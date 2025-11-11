Диана Дамянова: Държавата е раково образувание

Държавата е раково образувание, което ражда корупция, а в "Лукойл" има много място за корупция. Това заяви PR експертът Диана Дамянова, чиято кариера до голяма степен е преминала в българската част на руската компания.
Коментарът беше направен в сутрешния блок на БНТ тази сутрин.
Дамянова напомни, че без "особен управител" на рафинерията, България не може да се надява на изключение от американските санкции.
Тя коментира и идеята Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие "ЛукойлНефтохим". "Аз ще я сложа в графата "глупости"", категорична беше тя. Според нея е абсурдно да се говори рафинерията да се продава на парче.
Според Дамянова, спирането на рафинерията е изключително сложен процес. "Тази рафинерия не е едно копче, което да натиснеш да спре", каза тя. Експертът обясни, че има различни сценарии и етапи за спиране на работата до различни нива, но пълното спиране е много сложно.
Тя също подчерта, че "Лукойл" е организирал сериозна структура за транспорт на горива, което българското правителство трябва да предвиди при всякакви действия.
В дискусията участва и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Той отбеляза, че "Лукойл" като цяло сътрудничи на властите. "Лукойл" като цяло не се конфронтира, сътрудничи", заяви Безлов.
1 Фермата на животните
09:52 11.11.2025
2 си дзън
Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.
09:53 11.11.2025
3 Вашето мнение
09:54 11.11.2025
4 бензинджия
09:56 11.11.2025
5 Зловещи цифри за робите бачкатори
Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.
Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.
Коментиран от #8, #9
09:57 11.11.2025
7 показателно е че РФ е недоволна
09:57 11.11.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #5 от "Зловещи цифри за робите бачкатори":Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!
Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!
Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!
България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!
След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!
Шарлатаните поведоха хорото към фалита!
Герберите и чалгарите ни довършват!
Коментиран от #33
09:58 11.11.2025
9 радвайте се
До коментар #5 от "Зловещи цифри за робите бачкатори":И плюйте Бойко, че не ви вдигаше заплатите. Няма значение че с по-ниските заплати купувахте повече.
Коментиран от #19
09:58 11.11.2025
10 Хъм...,така ли...?!
09:58 11.11.2025
11 МАША
10:00 11.11.2025
12 Венета Борисова дъщеря
10:02 11.11.2025
13 Плд
Коментиран от #16, #30
10:04 11.11.2025
14 Съветския съюз построи нефтохима и аеца
Коментиран от #15, #42
10:05 11.11.2025
15 глупусти
До коментар #14 от "Съветския съюз построи нефтохима и аеца":АЕЦа го построиха виетнамците
10:08 11.11.2025
16 да не забравяме
До коментар #13 от "Плд":Третото правителство на Борисов го свали Нефтохима, след като Дянков обяви намерение да сложи водомери на входа и на изхода на рафинерията.
Коментиран от #20
10:09 11.11.2025
18 От трън ,та на глог...!
10:11 11.11.2025
19 Мишел
До коментар #9 от "радвайте се":Че нали точно той с шопара вдигнаха с по 80 процента заплатите тази година на търтеите полицаи и военни и отключи инфлацията а работещите които произвеждат са на същите заплати и покупателната им способност спадна драстично и блъскат само за битови разходи и консумативи
Коментиран от #23
10:11 11.11.2025
20 не е третото а второто
До коментар #16 от "да не забравяме":Когато бе бума на човешките факли по площадите, че им е скъп тока.
10:11 11.11.2025
21 Не разчитайте на безкрайното търпение
10:12 11.11.2025
22 Това изчадие
Коментиран от #27
10:12 11.11.2025
23 ми не
До коментар #19 от "Мишел":спазват законите на Асен Василев и сие прокарани в предишните парламенти.
Борисов ви го каза многократно, че пупулиста Асен Василев ви вдига доходите с парите на внуците ви.
Коментиран от #25
10:13 11.11.2025
24 Не разчитайте на безкрайното търпение
10:13 11.11.2025
25 Значи боко и свинята
До коментар #23 от "ми не":Вдигат с по 80 процента заплати на търтеи полицаи,военни и администрация защото им наредил Асен Василев ли?
