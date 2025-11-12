Скандал в бюджетната комисия: Заседанието се провали

Комисията по бюджет и финанси към парламента не събра кворум за провеждане на извънредно заседание, инициирано от "Продължаваме промяната", на което да бъдат изслушани работодателските организации и синдикатите по проектобюджета за 2026 г.
По-рано днес от пресцентъра на "Продължаваме промяната" съобщиха, че по инициатива на ПП са събрани подписи за свикване на извънредно заседание на бюджетната комисия по темата. За заседанието, обаче, не дойдоха депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". В залата беше заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.
"Кворум няма, работодатели няма, синдикати няма, не виждам какво правим днес тук", коментира председателят на комисията Делян Добрев. "Къде видяхте синдикати, имаше един господин, който излезе от залата, но ако един човек е представител на синдикатите…", коментира Добрев на реплика по повод излизането от залата на главния икономист на КНСБ Любослав Костов.
На реплика на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) за отсъствието на депутатите от управляващото мнозинство и че така се саботира да се води дебат на тема бюджет, Добрев отговори, че ако има саботаж, той не е само от страна на част от депутатите, а от страна и на работодателските организации, и на синдикатите. "Вашата ПР акция, ми се струва, че се проваля с гръм и трясък, защото вие не сте хората, които ще определят бюджета в тази държава. Вие бяхте и видяхте докъде стигнахте", посочи Добрев.
Заместник-министър Кирил Ананиев отбеляза, че като председател на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е направил среща със синдикатите и работодателите, на която е разяснил бюджета в неговата цялост. "Водихме разговори и дебати. След това на по друго равнище също се водиха разговори със синдикатите и работодателите, така че тази връзка не е прекъсната", каза Ананиев. "Съжалявам, че днес няма как да се случи вече на това ниво в парламента, но не е по вина на Министерство на финансите", добави той.
"Това, което видяхме, показва изключително дълбока криза в управляващото мнозинство, за съжаление тази криза е и криза за цялата българска държава", коментира по-късно пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Видяхме отказ на управляващите да се включат в Комисията по бюджет и финанси, изгониха представителя на синдикатите, като казаха, че синдикати на комисията няма, и отказаха да изслушат единствения представител на работодателите, който беше дошъл. Така бюджет не се прави", каза Василев.
По думите му през всички политически кризи, през които минахме в последните пет години, никога не е имало такъв срив в диалога между правителството, синдикатите и работодателите. "Виждаме абсолютно целенасочен опит да се направи най-голямото увеличение на данъци от 1996 г. насам, въпреки претенциите на ГЕРБ, че са дясна партия и всичко това, за да се запазят по-високите заплати на "бухалките", които да се увеличат на места с над 50 процента още в този бюджет и да се напълнят касичките на властта", посочи Василев. По думите му това, ако не бъда овладяно и не се направи разумен бюджет за догодина, ще доведе до срив на икономиката.
Утре проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата за 2026 г. ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от правителствената информационна служба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гражданин
Коментиран от #5, #16, #24
18:38 12.11.2025
2 Пич
18:39 12.11.2025
3 Последния Софиянец
18:40 12.11.2025
4 Използват цигани за да ни бият
18:41 12.11.2025
5 оня с питон.я
До коментар #1 от "Гражданин":докато гласувате за комуненцата от гербппдбдпсбспитн.
18:41 12.11.2025
6 Видяха ги на много места
18:43 12.11.2025
7 Беше
18:45 12.11.2025
8 Цвете
18:45 12.11.2025
9 Цвете
18:47 12.11.2025
10 Няма никой
18:47 12.11.2025
11 Жалки продажни гербеpacти
18:50 12.11.2025
12 Велики мислители
"Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Хелоина, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
"Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
18:52 12.11.2025
13 Стенли
18:55 12.11.2025
14 Малиии
Коментиран от #15
19:03 12.11.2025
15 Стенли
До коментар #14 от "Малиии":А той забрави когато го замеряха със сняг сега трябва с камъни да го замеряме и не само него
19:06 12.11.2025
16 Щом питаш ще ти кажа
До коментар #1 от "Гражданин":Докато двете Мазни и Охранени парчета са на свобода, все ще е така.
19:08 12.11.2025
17 граф Монте Кристо
19:12 12.11.2025
18 Страната на npaceтата 🐷🐷
Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
19:20 12.11.2025
19 Тервел
19:20 12.11.2025
20 хаха
Кирето и Асен си бяха казали в един разговор още в края на 2021- "С Урсула имаме договорка да приемем еврото и тя да даде рамо да минат отчетите и приемането в ЕС. За целта трябва да изперем Бойко и, докато има опасност да го гони Гешев, Христето, ако трябва, ще направи комисия да бави нещата, докато се уталожат разследванията. След това- на островите, защото умнокрасивите са под 10% и няма шанс да сме във властта без ала-бала с машините и президента.". Да, още в разговора изнесен някога от Руди Гела имаше за поръчката на Урсула живи или умрели, врагове или не, готови или не, в каквато и да е сглобка да приемат еврото. И ПП/ДБ да не се правят сега на "ние бяхме против", "направиха го Бойко и Шиши".
19:24 12.11.2025
21 К.К
19:39 12.11.2025
22 Неразбрал
19:46 12.11.2025
23 Кучкарка
19:52 12.11.2025
24 То и на изборите за НС нямаше кворум
До коментар #1 от "Гражданин":,а пък НС има ?!
20:03 12.11.2025