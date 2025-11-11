Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026

Димитър Манолов за Бюджет 2026: В него няма нищо, което да свърши работа. Това е бюджет на инерцията

В бюджета за 2026 г. няма нищо, което да свърши работа. Той е бюджет на инерцията. В него има парадокси, като това за заплатите на работещи ...