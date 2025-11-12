Радостин Василев: Повече няма да внасяме вотове на недоверие заедно с "Величие"

ПГ на МЕЧ повече няма да внася вотове на недоверие към правителството заедно с депутатите от "Величие". Това обяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента, цитиран от БНР.
"Това е сигурно! Ние сме спрели да комуникираме с тях, след като сигналите станаха 20-25, на измамени хора. Забраних на групата! Казах им: "Колеги, тук имаме явно някаква професионална пирамида, спираме, защото те ще нанесат вреда и на нас". Ивелин Михайлов е измамник. Стилияна Бобчева е фалшификатор-престъпник, трябва да си подават оставките и да изчезват от парламента незабавно".
Василев каза, че няма информация кой ще бъде назначен за особен управител на "Лукойл" и че е против тази мярка:
"Нямаме информация кой ще бъде този човек. Не е полезна мярката, откраднаха "Лукойл" по най-бруталния начин", каза лидерът на МЕЧ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Рядкостин чоо
11:36 12.11.2025
3 разбойко пеев 🎃🐷
11:36 12.11.2025
4 От вчера11.11
Човекът не ми каза как е протекла срещата, но ми сподели, че повече нито щетгласува, нито ще си изпълни дълга си, защото се страхува за семейството си!
Този е явно свирка на я на баце, я на шишока!
Не му вярвайте!
11:38 12.11.2025
5 ....
11:39 12.11.2025
6 Ивелин Михайлов
11:42 12.11.2025
7 Трол
11:43 12.11.2025
8 Българин
11:43 12.11.2025
10 Програмист
11:44 12.11.2025
11 Българин
11:44 12.11.2025
12 Исторически парк
11:45 12.11.2025
13 Йордан
Коментиран от #16
11:45 12.11.2025
15 1111
11:49 12.11.2025
16 Едно е сигурно
До коментар #13 от "Йордан":И тези са покойници като ИТН и БСП.
11:51 12.11.2025