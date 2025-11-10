Новини
Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София

Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София

10 Ноември, 2025

  • прокуратура-
  • прегазено куче-
  • георги георгиев

Извършителят е направил самопризнания пред полицията

Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщи във фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

"Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", написа министърът и допълни, че наказанието "лишаване от свобода" е завишено до 4 години при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.

Жестокостта към куче в столичния квартал "Разсадника" предизвика вълна от възмущение, след като видеозаписи от случая бяха разпространени в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки кучето в безпомощно състояние.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) уточниха, че са установили извършителя веднага след подаден сигнал за скандал на мястото на инцидента. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен.

Мъжът е направил самопризнания пред полицията, като е обяснил, че е извършил маневрата неволно и отрича да е имало умисъл в действията му. Пробата му за алкохол е била отрицателна.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 От (мене да знаеш)

    17 5 Отговор
    Хората нищо не става

    21:53 10.11.2025

  • 3 Питане

    12 2 Отговор
    Кучето - ВЕДНАГА....
    А Svin Ята - КОГА ???

    Коментиран от #25

    21:55 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баш Майстора

    18 5 Отговор
    Кучета и котки може а прасета не може!

    21:56 10.11.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    6 4 Отговор
    Валерия ергенката кучксрката няма ли фа го приюти в новия си проют, който гаджето ѝ Вальо построи? 🤔

    Коментиран от #20, #54

    21:56 10.11.2025

  • 7 Симо

    12 4 Отговор
    Нещо бая македонец срещам последно време в страната и не бих казал, че съм очарован от тях!!!

    21:57 10.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пита

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    За сътвори ТЕЛК ата ти !!!

    Коментиран от #13

    21:57 10.11.2025

  • 10 Положително е че

    8 11 Отговор
    има информация за местожителството на този гражданин от република северна Македония който работи като някакъв си в едно българско медицинско заведение ръководено от генерал Годжи. Ще се радвам ако има близки срещи с хора като мен които не са доволни от неговото поведение като пребиваващ в република България и евентуално прекратяване на това пребиваване и каквато и да е заема на длъжност в българското медицинско заведение. Не виждам какво общо може да има такъв индивид с лекарска практика при положение че отнема живот на невинно същество. Мисля че най-добрият вариант е да се събере багажа защото е възможно някой да поиска да го направи бързо и принудително независимо от неговото желание.

    21:58 10.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 19 Отговор
    "Разсадника" е родният ми квартал. Там мина детството ми. Живеехме в къща. Купувахме за 7 стотинки литър нафта от близката колонка за битова нафта и заливахме някой помияр. После му драсвахме клечката и го засилвахме през парка към Татарли маала. Циганите пищяха възБог, попа в църквата кълнеше, а ние вечерта ядяхме бой.

    21:59 10.11.2025

  • 12 Крадеца

    8 1 Отговор
    Бе този министър не беше ли от Гочландия, където колят прасета целия декември и януари... по особено нежесток начин, нали. Ми да вземе да се огледа в родното си Гълъбово и да види какво става.
    По тази логика половин България в пандиза.

    22:00 10.11.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пита":

    А бе я го надувай 🎈

    Коментиран от #23

    22:00 10.11.2025

  • 14 Егати държавата

    18 3 Отговор
    Преди два месеца едно безпризорно куче изхвърча между две паркирани коли пред джипа. Гонеше някаква котка. Добре, че имам яки спирачки.Питам - ако го бях размазал, какво следва? 4 години пандела ли?

    22:02 10.11.2025

  • 15 Деянието не е умишлено

    11 8 Отговор
    Предполагам че младия доктор вече съжалява. Да го глобят да се извини и друг път да не прави така. Проявете снизходителност и ще спечелите от това.

    Коментиран от #32

    22:02 10.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БОЦ - ко

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боцко":

    А ти от кои си - от първите, или от вторите,
    Но явно си от онези със копторите ???

