Скандал в бюджетната комисия: Заседанието се провали

12 Ноември, 2025 18:35 1 360 24

  • заседание-
  • бюджетна комисия

По-рано днес от пресцентъра на "Продължаваме промяната" съобщиха, че по инициатива на ПП са събрани подписи за свикване на извънредно заседание на бюджетната комисия

Скандал в бюджетната комисия: Заседанието се провали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по бюджет и финанси към парламента не събра кворум за провеждане на извънредно заседание, инициирано от "Продължаваме промяната", на което да бъдат изслушани работодателските организации и синдикатите по проектобюджета за 2026 г.

По-рано днес от пресцентъра на "Продължаваме промяната" съобщиха, че по инициатива на ПП са събрани подписи за свикване на извънредно заседание на бюджетната комисия по темата. За заседанието, обаче, не дойдоха депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". В залата беше заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.

"Кворум няма, работодатели няма, синдикати няма, не виждам какво правим днес тук", коментира председателят на комисията Делян Добрев. "Къде видяхте синдикати, имаше един господин, който излезе от залата, но ако един човек е представител на синдикатите…", коментира Добрев на реплика по повод излизането от залата на главния икономист на КНСБ Любослав Костов.

На реплика на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) за отсъствието на депутатите от управляващото мнозинство и че така се саботира да се води дебат на тема бюджет, Добрев отговори, че ако има саботаж, той не е само от страна на част от депутатите, а от страна и на работодателските организации, и на синдикатите. "Вашата ПР акция, ми се струва, че се проваля с гръм и трясък, защото вие не сте хората, които ще определят бюджета в тази държава. Вие бяхте и видяхте докъде стигнахте", посочи Добрев.

Заместник-министър Кирил Ананиев отбеляза, че като председател на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е направил среща със синдикатите и работодателите, на която е разяснил бюджета в неговата цялост. "Водихме разговори и дебати. След това на по друго равнище също се водиха разговори със синдикатите и работодателите, така че тази връзка не е прекъсната", каза Ананиев. "Съжалявам, че днес няма как да се случи вече на това ниво в парламента, но не е по вина на Министерство на финансите", добави той.

"Това, което видяхме, показва изключително дълбока криза в управляващото мнозинство, за съжаление тази криза е и криза за цялата българска държава", коментира по-късно пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Видяхме отказ на управляващите да се включат в Комисията по бюджет и финанси, изгониха представителя на синдикатите, като казаха, че синдикати на комисията няма, и отказаха да изслушат единствения представител на работодателите, който беше дошъл. Така бюджет не се прави", каза Василев.

По думите му през всички политически кризи, през които минахме в последните пет години, никога не е имало такъв срив в диалога между правителството, синдикатите и работодателите. "Виждаме абсолютно целенасочен опит да се направи най-голямото увеличение на данъци от 1996 г. насам, въпреки претенциите на ГЕРБ, че са дясна партия и всичко това, за да се запазят по-високите заплати на "бухалките", които да се увеличат на места с над 50 процента още в този бюджет и да се напълнят касичките на властта", посочи Василев. По думите му това, ако не бъда овладяно и не се направи разумен бюджет за догодина, ще доведе до срив на икономиката.

Утре проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата за 2026 г. ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от правителствената информационна служба.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гражданин

    22 0 Отговор
    Докога ще плащаме заплатите на хора, които отказват да изпърняват задълженията си?!

    Коментиран от #5, #16, #24

    18:38 12.11.2025

  • 2 Пич

    22 0 Отговор
    Пари малко , айдуци много.....

    18:39 12.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация.

    18:40 12.11.2025

  • 4 Използват цигани за да ни бият

    21 0 Отговор
    Българските Служби за Сигурност използват цигани за унищожават Българи !

    18:41 12.11.2025

  • 5 оня с питон.я

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    докато гласувате за комуненцата от гербппдбдпсбспитн.

    18:41 12.11.2025

  • 6 Видяха ги на много места

    18 2 Отговор
    МВР ПЕРНИК пускат цигани за да Бият Българи по поръчка на партия ГЕРБ!

    18:43 12.11.2025

  • 7 Беше

    14 0 Отговор
    програмирано от провалени субекти да се провали ! Гнусна работа , нулева отговорност и съвест , шайтански планове , действия и мизерии !

    18:45 12.11.2025

  • 8 Цвете

    14 1 Отговор
    ТОВА ДЪРЖАВА ЛИ Е? 🤫🤔🫡🤨😒ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ КОИ НЕ СА СЕ ЯВИЛИ? ПАДЕНИЕ, БЕЗОБРАЗИЕ, НА КАКВИ СЕ ПРАВЯТ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВАТ НАШИЯТ ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИТЕ. 4 ОТВРАТИТЕЛНИ ПАРТИИ. ЖАЛКИ ПОДЛЕЦИ. 😠😡😠😡🤡😠😡🤡😠🤡👺

