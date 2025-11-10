Димитър Манолов за Бюджет 2026: В него няма нищо, което да свърши работа. Това е бюджет на инерцията

В бюджета за 2026 г. няма нищо, което да свърши работа. Той е бюджет на инерцията. В него има парадокси, като това за заплатите на работещите в здравеопазването, което ще се реши, като се увеличат парите за клиничните пътеки. Това е абсурд, защото никъде не пише колко са парите за труд в клиничните пътеки. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов в предаването „Лице в лице” по bTV за план-сметката за догодина, цитиран от novini.bg
Ако погледнем глобално, системата на финансиране на здравеопазването почти го е убила. Въпросът беше решен набързо и на парче и в него има много неясни неща. Когато един въпрос се решава в рамките на криза най-често решението му е невярно, поясни той.
Това, което най-вероятно ще се случи е, че тези увеличени осигурителни вноски, ще бъдат компенсирани с увеличение на заплатата. Това увеличение на пенсионната вноска, е плахо възстановяване на нивата, които съществуваха преди много години. Пенсионното осигуряване и ДОО беше лишено от 1/4 от собствените си приходи, изпадна в тежка зависимост от бюджета, обясни Манолов.
Към 2000 година преди да започне погрома върху ДОО, той имаше собствен резерв в размер на едно плащане на пенсии, а сега половината му бюджет почти е дефицитен. Това не е кой знае каква драма. Друг е въпросът, че това можеше да бъде направено по друг начин – можеше пенсионната вноска да бъде увеличавана с 2 десети от пункта в рамките на 5, 6, 10 години по същия начин, по който се увеличава пенсионната възраст и никой нямаше да го усети. Това е инерционен бюджет. Този подход в дългосрочен план няма как да доведе до позитивни резултати. Хубаво е, че сериозните изоставания ще бъдат наваксани, каза синдикалният лидер.
Нас ни тревожи, че беше пропусната още една възможност да бъдат поправени поредица аномалии в заплащането на поредица категории от служещи в администрацията. Имаше закани за извършване на функционален анализ на министерства и агенции. Не е направено нищо обаче, посочи Димитър Манолов.
По думите му според анализ на МС за една и съща длъжност в администрацията разминаванията в заплащанията стигат до пет пъти. Според него трябва изначално да се промени системата на заплащане в държавната администрация.
Бюджетът трябва да се направи наново, за да го подкрепим, тогава обаче няма да го подкрепят работодателите, призна лидерът на КТ "Подкрепа".
1 Новият Софиянец
Коментиран от #9
18:41 10.11.2025
2 питате що е над курса
Шефа му сложил цената.
Още се учи да смята.
18:43 10.11.2025
3 Дълг за крадене
18:45 10.11.2025
4 Тоя
Коментиран от #18
18:46 10.11.2025
5 А този популист говори глупости
Когато знаеш и можеш би трябвало да вдигнеш синдиката на стачка а не да си популист но вече купен и без право на глас защото ще ти излязат банковите сметки и инсинуациите. Те това са всички в България.
18:46 10.11.2025
6 Все
18:48 10.11.2025
7 Дориана
18:50 10.11.2025
8 Анонимен
Коментиран от #10
19:03 10.11.2025
9 Да де
До коментар #1 от "Новият Софиянец":Бездействащата полиция, бездействащата прокуратура, висш съдебен съвет, депутати, министри, служби и службички са с космически заплати. А реално работещите са нискозаплатени. Съкращение е необходимо на бюрократите с огромни заплати.
19:09 10.11.2025
10 Анонимен
До коментар #8 от "Анонимен":Без един ден трудов стаж....
19:11 10.11.2025
11 Честито роби бачкатори на минимална
Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.
Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.
19:12 10.11.2025
12 Дребен бизнес
19:16 10.11.2025
13 Синдикатите
Коментиран от #20
19:18 10.11.2025
14 Караджата
Коментиран от #19
19:18 10.11.2025
15 Ветеран от Протеста
19:19 10.11.2025
16 Крали Марко
19:22 10.11.2025
17 Ироничен
А какво става с измислиците на Смилов?
След половин час изключихте гласуването и коментарите.
19:33 10.11.2025
18 нищо чудно
До коментар #4 от "Тоя":и тоя да има някой хотел на името на баба му...
19:58 10.11.2025
19 каква демокрация
До коментар #14 от "Караджата":може да сътворят комунета?
19:59 10.11.2025
20 то пък
До коментар #13 от "Синдикатите":един бизнес...
20:01 10.11.2025