    22:03 10.11.2025

  • 18 Сила

    18 10 Отговор
    Прегази го , то пищеше , излезе , погледна го повлече го с колата и пак го прегази със задните гуми а кучето продължаваше да пищи .....!!!?!!! Садист , просто садист ....и бил лекар ," градял "име и кариера ??! Е , "изгради "си име .... НИКАКВА МИЛОСТ ЗА ТОЯ ИЗРОД

    22:03 10.11.2025

  • 19 Станислав

    12 9 Отговор

    До коментар #8 от "Боцко":

    Боцко, това можеше да бъде играещо дете на тротоара. Съдбата му щеше да е същата. Как няма да видиш толкова голямо куче или да не спреш при доста отчетлив досег с нещо. Можеше да бъде твоето дете! Селтак

    22:04 10.11.2025

  • 20 Е то смазано бре

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Как да го приюти? Като кожа пред камината ли?

    22:04 10.11.2025

  • 21 Верно ли

    13 10 Отговор
    Браво на Прокуратурата! Цялата ни Мара втасала, те се занимават с прегазено куче, вместо да се заемат с Отворено общество, което публикува невярна информация, която е препечатана масово в т.нар.медии!!! Болно общество. Човекът - гръден хирург от ВМА едва ли е видял лежащото животно на пътя, а те ще го линчуват!

    22:05 10.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Ул "Пчиня" не е баш "Разсадника". Там на времето живеха предимно цигани. По скоро е към "Баталова воденица". После се заселиха изроди от Северозапада и от къде ли не, и стана мешания. Аз живеех на ул. Хъшове. Сега там са само блокове.

    22:07 10.11.2025

  • 23 Пита

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    Мръ Шл ЯК 🐷

    Коментиран от #29

    22:08 10.11.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор
    А бълхарника що не се дръпна?! Човека едва излезе от гаража с половин км
    А що въобще има бълхарници по улиците? Общините трябва да ги прибират, ама нищо не правят!

    вярно е, че кучето не е виновно - трябва кучкарите да се газят и нещата ще се оправят!
    Пак ни занимават с глупости

    22:09 10.11.2025

  • 25 Не е ли по-редно

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    Прокуратурата да се занимава с по-съществени неща? Нека първо да оправят бакиите от ограбената ни от какви ли не сменили се през годините мафиоти и престъпници, пък после да да стигнат до кучетата и котките? Кучетата и котките били проблемът на прокуратурата... А хората кога?

    22:11 10.11.2025

  • 26 Гост

    10 4 Отговор
    Гледах новината по btv новините. Не,че го оправдавам,въпреки,че мисля че не е с умисъл но веднага след нея даваха новината за оневиняването на двама полицай ескортирали пиян,при което загива френски гражданин?????? Значи за неволно убиване на куче- до 4 години затвор а за умишлено убиване на човек-няма вина???

    Коментиран от #39

    22:11 10.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Трябвало е да го занесе в Татарли маала. Циганите щяха да го направят на яхния. А можеше да изядат и доктора. Тарторите на маалата са ми авери.

    22:12 10.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 таксиджия 🚖

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Пита":

    прасчо на него да седаш

    Коментиран от #67

    22:14 10.11.2025

  • 30 Пич

    9 4 Отговор
    Да ги Е.в М. !!! Те прегазените хора не разследват , за купища се загрижили !!!??? Паветна държава!!!

    22:14 10.11.2025

  • 31 Живанши

    8 4 Отговор
    Има един бездомен бълхарник до нас, всяка вечер в 11 почва да лае 1-2 часа. Мислих да го очистя, ама случайно да лежа 4-8 години заради тая въшлива смрад, ще си лежа в у нас докато слушам лай. Подадохме жалби с няколко съседа, нищо. То е старо, дано да пукне. Аз на никой не преча, защо трябва 4 блока да търпят? Сега, знаете, не е цивилизовано да имаме бездомни кучета. Трябва да ги махат на секундата!

    22:16 10.11.2025

  • 32 Едеее

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Деянието не е умишлено":

    Да де, ама се огледа дали някой го е видял и си би камшика. Съжалява само за това че са го хванали...

    22:16 10.11.2025

  • 33 Феникс

    6 8 Отговор
    Абе жълтопаветници няма ли кой да му почупи кокалите на този! Ех добре че не бях на мястото на инцидента, щях да го бия на почивки!

    22:16 10.11.2025

  • 34 Верно ли

    10 3 Отговор
    Миналия месец една жена прегази и уби човек на Тодор Каблешков и избяга, не чух такъв вой! Не сме с целия си, ей!

