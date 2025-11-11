Новини
Румен Радев наложи вето на промени в Закона за отбраната

11 Ноември, 2025 19:33

С промените се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война. Въвежда се възможността за използване на оръжие срещу безпилотни автономни системи и средства, т.нар. дронове, при охрана и отбрана на военни обекти.

Румен Радев наложи вето на промени в Закона за отбраната - 1
Ани Ефремова

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.

Законодателните изменения предвиждат още социални придобивки за военнослужещите, включително отпуск за бащи при раждане или осиновяване на деца, както и разширяване на обхвата на обучаемите в професионалните колежи. 847 военнослужещи ще получат възможността да продължат да работят от 3 до 5 години след навършване на възрастта за пенсиониране.

В мотивите си за налагане на ветото Радев изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване. Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, се казва още в прессъобщението.

Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав, смята президентът. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация.

Държавният глава изтъква в мотивите, че приетите промени, макар и да преследват значими за отбраната цели, на практика могат да задълбочат проблема с недостига на човешки ресурс в армията и следва да бъдат допълнително преосмислени от законодателя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Каква

    18 6 Отговор
    отбрана какви пет лева ?

    Коментиран от #39

    19:35 11.11.2025

  • 2 Наблюдател

    21 11 Отговор
    Готвят ви за война, благодарение на уфцете които не гласуваха и гуведата които си избраха за цар, прасе и тиква.

    Коментиран от #5

    19:36 11.11.2025

  • 3 нано

    18 11 Отговор
    При предсрочни избори Радев, Възраждане и Величие ще имат над 121 депутати!

    Коментиран от #6, #45

    19:37 11.11.2025

  • 4 Пич

    26 12 Отговор
    Радев е единственият с останал мозък в главата!!! Шиши , Кире и Ристе , СДС - та и други "сини" мухъли , Тикви и всякакви други малоумнци ни готвят за пушечно месо !!! Спете спокойно още.......и ще се събудите на фронта !!!

    Коментиран от #10

    19:38 11.11.2025

  • 5 Абе

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    с кого ще воюваме като всички са русофили?

    Коментиран от #37

    19:38 11.11.2025

  • 6 Промяна

    10 12 Отговор

    До коментар #3 от "нано":

    ХАХАХАХАХАХАХА МАЛОУМНИЦИ НЯМА ТОЛКОВА ТУК И НАЙ ВАЖНОТО НЯМА ДА ИМА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #16, #19

    19:39 11.11.2025

  • 7 Гост

    13 4 Отговор
    Парламентът трябва да бъде "дезинфекциран", преди да ни нашият в чужда война за чужди интереси.

    19:39 11.11.2025

  • 8 Уса

    14 5 Отговор
    Безделници на високи заплати ранно пенсиониране и високи пенсии.Цял живот на гърба на народа

    19:39 11.11.2025

  • 9 Госъ

    12 2 Отговор
    Хахах с какво ще ги сваляме с прашки ли?

    19:39 11.11.2025

  • 10 Промяна

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    РАДЕВ Е С КРИМ Е РУСКИ ПУТИН Е АГРЕСОР УБИВА МАЧКА ПРЕВЗИМА С УБИЙСТВА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #14

    19:40 11.11.2025

  • 11 Загубен Крадев

    6 11 Отговор
    личну че разпишъ повиквателните на паветнътъ сзган с флакчетътъ, за фонтъ, само чекъм чичи мончи дъ дъде знак и въ лепвъм !!!!!

    19:40 11.11.2025

  • 12 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Гейовете не са освободени от мобилизация ,особено жълтопаветните епилирани пдрастчета

    19:41 11.11.2025

  • 13 Анонимен

    10 16 Отговор
    Чорапчо кога ще бъде депортиран в Русия?

    19:41 11.11.2025

  • 14 Пич

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Това което казваш го разбирате само ти , и доктор Гълъбова !!!

    19:42 11.11.2025

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 8 Отговор
    РЕZИДЕНТА МАФИОТ ПОКАZA ГНУСНАТА СИ МУТРА ...................... ШПИОНИН НА САТРАПА ПУТЛЕР ...................... ФАКТ !

    19:42 11.11.2025

  • 16 12340

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Вземи Влериан, помага.