Коментиран от #35
10:15 11.11.2025
26 Цвете
10:16 11.11.2025
27 Абсолютно
До коментар #22 от "Това изчадие":Всички които канят са такива с много малки изключения.
10:16 11.11.2025
28 Тази женица е некомпетентна!
10:16 11.11.2025
29 Винкело
10:16 11.11.2025
30 При Кирил Петков
До коментар #13 от "Плд":Лукойл плащаше данъци.Наорави си справка.
.
10:17 11.11.2025
31 По-скоро
10:18 11.11.2025
32 Полит.коректен расист
Вероятно тя има предвид абсурдистан, но държавната система като структура е НАЙ-големият враг на човека особено в последните 25-ет години !
Ама вие пак ходете да гласувате де за да може след това от благодарност държавата да ви помпи цените и данъците в пъти !!!
10:20 11.11.2025
33 Не позна
До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са с основна вина за космическите заплати на хрантутницитр за които говориш. ПП и ДБ вдигнаха само пенсиите на възрастните ни родители, което беше изключително добро дело.
Коментиран от #36
10:20 11.11.2025
34 Шматка
Коментиран от #37
10:20 11.11.2025
35 Не са вдигнали нищо на военните
До коментар #25 от "Значи боко и свинята":Вдигнаха на полицията на съда и на прокуратурата и на администрацията за да държат в подчинение народонаселението.
10:23 11.11.2025
36 Не позна и ти
До коментар #33 от "Не позна":Семейство Живкови трябваше да ги изритат към Москва! Но българската армия със съветски генерали ги опази. За което и добре им се разплатиха, с бизнеси, хотели и топли държавни местенца за децата. А гърба на народа.
Коментиран от #38, #39
10:23 11.11.2025
37 Защо слагате минуси
До коментар #34 от "Шматка":Да не сте от почитателите или робите на онези, които не узряха цивилизационно са своя държава. Хахаха, робите на империята майка, корабът ви идеологически потъна.
10:28 11.11.2025
38 всъщност
До коментар #36 от "Не позна и ти":35 години ни лъгаха, че руснаците са си тръгнали от България. А се чудим защо не върви Прехода към Демокрация. Ами той още не е започнал. В България си е най-обикновен олигархически капитализъм по руски модел.
10:28 11.11.2025
39 Тук вече позна, но
До коментар #36 от "Не позна и ти":огромните кредити, които теглят всяка седмица правителството на ПееФ и Тиквата Борисов, отиват за заплати на бюджетните хрантутници, а децата на работниците ще връщат тези пари.
10:29 11.11.2025
40 Така е! Прав си!
Енергиен гигант с бизнес за милиарди левове приходи в България не плащаше нито една стотинка данък печалба при управлението на ГЕРБ. Това се случваше пред очите на държавата. А парите, спечелени в България, отиваха в Русия.
Въпреки монопола почти през цялото си съществуване „Лукойл“ отчиташе загуба и не плащаше данъци. За пърни път плати милиони данъци при управлението на Продължаваме Промяната!!!
10:32 11.11.2025
41 Санкциите са незаконни
10:33 11.11.2025
42 Тъй ли,
До коментар #14 от "Съветския съюз построи нефтохима и аеца":а аз се чудех защо руснаците извън Москва и Питер живеят в мръсотия, нямат пътища, имат външни тоалетни (не всички, има и такива които нямат въобще). А те строели заводи, АЕЦ-и по целия свят и за тях нямало кой да строи.
Коментиран от #43
10:37 11.11.2025
43 Тази опорка се изтърка
До коментар #42 от "Тъй ли,":В България също няма канализация в повечето населени места. Селските тоалетни даже ги правят до външната врата.
Коментиран от #45
10:40 11.11.2025
44 Както върви
10:41 11.11.2025
45 Ха ХаХа
До коментар #43 от "Тази опорка се изтърка":То в Малинови ливади,в Горубляне и пр.в София няма
10:42 11.11.2025