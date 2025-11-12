Премиерът Желязков: В рамките на настоящата година очакваме третия транш по ПВУ

Очакваме третия транш по Плана за възстановяване и устойчивост да постъпи в рамките на настоящата година. Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия. И отправи поздрав към колегите му за това, че вчера България е получила втория транш по плащанията - 440 млн. евро.

„Може да не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните”, смята министър-председателят.

„Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам още самото начало на заседанието да ви поздравя с това, че вчера България получи втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост - 440 милиона евро. Едно признание на Комисията за изпълнените етапни цели за второто плащане. Това е първото плащане от 3 години по плана и то настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че когато България има политическа воля, желание, необходимата експертиза, може да убеди Европейската комисия в същото. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели, но това е не само получаване на втори транш, това е и предпоставка за получаването на третия транш, защото те са във функционална зависимост”, уточни министър-председателят.

„С тези плащания ние гарантираме устойчивостта на българската финансова система и реформите, които сме поели за това. Всъщност второто и третото плащане са най-тежките реформи от плана. Това са реформи, които са свързани с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари и други. И днес и утре българският парламент ще продължи работата си по тези реформи. Сигурен съм, че управляващото мнозинство ще се справят с това огромно предизвикателство, което беше не просто забавено, а беше отречено през последните години”, поясни той.

И благодари на Европейската комисия за доверието към българското правителство.