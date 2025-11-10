Новини
България »
Желязков: България подкрепя Ливан в стремежа му към мир

Желязков: България подкрепя Ливан в стремежа му към мир

10 Ноември, 2025 22:50 363 8

  • росен желязков-
  • ливан-
  • мир

Премиерът акцентира върху възможностите за ползотворно взаимодействие

Желязков: България подкрепя Ливан в стремежа му към мир - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България високо цени Вашите усилия и решителните стъпки на ливанското правителство за възстановяване на политическата стабилност в Ливан. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с президента на Ливанската република генерал Жозеф Аун. Премиерът Желязков приветства силния ангажимент на новото ръководство на страната за укрепване на държавните институции и за постигане на икономическо възраждане в един изключително сложен регионален контекст. Като държава член на Европейския съюз, България остава ангажирана с подкрепата за Ливан в стремежа му към мир, сигурност и устойчиво развитие, потвърди Желязков.

Министър-председателят Росен Желязков изрази увереност, че настоящото посещение на генерал Жозеф Аун ще даде нов тласък на сътрудничеството между България и Ливан. Вашата визита е ясен знак за волята на двете страни да активизират политическия диалог и да издигнат двустранните отношения на ново, по-високо равнище, отбеляза Желязков. Премиерът акцентира върху възможностите за ползотворно взаимодействие в областта на икономиката, образованието, културата, туризма и сигурността.

В хода на срещата в Министерския съвет беше акцентирано върху дългогодишните приятелски връзки между двете страни, основани на взаимно уважение и доверие. Свидетелство за това е и предстоящата годишнина, която ще бъде отбелязана догодина. През 2026 година се навършват 60 години от установяването на дипломатически отношения между България и Ливан.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Роско жената съм

    0 0 Отговор
    А аз подкрепям лилав, та чак червен, в стремежа му към Милф!

    22:52 10.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Желязков трябва да е във Вашингтон и да се моли на Тръмп.А се занимава с глупости.

    Коментиран от #7

    22:56 10.11.2025

  • 3 си дзън

    1 0 Отговор
    Абе какво стана с разоръжаването на Хизбула от ливанците бе?

    22:58 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На Роско жената съм

    2 0 Отговор
    И ако може с повече сирене.

    23:00 10.11.2025

  • 6 роско

    1 0 Отговор
    водопада КОГА???

    23:02 10.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаяско

    1 0 Отговор
    скрий се бе!!!

    23:09 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове