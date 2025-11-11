Надежда Йорданова: Приетите текстове за „Лукойл“ са прибързани, недобре обмислени и създават сериозни правни рискове

Бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Надежда Йорданова определи приетите миналата седмица промени в закона, свързани с управлението на нефтената рафинерия на „Лукойл“ в Бургас, като „прибързани, недобре обмислени и създаващи сериозни правни рискове“.

В интервю за „Лице в лице“ по bTV Йорданова припомни, че заседанието на парламентарната комисия по енергетика е продължило едва 26 секунди, а законът е бил приет на две четения в едно заседание, като между двете четения текстовете са били пренаписани. По думите ѝ това е „пример за лош законодателен процес“, който поражда „повече въпроси, отколкото отговори“.

Депутатът от ПП-ДБ заяви, че управляващите са действали без план и че приетият закон не отговаря на германския модел, на който се позовават. По думите ѝ в Германия процедурата за назначаване на особен управител и евентуален трансфер на активи е много по-прозрачна и подлежи на съдебен контрол.

Тя подчерта, че във Федералната република всеки етап се контролира от федералния административен съд, докато в българския вариант съдебният контрол е изключен, което според нея погазва принципите на международното и конституционното право.

По думите на Йорданова държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени, но към момента няма ясен план как това ще се случи. Тя постави въпроса дали България е готова логистично, ако доставките бъдат прекъснати, посочвайки, че част от задължителните запаси се намират извън страната и са нужни между 7 и 45 дни, за да бъдат внесени.

Депутатът настоява за спешно заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента и Съвета по сигурността към Министерския съвет, за да се постигне институционална координация и политически консенсус.

Надежда Йорданова припомни, че действащият закон вече позволява назначаването на особен управител, тъй като такава фигура е предвидена още през януари 2023 г. по предложение на „Демократична България“. По думите ѝ, ако управляващите желаят, могат още днес да назначат особен управител по този закон, без да чакат новият акт да бъде обнародван.

Йорданова коментира и проектобюджета за 2026 г. и го определи като „левичарски, проинфлационен и опасен от гледна точка на дълговата спирала“.

Тя призова за съкращаване на неефективните разходи, ограничаване на бонусите в администрацията и прекратяване на корупционните практики и източването на публични ресурси.