акцизи. Перфектната китайска схема. На юг пък има с Турция и към Сирия ..... Ние обаче до къде я докарахме се пита в задачата

    11:03 10.11.2025

  • 40 Пророк

    4 1 Отговор
    Не си мислете, че това което приеха като закон и стъпки не са го съгласували с Русия. Щом го правят така това е под руска диктовка. И Тиквата и Прасето слугуват на руснаците, нищо че се правят на големи евроатлантици. Особения представител и той ще е руски агент. Накрая сигурно ще ни осъдят да плащаме, както стана с реакторите за Белене. Руските агенти се оставиха да ни осъдят и да платим недължими суми.

    11:03 10.11.2025

  • 41 Емигрант

    4 1 Отговор
    Много "оризрачни" имена, чак се "вижда" през тях ? Продължават да будалкат будалите, суверенът послушен умее "да слуша кротко и е на "каишка" към управляващите, а те пък са на синджир към Намагнитения който винаги работи за стадото ха ха ха, всичко е ОК както илитератът от списъкът на САЩ иска ! Да ви е честита диктатурата мишки !

    11:03 10.11.2025

  • 42 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Румен попита Тиквата "Къде са парите!?",ЦРУ казали "55 милиарда $ са в офшорна сметка!",дъл не е туй причината...

    11:03 10.11.2025

  • 43 алхимик

    4 1 Отговор
    Трябва да си тежко ментално увреден за да се набуташ между шамарите на Ротшилд и Путин . Това е държавта ни в този момент , а в Сърбия имат скоростни влакове .

    Коментиран от #61

    11:04 10.11.2025

  • 44 Емигрант

    3 0 Отговор
    Много "прозрачни" имена, чак се "вижда" през тях ? Продължават да будалкат будалите, суверенът послушен умее "да слуша кротко и е на "каишка" към управляващите, а те пък са на синджир към Намагнитения който винаги работи за стадото ха ха ха, всичко е ОК както илитератът от списъкът на САЩ иска ! Да ви е честита диктатурата мишки !

    11:04 10.11.2025

  • 45 Абдел Кадер Бай

    1 2 Отговор
    Раята страхлива,седи и гледа. Чака сгоден момент ако може някоя троха да лапне. Ако не здраве да е, трае и си и чака.

    11:05 10.11.2025

  • 46 Има имена

    2 1 Отговор
    То само имена има .....мозъци! А иначе: Антидрон система и ДАНС ще пази Лукойл и Бургас от НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията .... ама хич. Само в кратуната на дЖилезку дето пастет има а не мозък

    11:06 10.11.2025

  • 47 Крадливия мафиот се стяга да има нов

    4 2 Отговор
    Хотел, а за това трябват пари и здрава кражба

    11:07 10.11.2025

  • 48 Хаха

    2 1 Отговор
    Този нищо не може да "обсъжда", а чака нареждане от 🐷-расето кой да назначи и изпълнява без да разсъждава....

    11:08 10.11.2025

  • 49 ВОДОПАДА

    2 1 Отговор
    ДААА КАЛИНКИТЕ СА СТРОЕНИ ВЕЧЕ В ПОЗА. В КОЧИНАТА СЕ ОГЛОЗВА ДО КОКАЛ.

    11:08 10.11.2025

  • 50 Тиквуний

    2 1 Отговор
    Едно от имената : Делян Славчев Пеевски

    11:08 10.11.2025

  • 51 Гориил

    2 1 Отговор
    Руският „сенчест флот“ е нараснал до гигантски размери. Смята се, че приблизително един на всеки шест танкера в света е част от този „сенчест флот“. Това представлява приблизително 17% от общия брой активни танкери.Броят на клиентите расте с невероятна скорост. Никой не вярва в санкции. Светът ви презира.Вие доброволно унищожихте просперитета и комфорта си.Само компрадорският елит действа така.Нечувано е елитът да отказва да защитава националните интереси.

    11:10 10.11.2025

  • 52 Хегемона явно е картонения тигър

    3 1 Отговор
    Щом се опитва да постигне каквото и да е със санкции. Санкциите са незаконни и един ден международната общност ще го признае . Дори само една страна да откаже да спазва санкциите и те ще паднат Защото хегемона фактически е безсилен.

    11:11 10.11.2025

  • 53 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "цаполисьд":

    Спокойно, провала и падането на това правителство е заложено. Икономическите последици от корумпираното некадърно управление на Борисов и Пеевски и техните сателити ИТН и БСП ОЛ вече ще бъде факт. Те ще си понесат последствията.

    11:11 10.11.2025

  • 54 В Грузия

    2 1 Отговор
    въвеждат в експлоатация нови 3 рафинерии до края на 2026 г. Рафинерията в Кулеви е обявила свободни позиции за нефтохимици от Бургас. Заплати над 3500 евро и осигурено жилище ...

    Коментиран от #56, #67, #72

    11:12 10.11.2025

  • 55 След Лукойл

    0 0 Отговор
    Альоша.....

