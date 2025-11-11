Новини
Надежда Йорданова: Приетите текстове за „Лукойл“ са прибързани, недобре обмислени и създават сериозни правни рискове

11 Ноември, 2025 18:22 575 28

Депутатът от ПП-ДБ заяви, че управляващите са действали без план и че приетият закон не отговаря на германския модел, на който се позовават. По думите ѝ в Германия процедурата за назначаване на особен управител и евентуален трансфер на активи е много по-прозрачна и подлежи на съдебен контрол.

Надежда Йорданова: Приетите текстове за „Лукойл“ са прибързани, недобре обмислени и създават сериозни правни рискове - 1
Бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Надежда Йорданова определи приетите миналата седмица промени в закона, свързани с управлението на нефтената рафинерия на „Лукойл“ в Бургас, като „прибързани, недобре обмислени и създаващи сериозни правни рискове“.

В интервю за „Лице в лице“ по bTV Йорданова припомни, че заседанието на парламентарната комисия по енергетика е продължило едва 26 секунди, а законът е бил приет на две четения в едно заседание, като между двете четения текстовете са били пренаписани. По думите ѝ това е „пример за лош законодателен процес“, който поражда „повече въпроси, отколкото отговори“.

Тя подчерта, че във Федералната република всеки етап се контролира от федералния административен съд, докато в българския вариант съдебният контрол е изключен, което според нея погазва принципите на международното и конституционното право.

По думите на Йорданова държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени, но към момента няма ясен план как това ще се случи. Тя постави въпроса дали България е готова логистично, ако доставките бъдат прекъснати, посочвайки, че част от задължителните запаси се намират извън страната и са нужни между 7 и 45 дни, за да бъдат внесени.

Депутатът настоява за спешно заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента и Съвета по сигурността към Министерския съвет, за да се постигне институционална координация и политически консенсус.

Надежда Йорданова припомни, че действащият закон вече позволява назначаването на особен управител, тъй като такава фигура е предвидена още през януари 2023 г. по предложение на „Демократична България“. По думите ѝ, ако управляващите желаят, могат още днес да назначат особен управител по този закон, без да чакат новият акт да бъде обнародван.

Йорданова коментира и проектобюджета за 2026 г. и го определи като „левичарски, проинфлационен и опасен от гледна точка на дълговата спирала“.

Тя призова за съкращаване на неефективните разходи, ограничаване на бонусите в администрацията и прекратяване на корупционните практики и източването на публични ресурси.


  • 1 Аман от Йористикато тая

    16 2 Отговор
    На всички ни е известно,че таза особа е скарана с правото.
    Така че от нея не можем да очакваме да каже нещо умно и издържано.
    Все пак вероятно за секретарка става,но не и за Йорист

    18:30 11.11.2025

  • 2 честен ционист

    10 2 Отговор
    Пратете Надюша да изпроси скидка топливо от Вова. Ще има успех.

    18:31 11.11.2025

  • 3 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Как така са прибързани? Комисията за Лукойл прие текстовете за 26 секунди!

    Коментиран от #6

    18:31 11.11.2025

  • 4 На Надка вибратора съм

    11 1 Отговор
    Освободете ме моля! Това нещо няма интелигентност дор и да ме забие на правилното място! Едвам дишам...

    18:32 11.11.2025

  • 5 Кое не е така ?!

    2 8 Отговор
    Защо Пеевски реализира план на Кремъл?
    С действията си по "Лукойл" и дрънкането с национализацията, парламентарното мнозинство на Пеевски слага държавата на подсъдимата скамейка и гарантира, че ще плащаме двойно и тройно!
    От една страна спекулантите пият шампанско: Докато дизеловите фючърси скочиха, спекулантите в България (под политическия "чадър" на Пеевски и Борисов) отварят бутилките. Няма контрол, има високи цени на горивата. ОФАК очаква планове за действие към промяна и спиране на храненето на военния бюджет на Путин. Ние искаме отстрочки за да се прикрие липсата на желание да се разделим истински с инструмента на Кремъл - Лукойл.
    Правят неземни печалби, пускат машината на инфлацията , която дестабилизира България по начин, който нищо друго не може да дестабилизира.
    Още веднъж прочете бавно : Вместо да изчакаме санкциите да принудят "Лукойл" да вдигна бялото знаме, прибързаните действия на ДАНС и хората на Пеевски правят две неща:
    Дават на "Лукойл" перфектно оправдание да се представи като "жертва на държавно насилие", да се измъкне от отговорност за нефункциониращата рафинерия и да ни осъди за МИЛИАРДИ в международен арбитраж! Санкциите на OFAC не ни защитават от това!

    Коментиран от #7, #9

    18:32 11.11.2025

  • 6 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Защото комисията е превеждала текстовете от руски на български. Ако трябваше от английски, да е отнело няколко часа.

    18:33 11.11.2025

  • 7 Кое не е така ?!

