Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София

По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщи във фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.
"Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", написа министърът и допълни, че наказанието "лишаване от свобода" е завишено до 4 години при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.
Жестокостта към куче в столичния квартал "Разсадника" предизвика вълна от възмущение, след като видеозаписи от случая бяха разпространени в социалните мрежи.
На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки кучето в безпомощно състояние.
От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) уточниха, че са установили извършителя веднага след подаден сигнал за скандал на мястото на инцидента. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен.
Мъжът е направил самопризнания пред полицията, като е обяснил, че е извършил маневрата неволно и отрича да е имало умисъл в действията му. Пробата му за алкохол е била отрицателна.
2 От (мене да знаеш)
21:53 10.11.2025
3 Питане
А Svin Ята - КОГА ???
Коментиран от #25
21:55 10.11.2025
5 Баш Майстора
21:56 10.11.2025
6 таксиджия 🚖
Коментиран от #20, #54
21:56 10.11.2025
7 Симо
21:57 10.11.2025
9 Пита
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":За сътвори ТЕЛК ата ти !!!
Коментиран от #13
21:57 10.11.2025
10 Положително е че
21:58 10.11.2025
11 Данко Харсъзина
21:59 10.11.2025
12 Крадеца
По тази логика половин България в пандиза.
22:00 10.11.2025
13 таксиджия 🚖
До коментар #9 от "Пита":А бе я го надувай 🎈
Коментиран от #23
22:00 10.11.2025
14 Егати държавата
22:02 10.11.2025
15 Деянието не е умишлено
Коментиран от #32
22:02 10.11.2025
17 БОЦ - ко
До коментар #8 от "Боцко":А ти от кои си - от първите, или от вторите,
Но явно си от онези със копторите ???
22:03 10.11.2025
18 Сила
22:03 10.11.2025
19 Станислав
До коментар #8 от "Боцко":Боцко, това можеше да бъде играещо дете на тротоара. Съдбата му щеше да е същата. Как няма да видиш толкова голямо куче или да не спреш при доста отчетлив досег с нещо. Можеше да бъде твоето дете! Селтак
22:04 10.11.2025
20 Е то смазано бре
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":Как да го приюти? Като кожа пред камината ли?
22:04 10.11.2025
21 Верно ли
22:05 10.11.2025
22 Данко Харсъзина
22:07 10.11.2025
23 Пита
До коментар #13 от "таксиджия 🚖":Мръ Шл ЯК 🐷
Коментиран от #29
22:08 10.11.2025
24 ДрайвингПлежър
А що въобще има бълхарници по улиците? Общините трябва да ги прибират, ама нищо не правят!
вярно е, че кучето не е виновно - трябва кучкарите да се газят и нещата ще се оправят!
Пак ни занимават с глупости
22:09 10.11.2025
25 Не е ли по-редно
До коментар #3 от "Питане":Прокуратурата да се занимава с по-съществени неща? Нека първо да оправят бакиите от ограбената ни от какви ли не сменили се през годините мафиоти и престъпници, пък после да да стигнат до кучетата и котките? Кучетата и котките били проблемът на прокуратурата... А хората кога?
22:11 10.11.2025
26 Гост
Коментиран от #39
22:11 10.11.2025
27 Данко Харсъзина
22:12 10.11.2025
29 таксиджия 🚖
До коментар #23 от "Пита":прасчо на него да седаш
Коментиран от #67
22:14 10.11.2025
30 Пич
22:14 10.11.2025
31 Живанши
22:16 10.11.2025
32 Едеее
До коментар #15 от "Деянието не е умишлено":Да де, ама се огледа дали някой го е видял и си би камшика. Съжалява само за това че са го хванали...
22:16 10.11.2025
33 Феникс
22:16 10.11.2025
34 Верно ли
Коментиран от #43
22:18 10.11.2025
35 Сила
Коментиран от #38, #46, #47
22:19 10.11.2025
37 Какво още чакате
22:21 10.11.2025
38 Верно ли
До коментар #35 от "Сила":Ходи легни на некой тротоар пред гараж, или направо на пътното платно!
Коментиран от #68
22:21 10.11.2025
39 ЗАБРАВЯШ ЧЕ ЖИВОТНИТЕ СА
До коментар #26 от "Гост":ДОВЕРЧИВИ И НЯМАТ ГЛАС ДА СЕ ОПЛАЧАТ ОТТАКИВА КАТО ТЕБЕ....
Коментиран от #51
22:22 10.11.2025
40 ДрайвингПлежър
В цивилизацията се ХВАЩАТ И ЕВТАНАЗИРАТ ако не намерят приемен дом!
И при 35 хиляди бездомни животни видиш ли нямало 35 000 кучкари, които да осиновят по едно?!!! Ми що ревете за тях като явно не ви пука! ЛИЦЕМЕРИ!!!
Скоро ме нападна един такъв пес - късмет, че един човек минаваше с колата та ми помогна!