    Коментиран от #20

    19:43 11.11.2025

  • 17 Кривоверен алкаш

    9 4 Отговор
    Парадният си начеса егото,хайде да познаем какъв ще е вота в НС...

    19:44 11.11.2025

  • 18 фкаедба

    6 6 Отговор
    Още малко ли искат да "послужат" дъртите пръдльовци??? Още малко да стоят на бюрата??? Да останат че са "безценни"??? Как не ви е срам бре дърти маймуни??? Ако стане патакламата няма да е на бюро. В окопа не можете да се съберете с тези шкембета. То хубаво да вземаш по 10 хиляди и да си разхождаш гащите, ама срама нямате ли??? Слава на Бога, президента добре ви е върнал глупостите дето сте написали. Бастуни, по една кубинка отзад и навънка.

    19:45 11.11.2025

  • 19 Един поп и двамата с лопати

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Мафията няма да е вечно на власт, избори рано или късно ще има. Тогава ще дойде възмездието.

    Коментиран от #25

    19:45 11.11.2025

  • 20 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "12340":

    Вземам но само антита къде живеят тези

    19:46 11.11.2025

  • 21 уфффф

    8 10 Отговор
    да идва 2027г,и тоя злобил да се потопява надълбоко че не го дишам

    Коментиран от #24

    19:46 11.11.2025

  • 22 С/Р

    7 0 Отговор
    Много вожд, малко индианец

    19:47 11.11.2025

  • 23 Разкрития

    9 2 Отговор
    Как Маджо, Инса и други играчи точат държавния резерв за горива...
    През 2022 г. служител на Държавен резерв констатира сериозни липси на горива от складовете на Лукойл.
    Огромни количества бензин и дизел се оправдават като “фира” - за няколко дни хиляди тонове се “изпаряват”.
    Установяват се множество фиктивни сделки на резерва с фирми на олигарси, близки до управляващите.
    Служителят подава подробен, аргументиран и подкрепен с документи сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура.
    Институциите се задействат… срещу съвестния държавен служител. Той е уволнен и репресиран.
    Биволъ и BIRD разполагат със сигналите и придружаващите го документи. От тях може да се направи извод, че горивото не се е изпарило, а е източено.
    Основни играчи в схемата с резерва са Бент Ойл на Маджо, човек на Борисов и Инса Ойл на Самуилов, човек на Пеевски

    19:48 11.11.2025

  • 24 аххххх

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "уфффф":

    ми ако е премиер след туй, ко чи прайш?

    19:49 11.11.2025

  • 25 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Един поп и двамата с лопати":

    ТИ ЛИ РАЗДАВАШ ВЪЗМЕЗДИЕ ХАХАХАХАХАХАХА ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ НАСТАНИЛИ СЕ ВЪВ ВЛАСТТА С ПЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ С АЛА БАЛАТА ПРЕВЪРНАЛИ ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС ДА НАДЯВАМ СЕ ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ КРАДАТ ГРАБЯТ РУШАТ ДА СИ ПОЛУЧАТ ЗАСЛУЖЕНОТО

    Коментиран от #29

    19:49 11.11.2025

  • 26 И какво от това

    8 0 Отговор
    Пак ще си прегласуват закона!

    19:53 11.11.2025

  • 27 Много държави върнаха казармата

    2 4 Отговор
    Само ние произвеждаме гаменчета!

    Коментиран от #30

    19:53 11.11.2025

  • 28 Никой

    1 1 Отговор
    Ще се скрием от службата.

    Да не обиждаме на лично - но "шапкарите" искат.


    Няма.

    19:54 11.11.2025

  • 29 Да де, ама

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    как не се наситиха на кражби простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски. Но няма да е вечно и рано или късно ще търкат наровете в затвора.

    Коментиран от #35

    19:55 11.11.2025

  • 30 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Много държави върнаха казармата":

    От гамен като тебе, какво да излезе ? Професор ?

