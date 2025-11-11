Новини
България »
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026

11 Ноември, 2025 12:49 757 16

  • синдикати-
  • герб-
  • бюджет 2026

Желязков е уверен, че управляващите ще убедят Народното събрание да приеме бюджета

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Синдикатите се срещат с ГЕРБ за Бюджет 2026, съобщи БНТ.

Миналата седмица след проваления Тристранен съвет за парите за догодина с ГЕРБ разговаряха първо работодателите.

Премиерът Росен Желязков е уверен, че управляващите ще убедят Народното събрание да приеме бюджета.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Синдикатите на Мафията

    12:54 11.11.2025

  • 2 Хайдушка

    12 0 Отговор
    среща !

    12:54 11.11.2025

  • 3 Куратор

    14 0 Отговор
    Дадоха Сачева на излизане и една жена я овика пред камерите, а Сачева тръгна да я бие.

    Коментиран от #4, #7

    12:55 11.11.2025

  • 4 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Куратор":

    Тая де щеше навремето да укарва Бойко у затвора ли? Таа Сачева ли?

    Коментиран от #5

    12:59 11.11.2025

  • 5 0001

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Девица Сачева!!!

    13:00 11.11.2025

  • 6 ООрана държава

    9 0 Отговор
    От кога редовия депутат бойко и оная с по гъстата брада от бойко, обсъждат бюджети в централата на герб?

    13:01 11.11.2025

  • 7 Герп боклуци

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Куратор":

    Това в никоя от големите талавизии купени няма да го покажат

    Коментиран от #8

    13:02 11.11.2025

  • 8 0001

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Герп боклуци":

    Още ли вярваш на телевизии?
    Не гледам телевизия освен дискавъри каналите и подобни, не чета наши вестници, чета чуждестранните новини в нета а тук влизам да видя докъде сме стигнали!

    13:05 11.11.2025

  • 9 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Айдуци ,некадърници и подлоги на властта обсъдиха с престъпниците от ГРОБ бюджета на крадците и нац .предатели Славка Плевенската ку........ Шиши Магнита и Киро Айдуко .

    13:13 11.11.2025

  • 10 жолаеджф

    7 0 Отговор
    ГЕРБ маймуна мръсна лъжлива и крадлива, как не те е срам 322 евро пенсия на месец??? Боклук със боклук 322 евро за цял месец а си раздавате по 100 хиляди лева бонуси??? Как не ви е срам измет мръсна??? За пенсии няма ама за бонуси по над 10 хиляди лева на калпак в министерствата а най големите айдуци по 100 хиляди??? Безобразие. И хотел с водопад??? От пенсиите ли краде за хотела??? ГЕРБ боклуци с камъни и дърве трябва да ви бият кой къде ви види. Слава на Господ Иисус Христос и вие не сте вечни.

    Коментиран от #14

    13:16 11.11.2025

  • 11 пери

    3 0 Отговор
    Обсъдили били, ако бяха неудобни на Бою, синдикатите нямаше да съществуват. Отишли са при гербавите да ги информират, че бюджетът ще мине такъв, какъвто го искат гербавите, така че синдикатите са получили само комбинация от три пръста, единият от които по-дълъг.
    Удобните за властта и излишни за всички останали синдикати...Мислят, че са фактор, а тия срещи са прах в очите ни.

    13:20 11.11.2025

  • 12 Грую

    3 0 Отговор
    Как може синдикатите да обсъдят с ГЕРБ Бюджет 2026, като реално няма синдикати !?
    Абе, няма невъзможни неща !

    13:25 11.11.2025

  • 13 ти ли бе

    5 0 Отговор
    да го натракат дяволите този мушморок....

    13:27 11.11.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "жолаеджф":

    ТО ВСЕКИ ИСКА ДА ГИ БИЕ,ТА ДАЖЕ У....БИЕ, АМА КЪДЕ ДА ГИ ВИДИШ...
    НАЛИ СА МНОГО ВЕЛИКИ, А ГИ Е С Т Р А Х ОТ
    "НАРОДНАТА ЛЮБОВ " И ХОДЯТ С 5 АВТОМОБИЛА ОХРАНА

    13:39 11.11.2025

  • 15 Сзо

    2 0 Отговор
    Вдигането на данък дивидент.....не е вдигане на данъците.
    Р. Желязков.

    13:58 11.11.2025

  • 16 Истината

    3 0 Отговор
    Без камъни няма да мине работата...търпението се изчерпва

    14:01 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове