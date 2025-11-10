Новини
Външно: Русия да прекрати смущаването на сателитните сигнали в ЕС

Външно: Русия да прекрати смущаването на сателитните сигнали в ЕС

10 Ноември, 2025 22:30 707 33

Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи

Външно: Русия да прекрати смущаването на сателитните сигнали в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата „Екс“.

Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати, допълват от министерството.

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.

През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквенсониада

    27 3 Отговор
    Това е все едно да кажем - Бойко да спре да се прави на ПРОСТАК ли ?

    Коментиран от #30

    22:31 10.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    30 3 Отговор
    Иначе какво?

    Коментиран от #5, #22

    22:36 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Параскева

    26 3 Отговор
    "Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита"
    И с какво ще ги разположи тия сателити? С ластик ли ще ги мята в ниска околоземна орбита

    22:40 10.11.2025

  • 7 Тези се шегуват

    21 4 Отговор
    и даже стават за смях защото в Русия има само външни тоалетни нашите а си мислят че тя може да заглушава сигнали на GPS в целия Европейски съюз.
    А представяте ли си ако си построят и вътрешни тоалетни че ще ще заглушат GPS сигналите на целия свят.

    22:41 10.11.2025

  • 8 мдаа

    20 3 Отговор
    Явно народът български големи грехове е натрупал през вековете на съществуването си щом има такива смешни управляващи. Георг с късите панталонки и заобленото седалище, Георг - целувачът на ръце, маха с дебелото си пръстче към Русия с намерение да я умори от смях. Живеем в антиутопия, която е на път да убие докато се забавляваме с тези, които уж изразяват мнението ни.

    22:45 10.11.2025

  • 9 Ами сега?

    16 2 Отговор
    А къде е вълшебната думичка "Моля!"?

    22:45 10.11.2025

  • 10 си дзън

    8 14 Отговор
    В отговор на смущаването на GPS от русията да изгоним всички руснаци от ЕС.

    Коментиран от #14, #32, #33

    22:46 10.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А иначе

    17 1 Отговор
    Докъде стигнахте със стената срещу дронове, а ?

    Коментиран от #17

    22:47 10.11.2025

  • 13 Шулц

    9 2 Отговор
    Ама ката какви сме се загрижили за всички европейски страни, да не би да сме упълномощени по този въпрос (сателитни смущения) да сме адвокати на ЕС?

    22:47 10.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ?????

    10 1 Отговор
    Тва пък кво беше?

    22:51 10.11.2025

  • 16 Хи хи

    11 2 Отговор
    Много добри се оказаха тия чиповете от перални, даже джипиеса можели да заглушават !!

    Коментиран от #21

    22:52 10.11.2025

  • 17 Росен Желязков

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "А иначе":

    Строя стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.

    22:56 10.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ОБИЧАМТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Студен и с много свещи

    22:59 10.11.2025

  • 21 Още един неграмотен русофил

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Тези чипове са 50% китайски и 50% американски!

    Коментиран от #23

    23:01 10.11.2025

  • 22 Иначе обаче

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Иначе България ще изстреля сателит! Първият от демокрацията насам.

    Вероятно ще трябва да молим руснаците да ни го изстрелят обаче, хахахаха

    23:04 10.11.2025

  • 23 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Още един неграмотен русофил":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    23:05 10.11.2025

  • 24 Историк

    5 0 Отговор
    Чета и се мая "Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити" ?!?!?

    Как ще разположи ЕС сателити? Със стълба ли?

    23:06 10.11.2025

  • 25 Путин

    2 0 Отговор
    Вие ли ще ми кажете кво да правя бе мшкииии 😅🤣😂😂😂

    23:07 10.11.2025

  • 26 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣

    По-нататък очаквайте цирк "МВнР на БГ" да настоява, Москва да спре да прави така, че температурите в БГ през зимата да спрат да падат! 🤣🤣🤣

    23:07 10.11.2025

  • 27 Историк

    3 0 Отговор
    Не разбрахме какво стана с GPSа на Урсула - или въобще не е имала такъв, или не знае къде го е загубила, или се губи 1 час полетно време. Жалко, че не стана трагедия, ще чакаме следващият път повече часове да й изчезнат от полета, за да може да процъфтява България, а не да робува на ЕС.

    23:09 10.11.2025

  • 28 а да питам за дроните

    1 0 Отговор
    откъде са дроните в европата.
    в Дания и Германия
    никъква информация само подходящи новини.
    и аджеба кой думна се.верния приток - да си признае

    23:10 10.11.2025

  • 29 копейките

    0 2 Отговор
    на ГРЕС!!!

    23:11 10.11.2025

  • 30 не важиш бако

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "тиквенсониада":

    не си последния софианец или една блъгарка

    Мина им времето

    и да плюете - магнита връти света

    23:12 10.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Тези смущения на сигнала да не е това когато Урсула кацаше в Пловдив?

    23:12 10.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Коментар до 10:

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    руснаците не вредни


    Другие U,,а - вредни

    23:15 10.11.2025

