Новини
България »
Енергийната комисия в НС преодоля ветото на президента

Енергийната комисия в НС преодоля ветото на президента

12 Ноември, 2025 19:20 680 37

  • вето-
  • румен радев-
  • енергийна комисия

Това се случи с 12 гласа “за” и 3 “против”

Енергийната комисия в НС преодоля ветото на президента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Енергийната комисия в Народното събрание преодоля ветото на президента върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с управлението на активите на "Лукойл" в България - рафинерията в Бургас. Това се случи с 12 гласа “за” и 3 “против”.

Припомняме, че по-рано днес държавният глава Румен Радев наложи вето и обяви, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъжда отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита".

Това предизвика веднага ответна реакция в парламента и беше свикано извънредно заседание на ресорната комисия.

"Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание". Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    11 5 Отговор
    На българите, които се държат като рая
    Или ще останете?
    Да видим

    Коментиран от #2

    19:23 12.11.2025

  • 2 Ще Встаните ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Честито":

    Да ти се и ИИ

    19:23 12.11.2025

  • 3 Нека

    10 3 Отговор
    сложи м Толупа 🎃за особен управител, защото един пожарникар наистина е особен управител !

    Коментиран от #13

    19:24 12.11.2025

  • 4 Украса!

    13 3 Отговор
    Пак сме в мутренските времена, от които и не излезнахме!

    19:25 12.11.2025

  • 5 граф Монте Кристо

    5 3 Отговор
    Ама разбира се,процедурни хватки,който може го може,шшиши е в стихията си,и тук да си остави ръцете и да я оплеска,ама много му се събра ,да знайш.

    19:26 12.11.2025

  • 6 Възраждане бяха против!

    14 2 Отговор
    Кои други бяха българи в гласуването?!

    Коментиран от #26, #27

    19:27 12.11.2025

  • 7 Промяна

    3 16 Отговор
    БРАВО НА ПАРЛАМЕНТА РАДЕВ Е ПЪТНИК БОРИСОВ ЛИДЕР 20 ГОДИНИ С ПЕЕВСКИ ДЪРЖАВНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #9, #36

    19:27 12.11.2025

  • 8 Новичок

    12 3 Отговор
    Българио, земя като една човешка длан! Къде побираш толкова крадлива сган!?Пфу...

    19:29 12.11.2025

  • 9 Наистина

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    е..ем ти лидерите !

    19:30 12.11.2025

  • 10 Експресна кражба

    12 2 Отговор
    30 секунди за внасяне и приемане на закон - сабахлян
    Вето внесено се сваля със спешна комисия същия ден , по икиндия
    Тази работа няма да свърши добре
    Тези са изгубили представа за законите на ..историята

    19:32 12.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един става, друг не

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нека":

    Един пожарникар, който е добър управител и аз познавам, има ресторант, но Този не е и пожарникар, даже!

    19:37 12.11.2025

  • 14 Бойко criminal

    6 2 Отговор
    Назарян клекнала с отворена уста и затворени очи.

    19:38 12.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да крадеш активи на могъщи

    5 2 Отговор
    Означава да си напълно безмозъчен
    Или отчаян и обезумял
    Последствията ще бъдат ужасяващи- за извършителите

    Коментиран от #21, #31

    19:39 12.11.2025

  • 17 разбраха ли наивни избиратели

    4 3 Отговор
    на тикви и прасета кого избират
    и кого слагат на кьор софра разни бръмбари калинки
    че ги прецакват и това си заслужават
    но бутат в батака и нас 59% дето не гласуваме

    Коментиран от #20

    19:40 12.11.2025

  • 18 оня с питон.я

    4 1 Отговор
    Шиши ги е спешил. Шиши не може да чака.

    19:40 12.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "разбраха ли наивни избиратели":

    Като не си гласувал какво се обаждаш?

    19:41 12.11.2025

  • 21 ще бъдат ужасяващи- за

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да крадеш активи на могъщи":

    наивните им избиратели на
    извършителите
    които пък се нагушват

    Коментиран от #23

    19:42 12.11.2025

  • 22 Един поп и двама с лопати

    2 0 Отговор
    Гарантирано от ГРОБ-НН 🕯️⛪😇

    19:44 12.11.2025

  • 23 Хващам бас

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "ще бъдат ужасяващи- за":

    Тези действат като в амок, няма друго обяснение за тази арогантност и чувство за недосегаемост - Амок.
    Българите , които пък не оказаха никакви признаци, че са живи , да си носят последствията.

    19:46 12.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мунчо в затвора!

    4 3 Отговор
    Путинският микроб мунчо е бил заклан - само трима в комисията са били с него.

    19:51 12.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мунчо в затвора!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане бяха против!":

    Копейките не са българи, а путиноиди.

    19:54 12.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Промяна

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНСТ С РУСКАТА ЛУКОЙЛ С УБИЕЦЪТ ПУТИН И СПЪВА ДЪРЖАВАТА И САНКЦИИТЕ НА САЩ ИМПИЙЧМЪНТ

    20:09 12.11.2025

  • 31 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да крадеш активи на могъщи":

    РФ ".... могъщи " 🤣🤣🤣🤣

    20:10 12.11.2025

  • 32 Промяна

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНСТ С РУСКАТА ЛУКОЙЛ С УБИЕЦЪТ ПУТИН И СПЪВА ДЪРЖАВАТА И САНКЦИИТЕ НА САЩ ИМПИЙЧМЪНТ

    20:10 12.11.2025

  • 33 Промяна

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНСТ С РУСКАТА ЛУКОЙЛ С УБИЕЦЪТ ПУТИН И СПЪВА ДЪРЖАВАТА И САНКЦИИТЕ НА САЩ ИМПИЙЧМЪНТ

    20:10 12.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Любовта на африканеца е все пак!

    1 0 Отговор
    Вие сте една крдлива мафия начело с тази кифла на африканеца

    20:12 12.11.2025

  • 36 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Охооо, от лели ГЕРБ Ново начало са на пост.
    Лелче, нямаш ли някой внук да те научи как да пишеш, да не се излагаш така ?

    20:13 12.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове