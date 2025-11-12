Новини
Премиерът Желязков: В рамките на настоящата година очакваме третия транш по ПВУ

12 Ноември, 2025 10:44

„Може да не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните”, смята министър-председателят

Премиерът Желязков: В рамките на настоящата година очакваме третия транш по ПВУ - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очакваме третия транш по Плана за възстановяване и устойчивост да постъпи в рамките на настоящата година. Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия. И отправи поздрав към колегите му за това, че вчера България е получила втория транш по плащанията - 440 млн. евро.

„Може да не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните”, смята министър-председателят.

„Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам още самото начало на заседанието да ви поздравя с това, че вчера България получи втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост - 440 милиона евро. Едно признание на Комисията за изпълнените етапни цели за второто плащане. Това е първото плащане от 3 години по плана и то настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че когато България има политическа воля, желание, необходимата експертиза, може да убеди Европейската комисия в същото. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели, но това е не само получаване на втори транш, това е и предпоставка за получаването на третия транш, защото те са във функционална зависимост”, уточни министър-председателят.

„С тези плащания ние гарантираме устойчивостта на българската финансова система и реформите, които сме поели за това. Всъщност второто и третото плащане са най-тежките реформи от плана. Това са реформи, които са свързани с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари и други. И днес и утре българският парламент ще продължи работата си по тези реформи. Сигурен съм, че управляващото мнозинство ще се справят с това огромно предизвикателство, което беше не просто забавено, а беше отречено през последните години”, поясни той.

И благодари на Европейската комисия за доверието към българското правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    А за водопада и бензина НЕЩО❗

    Коментиран от #7

    10:48 12.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    За водопада, какво очакваш?

    10:48 12.11.2025

  • 3 др Гей Билтс

    8 0 Отговор
    Разбрахме вече, Ковидарите се разшаваха от вчера. Надушили са гранта.

    10:49 12.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор
    Бъл.Х.ар, що не си още във Вашингтон❓

    10:49 12.11.2025

  • 5 Ще стигнат

    10 0 Отговор
    За братче на Хаяши. С водопад и зелена писта!

    10:49 12.11.2025

  • 6 хаяшито ми

    12 0 Отговор
    голям грабеж нон стоп

    10:52 12.11.2025

  • 7 Прав си!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Гербавият крадец Желязков ще си построи няколко хотела с водопади, на нашите деца ще връщат герберо-пеевските милиарди кредити.

    Коментиран от #10

    10:53 12.11.2025

  • 8 440 милиона

    8 0 Отговор
    на фона на милиарди външен дълг не е за хвалба.

    10:54 12.11.2025

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    А дано не ви дадат нищо

    10:54 12.11.2025

  • 10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    Тоя Желязков е мижитурка спрямо нас. Елате да видите нашите хотели по морето....

    Коментиран от #13, #15

    10:54 12.11.2025

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    За Хаяши 2

    10:55 12.11.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Ганя пак кльопа евраци!
    Путин няма ли да прати някоя рубла?

    10:57 12.11.2025

  • 13 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Облизваме са за новия транш. И ние нещо да намажем

    10:59 12.11.2025

  • 14 тЕДИ

    4 0 Отговор
    Тия от ЕС са луди да ни дават пари...

    Коментиран от #16

    10:59 12.11.2025

  • 15 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Елените и половината от Слънчака са наши.....от третия транш са надяваме да направим поне още десет хотелчета по морето...минимум.

    11:01 12.11.2025

  • 16 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "тЕДИ":

    Затова сме в НАТО и ЕС.

    Коментиран от #19

    11:02 12.11.2025

  • 17 жаполед

    6 0 Отговор
    Водопад, мръсен лъжлив ГЕРБ боклук, я ни кажи другия път, кой получава милионите Евро по плана за ПВУ??? Винаги казвате България, но ние искаме да знаем на кого са фирмите дето ще лапнат парата. Да не се окаже че фирмите са на крадци ГЕРБ??? Всичките пари къде отиват, това кажи другия път. Също може да ни кажеш как със заплата от 1000 лева си вдигнал хотел с водопад за 50 милиона Евро. От къде са парите??? Защо не си в затвора ГЕРБ боклук??? Слава на Господ Иисус Христос, лъжите ви вече ни омръзнаха. Кой взема парите по ПВУ??? На кого са фирмите???

    Коментиран от #21

    11:03 12.11.2025

  • 18 Ще трябва да има какво да крадете

    7 0 Отговор
    Крадливи мафиоти сте

    Коментиран от #23

    11:03 12.11.2025

  • 19 Развитие

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Да живей труда !

    Коментиран от #20

    11:04 12.11.2025

  • 20 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Развитие":

    Иностранци да бачкат вместо нас и за нас....това е дяволъка.

    11:06 12.11.2025

  • 21 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "жаполед":

    Парите да за бюджета...иначе фирмите на БСП са на първо място....Вервай ми.

    11:07 12.11.2025

  • 22 Представяте ли си

    4 0 Отговор
    Що народ ще захлеби от тези пари. И после ни вадят статистка колко нови милионери са се появили в България. С какво се хвалим? Че ни дават помощи?

    Коментиран от #24

    11:08 12.11.2025

  • 23 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ще трябва да има какво да крадете":

    От старите комуняги знам как са краде от народните маси. И прилагам наученото с успех.

    11:09 12.11.2025

  • 24 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Представяте ли си":

    По добре да ни дават, отколкото да ни...вземат.

    11:09 12.11.2025

  • 25 и какво

    3 0 Отговор
    Тези пари ще потънат за бонуси на хранилката.

    Коментиран от #26

    11:11 12.11.2025

  • 26 Ами дай си

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "и какво":

    Банковата сметка и ша ти ги преведат.....

    11:16 12.11.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ПРАВИЛНО!
    ВИЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНО ДОСЪСИПАХТЕ ВСИЧКО В ДЪРЖАВАТА!
    ВРЕМЕ Е ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ!

    Коментиран от #28

    11:18 12.11.2025

  • 28 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Не ги ли закриха тия мини бре......били нетентабилни

    11:21 12.11.2025

  • 29 Траншове, борчове

    1 0 Отговор
    и батаци с една дума България.

    11:31 12.11.2025

