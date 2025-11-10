Новини
Димитър Манолов за Бюджет 2026: В него няма нищо, което да свърши работа. Това е бюджет на инерцията

Димитър Манолов за Бюджет 2026: В него няма нищо, което да свърши работа. Това е бюджет на инерцията

10 Ноември, 2025 18:38

  • димитър манолов-
  • бюджет 2026-
  • инерция-
  • нищо

Бюджетът трябва да се направи наново, за да го подкрепим, тогава обаче няма да го подкрепят работодателите, призна лидерът на КТ "Подкрепа".

Димитър Манолов за Бюджет 2026: В него няма нищо, което да свърши работа. Това е бюджет на инерцията - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В бюджета за 2026 г. няма нищо, което да свърши работа. Той е бюджет на инерцията. В него има парадокси, като това за заплатите на работещите в здравеопазването, което ще се реши, като се увеличат парите за клиничните пътеки. Това е абсурд, защото никъде не пише колко са парите за труд в клиничните пътеки. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов в предаването „Лице в лице” по bTV за план-сметката за догодина, цитиран от novini.bg

Ако погледнем глобално, системата на финансиране на здравеопазването почти го е убила. Въпросът беше решен набързо и на парче и в него има много неясни неща. Когато един въпрос се решава в рамките на криза най-често решението му е невярно, поясни той.

Това, което най-вероятно ще се случи е, че тези увеличени осигурителни вноски, ще бъдат компенсирани с увеличение на заплатата. Това увеличение на пенсионната вноска, е плахо възстановяване на нивата, които съществуваха преди много години. Пенсионното осигуряване и ДОО беше лишено от 1/4 от собствените си приходи, изпадна в тежка зависимост от бюджета, обясни Манолов.

Към 2000 година преди да започне погрома върху ДОО, той имаше собствен резерв в размер на едно плащане на пенсии, а сега половината му бюджет почти е дефицитен. Това не е кой знае каква драма. Друг е въпросът, че това можеше да бъде направено по друг начин – можеше пенсионната вноска да бъде увеличавана с 2 десети от пункта в рамките на 5, 6, 10 години по същия начин, по който се увеличава пенсионната възраст и никой нямаше да го усети. Това е инерционен бюджет. Този подход в дългосрочен план няма как да доведе до позитивни резултати. Хубаво е, че сериозните изоставания ще бъдат наваксани, каза синдикалният лидер.

Нас ни тревожи, че беше пропусната още една възможност да бъдат поправени поредица аномалии в заплащането на поредица категории от служещи в администрацията. Имаше закани за извършване на функционален анализ на министерства и агенции. Не е направено нищо обаче, посочи Димитър Манолов.

По думите му според анализ на МС за една и съща длъжност в администрацията разминаванията в заплащанията стигат до пет пъти. Според него трябва изначално да се промени системата на заплащане в държавната администрация.

Бюджетът трябва да се направи наново, за да го подкрепим, тогава обаче няма да го подкрепят работодателите, призна лидерът на КТ "Подкрепа".


България
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Оценка 1.7 от 3 гласа.
  • 1 Новият Софиянец

    2 1 Отговор
    Дайте му един плик и да се успокой.

    Коментиран от #9

    18:41 10.11.2025

  • 2 питате що е над курса

    1 0 Отговор
    Цветното зеле от Бурса.
    Шефа му сложил цената.
    Още се учи да смята.

    18:43 10.11.2025

  • 3 Дълг за крадене

    12 0 Отговор
    От както Герб е на власт от 2009 г. е така, дълга се е увеличил с близо 75 милиарда лева.

    18:45 10.11.2025

  • 4 Тоя

    7 0 Отговор
    още ли лапа на държавна хранилка и от къде ли не още ?

    Коментиран от #18

    18:46 10.11.2025

  • 5 А този популист говори глупости

    1 0 Отговор
    и в банковата му сметка се наливат стотици хиляди.
    Когато знаеш и можеш би трябвало да вдигнеш синдиката на стачка а не да си популист но вече купен и без право на глас защото ще ти излязат банковите сметки и инсинуациите. Те това са всички в България.

    18:46 10.11.2025

  • 6 Все

    3 0 Отговор
    такива червени лидери по такива служби , разкрачени според личния си интерес !

    18:48 10.11.2025

  • 7 Дориана

    6 0 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски направиха предизборен бюджет на принципа - Разделяй и владей. Те вдигат предизборно заплатите на МВР, Съд , Прокуратура, чиновници от бюджетната сфера за да бъдат още по - силно овладени за да си осигурят купуването и фалшифицирането на изборите. Те на това разчитат. Само, че времето вече им свърши - Борисов вече е провален и зависим. Пеевски със сигурност се проваля и ще го разбере по трудния начин. Той доказа, че да работи за народа означава да дава пари на МВР, Прокуратура, Съд и Администрация . Останалите не са хора за него. Така, че ще дойде Видьов Ден.

    18:50 10.11.2025

  • 8 Анонимен

    4 0 Отговор
    Още един плямпажия

    Коментиран от #10

    19:03 10.11.2025

  • 9 Да де

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новият Софиянец":

    Бездействащата полиция, бездействащата прокуратура, висш съдебен съвет, депутати, министри, служби и службички са с космически заплати. А реално работещите са нискозаплатени. Съкращение е необходимо на бюрократите с огромни заплати.

    19:09 10.11.2025

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Без един ден трудов стаж....

    19:11 10.11.2025

  • 11 Честито роби бачкатори на минимална

    3 0 Отговор
    Заплатите в МВР и МО се увеличават автоматично с 19% през 2026 г.

    Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.


    Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.

    19:12 10.11.2025

  • 12 Дребен бизнес

    2 0 Отговор
    Когато бизнесът умре тогава ще изчезнат и паразитиращи те държавни служители,защото без приемник паразита умира.

    19:16 10.11.2025

  • 13 Синдикатите

    3 0 Отговор
    са виновни за тези безумни увеличения на заплатите в държавния сектор. След тях на всички в бизнеса трябва да им удържат, за да хрантутят предишните.

    Коментиран от #20

    19:18 10.11.2025

  • 14 Караджата

    2 0 Отговор
    След 35 години демокрация в политиката са останали само комунисти популисти.

    Коментиран от #19

    19:18 10.11.2025

  • 15 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор
    Честит празник 10 ноември на всички Българи !!! " Да ви е честита Свободата от руската Окупация.....Последен валс " дрОгарки и дрОгари....

    19:19 10.11.2025

  • 16 Крали Марко

    2 0 Отговор
    Тоя Червен боклук искаше да спре пенсиите на работещите пенсионери......Тоя гнусен Червен боклук !!!!

    19:22 10.11.2025

  • 17 Ироничен

    1 0 Отговор
    Да, на инерцията е. Ако е с бюджетен излишък, е зле. Като е на дефицит - зле. Ако е точен, значи е измислен.

    А какво става с измислиците на Смилов?
    След половин час изключихте гласуването и коментарите.

    19:33 10.11.2025

  • 18 нищо чудно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя":

    и тоя да има някой хотел на името на баба му...

    19:58 10.11.2025

  • 19 каква демокрация

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Караджата":

    може да сътворят комунета?

    19:59 10.11.2025

  • 20 то пък

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Синдикатите":

    един бизнес...

    20:01 10.11.2025