    Коментиран от #43

    22:18 10.11.2025

  • 35 Сила

    5 11 Отговор
    ЕГАТИ ИЗРОДИТЕ И САДИСТИТЕ КОМЕНТИРАТ ....БГ то ВЕРНО ЗАСЛУЖАВА ДА ИЗЧЕЗНЕ ....егати примитивните изроди и садисти живеят на тая Територия !!!

    Коментиран от #38, #46, #47

    22:19 10.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Какво още чакате

    8 6 Отговор
    Ако беше дошъл в нашия затворен квартал да прегази някой от нашите любимци прокуратурата нямаше да има време да се само сезира. Не ни стигат арабеските а започнаха и северно македонци да се правят на слепи и не довиждащи. След като е слязъл и е видял че кучето е под гумата защо е минал и с втората през него. Лъже като македонец този..........

    22:21 10.11.2025

  • 38 Верно ли

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Ходи легни на некой тротоар пред гараж, или направо на пътното платно!

    Коментиран от #68

    22:21 10.11.2025

  • 39 ЗАБРАВЯШ ЧЕ ЖИВОТНИТЕ СА

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    ДОВЕРЧИВИ И НЯМАТ ГЛАС ДА СЕ ОПЛАЧАТ ОТТАКИВА КАТО ТЕБЕ....

    Коментиран от #51

    22:22 10.11.2025

  • 40 ДрайвингПлежър

    4 5 Отговор
    Няма поне относително цивилизована държава, на която бълхарници да се разхождат по улиците, а хората да не смеят да излязат от вкъщи заради глутници бездомби помии!!! НЯМА ТАКАВА! Бездомен бълхарник може да видиш само в третия свят!

    В цивилизацията се ХВАЩАТ И ЕВТАНАЗИРАТ ако не намерят приемен дом!
    И при 35 хиляди бездомни животни видиш ли нямало 35 000 кучкари, които да осиновят по едно?!!! Ми що ревете за тях като явно не ви пука! ЛИЦЕМЕРИ!!!

    Скоро ме нападна един такъв пес - късмет, че един човек минаваше с колата та ми помогна!
    АЗ НА ТОЯ МЛАДЕЖ ПАРИ И ПЕДАЛ ЩЕ МУ ДАМ, ЧЕ НИ Е ОТЪРВАЛ ПОНЕ ОТ ЕДНА ПОМИЯ!

    22:23 10.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    В Разсадника кучета имаше когато бях дете. После дойдоха виетнамците и кучетата изчезнаха. Когато виетнамците си заминаха, кучетата пак се появиха.

    22:23 10.11.2025

  • 43 ИМА РАЗЛИКА ОГРОООООМНА

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Верно ли":

    МЕЖДУ КУЧЕТО И ЧОВЕКА. ТО НИИИИИИИВГА НЯМА ФА ИЗЛЪЖЕ И БЛАГОДАРНОСТТА МУ Е БЕЗКРАЙНА И ИСКЕРННА ДО ЖИВОТ.

    Коментиран от #49

    22:24 10.11.2025

  • 44 Зяпльо

    5 4 Отговор
    Гледах видеото. По същия начин и аз за малко да сгазя едно куче. Очаквах да се премести, ама не. В моя случай само го побутнах и се отърва без наранявания. При доктора нямаше късмет - падна му се точно под гумата.

    22:25 10.11.2025

  • 45 Има си име!

    4 8 Отговор
    Ненад Цоневски, така се казва изродът северно македонец, бил лекар във ВМА.
    ВМА да се самосезира за този убиец. Видя се, че умишлено умъртви животното!
    Тикнете го в ареста докато трае следствието!

    Макар че какво следствие, има видеозапис, вижда се всичко.

    Коментиран от #50

    22:25 10.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бегай

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Бе, умствено повреден! Никой не е длъжен да ти се съобразява с пумиярете! Но те не са виновни - какъвто стопанина, такова и животното!

    Коментиран от #58

    22:27 10.11.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Попът в църквата, дето е в парка Боримечката, до Татарли маала, да му отслужи панихида.

