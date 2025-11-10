Новини
Трайчо Трайков за казуса "Лукойл": Особен управител изглежда като най-правилния ход

Трайчо Трайков за казуса "Лукойл": Особен управител изглежда като най-правилния ход

10 Ноември, 2025 18:44 722 21

  • трайчо трайков-
  • лукойл-
  • особен управител-
  • правилен ход

Ако "Лукойл" затвори, от пазара ще изчезне голямо количество произведени горива, които са с най-ниски разходи за достигане до потребителя. Това е проблем, защото трябва да се компенсират в кратък срок с внос, което винаги променя баланса между търсене и предлагане, оттам и цената. Но въобще не е необходимо да се стига до подобно положение, добави бившият министър.

Трайчо Трайков за казуса "Лукойл": Особен управител изглежда като най-правилния ход - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това изглежда като най-правилния ход, защото изглежда като усилия да продължи дейността на рафинерията. Нещата се свеждат дотам рафинерията да продължи да произвежда горива за българския пазар. Това каза в "Лице в лице" по bTV кметът на столичния район "Средец" и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков за въвеждането на особен управител на "Лукойл" след американските санкции срещу компанията, цитиран от novini.bg.

Дискусията е фокусирана основно в частта, в която се дава възможност да се действа с активите. Това е изключително тънък юридически лед. Може би сега законът ще го позволи, но в бъдеще, когато няма санкции, няма да бъде погледнато добре от собственика на "Лукойл" и има огромни рискове за нас, заяви Трайков.

Ако "Лукойл" затвори, от пазара ще изчезне голямо количество произведени горива, които са с най-ниски разходи за достигане до потребителя. Това е проблем, защото трябва да се компенсират в кратък срок с внос, което винаги променя баланса между търсене и предлагане, оттам и цената. Но въобще не е необходимо да се стига до подобно положение, добави бившият министър.

Целта на санкциите е средствата от работата на тези активи да не отиват за войната в Украйна, но това не означава, че активите не трябва да работят. Средствата могат да се събират някъде и след приключване на санкциите да се предадат на собственика, посочи Трайчо Трайков.

"Лукойл" е и най-големият събирач на данъци и активи у нас и това ще е предизвикателства и за финансовата ни администрация, отбеляза той.

Кметът на столичния район "Средец" поясни, че в района се готвят отсега за изтичащите договори за сметоизвозване.

Столична община създаде алгоритъм за действие. Положил съм усилия да има и резервен капацитет от камиони и хора, които могат да се добавят в случай на нужда към това, което прави Столична община, заяви Трайков.

Районният кмет е категоричен, че решението да не се сключват договори със сметопочистващите фирми на двойни цени, е правилно. Това не ми се струва редно и аргументирано, подчерта Трайчо Трайков.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
  • 1 Един

    9 4 Отговор
    Трай ва Трайчо! После ти и дебелия ли ще плащате милиардите неустойки дето ще ни зашлевят?!

    Коментиран от #12

    18:51 10.11.2025

  • 2 бръмбар

    10 3 Отговор
    Особен чекмеджар изглежда като най-правилния ход
    за лапане

    18:52 10.11.2025

  • 3 ШФейк

    10 3 Отговор
    Благодарение на тоя, си купихме реактори скрап, ама много изгодно

    18:52 10.11.2025

  • 4 димитри

    4 5 Отговор
    Германия го направи от началото на 3дневната операция на путинка.Какво има да му мислите.Правите една сметка в която вкарвате парите,половината ги крадете за да са на малък минус и да не плащат данък дивиденти....останалите в сметката и като му дойде времето им давате.........ако има нещо за даване.Бащите и особенно дядовците ви ,национализираха ,а сега вас ви е страх дори да пипнете.....брей ,че страхливи отрочета на комунаги се извъдиха........

    18:52 10.11.2025

  • 5 И Киев е Руски

    8 3 Отговор
    Трайчо:аз съм най подходящ. Пък и сексу....та ми ориентация е предимство

    18:52 10.11.2025

  • 6 трайчо китанчев

    8 3 Отговор
    Средствата могат да се събират някъде
    на сигурно място в чекмеджета
    и да се предадат на собственика
    специален управител

    18:56 10.11.2025

  • 7 трайчо от плажа в Катар

    7 2 Отговор
    Ако статуквото реши аз да стана особен управител, няма да откажа!

    18:56 10.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Синдикатите казват че няма нито един специалист българин в Нефтохим Бургас.С кого ще работи този управител?

    18:57 10.11.2025

  • 9 Роки

    5 1 Отговор
    Извикайте особен управител, ама американски от OFAC, за да не смеете да крадете, наглеци позорни!

    19:00 10.11.2025

  • 10 Дориана

    7 2 Отговор
    Едно е ясно, със сигурност Борисов и Пеевски в лицето на кабинета Желязков се провалят така както се провалиха и при двата финансови бюджета.Борисов и Пеевски взети заедно нямат умствен капацитет .Те знаят единствено и само да теглят заеми с цел овладяване на силовите структури и администрацията. За друго ги няма Същото се отнася и за депутатите им.

    19:01 10.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Прав си!

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски всече придобиха рафинерията.

    19:03 10.11.2025

  • 13 Изрод

    6 3 Отговор
    Трайчо е враг на народа и един от първите, които ще получат най-сурова присъда. И семейството му ще лежи доживот. Защото комунистическата кръв вода не става.

    19:07 10.11.2025

  • 14 Руси Филев

    1 1 Отговор
    Не писягайте на рафинерията!Тя ме храни!

    19:18 10.11.2025

  • 15 блабла

    3 1 Отговор
    Този особен управител от къде ще вземе особенни пари за доставките?

    19:23 10.11.2025

  • 16 Р.Овч

    3 0 Отговор
    Отказвам да съм особесен управител!

    19:28 10.11.2025

  • 17 Лукойл

    2 0 Отговор
    Последна тухла в стената!

    19:29 10.11.2025

  • 18 Ние с гайдите

    1 0 Отговор
    Как Господ позволява 35 години да ни управляват турско-щатски шаврантии ли ? Ами ... много просто ! НИЕ го позволяваме ! 🤔

    19:45 10.11.2025

  • 19 Дали

    0 0 Отговор
    е особен, особения управител ????

    19:50 10.11.2025

  • 20 особен управител

    1 0 Отговор
    особена кражба?

    19:51 10.11.2025

  • 21 бгполитик

    0 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    19:55 10.11.2025

Новини по градове:
