Диана Дамянова: Държавата е раково образувание

11 Ноември, 2025 09:49 998 45

Без "особен управител" на рафинерията, България не може да се надява на изключение от американските санкции

Диана Дамянова: Държавата е раково образувание - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата е раково образувание, което ражда корупция, а в "Лукойл" има много място за корупция. Това заяви PR експертът Диана Дамянова, чиято кариера до голяма степен е преминала в българската част на руската компания.

Коментарът беше направен в сутрешния блок на БНТ тази сутрин.

Дамянова напомни, че без "особен управител" на рафинерията, България не може да се надява на изключение от американските санкции.

Тя коментира и идеята Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие "ЛукойлНефтохим". "Аз ще я сложа в графата "глупости"", категорична беше тя. Според нея е абсурдно да се говори рафинерията да се продава на парче.

Според Дамянова, спирането на рафинерията е изключително сложен процес. "Тази рафинерия не е едно копче, което да натиснеш да спре", каза тя. Експертът обясни, че има различни сценарии и етапи за спиране на работата до различни нива, но пълното спиране е много сложно.

Тя също подчерта, че "Лукойл" е организирал сериозна структура за транспорт на горива, което българското правителство трябва да предвиди при всякакви действия.

В дискусията участва и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Той отбеляза, че "Лукойл" като цяло сътрудничи на властите. "Лукойл" като цяло не се конфронтира, сътрудничи", заяви Безлов.


  • 1 Фермата на животните

    21 1 Отговор
    Управляват ни прасетата на Оруел.

    09:52 11.11.2025

  • 2 си дзън

    16 3 Отговор
    Щом Баце и Д говорят за катастрофа, ще е най-добре да затвори рафинерията.
    Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    09:53 11.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    24 1 Отговор
    Тоя глист от известно време е на копанката от банкя и шиши.

    09:54 11.11.2025

  • 4 бензинджия

    15 1 Отговор
    бабето и от рафинерии ли разбира?

    09:56 11.11.2025

  • 5 Зловещи цифри за робите бачкатори

    14 1 Отговор
    Заплатите в МВР и МО се увеличават автоматично с 19% през 2026 г.

    Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.


    Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.

    Коментиран от #8, #9

    09:57 11.11.2025

  • 7 показателно е че РФ е недоволна

    3 2 Отговор
    без продажба , открадват собствеността . заради санкция . започват на чисто да изкарват евра . то това е печелившо . един вид само не се води на РФ и нищо не се превежда поне директно на Кремъл . Това са измислили . Сега се губи времето до 21 за да стане факт . Война едва ли ще обяват . ще видим .

    09:57 11.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Зловещи цифри за робите бачкатори":

    Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!

    Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!

    Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!

    България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!

    След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!

    Шарлатаните поведоха хорото към фалита!

    Герберите и чалгарите ни довършват!

    Коментиран от #33

    09:58 11.11.2025

  • 9 радвайте се

    1 12 Отговор

    До коментар #5 от "Зловещи цифри за робите бачкатори":

    И плюйте Бойко, че не ви вдигаше заплатите. Няма значение че с по-ниските заплати купувахте повече.

    Коментиран от #19

    09:58 11.11.2025

  • 10 Хъм...,така ли...?!

    10 1 Отговор
    А самата тая има вид на...раково образувание...!

    09:58 11.11.2025

  • 11 МАША

    11 1 Отговор
    НЕ ДЪРЖАВАТА А ТИЯ НА КОИТО ТИ БЪРШЕШ ДИРNIЦИТЕ В КОЧИНАТА.

    10:00 11.11.2025

  • 12 Венета Борисова дъщеря

    11 1 Отговор
    Давянона, след тежък махморлук.

    10:02 11.11.2025

  • 13 Плд

    5 6 Отговор
    ... а Лукойл, който за 25 години не е платил и 1 лев данък печалба, не бил рак.

    Коментиран от #16, #30

    10:04 11.11.2025

  • 14 Съветския съюз построи нефтохима и аеца

    7 3 Отговор
    И той много бързо би могъл да ги затвори да ги спре или да ги занули. Те са си негови. ...

    Коментиран от #15, #42

    10:05 11.11.2025

  • 15 глупусти

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Съветския съюз построи нефтохима и аеца":

    АЕЦа го построиха виетнамците

    10:08 11.11.2025

  • 16 да не забравяме

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Плд":

    Третото правителство на Борисов го свали Нефтохима, след като Дянков обяви намерение да сложи водомери на входа и на изхода на рафинерията.

