Румен Радев наложи вето на промени в Закона за отбраната

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.
С промените се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война. Въвежда се възможността за използване на оръжие срещу безпилотни автономни системи и средства, т.нар. дронове, при охрана и отбрана на военни обекти.
Законодателните изменения предвиждат още социални придобивки за военнослужещите, включително отпуск за бащи при раждане или осиновяване на деца, както и разширяване на обхвата на обучаемите в професионалните колежи. 847 военнослужещи ще получат възможността да продължат да работят от 3 до 5 години след навършване на възрастта за пенсиониране.
В мотивите си за налагане на ветото Радев изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване. Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, се казва още в прессъобщението.
Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав, смята президентът. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация.
Държавният глава изтъква в мотивите, че приетите промени, макар и да преследват значими за отбраната цели, на практика могат да задълбочат проблема с недостига на човешки ресурс в армията и следва да бъдат допълнително преосмислени от законодателя.
23 Разкрития
През 2022 г. служител на Държавен резерв констатира сериозни липси на горива от складовете на Лукойл.
Огромни количества бензин и дизел се оправдават като “фира” - за няколко дни хиляди тонове се “изпаряват”.
Установяват се множество фиктивни сделки на резерва с фирми на олигарси, близки до управляващите.
Служителят подава подробен, аргументиран и подкрепен с документи сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура.
Институциите се задействат… срещу съвестния държавен служител. Той е уволнен и репресиран.
Биволъ и BIRD разполагат със сигналите и придружаващите го документи. От тях може да се направи извод, че горивото не се е изпарило, а е източено.
Основни играчи в схемата с резерва са Бент Ойл на Маджо, човек на Борисов и Инса Ойл на Самуилов, човек на Пеевски
19:48 11.11.2025
31 Разкрития
Дипломата на Деньо Денев заверена от жената на шефа на КОНПИ Тони Балкони!
Деньо Денев - и.ф. шеф на ДАНС, протеже на Делян Пеевски, има множество тройки по ключови правни дисциплини от Великотърновския университет. Това се вижда от дипломата му, която е представена в Народното събрание за участие в процедурата за избор на постоянен шеф на ДАНС. Денев е единственият кандидат за поста председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, предложен от Министерски съвет за избор от Народното събрание.
Какъв правен капацитет, нали? Но има и още една любопитна подробност!
Случайно, вероятно, дипломата му е заверена от нотариус Зорница Тодорова - жена на и.ф. шефа на КОНПИ Антон Славчев, станал известен като “Тони Балкони” - също верен човек на Пеевски.
Деньо Денев се е пробвал и като докторант във ВТУ, но “поради неизпълнение на дейностите” е бил отписан “без право на защита”, а научен ръководител му е бил лично бившият главен прокурор Борис Велчев - “Братиньо” от изтеклите записи на Борисов. Преди това Денев е учил в Академията на МВР.
Припомняме, че именно Деньо Денев е зам.-шефът на ДАНС със сигнала срещу машините за гласуване и с дейно участие в делото "Иванчева".
20:02 11.11.2025
От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
Схемата е обяснена в сигнала.
Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.
