България получи второ плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

България получи второ плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 438,6 млн. евро. Това стана възможно след положителна оценка от страна на Европейската комисия. Страната ни изпълни 58 от общо 59 етапни цели. Сред тях са ключови реформи в областта на образованието, енергетиката, борбата с прането на пари, законодателството за обществени поръчки, върховенство на правото, подобряване на бизнес средата и др.

Това е първото плащане, което България получава по инструмента от почти 3 години. Първият транш по ПВУ беше получен през декември 2022 г. Навременното получаване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството. За целта подаденото искане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено отново на 23 юли 2025 г. По този начин получените средства от страната ни вече възлизат на 1/3 от общата алокация като изпълнението на етапните цели приближава 40%.

Припомняме, че на 1 октомври страната ни подаде и трето искане за плащане по инструмента, което е на стойност 1,6 млрд. евро. Очаква се средствата по него да бъдат получени преди края на годината.