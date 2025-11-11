Диана Дамянова: Държавата е раково образувание

Държавата е раково образувание, което ражда корупция, а в "Лукойл" има много място за корупция. Това заяви PR експертът Диана Дамянова, чиято кариера до голяма степен е преминала в българската част на руската компания.

Коментарът беше направен в сутрешния блок на БНТ тази сутрин.

Дамянова напомни, че без "особен управител" на рафинерията, България не може да се надява на изключение от американските санкции.

Тя коментира и идеята Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие "ЛукойлНефтохим". "Аз ще я сложа в графата "глупости"", категорична беше тя. Според нея е абсурдно да се говори рафинерията да се продава на парче.

Според Дамянова, спирането на рафинерията е изключително сложен процес. "Тази рафинерия не е едно копче, което да натиснеш да спре", каза тя. Експертът обясни, че има различни сценарии и етапи за спиране на работата до различни нива, но пълното спиране е много сложно.

Тя също подчерта, че "Лукойл" е организирал сериозна структура за транспорт на горива, което българското правителство трябва да предвиди при всякакви действия.

В дискусията участва и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Той отбеляза, че "Лукойл" като цяло сътрудничи на властите. "Лукойл" като цяло не се конфронтира, сътрудничи", заяви Безлов.