    Коментиран от #20

    10:09 11.11.2025

  • 18 От трън ,та на глог...!

    4 1 Отговор
    Сменихте ,,дълбокомислените" анализи на Ленче-Кремче,с тази...

    10:11 11.11.2025

  • 19 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "радвайте се":

    Че нали точно той с шопара вдигнаха с по 80 процента заплатите тази година на търтеите полицаи и военни и отключи инфлацията а работещите които произвеждат са на същите заплати и покупателната им способност спадна драстично и блъскат само за битови разходи и консумативи

    Коментиран от #23

    10:11 11.11.2025

  • 20 не е третото а второто

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "да не забравяме":

    Когато бе бума на човешките факли по площадите, че им е скъп тока.

    10:11 11.11.2025

  • 21 Не разчитайте на безкрайното търпение

    2 3 Отговор
    На Кремъл. Тия санкции са незаконни и са кражба както и да го овъртате. Тая Дамяна е на мойте години и затова си позволява да приказва каквото и е удобно без да мисли за последствията но те са важни.

    10:12 11.11.2025

  • 22 Това изчадие

    4 1 Отговор
    Безлов, който взима соросоидни пари, за да бъде на всяка манджа мерудия, защо е толкова канен от медиите, ако те са независими? По какво е специалист безлов, къде е натрупал знанията и опита си?

    Коментиран от #27

    10:12 11.11.2025

  • 23 ми не

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    спазват законите на Асен Василев и сие прокарани в предишните парламенти.
    Борисов ви го каза многократно, че пупулиста Асен Василев ви вдига доходите с парите на внуците ви.

    Коментиран от #25

    10:13 11.11.2025

  • 24 Не разчитайте на безкрайното търпение

    3 2 Отговор
    На Кремъл. Тия санкции са незаконни и са кражба както и да го овъртате. Тая Дамяна е на мойте години и затова си позволява да приказва каквото и е удобно без да мисли за последствията но те са важни.

    10:13 11.11.2025

  • 25 Значи боко и свинята

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "ми не":

    Вдигат с по 80 процента заплати на търтеи полицаи,военни и администрация защото им наредил Асен Василев ли?

    Коментиран от #35

    10:15 11.11.2025

  • 26 Цвете

    3 1 Отговор
    ТАЗИ РОЗОВА ПАНТЕРА РАЗБИРА И ОТ РАФИНЕРИЯ ЛИ???? ЗА КАКВО Е КАНЯТ, НЯМА ЛИ РАЗБИРАЧИ ПО ТЕМАТА ТА ВСЕКИ ЗНАЕЩ МНОГО МАЛКО, КАТО ЧУЛ НЕДОЧУЛ, ДАВА МНЕНИЕ????

    10:16 11.11.2025

  • 27 Абсолютно

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това изчадие":

    Всички които канят са такива с много малки изключения.

    10:16 11.11.2025

  • 28 Тази женица е некомпетентна!

    2 2 Отговор
    Държавата може да бъде критикувана за грешки и корупция, но да се нарече „раково образувание“ е безпочвено и погрешно.

    10:16 11.11.2025

  • 29 Винкело

    2 0 Отговор
    Ако спирането на рафинерията е изключително сложен процес, то пускането й отново сигурно е направо невъзможен. Само това му липсваше на държавчето и народеца ни.

    10:16 11.11.2025

  • 30 При Кирил Петков

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Плд":

    Лукойл плащаше данъци.Наорави си справка.
    .

    10:17 11.11.2025

  • 31 По-скоро

    5 0 Отговор
    Ракови образования са двамата дебели шефове на Диана Дамянова, на които тя се продаде - това са Шиши Магнитски и Боко Тиквата.

    10:18 11.11.2025

  • 32 Полит.коректен расист

    2 0 Отговор
    Не я знам тая, но изказването и ,,Държавата е раково образувание, което ражда корупция" няма как да бъде по-правилно.
    Вероятно тя има предвид абсурдистан, но държавната система като структура е НАЙ-големият враг на човека особено в последните 25-ет години !
    Ама вие пак ходете да гласувате де за да може след това от благодарност държавата да ви помпи цените и данъците в пъти !!!

