Енергийната комисия в НС преодоля ветото на президента

Енергийната комисия в Народното събрание преодоля ветото на президента върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с управлението на активите на "Лукойл" в България - рафинерията в Бургас. Това се случи с 12 гласа “за” и 3 “против”.
Припомняме, че по-рано днес държавният глава Румен Радев наложи вето и обяви, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъжда отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита".
Това предизвика веднага ответна реакция в парламента и беше свикано извънредно заседание на ресорната комисия.
"Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание". Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито
Или ще останете?
Да видим
Коментиран от #2
19:23 12.11.2025
2 Ще Встаните ли?
До коментар #1 от "Честито":Да ти се и ИИ
19:23 12.11.2025
3 Нека
Коментиран от #13
19:24 12.11.2025
4 Украса!
19:25 12.11.2025
5 граф Монте Кристо
19:26 12.11.2025
6 Възраждане бяха против!
Коментиран от #26, #27
19:27 12.11.2025
7 Промяна
Коментиран от #9, #36
19:27 12.11.2025
8 Новичок
19:29 12.11.2025
9 Наистина
До коментар #7 от "Промяна":е..ем ти лидерите !
19:30 12.11.2025
10 Експресна кражба
Вето внесено се сваля със спешна комисия същия ден , по икиндия
Тази работа няма да свърши добре
Тези са изгубили представа за законите на ..историята
19:32 12.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един става, друг не
До коментар #3 от "Нека":Един пожарникар, който е добър управител и аз познавам, има ресторант, но Този не е и пожарникар, даже!
19:37 12.11.2025
14 Бойко criminal
19:38 12.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да крадеш активи на могъщи
Или отчаян и обезумял
Последствията ще бъдат ужасяващи- за извършителите
Коментиран от #21, #31
19:39 12.11.2025
17 разбраха ли наивни избиратели
и кого слагат на кьор софра разни бръмбари калинки
че ги прецакват и това си заслужават
но бутат в батака и нас 59% дето не гласуваме
Коментиран от #20
19:40 12.11.2025
18 оня с питон.я
19:40 12.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гошо
До коментар #17 от "разбраха ли наивни избиратели":Като не си гласувал какво се обаждаш?
19:41 12.11.2025
21 ще бъдат ужасяващи- за
До коментар #16 от "Да крадеш активи на могъщи":наивните им избиратели на
извършителите
които пък се нагушват
Коментиран от #23
19:42 12.11.2025
22 Един поп и двама с лопати
19:44 12.11.2025
23 Хващам бас
До коментар #21 от "ще бъдат ужасяващи- за":Тези действат като в амок, няма друго обяснение за тази арогантност и чувство за недосегаемост - Амок.
Българите , които пък не оказаха никакви признаци, че са живи , да си носят последствията.
19:46 12.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мунчо в затвора!
19:51 12.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 мунчо в затвора!
До коментар #6 от "Възраждане бяха против!":Копейките не са българи, а путиноиди.
19:54 12.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Промяна
20:09 12.11.2025
31 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #16 от "Да крадеш активи на могъщи":РФ ".... могъщи " 🤣🤣🤣🤣
20:10 12.11.2025
32 Промяна
20:10 12.11.2025
33 Промяна
20:10 12.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Любовта на африканеца е все пак!
20:12 12.11.2025
36 Кажи честно ... 🤣
До коментар #7 от "Промяна":Охооо, от лели ГЕРБ Ново начало са на пост.
Лелче, нямаш ли някой внук да те научи как да пишеш, да не се излагаш така ?
20:13 12.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.