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Кое не е така ?!":

    Всеки проблем с рафинерията оттук нататък ще бъде приписван на "лошата Америка" и нейните санкции, не на Путин, войната и инструментът Лукойл. Кремъл печели и финансово, и пропагандно! Да не говорим, че в момента, в който влезе ОУ вероятността Лукойл да саботира и прекрати производството е много висока. Има производствени процеси, които се управляват директно от Москва!!! Просто чакат момента - за да смъкнат от себе си отговорността.
    Това е начинът на работа на политическия модел, управляван от Пеевски: бързи, необмислени, силови мерки, които изглеждат като "ура-патриотизъм", но в дългосрочен план струват милиарди на държавата и служат на тесни интереси.
    Накрая на уравнението всички обвиняват Америка за високите цени на горивата, за проблемите с рафинерията и хвалят Лукойл - докато е бил - горивата са били евтини. Пътьом и Украйна става виновна.

    Коментиран от #8

    18:33 11.11.2025

  • 8 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кое не е така ?!":

    Бай Дочно Наш!

    18:34 11.11.2025

  • 9 Джъст

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кое не е така ?!":

    Брейв! В пъмпингхеда ти, но Брейн!

    18:36 11.11.2025

  • 10 Гай Турий

    2 5 Отговор
    ГРОБарско ДПСарската намагнитена тулупска мафия от некадърност и без umie ще ни вкара в престъпен криминален екшън с Лукойл с милиарди щети. За това ни предупреждават безброй специалисти и политици, престъпници и малоумници да не се занимават с Лукойл. Причинителят на това безумие се кипри отвъд океана като световен миротворец без да осъзнава, че обърква целия свят.

    18:39 11.11.2025

  • 11 Баце знае с Росатом как

    4 5 Отговор
    Борисов се разбрал с руснаците да цепят неустойката от 8 милиарда долара.

    Коментиран от #12

    18:40 11.11.2025

  • 12 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баце знае с Росатом как":

    И без това ще ви ги опростят накрая, или ще платите в консерви, като едно време.

    18:42 11.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Щом и тази мистрия взе да разбира от нафта, нещата в държавицата не отиват на добре.

    18:43 11.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    0 1 Отговор
    Защо не контактуват с Лукойл? Компанията съзнава, че няма да може да оперира под санкции и би могла да бъде по-полезна от среднощни заседания на незапознати хора!

    18:51 11.11.2025

  • 16 смехоран

    5 2 Отговор
    Защо всеки който влезне в политиката и добива двойна гушка?Гледам и Надето вече с наченки на такава.

    18:52 11.11.2025

  • 17 Промяна

    5 2 Отговор
    ТАЗИ НАЦИОНАЛНА ПРЕДАТЕЛКА ЗАЩО ОЩЕ СЕ КРИЕ В ПАРЛАМЕНТА ВЪН

    18:52 11.11.2025

  • 18 Пенчо

    5 1 Отговор
    Тъпа
    кра@ва!

    18:52 11.11.2025

  • 19 А когато

    6 1 Отговор
    ПП и ДБ промениха Конституцията,нямаха грам мозък. И това,че всичките им промени паднаха в съда,го доказва

    18:53 11.11.2025

  • 20 Пенчо

    5 2 Отговор
    Много нисък интелект ! Но правела хубави кафета....

    18:53 11.11.2025

  • 21 Българин

    3 3 Отговор
    Всички сороси на барикадата, да бранят имането на Ротшилд. Дори и най-противните са изкарали на теливизора, та дано фане дикиш и се запази монопола на евреите над нефта за България!

    Коментиран от #24

    18:53 11.11.2025

  • 22 Благой от СОФстрой

    4 0 Отговор
    Само джуките на това селско моме имат някаква стойност!

    18:54 11.11.2025

  • 23 Възpожденец 🇧🇬

    0 4 Отговор
    Днес подадохме сигнал за огромно данъчно престъпление до главния прокурор, с копие до Народното събрание, Европейската комисия и министерството на финансите на САЩ - OFAC.
    От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
    Схемата е обяснена в сигнала.
    Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
    Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
    От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
    Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
    Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
    Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
    Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
    В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.

    Коментиран от #26, #28

    18:56 11.11.2025

  • 24 Клета невежа копейка 🤪

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Копейките:
    - Лукойл не е руски.
    - Лукойл е на Ротшилд.
    - Санкциите са безсмислени.
    - Рафинерията няма общо с Русия.
    Митрофанова:
    - Българите поемат много рисков курс.
    - Ситуацията с „Лукойл" е много сериозна и тревожна.
    - "Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг.
    - Има опасност от криза с горивата.
    Абе, копейки, баба Илилнора да не е някоя тайна внучка на Ротшилдови? Кво толкова се е загрижила за неруската рафинерия на "Лукойл"?

    18:57 11.11.2025

  • 25 Дон Дони

    0 2 Отговор
    Гроздан Караджов заяви че имаме от много места да внасяме суров петрол!!!!😇😇😇 Какво ще го прави щом рафинерията не работи? Ще си го варим в казаните за ракия!

    19:01 11.11.2025

  • 26 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":

    МЕКЕРЕ СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО СТОЯТ ЗАД ТЕБ ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРИ СТЕ

    19:02 11.11.2025

  • 27 Гост

    0 0 Отговор
    Когато трябва да се спасяват бедстващи хора - такъв бил законът и не можело да се действа напреко.
    Когато трябва да се краде - закони се пренаписват на коляно за 26 секунди съвещание.
    Политика ли? Ово е крадене и второ мнение няма.

    19:16 11.11.2025

  • 28 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Въпросът е, къде ще се скриете, като ви погне Путин?

    19:18 11.11.2025

