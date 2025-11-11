Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026

Синдикатите се срещат с ГЕРБ за Бюджет 2026, съобщи БНТ.
Миналата седмица след проваления Тристранен съвет за парите за догодина с ГЕРБ разговаряха първо работодателите.
Премиерът Росен Желязков е уверен, че управляващите ще убедят Народното събрание да приеме бюджета.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:54 11.11.2025
2 Хайдушка
12:54 11.11.2025
3 Куратор
Коментиран от #4, #7
12:55 11.11.2025
4 Гост
До коментар #3 от "Куратор":Тая де щеше навремето да укарва Бойко у затвора ли? Таа Сачева ли?
Коментиран от #5
12:59 11.11.2025
5 0001
До коментар #4 от "Гост":Девица Сачева!!!
13:00 11.11.2025
6 ООрана държава
13:01 11.11.2025
7 Герп боклуци
До коментар #3 от "Куратор":Това в никоя от големите талавизии купени няма да го покажат
Коментиран от #8
13:02 11.11.2025
8 0001
До коментар #7 от "Герп боклуци":Още ли вярваш на телевизии?
Не гледам телевизия освен дискавъри каналите и подобни, не чета наши вестници, чета чуждестранните новини в нета а тук влизам да видя докъде сме стигнали!
13:05 11.11.2025
9 ШЕФА
13:13 11.11.2025
10 жолаеджф
Коментиран от #14
13:16 11.11.2025
11 пери
Удобните за властта и излишни за всички останали синдикати...Мислят, че са фактор, а тия срещи са прах в очите ни.
13:20 11.11.2025
12 Грую
Абе, няма невъзможни неща !
13:25 11.11.2025
13 ти ли бе
13:27 11.11.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #10 от "жолаеджф":ТО ВСЕКИ ИСКА ДА ГИ БИЕ,ТА ДАЖЕ У....БИЕ, АМА КЪДЕ ДА ГИ ВИДИШ...
НАЛИ СА МНОГО ВЕЛИКИ, А ГИ Е С Т Р А Х ОТ
"НАРОДНАТА ЛЮБОВ " И ХОДЯТ С 5 АВТОМОБИЛА ОХРАНА
13:39 11.11.2025
15 Сзо
Р. Желязков.
13:58 11.11.2025
16 Истината
14:01 11.11.2025