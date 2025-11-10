Трайчо Трайков за казуса "Лукойл": Особен управител изглежда като най-правилния ход

Това изглежда като най-правилния ход, защото изглежда като усилия да продължи дейността на рафинерията. Нещата се свеждат дотам рафинерията да продължи да произвежда горива за българския пазар. Това каза в "Лице в лице" по bTV кметът на столичния район "Средец" и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков за въвеждането на особен управител на "Лукойл" след американските санкции срещу компанията, цитиран от novini.bg.
Дискусията е фокусирана основно в частта, в която се дава възможност да се действа с активите. Това е изключително тънък юридически лед. Може би сега законът ще го позволи, но в бъдеще, когато няма санкции, няма да бъде погледнато добре от собственика на "Лукойл" и има огромни рискове за нас, заяви Трайков.
Ако "Лукойл" затвори, от пазара ще изчезне голямо количество произведени горива, които са с най-ниски разходи за достигане до потребителя. Това е проблем, защото трябва да се компенсират в кратък срок с внос, което винаги променя баланса между търсене и предлагане, оттам и цената. Но въобще не е необходимо да се стига до подобно положение, добави бившият министър.
Целта на санкциите е средствата от работата на тези активи да не отиват за войната в Украйна, но това не означава, че активите не трябва да работят. Средствата могат да се събират някъде и след приключване на санкциите да се предадат на собственика, посочи Трайчо Трайков.
"Лукойл" е и най-големият събирач на данъци и активи у нас и това ще е предизвикателства и за финансовата ни администрация, отбеляза той.
Кметът на столичния район "Средец" поясни, че в района се готвят отсега за изтичащите договори за сметоизвозване.
Столична община създаде алгоритъм за действие. Положил съм усилия да има и резервен капацитет от камиони и хора, които могат да се добавят в случай на нужда към това, което прави Столична община, заяви Трайков.
Районният кмет е категоричен, че решението да не се сключват договори със сметопочистващите фирми на двойни цени, е правилно. Това не ми се струва редно и аргументирано, подчерта Трайчо Трайков.