    18:45 12.11.2025

  • 9 Цвете

    11 0 Отговор
    ТОВА ДЪРЖАВА ЛИ Е? 🤫🤔🫡🤨😒ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ КОИ НЕ СА СЕ ЯВИЛИ? ПАДЕНИЕ, БЕЗОБРАЗИЕ, НА КАКВИ СЕ ПРАВЯТ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВАТ НАШИЯТ ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИТЕ. 4 ОТВРАТИТЕЛНИ ПАРТИИ. ЖАЛКИ ПОДЛЕЦИ. 😠😡😠😡🤡😠😡🤡😠🤡👺

    18:47 12.11.2025

  • 10 Няма никой

    5 0 Отговор
    По добре да обявят какво мислят . И синдикатите и работодателите кат разберат ще кажат и те . Оня ден казаха че не са съгласни. Дивиденти и социална осигуровка да вдигат. То друго няма. Огромните разходи за администрациите и бонусите ги били вземали от тях . Да си дадат на своите в администрацията. Армията уредили . От бюджета нямало за Лукойл нищо . Ни 2 ни 4 милиарда за РФ дето е собственикът. Затова и не дошли.

    18:47 12.11.2025

  • 11 Жалки продажни гербеpacти

    9 1 Отговор
    Продадоха се на един еничарин, който от 20 годишен е npaceнце касичка на руската мафия.

    18:50 12.11.2025

  • 12 Велики мислители

    6 0 Отговор
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Хелоина, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    "Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър

    18:52 12.11.2025

  • 13 Стенли

    8 0 Отговор
    Това е някакво подобие на държава но както се казва" най хубавото"предстои

    18:55 12.11.2025

  • 14 Малиии

    10 0 Отговор
    Делянчо Добрев се прави на батко Пеевски. Дори Баце не си позволява да се държи по този олигофренски начин. Асковлийчето си е повярвало, че. Е по велик и от Тулупчо и Шишльо. Явно скоро ще си ходи в Аскьй!

    Коментиран от #15

    19:03 12.11.2025

  • 15 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Малиии":

    А той забрави когато го замеряха със сняг сега трябва с камъни да го замеряме и не само него

    19:06 12.11.2025

  • 16 Щом питаш ще ти кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    Докато двете Мазни и Охранени парчета са на свобода, все ще е така.

    19:08 12.11.2025

  • 17 граф Монте Кристо

    5 0 Отговор
    Пак се оляха като харманджийски даначета,представителите на олигархата съвсем се олабиха,бастисват нефтохим за 30 секунди,рекордите на Гинес,държавния резерв празен,ще внасят горива от чужбина на нам си кви цени.

    19:12 12.11.2025

  • 18 Страната на npaceтата 🐷🐷

    5 0 Отговор
    Какво да очакваш от потомствени шумкари, които не могат даже български да говорят правилно.

    Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    19:20 12.11.2025

  • 19 Тервел

    5 0 Отговор
    Най ме дразни как всички държавни служители и полицаи си трайкат мълчат и се ослушват лакомо за новите заплати, бонуси , ДМС -та и всякакви други привилегии които ги чакат през 2026г.,за наша сметка

    19:20 12.11.2025

  • 20 хаха

    1 1 Отговор
    Сега, ПП хубаво думат за бюджета. Ама не знаеха ли още през април, че бюджет 2025 е едва закърпен да покаже нисък дефицит за конвергетния доклад? Не говореха ли до съвсем скоро(под 1-2 седмици), че държавата е супер стабилна, готова за еврото, догодина ще е супер всичко? Как защитаваха лъжите, за да се натрапи еврото, и самите те лъжеха, а сега се репчат, че ГЕРБ били направили лош бюджет все едно не са били част от сглобката и те? От ДБ финия манекен Ивайло Мирчев имаше ли изказвания към юли-август, че е време за премахване на плоския данък, щото не бил социален, или не? Това не би ли било увеличение на данъци?
    Кирето и Асен си бяха казали в един разговор още в края на 2021- "С Урсула имаме договорка да приемем еврото и тя да даде рамо да минат отчетите и приемането в ЕС. За целта трябва да изперем Бойко и, докато има опасност да го гони Гешев, Христето, ако трябва, ще направи комисия да бави нещата, докато се уталожат разследванията. След това- на островите, защото умнокрасивите са под 10% и няма шанс да сме във властта без ала-бала с машините и президента.". Да, още в разговора изнесен някога от Руди Гела имаше за поръчката на Урсула живи или умрели, врагове или не, готови или не, в каквато и да е сглобка да приемат еврото. И ПП/ДБ да не се правят сега на "ние бяхме против", "направиха го Бойко и Шиши".

    19:24 12.11.2025

  • 21 К.К

    5 0 Отговор
    Нагли, арогантни негодници са управляващите. Продължават да тикат държавата към дъното и всички мълчат и им гледат жалкото, арогантно театро.

    19:39 12.11.2025

  • 22 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни , тия пехливани , ще си вземат ли парите от това провалено заседание и защо ще ги получат ????????????

    19:46 12.11.2025

  • 23 Кучкарка

    2 0 Отговор
    Отпуснете пари за паметник на кучето Мая!

    19:52 12.11.2025

  • 24 То и на изборите за НС нямаше кворум

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин":

    ,а пък НС има ?!

    20:03 12.11.2025