АЗ НА ТОЯ МЛАДЕЖ ПАРИ И ПЕДАЛ ЩЕ МУ ДАМ, ЧЕ НИ Е ОТЪРВАЛ ПОНЕ ОТ ЕДНА ПОМИЯ!
22:23 10.11.2025
42 Данко Харсъзина
22:23 10.11.2025
43 ИМА РАЗЛИКА ОГРОООООМНА
До коментар #34 от "Верно ли":МЕЖДУ КУЧЕТО И ЧОВЕКА. ТО НИИИИИИИВГА НЯМА ФА ИЗЛЪЖЕ И БЛАГОДАРНОСТТА МУ Е БЕЗКРАЙНА И ИСКЕРННА ДО ЖИВОТ.
Коментиран от #49
22:24 10.11.2025
44 Зяпльо
22:25 10.11.2025
45 Има си име!
ВМА да се самосезира за този убиец. Видя се, че умишлено умъртви животното!
Тикнете го в ареста докато трае следствието!
Макар че какво следствие, има видеозапис, вижда се всичко.
Коментиран от #50
22:25 10.11.2025
47 Бегай
До коментар #35 от "Сила":Бе, умствено повреден! Никой не е длъжен да ти се съобразява с пумиярете! Но те не са виновни - какъвто стопанина, такова и животното!
Коментиран от #58
22:27 10.11.2025
48 Данко Харсъзина
22:28 10.11.2025
49 Верно ли
До коментар #43 от "ИМА РАЗЛИКА ОГРОООООМНА":Това е така, ама ние забравихме с хората да сме хора, какво остава за животните. Това куче е хъски, снимката е правена в нечий дом. Като са толкова загрижени разпищялите се, защо не го прибраха? ААА?
22:28 10.11.2025
50 Ама
До коментар #45 от "Има си име!":Греха му е, че тебе не те е умъртвил умишлено! Такива трябва да съществувате или в тухларната, или никак!
22:29 10.11.2025
51 Гост
До коментар #39 от "ЗАБРАВЯШ ЧЕ ЖИВОТНИТЕ СА":Друго имах в предвид но както и да е
22:30 10.11.2025
52 Аззавас
22:30 10.11.2025
53 Когато
Коментиран от #57
22:30 10.11.2025
54 Шишо Бакшишо
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":Ти правиш ли разлика между приют и гробище за домашни любимци?
22:32 10.11.2025
56 Дайте му
22:35 10.11.2025
59 оооооэжж
22:37 10.11.2025
60 Катаджия
22:38 10.11.2025
62 Верно ли
До коментар #55 от "Сила":Хахахахаха, браво, гений! И тук ли видя копейки бе, ретард? Ходи се лекувай някъде по-добре, вместо да ни занимаваш тук с личността си, а другия вариант - иди в офиса на Отворено общество да те мобилизат, та поне с нещо да си полезен на каузата си!
Коментиран от #63
22:42 10.11.2025
63 Сила
До коментар #62 от "Верно ли":Копейка , нали взе руски паспорт , чий го дириш още тука ....цапаш ми Родината !!!
Коментиран от #66
22:47 10.11.2025
64 Бегай
До коментар #58 от "Сила":Бе, кретенясал! Ти си кучкар щото питаш добичетата какво да правиш! Знаеш че трябва да се съветваш с по умни от тебе.
22:47 10.11.2025
65 Сила
До коментар #61 от "ДрайвингПлежър":100 човека дневно ....!!!???!!! То нема толкова хора бе ...???!!!???
22:48 10.11.2025
66 Верно ли
До коментар #63 от "Сила":Ей, наркоман, да не мислиш, че не те знам кой си? Много внимавай, да не я зацапам с теб самия!
Коментиран от #72
22:51 10.11.2025
67 Пита
До коментар #29 от "таксиджия 🚖":От 12 годишното ти чааве, вече колко унучета имаш ?
22:53 10.11.2025
68 Сила
До коментар #38 от "Верно ли":Вчера те заобиколих като те заварих да лежиш пиян на улицата , но следващия път няма ....
22:55 10.11.2025
69 Сийка
Справка - случая с кънкьора ,пияницата Стависки , които си размахва тези дни кънките из София!!
Коментиран от #73
22:56 10.11.2025
71 Факт
22:57 10.11.2025
72 Сила
До коментар #66 от "Верно ли":Шшшшшт , късопишещ ....не се напъвай , че зацапа гащите !!! Легай спи вече ....
23:10 10.11.2025
73 Попов
До коментар #69 от "Сийка":Сийке, много си проста. Какво общо има тук случаят, който ти споменаваш с тази жестокост? Искаш ли и ти да изживееш да те прегазят с предната гума, да те видят и да те прегазят със задната? Пожелавам ти го!
Коментиран от #74
23:14 10.11.2025
74 Елена
До коментар #73 от "Попов":Амин!
23:15 10.11.2025