Външно: Русия да прекрати смущаването на сателитните сигнали в ЕС

Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата „Екс“.
Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати, допълват от министерството.
Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.
През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.
И с какво ще ги разположи тия сателити? С ластик ли ще ги мята в ниска околоземна орбита
А представяте ли си ако си построят и вътрешни тоалетни че ще ще заглушат GPS сигналите на целия свят.
До коментар #12 от "А иначе":Строя стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.
До коментар #4 от "Сатана Z":Студен и с много свещи
До коментар #16 от "Хи хи":Тези чипове са 50% китайски и 50% американски!
До коментар #3 от "Путин":Иначе България ще изстреля сателит! Първият от демокрацията насам.
Вероятно ще трябва да молим руснаците да ни го изстрелят обаче, хахахаха
До коментар #21 от "Още един неграмотен русофил":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Как ще разположи ЕС сателити? Със стълба ли?
По-нататък очаквайте цирк "МВнР на БГ" да настоява, Москва да спре да прави така, че температурите в БГ през зимата да спрат да падат! 🤣🤣🤣
в Дания и Германия
никъква информация само подходящи новини.
и аджеба кой думна се.верния приток - да си признае
До коментар #1 от "тиквенсониада":не си последния софианец или една блъгарка
Мина им времето
и да плюете - магнита връти света
До коментар #10 от "си дзън":руснаците не вредни
Другие U,,а - вредни
