Надежда Йорданова: Приетите текстове за „Лукойл“ са прибързани, недобре обмислени и създават сериозни правни рискове

Бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Надежда Йорданова определи приетите миналата седмица промени в закона, свързани с управлението на нефтената рафинерия на „Лукойл“ в Бургас, като „прибързани, недобре обмислени и създаващи сериозни правни рискове“.
В интервю за „Лице в лице“ по bTV Йорданова припомни, че заседанието на парламентарната комисия по енергетика е продължило едва 26 секунди, а законът е бил приет на две четения в едно заседание, като между двете четения текстовете са били пренаписани. По думите ѝ това е „пример за лош законодателен процес“, който поражда „повече въпроси, отколкото отговори“.
Депутатът от ПП-ДБ заяви, че управляващите са действали без план и че приетият закон не отговаря на германския модел, на който се позовават. По думите ѝ в Германия процедурата за назначаване на особен управител и евентуален трансфер на активи е много по-прозрачна и подлежи на съдебен контрол.
Тя подчерта, че във Федералната република всеки етап се контролира от федералния административен съд, докато в българския вариант съдебният контрол е изключен, което според нея погазва принципите на международното и конституционното право.
По думите на Йорданова държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени, но към момента няма ясен план как това ще се случи. Тя постави въпроса дали България е готова логистично, ако доставките бъдат прекъснати, посочвайки, че част от задължителните запаси се намират извън страната и са нужни между 7 и 45 дни, за да бъдат внесени.
Депутатът настоява за спешно заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента и Съвета по сигурността към Министерския съвет, за да се постигне институционална координация и политически консенсус.
Надежда Йорданова припомни, че действащият закон вече позволява назначаването на особен управител, тъй като такава фигура е предвидена още през януари 2023 г. по предложение на „Демократична България“. По думите ѝ, ако управляващите желаят, могат още днес да назначат особен управител по този закон, без да чакат новият акт да бъде обнародван.
Йорданова коментира и проектобюджета за 2026 г. и го определи като „левичарски, проинфлационен и опасен от гледна точка на дълговата спирала“.
Тя призова за съкращаване на неефективните разходи, ограничаване на бонусите в администрацията и прекратяване на корупционните практики и източването на публични ресурси.
Кое не е така ?!
С действията си по "Лукойл" и дрънкането с национализацията, парламентарното мнозинство на Пеевски слага държавата на подсъдимата скамейка и гарантира, че ще плащаме двойно и тройно!
Правят неземни печалби, пускат машината на инфлацията , която дестабилизира България по начин, който нищо друго не може да дестабилизира.
Още веднъж прочете бавно : Вместо да изчакаме санкциите да принудят "Лукойл" да вдигна бялото знаме, прибързаните действия на ДАНС и хората на Пеевски правят две неща:
Дават на "Лукойл" перфектно оправдание да се представи като "жертва на държавно насилие", да се измъкне от отговорност за нефункциониращата рафинерия и да ни осъди за МИЛИАРДИ в международен арбитраж! Санкциите на OFAC не ни защитават от това!
Коментиран от #7, #9
18:32 11.11.2025
Кое не е така ?!
7 Кое не е така ?!
Това е начинът на работа на политическия модел, управляван от Пеевски: бързи, необмислени, силови мерки, които изглеждат като "ура-патриотизъм", но в дългосрочен план струват милиарди на държавата и служат на тесни интереси.
Накрая на уравнението всички обвиняват Америка за високите цени на горивата, за проблемите с рафинерията и хвалят Лукойл - докато е бил - горивата са били евтини. Пътьом и Украйна става виновна.
Коментиран от #8
18:33 11.11.2025
Възpожденец 🇧🇬
23 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #26, #28
18:56 11.11.2025
Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.
Коментиран от #26, #28
18:56 11.11.2025