    Коментиран от #46

    20:01 11.11.2025

  • 31 Разкрития

    3 3 Отговор
    Тройкаджия по право ще оглави ДАНС
    Дипломата на Деньо Денев заверена от жената на шефа на КОНПИ Тони Балкони!
    Деньо Денев - и.ф. шеф на ДАНС, протеже на Делян Пеевски, има множество тройки по ключови правни дисциплини от Великотърновския университет. Това се вижда от дипломата му, която е представена в Народното събрание за участие в процедурата за избор на постоянен шеф на ДАНС. Денев е единственият кандидат за поста председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, предложен от Министерски съвет за избор от Народното събрание.
    Какъв правен капацитет, нали? Но има и още една любопитна подробност!
    Случайно, вероятно, дипломата му е заверена от нотариус Зорница Тодорова - жена на и.ф. шефа на КОНПИ Антон Славчев, станал известен като “Тони Балкони” - също верен човек на Пеевски.
    Деньо Денев се е пробвал и като докторант във ВТУ, но “поради неизпълнение на дейностите” е бил отписан “без право на защита”, а научен ръководител му е бил лично бившият главен прокурор Борис Велчев - “Братиньо” от изтеклите записи на Борисов. Преди това Денев е учил в Академията на МВР.
    Припомняме, че именно Деньо Денев е зам.-шефът на ДАНС със сигнала срещу машините за гласуване и с дейно участие в делото "Иванчева".

    20:02 11.11.2025

  • 32 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    0 6 Отговор
    Защо Пеевски реализира план на Кремъл?
    С действията си по "Лукойл" и дрънкането с национализацията, парламентарното мнозинство на Пеевски слага държавата на подсъдимата скамейка и гарантира, че ще плащаме двойно и тройно!
    От една страна спекулантите пият шампанско: Докато дизеловите фючърси скочиха, спекулантите в България (под политическия "чадър" на Пеевски и Борисов) отварят бутилките. Няма контрол, има високи цени на горивата. ОФАК очаква планове за действие към промяна и спиране на храненето на военния бюджет на Путин. Ние искаме отстрочки за да се прикрие липсата на желание да се разделим истински с инструмента на Кремъл - Лукойл.
    Правят неземни печалби, пускат машината на инфлацията , която дестабилизира България по начин, който нищо друго не може да дестабилизира.
    Още веднъж прочете бавно : Вместо да изчакаме санкциите да принудят "Лукойл" да вдигна бялото знаме, прибързаните действия на ДАНС и хората на Пеевски правят две неща:
    Дават на "Лукойл" перфектно оправдание да се представи като "жертва на държавно насилие", да се измъкне от отговорност за нефункциониращата рафинерия и да ни осъди за МИЛИАРДИ в международен арбитраж! Санкциите на OFAC не ни защитават от това!

    Коментиран от #33

    20:03 11.11.2025

  • 33 Пудинг

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    сърдили съ нищът дъ куповът, ми то и яз нямъ дъ продавъм, пахахахахаххя боли мъ .!. китайчетътъ куповът .....чау гейропъ!!!!

    20:08 11.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Да де, ама":

    Е за какви кражби говориш,след като такива като тебе непрекъснато се тюхкат че БГ е най-бедната в ЕС?А КАК се крадат "на босия цървулите" според тебе?БАЙНО,...Първо ще признаеш че България има ЗНАЧИТЕЛНА Икономика както съответно и е сред Отличниците по Най-нисък Външен дълг и чак тогава ще бръщолевиш за някакви кражби!Между другото КОЛКО ЖАЛБИ до МВР си подал че нещо ти е откраднато?

    20:08 11.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Маруся

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Русофили са защото не им се работи.Отидоха на запад,видяха за какво става въпрос.Работи се здраво и работното време с пътуването от и до,става 15 часа.Няма закъснения,няма болнични и шикалкавене.Хората искат да се работи.И нашите започнаха да се завръщат.Малкото които са още там през отпуската идват да си оправят зъбите или за операции.По време на режима никой от задграничните работници не избяга на запад.Защото виждаше какво е и колко трябва да работи на ден.Да не е луд!Ще остави рахата тук и ще се блъска там?