    10:20 11.11.2025

  • 33 Не позна

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са с основна вина за космическите заплати на хрантутницитр за които говориш. ПП и ДБ вдигнаха само пенсиите на възрастните ни родители, което беше изключително добро дело.

    Коментиран от #36

    10:20 11.11.2025

  • 34 Шматка

    2 5 Отговор
    Не държавата е раково образувание. Раково образувание са вражеските идеологии, чрез които се унищожава самосъзнание на човек и бива обръщане в битка със своята държава и съгражданите си. Вечни раздори в обществото и грабежи измежду хората, за хотели и апартаменти. Генералите не правят изключение. Раково образувание са съветско-руската идеология, ислямската идеология, социал-комунизъм, либерализъм. Все идеологии които не признават държавата, нито религиите, нито културите. Държавата е висша форма в цивилизационно отношение и израстването на един народ. Но как да го разбере един съветски трол отровен с чужда идеология. България се нуждае от българска доктрина и възраждане на българското национално самосъзнание. Което е в противовес с русизма и други идеологии.

    Коментиран от #37

    10:20 11.11.2025

  • 35 Не са вдигнали нищо на военните

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Значи боко и свинята":

    Вдигнаха на полицията на съда и на прокуратурата и на администрацията за да държат в подчинение народонаселението.

    10:23 11.11.2025

  • 36 Не позна и ти

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Не позна":

    Семейство Живкови трябваше да ги изритат към Москва! Но българската армия със съветски генерали ги опази. За което и добре им се разплатиха, с бизнеси, хотели и топли държавни местенца за децата. А гърба на народа.

    Коментиран от #38, #39

    10:23 11.11.2025

  • 37 Защо слагате минуси

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Шматка":

    Да не сте от почитателите или робите на онези, които не узряха цивилизационно са своя държава. Хахаха, робите на империята майка, корабът ви идеологически потъна.

    10:28 11.11.2025

  • 38 всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не позна и ти":

    35 години ни лъгаха, че руснаците са си тръгнали от България. А се чудим защо не върви Прехода към Демокрация. Ами той още не е започнал. В България си е най-обикновен олигархически капитализъм по руски модел.

    10:28 11.11.2025

  • 39 Тук вече позна, но

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не позна и ти":

    огромните кредити, които теглят всяка седмица правителството на ПееФ и Тиквата Борисов, отиват за заплати на бюджетните хрантутници, а децата на работниците ще връщат тези пари.

    10:29 11.11.2025

  • 40 Така е! Прав си!

    2 2 Отговор
    ГЕРБ да се запитат как и защо руската "Лукойл" не плащаше данък печалба в България при тяхното управление цели 15 години?
    Енергиен гигант с бизнес за милиарди левове приходи в България не плащаше нито една стотинка данък печалба при управлението на ГЕРБ. Това се случваше пред очите на държавата. А парите, спечелени в България, отиваха в Русия.
    Въпреки монопола почти през цялото си съществуване „Лукойл“ отчиташе загуба и не плащаше данъци. За пърни път плати милиони данъци при управлението на Продължаваме Промяната!!!

    10:32 11.11.2025

  • 41 Санкциите са незаконни

    3 1 Отговор
    Пълна глупост е да ги спазваме. Тръмп е картонен тигър. Ако една едничка страна му се опре и това ще се разбере защото няма нищо да може да направи. Той е една кукла.

    10:33 11.11.2025

  • 42 Тъй ли,

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Съветския съюз построи нефтохима и аеца":

    а аз се чудех защо руснаците извън Москва и Питер живеят в мръсотия, нямат пътища, имат външни тоалетни (не всички, има и такива които нямат въобще). А те строели заводи, АЕЦ-и по целия свят и за тях нямало кой да строи.

    Коментиран от #43

    10:37 11.11.2025

  • 43 Тази опорка се изтърка

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тъй ли,":

    В България също няма канализация в повечето населени места. Селските тоалетни даже ги правят до външната врата.

    Коментиран от #45

    10:40 11.11.2025

  • 44 Както върви

    0 1 Отговор
    Турските роби ще помиришат разцъфнал Орешник

    10:41 11.11.2025

  • 45 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тази опорка се изтърка":

    То в Малинови ливади,в Горубляне и пр.в София няма

    10:42 11.11.2025