    22:28 10.11.2025

  • 49 Верно ли

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "ИМА РАЗЛИКА ОГРОООООМНА":

    Това е така, ама ние забравихме с хората да сме хора, какво остава за животните. Това куче е хъски, снимката е правена в нечий дом. Като са толкова загрижени разпищялите се, защо не го прибраха? ААА?

    22:28 10.11.2025

  • 50 Ама

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Има си име!":

    Греха му е, че тебе не те е умъртвил умишлено! Такива трябва да съществувате или в тухларната, или никак!

    22:29 10.11.2025

  • 51 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЗАБРАВЯШ ЧЕ ЖИВОТНИТЕ СА":

    Друго имах в предвид но както и да е

    22:30 10.11.2025

  • 52 Аззавас

    1 1 Отговор
    Зъб за зъб , око за око, куче за м…ец.

    22:30 10.11.2025

  • 53 Когато

    5 4 Отговор
    кучетата са по важни от хората,това е кучешка държава! Да не забравяме,че в половината свят кучетата са храна за хората! Никаква държава не е тая,която ще съди Човек за прегазено куче!Отвратен съм от държавата ни!

    Коментиран от #57

    22:30 10.11.2025

  • 54 Шишо Бакшишо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Ти правиш ли разлика между приют и гробище за домашни любимци?

    22:32 10.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дайте му

    1 3 Отговор
    Адреса и номера на колата

    22:35 10.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 оооооэжж

    3 3 Отговор
    Северджаните трябва да им се отнемат българските паспорти и да се изолират от Европа защото тези дървени ти.кви имат манталитет на получовек ядящ банани

    22:37 10.11.2025

  • 60 Катаджия

    1 5 Отговор
    Ами трябва да се слагат пътни знаци за домашни животни със закачени белезници... Да е ясно, когато газиш, какво те чака..

    22:38 10.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Верно ли

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Сила":

    Хахахахаха, браво, гений! И тук ли видя копейки бе, ретард? Ходи се лекувай някъде по-добре, вместо да ни занимаваш тук с личността си, а другия вариант - иди в офиса на Отворено общество да те мобилизат, та поне с нещо да си полезен на каузата си!

    Коментиран от #63

    22:42 10.11.2025

  • 63 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Верно ли":

    Копейка , нали взе руски паспорт , чий го дириш още тука ....цапаш ми Родината !!!

    Коментиран от #66

    22:47 10.11.2025

  • 64 Бегай

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Сила":

    Бе, кретенясал! Ти си кучкар щото питаш добичетата какво да правиш! Знаеш че трябва да се съветваш с по умни от тебе.

    22:47 10.11.2025

  • 65 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "ДрайвингПлежър":

    100 човека дневно ....!!!???!!! То нема толкова хора бе ...???!!!???

    22:48 10.11.2025

  • 66 Верно ли

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Сила":

    Ей, наркоман, да не мислиш, че не те знам кой си? Много внимавай, да не я зацапам с теб самия!

    Коментиран от #72

    22:51 10.11.2025

  • 67 Пита

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "таксиджия 🚖":

    От 12 годишното ти чааве, вече колко унучета имаш ?

    22:53 10.11.2025

  • 68 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Верно ли":

    Вчера те заобиколих като те заварих да лежиш пиян на улицата , но следващия път няма ....

    22:55 10.11.2025

  • 69 Сийка

    3 1 Отговор
    Значи за куче - 5 години, а за един убит и един доживотно смачкан - нищо!!!
    Справка - случая с кънкьора ,пияницата Стависки , които си размахва тези дни кънките из София!!

    Коментиран от #73

    22:56 10.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Факт

    0 3 Отговор
    Надявам се скоро да видя моя приятел!

    22:57 10.11.2025

  • 72 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Верно ли":

    Шшшшшт , късопишещ ....не се напъвай , че зацапа гащите !!! Легай спи вече ....

    23:10 10.11.2025

  • 73 Попов

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Сийка":

    Сийке, много си проста. Какво общо има тук случаят, който ти споменаваш с тази жестокост? Искаш ли и ти да изживееш да те прегазят с предната гума, да те видят и да те прегазят със задната? Пожелавам ти го!

    Коментиран от #74

    23:14 10.11.2025

  • 74 Елена

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Попов":

    Амин!

    23:15 10.11.2025