    20:11 11.11.2025

  • 38 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    34ЭНА ТЕБЕ ЛИЧНО СА ТИ ОТКРАДНАЛИ МОЗЪКЪТ ЛИПСВА ТИ СИВОТО ВЕЩЕСТВО ДА КРАЖБАТА Е БИЛА ТОТАЛНА И НУЛА ПРАЗНО Е В ТВОЯТА ГЛАВА

    20:15 11.11.2025

  • 39 БГ вето - пародия на вето

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Каква":

    Молби и препоръки докато отхвърлят същите на които е "наложено"

    20:16 11.11.2025

  • 40 Тракиец 🇺🇦

    5 5 Отговор
    Болшевишкия фатмак да си озапти НСО че ежедневно създават предпоставки за ПТП и избутват отрудените хора извън платното за движение...този изрод не е Господ

    Коментиран от #47, #57, #60

    20:18 11.11.2025

  • 41 Пумиар Радев

    5 6 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    20:19 11.11.2025

  • 42 Възpожденец 🇧🇬

    1 8 Отговор
    Днес подадохме сигнал за огромно данъчно престъпление до главния прокурор, с копие до Народното събрание, Европейската комисия и министерството на финансите на САЩ - OFAC.
    От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
    Схемата е обяснена в сигнала.
    Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
    Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
    От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
    Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
    Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
    Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
    Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
    В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.

    Коментиран от #48

    20:22 11.11.2025

  • 43 Тери

    3 5 Отговор
    Радко Кремълския, освен да налага вето не прави!

    20:22 11.11.2025

  • 44 Артилерист

    4 1 Отговор
    Българската армия е подавена (това е АРТИЛЕРИЙСКИ критерии за поразяване на целта, при който тя временно губи боеспособност) от непрекъснатите "реформи" под диктовката на американците. Удобни кукли на конци, уреждани за министри на отбраната в демократическите правителства, под диктовка уволняваха поголовно офицери в работоспособна възраст. "Вината" на тези военни хора беше, че са се образовали по време на соца и те трябвало да се заменят с нови демократични кадри. Армията практически беше офицерски обезглавена и оръжейно нарязана, разпродадена и обезоръжена. Но нови мераклии за професионално доживотно отдаване на военна служба нямаше. Какви ли не хитрини в конкурсите се опитваха да пробутват, но наивници за "пълните шапки с пари" бяха свършили. Да не хабя големи думи, но тази рана с изхвърлянето на офицерите на улицата трудно ще бъде излекувана.

    Коментиран от #49, #53

    20:25 11.11.2025

  • 45 9ти септември

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "нано":

    Костя в Беляне

    20:28 11.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Костадин Копейкин

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Възpожденец 🇧🇬":

    И какво стана, от чисто в празно. Задкулисната мафия от българоубийци изиграха хората да гласуват за патриот-шарлатаните с аналогов московски интелект и отново държавата е в пипалата на българо-рускита приматска мафия от тъпанари.

    20:34 11.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рамбо

    3 0 Отговор
    Боташ Ветов както винаги се оля от алчност.

    20:36 11.11.2025

  • 51 Тъпото руско говедо

    3 2 Отговор
    Никога не е работил в интерес на България, та и с това си решение едва ли е в интерес на нашата страна...
    Никога русофил с пагони в управлението на България не работи в интерес на България, ама съвсем никога... той е свикнал да изпълнява заповеди, особено такива от Кремъл или руското посолство.

    20:40 11.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Артилерист":

    Се ията била офицерски обезглавена. Защо не вземеш да се разровиш да видиш колко добре бяха "обезглавени" с бизнеси, апартаменти, хотели, и добър живот за децата? За това че опазиха дейците на БКП? Защо не се разровиш? Били обучени и образовани, хахахаха. На какво? На вярност към Москва? На вярност към своята изгода и полза. Обезбългарени и отровени.

    20:40 11.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 СИМО

    3 2 Отговор
    Единстеното нещо което прави руското прокси е да ходи на екскурзии и да налага вето.

    20:44 11.11.2025

  • 56 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    2 0 Отговор
    нато-БКП Г € Йралът-ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $€ "ЗАГРИЖИ" ЗА вУ€ннит€(СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА)!

    20:46 11.11.2025

  • 57 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Тракиец 🇺🇦":

    А ти си махни украинския парцал дето го вееш навсякъде. Взел и той да се прави на българин и да критикува българския президент.

    Коментиран от #59

    20:46 11.11.2025

  • 58 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор
    а$ МОГА ДА ГИ "ОПРАВЯ" ВСИЧКИ вУ€нни Б€ЗПЛАТНО! :))
    НАЛИ $ъМ ПЪРВА "дама", НАВ€ДНЪЖ ПО ДВАМА...!

    20:47 11.11.2025

  • 59 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ха-ха-ха":

    БРАВО!!!!

    20:55 11.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