    11:12 10.11.2025

  • 56 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "В Грузия":

    още ли си тук?

    Коментиран от #62

    11:13 10.11.2025

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    РОСЕНЕ ХВЪРЛЯ ОСТАВКАТА И БЯГАЙ В ДУБАЙ
    ......
    ИДВАТ ФБР .... ЗАЩОТО ВЕЧЕ СТЕ ЗАЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА НА ЕС
    И НАТО
    ... МОЛЕТЕ СЕ ДА НЕ ВИ ПРАТИЯТ АКАУНТ МЕНИДЖЪРИТЕ ОТ
    "ХРИСТИЯНИ В ЕКШЪН"

    11:14 10.11.2025

  • 58 некерман

    1 1 Отговор
    Уолтопия е голям бизнес и обяви , че се изнася от България .Ккаво повече да коментираме .

    11:14 10.11.2025

  • 59 Скоро

    2 1 Отговор
    В „Лукойл“ Бургас ще остане единствено особеният управител

    Коментиран от #65

    11:14 10.11.2025

  • 60 Целта на санкциите е хегемона да държи в

    3 0 Отговор
    Подчинение васалите и да се облагодетелства за тяхна сметка . Всъщност хегемона живее на гърба на глупавите васали. Русия не се подчинява на хегемона и той и налага санкции. Кой тогава е картонен Тайгър .

    11:16 10.11.2025

  • 61 Емигрант

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "алхимик":

    В Сърбия имат скоростни влакове, но по-важното от тези влакове е, че сърбите имат СМЕЛОСТ и ХРАБРОСТ и са на УЛУЦАТА, а българите са пред клавиатурата и имитират интелект ? Сърбите имат и магистрала от хърватската граница до българската, а България за 54 г. успя само да измисли схемата "ремонт на ремонта, на ремонта" .....затова стадото българско мрази сърбите от завист, че сърбите са безстрашна нация...

    Коментиран от #68

    11:17 10.11.2025

  • 62 Не ми умувай

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    А го провери младеж

    Коментиран от #66

    11:17 10.11.2025

  • 63 Наивник на средна възраст

    3 1 Отговор
    Първо - защо не мога да давам оценка към коментарите в рубриката България???Не удобни ли са те? В другите рубрики нямам такъв проблем и това ме води на обоснован извод,че не е случайно..... Обсъждали имена.....да - те не са Орбан,нито Тръмп е толкова голям приятел на Бойко....на разсъждаващият премиер - нито волята е негова,както и правителството....ПИТАМ - защо при такива финансови нарушения при формирането на капитала,с който е построено хотелчето му,както и недекларирани и обложени с данъци доходи,лицето е още премиер,а не е клиент на съдебната система,гордееща се с особени "чест и достойноство"??? защо гордеещите се с "висока професионална етика" журналисти не ровят това и не питат по медиите??? Или всичко е само за пари?

    11:17 10.11.2025

  • 64 Накрая

    1 0 Отговор
    Ердо ше я купи от Вова!

    Коментиран от #71

    11:17 10.11.2025

  • 65 Ако е жив

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Скоро":

    И ако му стиска да остане. Имам предвид дроновете над Белгия че и за нашия човек се отнасят фактически.

    11:19 10.11.2025

  • 66 Сикссевън

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Не ми умувай":

    Само на место се проверява!

    11:19 10.11.2025

  • 67 1 час и 16 минути

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "В Грузия":

    Е пътят до Грузия. И е прекрасно място за живеене и без мито на стоки от Китай

    11:20 10.11.2025

  • 68 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Емигрант":

    козирките им падат....

    11:20 10.11.2025

  • 69 Пародия

    0 1 Отговор
    Хотелиери, кръчмари, адвокати, бизнес селяндури да управляват държава. Хаха, сещайте се как ще я управляват.

    11:21 10.11.2025

  • 70 ПСИХО

    0 1 Отговор
    С вдигането цените на горивата сигурно му определяте бъдещата колосална заплата!Епитети за вас липсват,беден е в това отношение българският речник!

    11:21 10.11.2025

  • 71 Това може да е изход за Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Накрая":

    Но едва ли е изход за нас имам предвид за нашия кандидат купувач не знам защо наричан особен управител.

    11:21 10.11.2025

  • 72 У Грузия

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "В Грузия":

    има само овчари !

    11:21 10.11.2025

  • 73 НиаГарчо

    0 0 Отговор
    на Бойко взеха да му свършват калинките... турете за управител ония депутатина Апостолов за който Любо Пенев каза, че не може да чете, Цинковата кофа или Лъчо МоЗака... тия сите са подходящи

    11:24 10.11.2025

  • 74 Тук "промяна"-та

    1 0 Отговор
    се е развихрил на всеки негативен коментар за Водопада веднага е сложил минус, работи "съвестно" този щатен админ на Факти, явно всеки ден е "дневален" ? Такива чалга-слуги се развъждат неконтролируемо в овчата кошара !

    11:24 10.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

