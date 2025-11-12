Премиерът Желязков: В рамките на настоящата година очакваме третия транш по ПВУ

Очакваме третия транш по Плана за възстановяване и устойчивост да постъпи в рамките на настоящата година. Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия. И отправи поздрав към колегите му за това, че вчера България е получила втория транш по плащанията - 440 млн. евро.
„Може да не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните”, смята министър-председателят.
„Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам още самото начало на заседанието да ви поздравя с това, че вчера България получи втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост - 440 милиона евро. Едно признание на Комисията за изпълнените етапни цели за второто плащане. Това е първото плащане от 3 години по плана и то настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че когато България има политическа воля, желание, необходимата експертиза, може да убеди Европейската комисия в същото. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели, но това е не само получаване на втори транш, това е и предпоставка за получаването на третия транш, защото те са във функционална зависимост”, уточни министър-председателят.
„С тези плащания ние гарантираме устойчивостта на българската финансова система и реформите, които сме поели за това. Всъщност второто и третото плащане са най-тежките реформи от плана. Това са реформи, които са свързани с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари и други. И днес и утре българският парламент ще продължи работата си по тези реформи. Сигурен съм, че управляващото мнозинство ще се справят с това огромно предизвикателство, което беше не просто забавено, а беше отречено през последните години”, поясни той.
И благодари на Европейската комисия за доверието към българското правителство.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #7
10:48 12.11.2025
2 Вашето мнение
10:48 12.11.2025
3 др Гей Билтс
10:49 12.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:49 12.11.2025
5 Ще стигнат
10:49 12.11.2025
6 хаяшито ми
10:52 12.11.2025
7 Прав си!
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Гербавият крадец Желязков ще си построи няколко хотела с водопади, на нашите деца ще връщат герберо-пеевските милиарди кредити.
Коментиран от #10
10:53 12.11.2025
8 440 милиона
10:54 12.11.2025
9 Гост
10:54 12.11.2025
10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #7 от "Прав си!":Тоя Желязков е мижитурка спрямо нас. Елате да видите нашите хотели по морето....
Коментиран от #13, #15
10:54 12.11.2025
11 Гост
10:55 12.11.2025
12 Ганя Путинофила
Путин няма ли да прати някоя рубла?
10:57 12.11.2025
13 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #10 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Облизваме са за новия транш. И ние нещо да намажем
10:59 12.11.2025
14 тЕДИ
Коментиран от #16
10:59 12.11.2025
15 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #10 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Елените и половината от Слънчака са наши.....от третия транш са надяваме да направим поне още десет хотелчета по морето...минимум.
11:01 12.11.2025
16 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #14 от "тЕДИ":Затова сме в НАТО и ЕС.
Коментиран от #19
11:02 12.11.2025
17 жаполед
Коментиран от #21
11:03 12.11.2025
18 Ще трябва да има какво да крадете
Коментиран от #23
11:03 12.11.2025
19 Развитие
До коментар #16 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Да живей труда !
Коментиран от #20
11:04 12.11.2025
20 Така де
До коментар #19 от "Развитие":Иностранци да бачкат вместо нас и за нас....това е дяволъка.
11:06 12.11.2025
21 Я пъ тоа
До коментар #17 от "жаполед":Парите да за бюджета...иначе фирмите на БСП са на първо място....Вервай ми.
11:07 12.11.2025
22 Представяте ли си
Коментиран от #24
11:08 12.11.2025
23 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ
До коментар #18 от "Ще трябва да има какво да крадете":От старите комуняги знам как са краде от народните маси. И прилагам наученото с успех.
11:09 12.11.2025
24 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Представяте ли си":По добре да ни дават, отколкото да ни...вземат.
11:09 12.11.2025
25 и какво
Коментиран от #26
11:11 12.11.2025
26 Ами дай си
До коментар #25 от "и какво":Банковата сметка и ша ти ги преведат.....
11:16 12.11.2025
27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВИЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНО ДОСЪСИПАХТЕ ВСИЧКО В ДЪРЖАВАТА!
ВРЕМЕ Е ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ!
Коментиран от #28
11:18 12.11.2025
28 Я пъ тоа
До коментар #27 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Не ги ли закриха тия мини бре......били нетентабилни
11:21 12.11.2025
29 Траншове, борчове
11:31 12.11.2025