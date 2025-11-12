Новини
Експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

12 Ноември, 2025 09:32 594 20

  • лукойл-
  • арбитражен съд-
  • русия

Според Мартин Владимиров изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс

Експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл" - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Особен управител на "Лукойл" можеше да бъде назначен на 22 октомври, тъй като и към момента има законодателство, което позволява това. Той ще се разпореди с управлението на активите на компанията, така че да се гарантира сигурността на доставките. Решенията на бъдещия управител, при новоприетото законодателство, не подлежат на съдебен контрол, а това може да стане обект на арбитражен иск от страна на Русия. Това каза енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията в студиото на "Здравей, България" Мартин Владимиров.

По думите му изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс и кандидати, които да представят ясната си визия. А целият избор може да се реализира в рамките на 48 часа. "Разширяването на правомощията на изпълняващия тази длъжност е необходимо, но Министерството на финансите на САЩ първо трябва да даде отсрочка на санкциите. Бързането не бива да е за свръхправомощията, а да получим генерален лиценз за управлението на активите. Нямам обяснение защо се бави назначаването на особен управител. Предполагам, че ще се поиска отсрочка от шест месеца", добави Владимиров.

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Според енергийния експерт след продажбата на активите на "Лукойл" те могат да се национализират, но след това държавата се задължава да ѝ изплати компенсация. "В сегашния си вид, нашият закон противоречи на двустранните спогодби с Русия, а това може да се използва като инструмент за политическо влияние. Трябва изрично да се упомене, че ще бъде изплатена компенсация", обясни Владимиров.

От своя страна Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смята, че изключение за България ще се направи и ще бъде прието искането за дерогация, т.е. отсрочка за санкциите. "Въпросът е дали след агресивната политика, която водим срещу "Лукойл", от компанията няма да отвърнат по същия начин. Например, ако Русия реши да я посъветва да блокира работата на рафинерията? Трябва да има разговори, за да има и приемственост. Приехме доста агресивен закон, който застрашава "Лукойл". Възможно е да има саботаж", допусна Хаджидимитров.

Относно информациите, че Иво Петров ще заеме поста на особен управител, Хаджидимитров уточни, че той се намира в Италия и никой не му се е обаждал за заемане на длъжността. "Ако искаме да използваме резервите на гориво на "Лукойл", трябва да им бъдат платени. Около половината са нейни. При нужда могат да се докарат запаси от чужбина - с влакове от Гърция и Румъния - в рамките на 48 часа. От Турция и Египет също е възможно - с танкери", допълни той.

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании. На 21 ноември ще бъдат прекратени текущите сделки с "Лукойл".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТУ

    11 2 Отговор
    ще бъде Пеевски, а Тиквата ще му бъде секретарка.

    09:35 12.11.2025

  • 2 това урудче квичи редовно

    7 1 Отговор
    ивайла мирчева квича възбудено по бнр-ново начало преди час

    09:36 12.11.2025

  • 3 1488

    7 1 Отговор
    на снимката типичен индо-българин

    Коментиран от #5

    09:38 12.11.2025

  • 4 Аре бе

    5 2 Отговор
    Лукойл уж беше частна фирма. Лукойл уж беше на Ротшилд, казаха русофилите.

    Какво общо има тук Русия, експерте?

    Коментиран от #9

    09:41 12.11.2025

  • 5 Искаш

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    да кажеш в огледалото. Вярваме ти.

    09:41 12.11.2025

  • 6 Шишибойко брос

    4 2 Отговор
    Как да гепим Лукойл за 60 сек.

    Коментиран от #8

    09:42 12.11.2025

  • 7 Я пъ тоа

    0 3 Отговор
    Къв иск бре...Путин е под санкции на ЕС и САЩ.....ша конфискуваме Лукойл, ша го шитнем и ша си гушнем милиардите....Кремъл ша пие една студена вода.

    09:42 12.11.2025

  • 8 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шишибойко брос":

    Ние ша лапнем Лукойл....както лапнахме цяла България.

    09:43 12.11.2025

  • 9 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аре бе":

    Важно е къде отиваха парите от Лукойл.....в Москве....

    09:45 12.11.2025

  • 10 Павел Костов

    3 1 Отговор
    "становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”
    ЕТО ТОВА Е ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПО ЩАТСКИ - НЕУДОБНИТЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ ОТ ПАЗАРА.
    А фактите ЯСНО показват, че швейцарската група се е отървала от акциите с руска собственост ПРЕДИ ГОДИНИ ...
    (ама от световния терорист САЩ отърване няма - поне докато света не се събуди!)

    Коментиран от #12

    09:46 12.11.2025

  • 11 бушприт

    0 0 Отговор
    22-ри октомври не мина ли?

    09:48 12.11.2025

  • 12 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Костов":

    Путин иска да хитрее, но не върви пред САЩ.

    09:51 12.11.2025

  • 13 да . захарова потвърди че е много

    0 1 Отговор
    лошо да се национализира и конфискува руската инвестиция . следователно са и казали експертите че е освен неправилно и че може да претендира . както за руската черква . поповете я национализираха, а била с нотариален акт на РФ . и вилата за почивки до язовир искър . мнозинството е гордо с точно тези придобивки . и замисля още . да вземе всичко от РФ . но войната няма да спре . логично ще обесят зелиски и поро . навални измря . много финансиране получаваше . и с евреите спекулираше . сега ще съдят нетаняо . и у нас има разделяне . поражда неясноти . ще видим .

    Коментиран от #15

    09:51 12.11.2025

  • 14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор
    Облизваме са за Лукойл. Ша ни дойде дюшеш пред новогодишно.

    Коментиран от #16

    09:52 12.11.2025

  • 15 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "да . захарова потвърди че е много":

    Кой пита Захарова или Путин. Те са под САНКЦИИ от ЕС и САЩ.....ша им гушнат международните активи като стой та гледай.

    09:54 12.11.2025

  • 16 Позитано 20

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Правим групичка да гушнем Лукойл....помагат ни "съветските" другари.

    09:56 12.11.2025

  • 17 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Те (решенията) няма да подлежат на съдебен контрол.

    Ето къде е заровено кучето. Каквото каже Пеевски, това ще е.

    Коментиран от #18

    09:56 12.11.2025

  • 18 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Леля Гошо":

    Пеевски не пее пред нас.....ша го смачкаме без проблем

    09:58 12.11.2025

  • 19 Иван

    0 0 Отговор
    Държавата на експертите и обществените поръчки

    09:59 12.11.2025

  • 20 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯТА НА ПУТИН

    0 0 Отговор
    Върви с пълна сила, както бе и ДЕГАЗАЦИЯТА.

    10:00 12.11.2025

