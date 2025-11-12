Новини
Радостин Василев: Повече няма да внасяме вотове на недоверие заедно с "Величие"

12 Ноември, 2025 11:32

Василев каза, че няма информация кой ще бъде назначен за особен управител на "Лукойл" и че е против тази мярка

Снимка: БГНЕС
ПГ на МЕЧ повече няма да внася вотове на недоверие към правителството заедно с депутатите от "Величие". Това обяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента, цитиран от БНР.

"Това е сигурно! Ние сме спрели да комуникираме с тях, след като сигналите станаха 20-25, на измамени хора. Забраних на групата! Казах им: "Колеги, тук имаме явно някаква професионална пирамида, спираме, защото те ще нанесат вреда и на нас". Ивелин Михайлов е измамник. Стилияна Бобчева е фалшификатор-престъпник, трябва да си подават оставките и да изчезват от парламента незабавно".

Василев каза, че няма информация кой ще бъде назначен за особен управител на "Лукойл" и че е против тази мярка:

"Нямаме информация кой ще бъде този човек. Не е полезна мярката, откраднаха "Лукойл" по най-бруталния начин", каза лидерът на МЕЧ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рядкостин чоо

    3 1 Отговор
    Уфцъ стръвницъ си тии

    11:36 12.11.2025

  • 3 разбойко пеев 🎃🐷

    3 1 Отговор
    точни бехме с парите

    11:36 12.11.2025

  • 4 От вчера11.11

    3 1 Отговор
    Един ром ми сподели, че е искал среща с тоя «поборник» за справедливост, за да му прераде информация за купуване на гласове от друга партия!
    Човекът не ми каза как е протекла срещата, но ми сподели, че повече нито щетгласува, нито ще си изпълни дълга си, защото се страхува за семейството си!
    Този е явно свирка на я на баце, я на шишока!
    Не му вярвайте!

    11:38 12.11.2025

  • 5 ....

    2 0 Отговор
    И тоз е една лайкучка..

    11:39 12.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Откакто ви купи пеевски, така ще е 😉😝

    11:42 12.11.2025

  • 7 Трол

    0 4 Отговор
    МЕЧ са най-принципната партия в този парламент.

    11:43 12.11.2025

  • 8 Българин

    3 0 Отговор
    Луди гела се опита да купи журналист на величие предложи му 100к

    11:43 12.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Програмист

    4 0 Отговор
    Защо не пишете как меч счупиха краката на техен член, само защото беше показал снимки от общ чат, които показват схемите им 😉

    11:44 12.11.2025

  • 11 Българин

    3 1 Отговор
    РУДИ ГЕЛА Е НОВОТО ОСТРИЕ НА ПЕЕВСКИ!

    11:44 12.11.2025

  • 12 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Коректен!

    11:45 12.11.2025

  • 13 Йордан

    3 1 Отговор
    И тоя го купиха като покойник марков 😆

    Коментиран от #16

    11:45 12.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1111

    1 0 Отговор
    С ГЕРБ ги внасяйте тогава! А може и с Новото начало!

    11:49 12.11.2025

  • 16 Едно е сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Йордан":

    И тези са покойници като ИТН и БСП.

    11:51 12.11.2025

